A už tunel. Pozor. Docent soudí, že chytil vládu za ruku

Poslanci mají za sebou v uplynulém týdnu historicky nejdelší zasedání Sněmovny, které trvalo 23 hodin. Teprve poté získala vláda důvěru. Pane docente, vy jste dění sledoval, s odstupem několika dnů, o čem ta délka jednání svědčí?

Vláda se nám snaží namluvit, že je to vinou agresivity opozice. Nikoli. Může si za to Fialova vláda sama. Za prvé je to personálně nejslabší vláda od vzniku samostatné České republiky. Za druhé – a především – je to poprvé, co vláda podává jako programové prohlášení nedůvěryhodný soubor nesplnitelných slibů. Stačí, když se podíváte, co slibuje, přitom nikde neříká, kde na to vzít. Tak velký rozpor v programovém prohlášení dosud nikdy nebyl. Upozornil jsem na to hned poté, co vláda představila své prohlášení 7. ledna. Současně jsem upozornil i na to, že se tam velmi divným způsobem pracuje s pojmem „dobrovolná složka“ penzijního systému, což mně připadá jako snaha kumuflovat pokus o propašování tzv. druhého pilíře, který by mohl být zneužit k vytunelování průběžného systému. A už je to tady. Právě v tyto dny se v Novinkách objevil článek, který už tuto snahu naznačuje. Okamžitě jsem na něj reagoval příspěvkem na svém blogu Vládní jed namíchaný do penzijní reformy.

Zde je nutné dávat velký pozor. Někteří říkají, že stejně si budeme muset na penzi našetřit, protože inflace vše spolyká. To je velký omyl. Inflace spolyká především a právě úspory. Průběžný penzijní systém je nejlepší obrana proti inflaci, protože s cenami rostou i mzdy. Sice se zpožděním a krátkodobě jen částečně, ale naprosto dostatečně pro to, aby do průběžného systému přicházelo dost peněz a na slušné důchody bylo. Pokud se do penzijního systému zabudují větší motivace k dobrovolnému prodloužení výdělečného uplatnění tam, kde je to reálné; tj. tam, kde to znamená více plnohodnotný život člověka, a pokud se k tomu vytvoří potřebné podmínky v oblasti zdravotní péče, lázeňství, pracovní ochrany, včetně možnosti rozvolňovat pracovní aktivity, bude náš penzijní systém trvale udržitelný a umožní dosáhnout většího náhradového poměru.



V přestávce mezi hlasováním o důvěře došlo na mimořádnou schůzi, kde mělo hnutí STAN vysvětlovat své financování. Program nebyl schválen. Myslíte si, že se dočkáme časem nějakého vysvětlení?

Považuji to za porušení demokratických pravidel, a vláda tím ztratila právo na 100 dnů hájení. Financování STAN je mnohem větší přešlap než aféra s neexistujícími dárci Lajose Bácse a Radjiva M. Sinha, která vedla v roce 1997 k pádu Klausovy vlády (mj. s velkým přispěním lidovců). Aféra se dostala i do Wikipedie. Problém STAN, potažmo celé vlády, je rozsahem i způsobem provedení mnohem horší. Nedovedu si představit, že by si vláda uchovala zbytek důvěry, aniž by byla její aféra důsledně dořešena.

Kvůli sporům mezi stranami Sněmovna v pátek neprojednala nic. Odpor SPD k zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí zabránil volbě posledního, šestého místopředsedy Sněmovny, jímž má největší šanci se stát bývalý vicepremiér Karel Havlíček z ANO. Psal iDNES.cz. Co vy na to?

Ve snaze umožnit hlasování těm, kteří u nás neplatí daně, je vláda mimořádně horlivá, a ještě využívá Havlíčka jako rukojmí. Ale co čekat od páté kolony, jejíž skutečný program je vyplundrovat naši zemi, a ještě z ní udělat beranidlo eskalování mezinárodních vztahů a vyvolávání konfliktů?



Poslanec STAN Jan Farský přes kritiku opozice i koaličních partnerů už odletěl na stipendijní pobyt do Spojených států. Myslíte si, že si to voliči zapamatují do příštích voleb?

Tomuto nepřikládám takový význam. Farský jen názorně předvedl, jakým způsobem jsou získáváni pěšáci páté kolony.

Prezident Miloš Zeman odmítl politické zneužívání olympijské myšlenky, konkrétně bojkotu olympiády včetně ohlášené neúčasti politiků. Uvedl to ve zdravici českým olympionikům mířícím na zimní hry v Pekingu, kterou zveřejnil Hrad na svém webu. Co na to říkáte?

„Politický bojkot olympiády“ je trapné gesto, ale je to spíše plácnutí do vody. A je to přiznání slabosti degenerujícího Západu. Místo takových blbostí bychom se raději měli věnovat tomu, co je příčinou současné krize a jak se z ní dostat. Porušování lidských práv v Číně příčinou našich problémů rozhodně není. Nebo jsou hrátky s různými zákazy a embargy jen kouřovou clonou, která má zastřít skutečné příčiny problémů u nás, tj. na tom „Západě“, ke kterému patříme?



