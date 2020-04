A co pivní festivaly v Německu? Je to za humny. Zkušený lékař o příčinách vlny nákazy na Domažlicku. A střízlivě k penězům z EU, toto bude důležité

ROZHOVOR Otevření hobby marketů byla vážná chyba vlády i krizového štábu a ukazuje, že plánování v této oblasti prostě chybí. Jako by davy koupěchtivých návštěvníků najednou nikomu nevadily. Neházejme také vinu na pendlery, nárůst koronaviru na Domažlicku se prostě stal, byl zapříčiněný i situací v sousedním Německu, probíhajícími pivními festivaly, takže nehledejme viníka. To uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz krajský zastupitel za TOP 09, významný lékař klatovské nemocnice MUDr. Richard Pikner. Nenadávejme na EU, peníze z jejích fondů se nám nyní budou náramně hodit, jak ostatně píše na svých stránkách také europoslanec Luděk Niedermayer.

Jak vidíte uvolňování karantény a promořování, tedy imunizaci obyvatelstva? Přijde v povelikonoční době v pravý čas?

Konečně vláda sdělila, jaké další kroky přesně plánuje. Takto přísná karanténa nemohla trvat celé měsíce. Boj s COVID-19 se však protáhne na řadu měsíců, podle mne minimálně půl roku, možná i déle. Přísnou karanténou jsme dokázali šíření choroby výrazně zpomalit, a získali tak čas. A je na místě se zeptat, k čemu? Máme plán postupného rozvolnění. A co je cílem? Postupné promoření? Jak budou chráněny rizikové skupiny a jaké je maximum aktuálně nemocných, které náš zdravotní systém zvládne? Tyto odpovědi v plánu chybějí. Zatím jen vím, kdy se otevře jaký obchod, živnost a školy. Ale aspoň nějaký plán. Neboť otevření hobby marketů namísto malých obchodů bylo špatně. Chalupáři jsou sice nadšení, ale neřízené davy v obchodech jsou extrémně rizikové. Mým rodičům jsem tam návštěvu zakázal. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 14711 lidí

Netlačí ekonomická lobby podle vás „příliš na pilu,“ nebo je to již nezbytností?

Nejsem ekonom a ani nemám potřebná data, ale je na případu nemocnic je jasné, že jejich běžný provoz je ochromen a může mít zásadní dopady na vyúčtování zálohových příjmů. Obdobně to bude v celé ekonomice, především v odvětvích jako pohostinství, cestovní ruch a kultura a u živnostníků, již budou extrémně těžce postižení. Celkový dopad na hospodářství je a bude zásadní, ale v naší proexportní ekonomice bude mít také velký vliv situace a ekonomický vývoj v okolních zemích, hlavně v Německu. Takže i zde by jistě stálo za to postup koordinovat v rámci EU, ale minimálně s Německem. Současná přísná karanténa je neudržitelná ještě více než několik týdnů, k uvolňování karantény a nárůstu rizika nákazy COVID-19 musí dojít. Pokud to bude mít stát pod kontrolou, je to správně. Ekonomicky to bude pro zemi velká ztráta a v dalších letech si budeme muset utáhnout opasky.

Cítíte problém pendlerů jako problematický? Viz mnohonásobně větší čísla záchytu koronaviru na Domažlicku než v jiných částech Plzeňského kraje…

Ne, nemám rád hledání viníků, zvláště při šíření epidemie. Jednou jsou to pendleři, pak lyžaři z Itálie, pak z Rakouska a nakonec obviníme řidiče kamionů a tak dále. Nikdo se přece nenakazil schválně. U rychlejšího šíření infekce bývá na začátku často souvislost se společenskou událostí o velkém počtu lidí, na Domažlicku se mluví o Chodském bálu a následných pivních slavnostech v sousedním Německu. To může být také jedno z vysvětlení současného vyššího výskytu na Domažlicku. Prostě stalo se, nehledejme viníky, ale řešení.

Jak hodnotíte práci vlády a resortu?

Co si mám myslet o tom, že v televizi vidím premiéra na letišti běhat v FFP3 respirátoru, když my v té době v nemocnicích měli akorát roušky? Vláda hlavně na začátku zaspala, žádné dostatečné zásoby ochranných pomůcek nebyly, nebyly připraveny laboratoře na testování, nebyl funkční pandemický plán. Díky tomu jsme museli jít do přísné karantény. Zodpovědnost lidí, domácí šití roušek, to je to, co zabralo a snížilo rychlost šíření COVID-19 a získalo čas vládě k nakoupení ochranných prostředků, a tím ochraně zdravotníků. Děkuji všem občanům, jak k boji s COVID-19 přistoupili, neboť jinak jsme také měli mnohem více nakažených lidí. Díky absenci národního pandemického plánu není jasná vize a cíle přijímaných opatření, postupně se připravují ekonomická opatření k ochraně ekonomiky a především OSVČ v postižených oborech. Vše mělo být dříve a jednoznačně naplánované. Přípravy měly začít minimálně počátkem ledna 2020.

Jaká je situace s koronavirem v největším, ale nejméně zalidněném okrese v republice – Klatovsku?

Přestože sousedíme s Domažlickem, je u nás situace příznivější, ale již se stáváme druhým okresem co do počtu pacientů v Plzeňském kraji. Díky nízké hustotě zalidnění doufám, že se lokální ohniska rychle lokalizují a COVID-19 se nebude dramaticky šířit, i když ještě nějaký nárůst čekat lze. Jsem přesvědčen, že i díky disciplíně jednotlivých lidí to zvládneme.

Co říkáte postoji EU, kdy neexistuje jednotná strategie v boji proti koronaviru, ale i v ekonomické pomoci jednotlivým státům?

Evropská unie dělá, co jí jednotlivé členské země dovolily. Tedy pokud jí kompetence ve zdravotnictví nesvěřily, tak asi ani nemůžeme chtít nějakou zásadní koordinaci. Je třeba však vyzdvihnout, že Evropská komise přijala Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus – Corona Response Investment Initiative – ve výši 37 miliard eur, která ze strukturálních fondů má podpořit sektor zdravotnictví, trh práce a malé a střední podniky ze všech dotčených sektorů. Dále budou použity další finance z evropského rozpočtu, které podpoří malé a střední podniky s problémy s likviditou. Dobrý nápad jsou evropské dluhopisy. Neshoda na Evropských dluhopisech zase panuje na úrovni jednotlivých vlád a ne u Evropské unie. Podle mého názoru se EU snaží jednotlivé země podporovat. Je to škoda, že nemá dostatečné kompetence, neboť jedna velká země ustojí pohromu snáze než 27 větších či menších států.

Přehled všech aktuálních opatřeních EU ke koronaviru sepsal na svém webu europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer: https://www.niedermayer.cz/o-eu-a-cr-v-ni/articles/opatreni-evropske-komise-v-boji-s-pandemii-covid-19.

Co říkáte Číně, která například dřívější italskou materiální pomoc Itálii nyní obratem ruky prodala s pěkným ziskem?

Myslím, že budeme muset zcela zásadně přehodnotit svůj vstřícný postoj k Číně. Z prvé je původcem této epidemie a nezabránila jejímu rozšíření. Za druhé na naší pohromě dobře vydělává. A pokud je pravda, že Čína Itálii zpětně prodala jejich humanitární pomoc, tak je to velmi, ale velmi smutné. Musíme přestat s politikou založenou na maximalizaci zisku a globalizaci, ale podporovat lokální strategické firmy. Potřebujeme národní pandemický plán, který definuje strategické firmy a zásoby. Jinak za pár let zase bude celý národ šít roušky.



