100 miliard. Ale skrytých. Okamura šel ven s tím, jak vláda vytáhne peníze z kapes

reklama

Je strašně těžké to komentovat, ale co říct ke střelbě na Filozofické fakultě?

Upřímnou a velkou soustrast všem blízkým obětí střelby. Je mi nesmírně líto zmařených životů i zraněných tohoto šíleného činu. Moc děkuji za rychlý zásah policie i záchranářů.

Objevují se, s ohledem na zásah policie, výzvy k odstoupení ministra vnitra Víta Rakušana. Je k tomu podle vás důvod?

Opravdu nechci současnou tragédii využívat jako klacek na vládu – ani to není třeba – pan Rakušan má za sebou tolik ostudy a přešlapů, včetně propojení vrcholných představitelů jeho strany na organizovaný zločin, že další důvody nejsou třeba. Prosazuje cenzuru, migraci a pronásledování lidí s oponentními názory, neřeší zhoršující se bezpečnost, bagatelizuje závažnou trestnou činnost a její oběti, veřejně lže, rozdmýchává nenávist atd. atd.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 9% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31975 lidí

A mimo jiné dosud nevysvětlil, kdo vlastně sponzoroval volební kampaň STAN z daňového ráje na Kypru, odkud jeho straně přicházely velké peníze od subjektů s neznámými vlastníky. A navíc k tomu předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek v ČT24 řekl, že volební kampaň STAN v rámci koalice Piráti-STAN byla financovaná z černých peněz z organizovaného zločinu. Jelikož je ale Rakušan zároveň ministrem vnitra, tak se asi pravdu nikdy veřejnost nedozví...



BIS po střelbě vyzývá, že máme důvěřovat státním institucím, nešířit dezinformace a semknout se. Nebyla v tomto případě ze strany tajné služby promeškána vhodná příležitost mlčet?

Z BIS se už dávno stal politický nástroj. Státním institucím pod politickým vedením Fialovy vlády bohužel důvěřovat nemůžeme vůbec. Změna nastane až s výměnou vlády. Tu je potřeba udělat co nejdříve.

Psali jsme: Proč ze sebe Fiala udělal bl*ce? Ekonom tuší. I to, co premiér ještě neví Jediný důvod, proč jdou společně: „Koryta.“ Vyoral zvedl prst. I k Vondrovi Jako kdyby jim někdo sebral „snížek“. Vyoral glosuje „kyselé ksichty“ po slovenských volbách Psycholožka z Akademie věd poučovala poslance: Antidemokraté jsou proruští, demokraté fandí Ukrajině a volí SPOLU a PirSTAN

Tato smutná událost byla také první příležitostí pro veřejné vystoupení Martina Peciny jako experta SPD na otázky vnitra. Jak jste zatím spokojen s jeho působením?

Pan Pecina je zkušený profesionál na svém místě. Pro SPD je bezpečnost našich občanů jednou z hlavních priorit.

Pojďme raději k něčemu jinému. S novým rokem chystá vláda řadu „stabilizačních“ reforem. Jaký očekáváte jejich dopad na občany?

Dopad kroků Fialovy vládní pětikoalice na občany bude velmi negativní. Bude pokračovat zdražování i inflace, která je u nás kvůli neschopné vládě dokonce nejvyšší ze všech zemí EU. Na jednu stranu vláda lidem od ledna prudce zvýší daně a zdraží energie, zároveň na stranu druhou posílá desítky miliard Ukrajincům. A ještě lidem vláda lže, že jsou Ukrajinci pro naší ekonomiku přínos a že se nám to vyplácí. Tak proč našim lidem vláda zvyšuje daně a zároveň dává Ukrajincům žijícím v ČR desítky miliard? Pro SPD jsou čeští občané a české firmy na prvním místě.

Je opravdu tristní, když nekompetentní ministr Fialovy vlády navrhuje například změny v penzijním spoření, a to tak, aby spoření se státní podporou nebylo možné jednorázově vybrat, ale aby bylo navázáno na postupné, například desetileté čerpání. Stávající úspory lidem na penzijním spoření fakticky vykradla vláda umělou inflací. Lidé logicky peníze vybírají a zhodnocují jinde a vláda místo toho, aby zaručila lidem jistotu, že jim peníze v budoucnu zase neznehodnotí, tak jim začne blokovat možnosti peníze před inflací vybrat. To je logika lupiče. Okrádaný se chce bránit, tak ho vláda střelí do ruky.