Co dál očekávat v souvislosti s diplomatickým bojkotem olympiády některých států?

Podle mě nic. Závist současných mocných ve vztahu k tomu, jaký ekonomický růst má Čína, jaké má úspěchy od kosmonautiky přes celou oblast špičkových technologií až po sport. Proč se někdo místo plivání na Čínu, které ovládá celý mediální mainstream, nepokusí nastolit otázku, jaké zkušenosti z Číny převzít, abychom nebyli větší a větší outsideři?

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová rozčeřila vody svými výzvami, aby se Maďaři zbavili vlastního premiéra Viktora Orbána. „Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům,“ zní přesná citace. Co k tomu říci?

Paní předsedkyně asi ani netuší, jaký opoziční slepenec pod tlakem současné globální moci v Maďarsku vznikl. Fašisté a antisemité jsou v jejích očích tou pravou opozicí. Ale proč ne? „Demokratický“ a „lidskoprávní“ Západ na Ukrajině také podporuje obyčejný fašismus. Vidím v tom politickou zaslepenost těch, kteří se současné globální moci v roli páté kolony chtějí zavděčit za každou cenu.

Pane docente, od začátku sledujete vývoj koronavirové epidemie. Teď čekáme, až se přežene vlna omikronu. Myslíte si, že v polovině února se dočkáme situace, když už se všichni tzv. promoříme, nebo se z covidu-19 stane sezónní záležitost, případně se budeme potýkat s novou mutací?

To, co se děje, odpovídá mé teorii, podle které je tento virus velmi blízký své evolučně stabilní strategii. Ve svém genomu má zakódovánu i posloupnost mutací, kterými prochází a které „nadevoluční rychlostí“ (tj. mnohem větší rychlostí, než by tomu bylo vlivem přirozeného výběru) vedou k postupnému zklidňování. Ani u chřipky nevznikají zcela nové mutace, neopakuje se určitá posloupnost. A to je chřipka evolučně mnohem níž ve světě virů než SARS. Stále platí, že obezřetné chování je nejlepší podporou návratu tohoto koronaviru do stavu, ve kterém o něm ani nebudeme vědět.



Jak zatím hodnotíte kroky vlády v souvislosti s epidemií?

Neměl bych to říkat, pokud si chci zachovat přízeň většiny čtenářů vašeho listu, ale mně se to, jak postupuje ministr Válek, líbí. I to, že se nebojí říci, co si myslí. Dělá obezřetnou politiku možného, i když jsou na něj tlaky z různých stran. Snažím se to hodnotit z neutrálních pozic.



Srbská tenisová jednička Novak Djoković na Australian Open hrát nebude. Jde jen o politickou záležitost?

Tady sport prohrál na celé čáře. Z Australian OPEN se stal Australian CLOSED a bojuje se už jen o druhé místo. Pro účastníky ponižující. Pro tento sport to bude mít těžký dopad. A Austrálie si udělala ostudu. Teď se ji chystá následovat Francie. Může to globálně rozštěpit tenis.



Na závěr, vy jste už zveřejnil na svých stránkách Vizi, kterou potřebujeme. Můžete představit svůj plán alespoň částečně čtenářům, kteří ho ještě nečetli?

Považuji VYPĚSTOVÁNÍ perspektivní, realistické a srozumitelné vize za základní předpoklad sjednocení všech, kteří chtějí napomoci vyvést současnou společnost v lokálním, ale i globálním měřítku z krize. Perspektivní v tom smyslu, že „vidí“ až za horizont řešení současných, dramaticky narůstajících problémů; tj. ukazuje, že lze žít v lepší společnosti, ve které to, co dnes pociťujeme jako problém nejen ztěžující náš život, ale i ohrožující náš život, bude řešeno. Realistické v tom smyslu, že říká nejen to, jak problémy řešit, ale také, kdo je bude řešit (nachází svého adresáta). Srozumitelné v tom smyslu, že osloví každého, koho současný stav naší země, ale i naší Země (tj. jak naše domácí problémy, tak i to, jak se do našich podmínek promítá globální situace) trápí či znepokojuje. A to bez ohledu na to, jaké má vzdělání, věk, zda už na pochopení toho, o co jde, rezignoval, či nikoli, zda se nechal nalákat na různé náhražky skutečné vize apod.

Největší problém je vyvolat a spojit úsilí zaměřené na tvorbu takové vize, která by lidi spojovala. Spojovala ty, kteří dosud spoléhali na jednoduchá řešení, ty, kteří již nějakou vizi mají, ale je jen pro ně samotné, ty, kteří ji hledají a jsou ochotni pro vytvoření společného pohledu na současnou realitu a perspektivní změny vyvinout potřebné úsilí. Proto také používám pojem „vypěstování“ vize. Ta nemůže být naservírována, ale vznikat jen s přispěním mnohých v rámci trpělivě vedené diskuse. Do tohoto procesu se již s podporou sdružení Kudy z krize zapojilo na tři desítky odborníků. První pracovní nástřel vize jsem po měsíci intenzivní práce dal před několika málo dny ve 32. pokračování seriálu, který o tom, jak se vize rodí, informuje. Uvítám každého, kdo se chce práce zúčastnit.



