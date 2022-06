„Zastropujme ceny, jinak lidem ani firmám nepomůžeme,“ burcuje Fryč z Trikolory

„Je iluzorní, že odmítnutím ruské ropy zlikvidujeme Rusko. Spíše zlikvidujeme náš průmysl a ožebračíme naše občany,“ myslí si zkušený podnikatel a člen Trikolory Antonín Fryč, podle kterého jsou opatření vlády, která spočívají v minimálním snížení spotřební daně pouze alibistický a populistický krok. „Vláda říká, že nemá šanci to ovlivnit, protože ČEZ je soukromá společnost se svými akcionáři. Všichni však víme, že to je lež. Stát vlastní nadpoloviční většinu akcií ČEZ, proto také může rozhodovat o hospodaření své společnosti. A tato rozhodnutí by měla být v zájmu našich občanů,“ zdůraznil Fryč.

V těchto dnech začalo platit dočasné snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Pomůže podle vás toto opatření v boji proti vysokým cenám? Vláda vzkázala pumpařům, že pokud snížení spotřební daně nepromítnou do koncových cen benzínu a nafty, tak přistoupí k zastropování marží. Nebyla by to přece jen cesta, jak pomoci motoristům?

Snížení spotřební daně u PHM o 1,50 koruny za litr nic neřeší a do cen PHM se nijak nepromítne. Pouze tím dojde k navýšení zisku pro distributory PHM. Opatření vlády spočívající v minimálním snížení spotřební daně je pouze alibistický a populistický krok. Pouze tak mohou opakovat, že pomáhají motoristům, ale efekt je nulový. Pokud to tato vláda myslí vážně a chce již konečně pomoci i českým občanům, tak v PHM musí zastropovat ceny, a ne pouze marže. Zastropování marží je nekontrolovatelný krok. Stačí, aby výrobci nebo distributoři prohlásili, že mají vysoké vlastní náklady, uměle navýšené, a marže tak pro ně není důležitá.

Kromě PHM stále rostou také ceny energií. V těchto dnech oznámil výrazné navýšení cen ČEZ, a proto se dá očekávat, že ke stejnému kroku zanedlouho přistoupí i všichni ostatní významní dodavatelé. Někteří odborníci odhadují, že skokový růst nemáme ani zdaleka za sebou. Jak to vidíte vy?

Navyšování cen elektrické energie v takových skocích, jak to zažíváme dnes, je neopodstatněné. ČEZ se chlubí, že v roce 2021 navýšil vlastní zisk na 9,5 miliardy Kč a za první 4 měsíce 2022 již dosáhl dokonce zisku 25 miliard Kč. Toto je absolutně nepřijatelné a nemorální. V dnešní krizové situaci, kdy v Evropě hrozí absolutní nedostatek plynu, ropy a energií, by měl ČEZ minimalizovat tvorbu svého zisku a tento nenavyšovat na úkor občanů a českých firem. Vláda říká, že nemá šanci to ovlivnit, protože ČEZ je soukromá společnost se svými akcionáři. Všichni však víme, že to je lež. Stát vlastní nadpoloviční většinu akcií ČEZ, proto také může rozhodovat o hospodaření své společnosti. A tato rozhodnutí by měla být v zájmu našich občanů. Vedle snížení zisku ČEZ musí vláda udělat i další soubor opatření ke snížení ceny elektrické energie, tedy zastropovat cenu energie, přestat nakupovat elektrickou energii prostřednictvím zahraniční burzy, odstoupit od nesmyslného a podvodného obchodu s emisními povolenkami. Předpokladem všech těchto opatření však je nutný zájem současné vlády o naši zemi a naše občany.

Vysoké ceny energií se promítají nejen do rodinných rozpočtů, ale výrazně komplikují situaci také českým firmám. Jak bude podle vás těžké ustát tuto krizi? Nehrozí krach firem a s tím i rychlý růst nezaměstnanosti?

Anketa Má vláda pohrozit energetickým firmám mimořádným zdaněním, pokud nesníží ceny? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2932 lidí Jestliže hovoříme o nutnosti snížení cen elektrické energie, tak je nutno mít na paměti všechny odběratele, tedy jak privátní, tak i právnické osoby, tedy firmy. Jestliže vláda chce některým lidem pomoci jednorázovou žebračenkou 5 000 Kč, o kterou musí lidé složitě poprosit, tak firmám vláda žádnou pomoc nenabídla. Firmy musí plně promítnout zvýšené ceny energií do svých výrobků, pokud to ještě je možné, nebo by to mohlo vést až k jejich krachu. V posledních dnech se hovoří o pomoci sklářům, přičemž separátní podpory jsou ale zcela nespravedlivé. A co pekaři, kteří pečou chleba, ti nepotřebují pomoc? A co strojírenské firmy, které potřebují energii pro svařování, ty nepotřebují pomoc? Téměř všichni výrobci jsou závislí na energii a její cena výrazně ovlivňuje cenu výrobků. Tím, že ceny energií výrazně rostou, pouze stále přiživujeme roztočenou inflaci a žádné další nesmyslné zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou ji nezastaví.

