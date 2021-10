A nic neschválíte, počkejte. Vích z SPD nové vládě. 250 miliard a Witowská

reklama

Hnutí Svoboda a přímá demokracie získala ve volbách 9,56 procenta hlasů a získala 20 mandátů. Zůstala zhruba na stejných počtech jako při minulých sněmovních volbách, konkrétně má o dva mandáty méně. Nečekali více? Jak hodnotí volby poslanec a liberecký krajský předseda hnutí Radovan Vích? „Obhájili jsme pozice. Je třeba to vidět v širším kontextu, co se proti nám vedlo v předvolební kampani, kdy proti nám byli všichni včetně médií. Je tu i spousta propadlých hlasů, keré drtily vlasteneckou scénu. To byly věci, které nám ubraly. V závěrečné fázi i návštěva Viktora Orbána, kterou zorganizoval premiér Babiš s tím, že on tady zastavuje migraci, on je ten, kdo jí tady zabrání. Prostě přebíral naše témata. To je to, co nám bralo hlasy. Je potřeba vidět i nový volební zákon, vznik koalic a přepočtu podle nového volebního zákona, což nám vzalo jeden mandát,“ vysvětlil.

„Náš volební výsledek i vzhledem k výše pojmenovaným okolnostem rozhodně není neúspěch. Potvrdili jsme své místo na politické scéně. Co by některé strany daly za takovýto výsledek. Jedeme dál. Čekali jsme výsledek o něco lepší, ale je to realita. Není to žádná prohra. Co se týká Libereckého kraje, tady jsme dosáhli lepšíího výsledku než před čtyřmi roky. Tehdy jsme měli 10,95, teď 11 procent. Na náš celkový výsledek měly vliv velké kraje, kde je hodně obyvatel. Tam to bylo slabší. V Libereckém kraji to však považuji za mírné posílení,“ okomentoval.

Není všem dnům konec

Navíc se k těmto uvedeným důvodům dá připočítat další velmi významný, a to že volby byly jakési referendum o Andreji Babišovi a že mu hlas ze strategických důvodů patrně hodili i někteří potenciální voliči SPD. „Je to tak. Přišlo o 310 tisíc voličů více. To je ta Letná. Bylo to referendum o Andreji Babišovi obecně. Našemu hnutí vyšší volební účast nepřidává,“ konstatoval Vích. „Je však třeba vidět, že není všem dnům konec. Ještě čekáme na vyjádření prezidenta. Myslím, že budou muset s ANO jednat, a i s námi, ne že ne. Poslanecký klub hnutí ANO má 72 poslanců, tedy o jednoho víc než koalice SPOLU. Takže kdyby každý z poslanců ANO mluvil deset minut, tak ve Sněmovně neschválí nic,“ upozornil.

Každopádně má ve Sněmovně největší poslanecký klub hnutí ANO, což by mohl být argument prezidenta Zemana, pokud by pověřil Andreje Babiše sestavováním nové vlády. „Zkusit by to mohl. Naděje umírá poslední. Milion hlasů propadlo. To znamená, že je tu milion nespokojených voličů. To se také musí vzít v úvahu. Dokonce si myslím, že po roce dvou můžou být předčasné volby. Mít složenou vládu v této situaci z pěti subjektů, to je pytel blech,“ domníval se. „Z toho čtyři poslanci za Piráty. To je debakl a konec Pirátů. Na pirátském fóru se debatuje o tom, že Ivan Bartoš by měl odstoupit z pozice předsedy Pirátů. Na tuhle sto osmičku bych nesázel a už jsme na sto čtyřech,“ konstatoval.

„Myslím, že nás čeká ještě dlouhé jednání. Pokud se pan prezident rozhodne pověřit Andreje Babiše sestavením vlády, on to může přijmout a nemusí. Na tahu je hnutí ANO. Pro nás, SPD, je důležité to, že bychom chtěli poměrné zastoupení ve vedení a orgánech Sněmovny. Je pro nás důležité mit pozici místopředsedy Sněmovny a budeme chtít předsednictví minimálně ve dvou výborech. To je pro nás zásadní. Je pro nás nepřijatelné, aby poslanecký klub TOP 09, který má 14 poslanců, my máme dvacet, měl předsedu Sněmovny a my jsme neměli místopředsedu,“ vysvětlil Radovan Vích.

