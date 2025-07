Jihočeský kraj: Obědy pro jihočeské děti pokračují

Za tímto účelem putuje z Jihočeského kraje 37,7 milionu korun. „Kraj opětovně využil možnost čerpat prostředky z Evropské unie, a i pro školní rok 2025/2026 zajistil pro děti ze sociálně slabých rodin finanční pomoc při úhradě školních obědů“ informoval 1. náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek.

O příspěvek na školní stravování mohou od nového školního roku žádat nejen rodiny pobírající dávky hmotné nouze, ale nově i rodiny s přídavkem na dítě a také ukrajinské rodiny čerpající humanitární dávku. „Cílem je pomoci dětem z rodin, které mají složitější životní situaci. Přístup ke školnímu stravování vnímáme jako něco naprosto základního. Nejde jen o to, co děti jedí, ale také o to, že společné obědy ve školní jídelně mají důležitý sociální rozměr. Pokud dítě nemůže být o obědové přestávce se svými vrstevníky, snadno se dostává mimo kolektiv. Právě proto jsme přesvědčeni, že všechny děti by měly mít přístup ke školnímu stravování,“ vysvětlil Hajdušek.

Program navazuje na předchozí dvouleté období. „Už v roce 2023 jsme zareagovali rychle a byli jsme první kraj, který k programu MPSV takto přistoupil,“ připomněl Hajdušek a upřesnil: „Za období od 1. září 2023 do 31. srpna 2025 jsme podpořili celkem 991 dětí ve 155 školách v celém kraji. Zatím se vyčerpalo přibližně 10,5 milionu korun, ale konečná částka bude zřejmě vyšší, protože školy teprve dokládají výdaje za období březen až srpen 2025.“

Jednoduchá elektronická žádost

Celý proces podávání žádostí poběží jako doposud výhradně elektronicky a bez zbytečné administrativy prostřednictvím webového portálu ZDE . Kraj bude i nadále poskytovat finanční prostředky přímo organizacím poskytujícím školní stravování, nikoli tedy jednotlivým rodinám.

Příjem žádostí rodičů i organizací poskytujících školní stravování bude časově omezen. Rodiče mohou o příspěvek na školní stravování žádat od 1. 9. 2025 od 8 hod. do 10. 10. 2025 do 14 hod. Na základě podaných žádostí rodičů, jimž úřad práce elektronicky potvrdí pobírání stanovených dávek, podají organizace poskytující školní stravování v termínu od 13. 10. 2025 do 7. 11. 2025 přes Portál občana Jihočeského kraje elektronickou žádost o poskytnutí dotace.

Vzhledem ke schvalovacím procesům budou dotace školám vypláceny na přelomu ledna a února 2026. To znamená, že v první polovině školního roku uhradí rodiče školní stravování předem a příslušná částka jim bude zpětně proplacena.

„Naší snahou je, aby se v Jihočeském kraji všem žilo lépe. A to samozřejmě platí i pro děti, které by jinak kvůli nepříznivé domácí situaci neměly možnost obědvat se svými spolužáky. Pokud se prostředky na podzim 2025 nevyčerpají, další příjem žádostí na jaro bude zahájen v lednu 2026,“ uzavřel Hajdušek.

Kompletní informace o dotačním programu a podmínkách čerpání podpory jsou k dispozici na webu ZDE a také na oficiálních stránkách Jihočeského kraje.