Evropská unie se dohodla na embargu pro ruskou roku. Byť má ČR vyjednanou výjimku, nebude to podle vás znamenat jen další tlak na zvyšování cen?

Samozřejmě, že bude. Díky panu Orbánovi nám sice EU udělila výjimku. Je však otázkou, zda tuto výjimku bude akceptovat i Rusko a bude do ropovodu Družba dodávat ropu. Putin usilovně hledá možná odbytiště pro ruskou ropu a nachází je na východě. Čína, Indie a další země potřebují stále více energie pro svoje rostoucí ekonomiky, a přitom jejich zdroje jsou omezené. Nabídka levné ruské ropy je pro ně tedy velmi zajímavá. Je iluzorní, že odmítnutím ruské ropy zlikvidujeme Rusko. Spíše zlikvidujeme náš průmysl a ožebračíme naše občany. Výroky pana Fialy, že si máme utáhnout opasky, doma si obléci kulicha a do práce chodit pěšky, je pouze výsměch našim občanům a firmám. Výmysl naší vlády, že Německo a EU nám v energetické krizi pomohou, je pouze dalším nesmyslem. Myslí snad tím, že je pomoc pro ČR překupování ruského plynu německými překupníky a jeho prodej do ČR za nesmyslné ceny? Anebo tím, že vláda odmítne převzetí zásobníků na plyn od soukromé osoby v hodnotě 12 miliard Kč a raději zásobníky ponechá v soukromých rukách? A místo toho vynaloží 7 miliard Kč na zdravotní péči ukrajinských uprchlíků, přičemž ani neví, zda tito lidé jsou na našem území.

Co by podle vás měla vláda případně centrální banka udělat pro to, aby zastavila roztočenou inflační spirálu?

Kroky, které dělá ČNB stálým zvyšováním úrokové sazby, k žádnému zastavení inflace nepovede. Vysoké úroky pouze zamezí lidem v přístupu k hypotékám a k pořízení vlastního, již tak drahého, bydlení. Vysoké úrokové sazby ČNB se projevují ve zvýšených cenách výrobků a tím se pouze přilévá olej do ohně dalšího nárůstu inflace. S rostoucími cenami musí zaměstnavatelé zvyšovat mzdy zaměstnanců, což dále podporuje inflaci. Aby se vysokému nárůstu úrokových sazeb u koruny podnikatelé bránili, ruší svoje korunové úvěry a berou si úvěry v eurech. Tím sníží svoje úrokové zatížení, a to až o 5 procentních bodů. Vzniká však stále větší závislost naší země na EU a euru, což sice nahrává naší současné vládě, ale je to v rozporu se zájmy většiny našich obyvatel. K zastavení inflace je nutné, aby ČNB okamžitě snížila úrokové sazby na úroveň před začátkem inflace a vláda, aby zastropovala ceny energií a PHM a zastavilo se plošné rozdávání peněz cizím státním příslušníkům.

Již téměř půl roku nám vládne vláda, která je označována za pravicovou. Projevuje se to podle vás na jejím přístupu k podnikatelům a řešením jejich problémů?

Tato vláda má od pravicového zaměření hodně daleko. Spíše bych je nazval vládou bezradných politiků, kteří nemají žádný jasný krizový plán, jak zvládnout inflaci a energetickou krizi v ČR. Trvalé zaklínadlo vlády, že musí situaci analyzovat, ještě nikdy žádné firmě nepomohlo a občany nenakrmilo.

Kdyby měla Trikolora své zastoupení v Poslanecké sněmovně, jak byste postupovali v boji proti drahotě vy?

Trikolora opakovaně zveřejňuje své návrhy, jak zastavit inflaci. Myslím, že naposledy to uvedla předsedkyně strany paní Majerová právě v Parlamentních listech. Pro zastavení inflace je nutno snížit úrokovou sazbu, zastropovat ceny elektrické energie a PHM, ukončit nakupování elektrické energie na burze v Lipsku, přestat nakupovat plyn přes německé překupníky, snížit zisky ČEZ a tyto rozpustit do snížení ceny energie. Je toho mnoho, co by naše vláda mohla udělat. Jak jsem však již řekl, to by však musela chtít pro naše občany něco udělat.

