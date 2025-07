Zákon schválen, lidé ve varu, Zelenskyj zatím mlčí

Kontroverzní zákon umožňuje generální prokuratuře, spadající pod přímý vliv prezidenta, přebírat vyšetřování od Národního protikorupčního úřadu (NABU) a Specializované protikorupční prokuratury (SAPO), čímž podle kritiků fakticky likviduje jejich dosavadní nezávislost.

Již během úterý se objevily známky nespokojenosti, ale skutečný odpor se rozhořel večer, kdy se před prezidentským komplexem v centru Kyjeva shromáždily tisíce demonstrantů. Ti se shromáždili a pokojně protestovali navzdory platnému válečnému stavu a zákazu veřejných shromáždění.

Demonstrace se rychle rozšířily i do dalších velkých měst – Lvova, Oděsy, Dnipra či Sum – a staly se prvními masovými protesty v zemi od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022.

„Křičí, že se nechtějí vrátit do časů Janukovyče,“ uvedl reportér Kyiv Post. „Nechtějí se vrátit do časů proruské vlády na Ukrajině.“

Zákon vyvolal ostré reakce i mezi politiky. Opoziční poslanec Jaroslav Železňak na svém telegramu uvedl, že schválení proběhlo „v panice“. Plénum zákon přijalo 263 hlasy, pouze třináct poslanců hlasovalo proti. Podle Železňaka se skupina poslanců pokusí zákon napadnout u ústavního soudu, protože při jeho projednávání mělo dojít k vážnému porušení jednacího řádu.

podle novinářů z deníku The Economist dojmem něčeho, co se dělá v panice. Představen byl na narychlo svolaném zasedání výboru 22. července v 8 hodin ráno, přičemž nebyl přítomen ani šéf výboru, ani většina poslanců. Odpoledne byl návrh zákona narychlo předán prezidentovi k podpisu. Muži Volodymyra Zelenského dokázali najít dostatečný počet hlasů, aby zákon pohodlně schválili: 263 poslanců hlasovalo pro a jen třináct se odvážilo hlasovat proti.

Znepokojení nad situací vyjádřil i bývalý ministr zahraničí Dmytro Kuleba. „Je to špatný den pro Ukrajinu,“ napsal podle informací The New Voice of Ukraine. „Nejde jen o NABU nebo SAPO. Jde o touhu lidí žít ve spravedlivé zemi.“ Zákon podle něj znamená popření hodnot revoluce důstojnosti, která proběhla v roce 2014 na Majdanu.

Organizace Transparency International již dříve varovala, že návrh představuje vážné ohrožení protikorupčních reforem, které Ukrajina s obtížemi budovala od roku 2015. NABU a SAPO za tu dobu vyšetřovaly stovky vysoce postavených činitelů včetně členů parlamentu a vlády. Nově získané pravomoci generální prokuratury však umožňují zásahy do vyšetřování včetně jejich přeřazení do „loajálnějších“ struktur.

Ironií osudu je, že ve stejný den, kdy zákon prošel, NABU oznámila, že obvinila vysokého úředníka Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) z požadování úplatku ve výši 300 000 dolarů za zničení důkazů v případu nezákonného vyvádění branců do zahraničí. Týden předtím SBU provedla razii v kancelářích NABU a SAPO, což pozorovatelé považují za zastrašovací manévr.

Zelenskyj se k protestům dosud veřejně nevyjádřil. Jeho tým však naznačil, že zákon má „zefektivnit spolupráci“ mezi státními orgány. Tato slova však mezi demonstranty a nezávislými analytiky narážejí na hlubokou nedůvěru.

Zůstává tak otázkou, zda se prezident Zelenskyj – který kdysi sliboval nulovou toleranci vůči korupci – skutečně postaví na stranu lidu, jak vyzval bývalý ministr Kuleba, nebo zda se Ukrajina ocitá na začátku nebezpečného návratu k autoritářským praktikám minulosti.

