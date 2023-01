„Velel jsem mu. Usekněte mi ruku, nezvolím ho.” Pavlův nadřízený vykládá

Vadí mi, jak se ke kampani postavil a to, že v mnohých případech nemluvil pravdu. Mlží a má strach, aby to na něj neprasklo. Tak se o horkém kandidátovi na post prezidenta Petru Pavlovi vyjadřuje ze sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku někdejší velitel Společných sil Armády České republiky, tedy bývalý Pavlův nadřízený, a současný europoslanec Hynek Blaško.

reklama

Překvapily vás výsledky prvního kola prezidentských voleb?

Ne. Předpokládal jsem, že to tak dopadne.

Petr Pavel s vámi sloužil jak v Československé lidové armádě (ČSLA), tak i v Armádě České republiky (AČR). Jak ho vnímáte?

Určitou chvíli byl dokonce mým podřízeným. Podle hodnocení, které jsem o něm slyšel, nebyl mezi kolegy moc oblíbený. Nyní se, pravda, prezentuje jinak.

Proč tak mlží a uvádí rozporuplné informace o své minulosti v ČSLA?

Je to nový mejkap. Místy bludy, které mu neznalý člověk spolyká. Řekne si, to je borec a kabrňák, ale opak je pravdou. My, co o tom něco víme, mu to nežerem.

Myslíte si, že mu komunistická minulost může u voličů uškodit?

Pochybuji. Máme třicet let po revoluci. Spousta z nás byla v KSČ, já tam byl taky. I když třeba každý za jiným účelem. Nicméně si myslím, že zdůrazňování bolševické minulosti se už dnes míjí účinkem. Všechno už je to passé.

Samozřejmě že někteří lidé s tím stále operují. Je to jejich problém. Mají na to právo. Je demokracie a nikdo jim ten názor brát nebude.

V druhém kole prezidentských voleb se tedy utkají Andrej Babiš a Petr Pavel. Koho podporujete?

Přestože mám vůči panu Babišovi některé výhrady, tak ho podporuji. Chci, aby vyhrál volby.

Některým vadí jeho slovenský původ a komolení češtiny. Vám ne?

Kdysi jsme byli Československo. Znám spousty Slováků, kteří pracovali za bolševika v Česku a na Moravě, přičemž tady spousta z nich zůstala. Totéž se stalo s Čechy na Slovensku. Byli jsme jedna republika a proč z toho chce dnes někdo dělat problém? Žádný to není.

Babiš dostal české občanství, tak co. Já na tom byl podobně. Můj otec sloužil v Česku, zůstal tady a já po něm získal české občanství, přestože jsem padesátiprocentní Slovák.

Proč se tak ostře vymezujete proti bývalému kolegovi z armády?

Vím, kdo je pan Pavel, a co je zač. I kdybyste mě na mučidla natáhli a ruku mi utli, tak mu to stejně nehodím. Tak se věci mají, a tak to bude. To, že z části národa dělá pitomce, to nejspíš patří k tomu klání.

Vadí mi, jak se ke kampani postavil a to, že v mnohých případech nemluvil pravdu. Mlží a má strach, aby to na něj neprasklo. Tak k čemu je nám takový prezident?

Babiš má zkušenosti ze zahraniční politiky a žil leta v zahraničí. Zná se s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Má dveře otevřené všude po Evropě. Pavel na tom tak dobře není. Má jednoznačná volba je tedy Babiš.

Psali jsme: Čekám na odpovědi. Šlachta řekl, jak bude volit Hašek: Už první den po volebním víkendu pěkně natlakováno Hašek: Nezajímá mne vyhrabávání hnojů Ministr Jurečka: Jak hluboko Andej Babiš ve své kampani klesl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.