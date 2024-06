„Zrušit to.” Milan Knížák tvrdě o umělcích a dnešku. Vyřídil účty

Připojil jste svůj podpis k petici, která důkladně popisuje dění na AVU, v Národní galerii a v souvislosti s letitou Cenou Jindřicha Chalupeckého. Kde je podle vás největší problém?

Na úvod bych chtěl připomenout, že jedním ze zdrojů, na jejichž základě byla petice napsána, byly mé dva dopisy rektorce AVU. Základ problému není jen na vysokých školách uměleckých, ale obecně ve vysokém školství, které ztrácí svoji elitnost a stává se v technických oborech profesními kurzy a v humanistických nestrukturovaným diskusním plénem. Mizí hierarchie učitel-žák, poněvadž učitelovy výtky jsou vnímány jako dehonestace. Umělecké školy, které jsou postaveny na zmatku moderního umění, jež nenalézá svou definici, se často stávají jen fóry pro nejrůznější aktivisty a progresivisty, jejichž postoje nejsou založeny na znalosti věci, ale na drzosti pokládat své pocity za téměř zákonodárné principy. (Špatně se to v krátkosti vysvětluje.)

V textu petice se uvádí, že „současná AVU rezignuje na vzdělávací poslání vysokoškolské instituce v zájmu nových krátkodechých ideologií a aktivistických tendencí poplatných době“. Lze říci, o jakých ideologiích a tendencích je řeč? A co vám na tom nejvíce vadí?

Na toto téma jsem už narazil v odpovědi na první otázku. Jelikož umění je v situaci, kdy hledá svoji polohu, je nutné, aby školy nabízely širokou škálu zaměření. Úkolem školy je nejen předávat informace, ale spolupůsobit na vytváření morálního profilu, který má alespoň parciálně vycházet z hluboké vzdělanosti. Dnešní školy (a v tom je AVU opravdu současná) nemají strukturovanou výuku, jsou plné bezduchých experimentů, které experimenty nejsou, poněvadž už 100 let víme, že v umění můžeme použít v podstatě všechno, ale ne všude, vždy a všemi. Poukazuji na text o vzdělávání Friedricha Nietzscheho, který tvrdí, že zásadním principem studia je namáhavost, odříkání a nesnadnost získávání informací, což dnes neplatí ani trochu.

Můžeme obecně definovat, jaký typ absolventů produkují instituce jako AVU? Jsou tamní studenti připravováni na uplatnění v praxi a životě, anebo tam převažují jiné tendence?

To je těžká otázka. Tyto instituce neprodukují vyhraněný typ absolventa. Neumím popsat, jací lidé vycházejí z AVU. Současná akademie funguje spíše jako střecha, pod kterou se mohou schovat nadaní i nenadaní, pilní i lenoši. Předstírání svobody názorů jako studijní program nestačí. Absence osobností v pedagogickém sboru působících jako stimulátory je zničující. Zmatek a nepořádek, které vládnou na současné AVU, přispívají k celkové plebejizaci.

Pokud by současný trend pokračoval, lze říci, co se stane z uměleckého vzdělávání v ČR?

V současné situaci bych viděl jako nejrozumnější zrušit takové školy alespoň jako státní instituce. Když by začala vznikat samovolně nějaká učební střediska, možná by se chovala racionálněji.

O tom, že na (nejen uměleckých) vysokých školách poslední léta převládají progresivistické myšlenky či ideologie, se mluví delší čas. Řeší se problematika genderu, klimatická úzkost a podobné záležitosti. Sám jste AVU delší dobu z pozice rektora vedl. Jak se tehdejší společenská atmosféra lišila od dneška?

Na začátku devadesátých let došlo na AVU k nejdůslednější reorganizaci ze všech československých vysokých škol. Jednotvárná paleta ateliérů byla rozšířena oběma směry, tedy jak směrem k tradici, tak k experimentu. Byl vypracován podrobný systém studia s povinnostmi pedagogů i studentů. Tento systém byl jasný, jednoduchý a každý o něm věděl. Samozřejmě ne všichni byli ze začátku s tímto systémem srozumění, a to jak z řad studentů, tak i pedagogů. Mnoho z nich si myslelo, že zůstanou staré pořádky nezměněny, jen oni nastoupí na stará místa, ale to se srovnalo. Po dobu mého rektorování běžela akademie bez větších problémů. O náš systém projevila zájem řada zahraničních institucí, kam jsem byl zván. Dobrým informačním zdrojem je kniha mých inauguračních a promočních projevů, kterou AVU vydala na konci mého působení. Co se týká problematiky genderu, změny klimatu atp., určitě někdo o tom přemýšlel, ale veřejně se to nijak neprojevovalo.

Nemohu se nedotknout Národní galerie, jíž jste byl dlouholetým ředitelem. Tuto významnou českou instituci teď několikátým rokem řídí Alicja Knast, polská manažerka. Do jaké míry pod jejím vedením plní NG svou funkci?

Myslím si, že NG ztratila adjektivum národní. Jejím zásadním úkolem má být shromažďování a studium umění, a poněvadž jsme v České republice, tedy především českého umění, v návaznosti na světové trendy. Sbírky NG byly po totalitní pauze v některých oblastech torzní a zmatené. Vždy jsem si představoval působení Národní galerie jako edukativní činnost, kde nehraje roli počet návštěvníků, ale důslednost programu. Dnes to vypadá, že by chtěli z NG udělat celoroční matějskou pouť.

Paní Knast se „proslavila“ výrokem o české koloniální minulosti, kterou bude nutno řešit a diskutovat. Jde o téma, které bylo zakomponováno i do českého pavilonu na bienále v Benátkách. Češi přitom žádnou koloniální minulost nemají. Co na to říkáte?

Považuji to za pitomost. Když pomyslím, že člověk s takovými představami řídí největší umělecké muzeum v zemi, dostávám husí kůži.

Kdyby za vámi v době vašeho vedení NG někdo přišel s tím, že by Národní galerie měla podporovat tuto tematiku, jak byste reagoval?

Zasmál bych se.

Obecněji závěrem. Po výsledcích voleb do Evropského parlamentu začali někteří komentátoři i politici upozorňovat, že progresivistické otázky nejen u nás, ale i v Evropě prohrály, že to lidi nezajímá a mladí opět začínají slyšet na konzervativní témata. Souhlasíte, anebo je to příliš optimistické vidění?

V podstatě souhlasím. V intelektuálním světě se už objevují kritické postoje a na druhé straně roste obecná nespokojenost. Nemyslím si však, že rychle nastane obrat k lepšímu, poněvadž ani nevíme, co je to „to lepší“. Nevěřím totiž tomu, že změny přicházejí shora, nevěřím revolucím, jen pomalé a důsledné evoluci. Možná ji můžeme svými snahami trochu urychlit.

Odhlédneme-li od užší perspektivy naší země a rozhlédneme-li se na Západ, kde jsou mnohdy slovutní profesoři či pedagogové vyhazováni z práce, protože řeknou studentům, že existují jen dvě pohlaví, že menstruují jen ženy, že planeta neshoří atd., jak tento vývoj hodnotíte? Jsme skutečně na prahu změny, jak někteří věří?

Pitomost vládne. Jedním z naprosto prozaických důvodů je přelidnění planety, nesmyslný turismus a bezbřehá komunikace. Evropa jako kulturní památník možná zůstane, ale její sociální život je u konce, ten se určitě změní. Všeobecná migrace zamíchá hierarchií hodnot. Nevím, jaký bude výsledek.