Velká část tzv. vládních reforem jsou opatření, která vytahují z kapes občanů a firem další a další peníze – a to zbytečně, protože vládě by stačilo šetřit. Stačí ubrat minimálně stovku miliard Ukrajincům a Ukrajině. Nebo americkým zbrojařům. Ministři přitom nehorázně lžou a zavádějí. Nikdo zatím přesně nevíme, kolik tahle vláda na Ukrajince a do Ukrajiny nasypala. Je to ale minimálně 100 miliard. Značná část peněz se nezveřejňuje nebo je ukryta pod nejrůznějšími nesouvisejícími položkami. Zmapovat tento megatunel je úkol zřejmě až pro příští vládu. Přitom Fialova vláda zadlužila naší republiku až po uši, na desítky let dopředu.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Hezké Vánoce neměli zaměstnanci ostravské hutě Liberty, která zavírá v důsledku vládní energetické politiky. Ministr Síkela její konec ještě oživil „vřelými‘ slovy o tom, že stát není kasička. Co dál s českým průmyslem?

Ministr průmyslu Síkela (STAN) evidentně zase neví, která bije. Česká republika totiž musela před pár měsíci vyplatit německému insolvenčnímu správci 1,5 miliardy Kč, protože se státní pojišťovna EGAP zaručila v roce 2020 za úvěr hutě Liberty, která úvěr nesplácela. Navíc je ohroženo více než šest tisíc pracovních míst. Před dvěma týdny jsem vyzval dopisem premiéra Fialu, aby situaci řešil. Premiér Fiala ale nekoná, protože je nekompetentní a navíc kašle na lidi.

Majitel hutí a manažeři v jeho firmách po Evropě jsou podle veřejných informací podezřelí z vyvádění peněz z jeho firem, které nakonec mizí neznámo kde. V momentě, kdy naposledy letos tato firma začala zisky vyvádět z České republiky, měly zasáhnout všechny odpovědné orgány. Nestalo se tak.



Státní pojišťovna EGAP se v roce 2020 zaručila za úvěry Liberty, ačkoli už v roce 2016 hlavní bankéři světa dali veřejně od Liberty a jejího majitele Saanjeva Gupty ruce pryč, a přestali jejich podnikání financovat, protože je veřejně podezírali z podvodů, neprůhledných finančních machinací a praní špinavých peněz. Tehdejší britský ministr obchodu Kwasi Kwarteng se chvilku po té, co se český EGAP zaručil za dluhy Saanjeva Gupty, vyjádřil v britském parlamentu takto: „Poskytnout pomoc daňových poplatníků ve výši 170 milionů liber ocelářskému magnátovi Sanjeevu Guptovi by bylo naprosto nezodpovědné! Existují obavy, že by vládní peníze mohly být přesunuty z Velké Británie do zámoří!“

Takže opět svým způsobem jsme u selhání prevence, tedy kontrolních mechanismů našeho státu pod vedením dosavadních vlád. V tuto chvíli by měl stát, tedy vláda, ihned začít vymáhat dluh a prostřednictvím např. exekuce, převzít firmu a zkonsolidovat ji.

Když už jsme zmínili Vánoce, u sousedů v Německu se odehrávají scény, kdy migranti s výkřiky, že tato země je jejich, útočí na sváteční symboly. Co to znamená pro nás?

Ano, v německém Kasselu migrantští výrostci s pokřikem „tahle země je naše“ zaútočili na Santu Kause. Ale Santa je zahnal na útěk. To je v této souvislosti dobrá zpráva – stále čelíme nebezpečí, ale přibývá lidí, kteří se už nebojí bránit a staví se zlu čelem. Ono také není jiné řešení v okamžiku, kdy vládnoucí politici nehájí své občany, protože jinak prostě nepřežijeme – ani jako kultura a civilizace, tak ani jako lidé. Teror, který panoval všude, kde vládli islamisté, by skutečně většina z nás nepřežila.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE