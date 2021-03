„Umělci, lidi nenávidí Prahu. Kvůli vám.“ Řekl herec. Zemanovu výročí nasadil korunu

„Nelíbí se mi až hrubé a sprosté výkřiky proti prezidentovi. Myslím, že mezi inteligentními lidmi se to řeší úplně jinak,“ vzkazuje nejen svým kolegům z branže herec Jan Kuželka. Zmínil také, že kvůli umělcům spousta lidí z „venkova“ nemá ráda Prahu. K nejnovějšímu požadavku prezidenta odvolat ministra Blatného a šéfku Ústavu pro kontrolu léčiv kvůli jejich „postoji“ k ruské vakcíně Sputnik V, mimo jiné říká. „Pan Blatný je zmatkař jeden z největších“. A nešetřil ani Kalouska. Řekl také, co si on sám myslí o ruské vakcíně. U příležitosti osmiletého „výročí“ Miloše Zemana na Hradě promluvil i o jeho porevolučních předchůdcích a vysvětlil, proč „Pražská kavárna“ Havla na rozdíl od Zemana tak obdivovala.

reklama

Tento týden „slaví“ prezident Zeman už osmý rok na Hradě. Jak byste vy jeho roky ve funkci zhodnotil?

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 59% Ne 7% Nechávám na lékařích 34% hlasovalo: 1669 lidí

Miloše Zemana znám od roku 1989. Pozval jsem ho tehdy na zakládání OF ČKD Vagonka. Tam mě absolutně uchvátil tím, jak obrovský měl přehled. Mluvil před naplněnou halou a ti lidé ho opravdu brali. Protože jim řekl, jak se má naše hospodářství, jak je to špatné a hlavně zdůvodnil proč.

Od té doby jsme se osobně nesetkali. Je to prostě první prezident, který byl zvolený přímo. Já byl vždy vychovávaný k tomu, že k hlavě státu by se měl chovat každý s určitou úctou. Nemusím s ním samozřejmě ve všem souhlasit. Některé jeho bonmoty mám rád, některé jsou možná trochu přes čáru. Co se ale týká ovlivňování politiky v této zemi, tak si myslím, že neříká nic špatného. Za těch osm let dělal vždy pro ČR maximum, co mohl.

Chápu, že s ním v některých věcech nemusí každý souhlasit. Ale co mě tedy irituje je, jakým způsobem o něm někteří mluví. Tohle by si třeba jinde v demokratických zemích na západ od nás nikdo nedovolil. Urážky nejhrubšího zrna! Pan prezident má také nějaký věk, zdraví už možná také není nejlepší, ale zatím mu to myslí takovým způsobem, že to by mu mohl leckterý mladý závidět.

Když zmiňujete výroky na prezidentovu adresu, velkou diskusi před časem rozvířil výrok bývalého člena ODS Martina Langa, který na sociální síť napsal, že Zeman „je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini“. Dal tím najevo, že hrubě nesouhlasí s tím, že Zeman nezarazil snahy o zdanění církevních restitucí, kterého se dovolávali především komunisté. Nejvyšší soud rozhodl, že výrok není trestný, ale přestupek…

Přestupek? Tohle si dovolit říct vůči nějakému prezidentovi ve vyspělých západních zemích, tak si myslím, že by to skončilo úplně jinak. Vůbec se nedivím, že ho ODS vyloučila. Takoví lidé svým stranám opravdu nepomůžou.

Čerstvě se na prezidenta Zemana snesla obrovská kritika kvůli jeho požadavku, aby byl odvolaný ministr Blatný a ředitelka ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Ty v rozhovoru pro Parlametnilisty.cz označil za „největší překážky registrace Sputniku V v ČR“. Prezident chce také, aby ve funkci skončil ministr Petříček. Zemanova slova pobouřila především opozici. „Pokládám to za choromyslný výrok nemocného starce v pokročilém stadiu demence. Bohužel je naším prezidentem“, uvedl pro iDnes.cz například Miroslav Kalousek.

No tak ke Kalouskovi nebudu říkat vůbec nic. To je osoba úplně mimo můj zájem.

K tomu požadavku prezidenta – je pravda, že pan Blatný je zmatkař jeden z největších. On je ministr zdravotnictví a jeho výroky se mění z hodiny na hodinu a pořád je to jinak. To by si snad ministr zdravotnictví neměl dovolit.

Proti panu Petříčkovi nic nemám, ale já se o mezinárodní politiku teď moc nestarám.

A je tedy na místě, aby prezident žádal jejich odvolání?

Tak je pravdou, že ohledně rozhodování o ministrech má největší pravomoc premiér. Prezident mu to samozřejmě může doporučit, je to ale na premiérovi. Nevím… teď jsem zrovna slyšel prohlášení ministra zdravotnictví, který řekl, že jakmile dostane od té Evropské agentury jen náznak, tak bude všemi deseti proto, aby se tady s tím očkovalo. Smutné je, že u té Evropské komise trvá všechno strašně dlouho. To je neštěstí EU s těmito jejími „komisemi“. Protože to, co si jiné státy, jako například Maďaři, zařídí hned, to tady trvá měsíce. A především v této době je tady skutečně nebezpečí z prodlení.

Vy sám vidíte očkování vakcínou Sputnik V jako dobrou cestu?

Samozřejmě nejsem žádný odborník na vakcíny. Ale věřím tomu, že by se tím neočkovala pomalu třetina světa, kdyby to bylo něco špatného. Dnes jsem se zrovna ve zprávách dozvěděl, že nejen naši představitelé apelují, aby ta Evropská agentura k tomu vydala certifikaci nebo ať se prostě k tomu vyjádří. Dostal jsem článek z amerického lékařského, velice renomovaného časopisu, kde srovnávají Sputnik s ostatními. A v podstatě je Sputnik jeden z nejlepších. K tomuhle prostě musí mluvit odborníci. Já bych se ale nebál si ho nechat píchnout. Už jsem objednaný na očkování, ani nevím, jakou vakcínou mě budou očkovat.

Vraťme se k „osmi letům Miloše Zemana na Hradě“ a srovnejme tři porevoluční prezidenty, tedy jeho, Václava Havla a Václava Klause…

Na každého z nich se člověk musí dívat úplně jinak.

Václava Havla většina po revoluci uznávala jako toho, který vyvedl zemi z toho marasmu, o kterém se tady pořád mluví. Myslím, že on to opravdu myslel dobře. Nelíbí se mi, že se teď na něj leccos svaluje. Kdyby to šlo opravdu tak, jakou on měl představu, tak by to bylo asi všechno v pořádku. Samozřejmě že pravda a láska nezvítězila nad lží a nenávistí. Naopak si myslím, že se to všechno obrátilo. Jemu jsem ale skutečně jeho funkci nezáviděl. Co v té době řešil za věci… jde o to jakým způsobem a jestli to bylo vždy pro dobro tohoto státu… Ale v každém případě jsem si ho vážil.

Pan Klaus, ekonom… Zaujal mě jeden z jeho prvních projevů, kdy řekl, že nerozlišuje špinavé a čisté peníze, že jsou jenom jedny. To mi trochu vyrazilo dech. Ale jako ekonom to měl velice dobře srovnané. Věděl, o čem mluví. Nakonec i on byl z prognostického ústavu, stejně jako Miloš Zeman. A myslím, že oni dva si vždycky měli co říct. Teď mě trochu v poslední době Václav Klaus překvapil svým postojem k pandemii. Protože když člověk vidí na těch jednotkách intenzivní péče, jak umírají lidi, a to po desítkách a on se k tomu staví, jako že je to „chřipečka“… Nepřál bych mu nic špatného, jsem rád, že se z toho dobře dostal. Ale ten jeho postoj na veřejnosti, ten se mi poslední dobou hrubě nelíbil.

Komu je prezident doslova trnem v oku, je „Pražská kavárna“. Čím podle vás především umělce prezident tak dráždí?

To vůbec nevím. Každý má nějaký názor. A myslím, že každý ho může říct. Jde o to, jakou formou to udělá. V žádném případě bych nikoho neurážel, ať je to prezident, nebo někdo z umělců. Co se mi nelíbí, jsou opravdu až hrubé a sprosté výkřiky proti prezidentovi. Myslím, že mezi inteligentními lidmi se to řeší úplně jinak. Nemusím s ním ve všem souhlasit. Ale vyhrožovat mu, jak jsme o tom mluvili, například podřezáním, to je odporné.

A čím to, že naopak Havla právě umělci ve většině případů tak obdivovali?

No tak on byl vlastně jeden z umělců. Spisovatel, scenárista, spoustu knížek napsal… Znal problematiku umělců a fandil jim.

Miloš Zeman se především „Pražské kavárny“ dotkl před časem svým výrokem o „hladovějících umělcích“…

Ano, o tom už jsme minule mluvili. To je samozřejmě bonmot (smích). To přece všichni rozumně myslící musí uznat, že to nemohl myslet vážně. I když je pravda, že umělci dříve mívali hlad. Od starých herců vím, že když byli u těch zájezdových společností, tak hráli třeba jen za jídlo, v hospodských sálech.

Mimochodem, překvapilo vás „rozkmotření“ Daniela Hůlky s prezidentem?

Překvapilo. Dana znám, mám ho rád. Ale je to samozřejmě jejich věc. Mě spíš teď překvapilo, jak se staví k pandemii, zastává se těch „odpůrců“ roušek a podobně. Má krásnou rodinu, dítě, ze kterého je samozřejmě nadšený. A on sám je strašně hodný člověk. Až se uvidíme, rád bych se ho na ty důvody zeptal.

Terčem kritiky se v posledních letech stávali i někteří umělci, kteří z rukou prezidenta přijali státní vyznamenání. Jak si toto vysvětlit?

Nechápu to. Já jim to jen přeji. Například s Ivanem Vyskočilem jsme léta kamarádi. Vyprávěl mi, jak si na večírky, kde byli ti dnes hodně preferovaní umělci, schválně bral tu stužku s vyznamenáním (smích). Ivan je skvělý člověk a já mu to opravdu přeji. A neznám nikoho, kdo by se dobrovolně jen tak vzdal nějakého ocenění. Proč také?

A ta kritika od některých? Myslím si, že to není ani závist. Spíš je to taková pozice, mít v každém případě „postoj“ proti něčemu. A v tomto případě je to tedy proti prezidentu Zemanovi.

Je prezident Zeman opravdu „mluvčí“, jak se říká „obyčejných“ lidí? Sám už před tím, než byl podruhé zvolený, mluvil o tom, že chce být prezidentem „dolních deseti milionů“…

Myslím, že je mluvčím všech. Pravdou je, že by jako prezident měl asi trochu korigovat některá svá vyjádření na adresu některých lidí. Ale právě ti obyčejní lidé ho mají ve velké většině hrozně rádi. A je zajímavé, že kvůli umělcům spousta lidí z venkova nemá ráda Prahu. To je takový můj postřeh.

Ačkoliv prezidentu Zemanovi zbývají do konce jeho volebního období ještě dva roky, už se mluví o jeho nástupci. Koho byste rád na Hradě viděl?

Zatím vůbec nemám představu. Když si promítnu tu skvadru, co sedí v tom Parlamentu… No hlavně, aby to nebyl nikdo ze Senátu.



Psali jsme: Pěkně ručně. Počítač? Mlčí. Doktoři chtějí očkovat, ale ještě než píchnou, zažijí peklo Peksa (Piráti): Kvalitní doporučení europoslanci doslova vykastrovali Koudelka (Trikolóra): ODS, lidovci a TOP - SPOLU za policejní brutalitu Šok: Okamura roste, zjistil Deník N. A může růst dál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.