Nedávám vládě nějakou velkou stabilitu a předpoklad dlouhého trvání

Jak se dívá na nominace na ministry, o kterých píší média, zvláště pak na Ondřeje Koláře jako ministra zahraničí? „U něj je vidět souvislost, co dělá jeho otec, s kým žije. To jsou vazby na Českou televizi, není tajemstvím, že jeho otec žije se Světlanou Witovskou. Je to bývalý velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech. Je jasné, že tam odsud by to bylo. Sám Ondřej Kolář je člověk bez absolutní politické zkušenosti, který se stal slavný jedině tím, že jako starosta na Praze 6 bojoval za odstranění sochy maršála Koněva,“ uvedl.

„Oni se nejdříve musejí dohodnout na prioritách programu. Někteří v koalici chtějí euro, jiní ne. Někteří chtějí svazky jednopohlavních párů, někteří je nechtějí. Všechno může být ještě jinak. V té nejdelší variantě může být jednou dvakrát Andrej Babiš pověřen sestavením vlády, ale pokud bude předsedou někdo v rámci koalice SPOLU, tak pak samozřejmě pověří sestavením vlády někoho z té koalice. Může to ale také být za rok. Do té doby se v politice stane spousta věcí,“ připomněl.

Přesto však mají obě koalice pohodlnou většinu 108 hlasů ve Sněmovně, takže se dá předpokládat, že dříve nebo později jejich vláda vznikne. Jaká bude? Jsou tací, kteří se obávají, že to bude škrtací vláda s řadou nepopulárních opatření jako ta za premiéra Nečase, ministra financí Kalouska, ministra práce a sociálních věcí Drábka... „Bude to vláda sebevrahů. Slyšíme, že chtějí dvě procenta HDP na obranu, na druhou stranu chtějí škrtat 13 procent míst ve státní správě. To je jedna dvě miliardy, ale v těch jejich plánech je rozdíl 250 miliard. Jsem zvědavý, kde je chtějí vzít, když tvrdí, že nebudou zvyšovat daně. Jsem silně přesvědčen o tom, že jakákoliv vláda, která bude mít důvěru Sněmovny, se neobejde bez vyšování daňového balíčku,“ domníval se.

„Víme, že když se přidávalo důchodcům, oni byli proti. Naopak my jako SPD jsme byli pro. Do toho se zvyšují platy hasičům, ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům, pracovníkům v sociálních službách, zdravotníkům. Jsou tu obrovské schodky státních rozpočtů. Jsem zvědavý, jak z toho ven. Do toho budeme předsedat Evropské unii, kde si budou chtít odehrát nějakou zahraniční politiku, a jestli to má dělat Ondřej Kolář... Já tomu prostě nevěřím a nedávám vládě nějakou velkou stabilitu a předpoklad dlouhého trvání a už vůbec ne celé volební období,“ myslel si.

Další paralela s Nečasovou vládou je ta, že v době jejího vládnutí byla ekonomická krize. A ta se očekává i teď. Už nyní se zvedají ceny elektřiny – a vzhledem k tomu, že Německo bude odstavovat jaderné elektrárny – tak se dá očekávat, že půjdou ještě nahoru. „Je toho více. Ceny ropy, plynu, to všechno jde nahoru. Vzrostou i ceny všech věcí, které jsou ve spotřebitelském koši běžných lidí. Rostoucí ceny energií, Green Deal, inflace. Státní dluh je dva biliony, není ustanovená Sněmovna, bude tu ještě vládnout vláda v demisi, tu taky pan prezident nemusí přijmout. Je tu příliš mnoho neznámých a může to nabrat jiný směr. Ale myslím, že případná vláda těch dvou koalic bude mít jepičí život. Nevěřím tomu, že to bude vláda na celé volební období,“ uzavřel Radovan Vích.



