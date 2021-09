Advokát Rajchl: Nenechám se nikdy a nikým koupit. Přátelé vědí, že bych neuhnul ani Babišovi

Pětačtyřicetiletý advokát, podnikatel a sportovní komentátor Jindřich Rajchl patří k představitelům pravicové formace Trikolora Svobodní Soukromníci, za kterou kandiduje z druhého místa v české metropoli. „Mě osobně vždy lákaly velké výzvy. Tohle je jedna z nich. Chci dělat politiku jinak. Říkat věci narovinu a bez politické korektnosti. A především je realizovat. Donald Trump říká „politics are all talk and no action“, tedy politici jen mluví a nic nedělají. Musím s ním bohužel plně souhlasit. A právě to chci v politice změnit. Říkat i nepříjemné pravdy a realizovat ty správné, byť třeba i nepopulární kroky,“ říká v otevřeném rozhovoru Rajchl.

Co Vás vedlo napřímo se angažovat v politice?

Politiku jsem již dlouhou dobu sledoval a komentoval. Mnoho mých známých a přátel na mě naléhalo, ať se do ní aktivně zapojím, neboť mě znali a věděli, že jsem pevný ve svých názorech a postojích a nenechám se nikdy a nikým koupit. Věděli, že bych neuhnul ani Babišovi. Já však dlouho dával přednost své rodině a profesní kariéře, neboť mi bylo jasné, že vstup do politiky by znamenal akceptovat ztrátu soukromí, odsouzení ze strany mnoha lidí a co především, negativní dopady na moji rodinu. Přesně to je důvod, proč se většina úspěšných lidí vyhýbá politice obloukem. Nemají to zapotřebí. Nicméně já jsem přesvědčen, že právě úspěšní lidé, kteří politiku nepotřebují jako zdroj své obživy, by do ní měli vstoupit a aktivně ji vykonávat. Že politika potřebuje odhodlané lidi, kteří již dokázali své schopnosti v jiných oborech. Jen takoví lidé jí mohou něco dát, obohatit ji a možná ji i částečně změnit. Mě osobně vždy lákaly velké výzvy. Tohle je jedna z nich. Chci dělat politiku jinak. Říkat věci na rovinu a bez politické korektnosti. A především je realizovat. Donald Trump říká „politics are all talk and no action“, tedy politici jen mluví a nic nedělají. Musím s ním bohužel plně souhlasit. A právě to chci v politice změnit. Říkat i nepříjemné pravdy a realizovat ty správné, byť třeba i nepopulární kroky.

Proč zrovna Trikolora?

Celoživotně jsem pravicově a konzervativně orientovaný člověk. V momentě, kdy došlo k založení Trikolory a k představení jejích programových pilířů, jsem okamžitě cítil, že je to ten správný subjekt, s nímž se mohu názorově ztotožnit. Byť se může na první pohled zdát, že to je, respektive byla strana jednoho muže, opak je pravdou. V Trikoloře jsem našel partu skvělých lidí, kteří sdílí můj světonázor a kteří mají k politice naprosto stejný přístup jako já. Nedělají ji kvůli osobním prebendám a přístupu ke korytům, nýbrž proto, že chtějí něco změnit. Jsou to lidé, kterých si hluboce vážím a řada z nich se stala mými osobními přáteli. Což ale platí i o Straně soukromníků. Opravdu nepřeháním, když řeknu, že je mi ctí, že mi vstup do politiky dal tu možnost poznat celou řadu členů z Vaší strany. Mohl bych jich jmenovat celou řadu, ale jedno jméno musím skutečně vypíchnout. Je jím Michal Dvouletý. Po několikaměsíční spolupráci jsem naprosto pevně přesvědčen, že mezi všemi politiky v celé naší zemi budete jen obtížně hledat někoho, kdo by se Michalovi vyrovnal v jeho nasazení, pracovitosti a v citu pro politické dění. Především si jej ale vážím v prosté lidské rovině. Upřímně bych si přál, aby v poslanecké sněmovně seděli lidé, jako je on – prospělo by to celé naší zemi.

Dne 17. listopadu 1989 jste ještě neměl občanku, ale určitě jste nadějnou atmosféru toho období už vnímal. Jak hodnotíte vývoj v naší vlasti po dnešek?

Hodnotím jej jako velmi smutný. V rámci jedné odpovědi asi není prostor na plnou analýzu uplynulých 32 let, nicméně nemohu nezmínit základní poznatek, který mně osobně dělá na čele ty nejhlubší vrásky. Lidé jakoby zapomněli na hodnoty, za které se v listopadu 1989 bojovalo. Individuální svoboda jednotlivce, svoboda slova, odstranění cenzury či podpora rozvoje soukromého podnikání. Velká část našeho obyvatelstva tyto hodnoty prodala za přidanou tisícovku k platu, či k důchodu. Je jim jedno, že už zase nemůžeme svobodně říkat, co chceme. Že pod záminkou masivní covidové kampaně znovu přicházíme o část svých práv a svobod, aniž by to jakkoliv přispívalo k ochraně zdraví našich spoluobčanů. Že tady řádí finanční úřady, státní zástupci a policisté, kteří ve velké likvidují celou řadu podnikatelských subjektů, často rodinných firem budovaných mnoho let. Stačí si je jen koupit přidáním pár korun k jejich gáži či rentě. Za to jsou schopni obětovat cokoliv. To mě osobně opravdu neskutečně mrzí.

Co s dnešní situací jde dělat? Co navrhujete?

Jedinou reálnou změnu je možné docílit cestou parlamentních voleb. Poslat do Sněmovny lidi a strany, kteří se nepodíleli na tom, do jaké situace jsme se dnes dostali. Nechápu, jak může někdo věřit slibům změny od někoho, kdo v té Sněmovně sedí 10 let. Problém je, že současný systém je zakonzervovaný a nepřímo nutí naše občany vybírat si z již zavedených politických stran a hnutí, neboť u nových subjektů se obávají nepřekročení oné 5 procentní uzavírací klauzule nutné pro vstup strany do poslanecké sněmovny. Přitom pokud by svůj strach z této imaginární bariéry odhodili, tak například naše formace s přehledem získá dvouciferný zisk. Proto jasně říkám – pokud chcete odvážné politiky, kteří se nebudou bát provést nezbytné změny, musíte se i vy jako voliči chovat odvážně, nebát se změny své volby a vložit svoji důvěru a svůj hlas tomu subjektu, u nějž jste si nejvíce jistí, že bude realizovat to, co skutečně změní život Váš a Vašich dětí k lepšímu. Pokud Vám ale stačí tisícovka navíc, pak běžte volit Babiše. Pokud zase preferujete diktát Bruselu, euro a green deal, pak jsou tu Piráti. Hlas pro koalici SPOLU je pak rovněž hlasem pro vládu Pirátů, neboť předseda ODS se jasně vyjádřil, že podpoří tuto stranu při sestavování vlády. Nu a konečně, pokud Vás zaujaly nerealistické sliby ve stylu „zavřeme všechny“, pak je tu Přísaha Roberta Šlachty. Jen si pak dejte pozor, aby nezavřeli i Vás.

Jste na druhém místě kandidátky politické formace Trikolora Svobodní Soukromníci v Praze. Co od vás v případě zvolení do parlamentu může veřejnost očekávat?

Nikdy jsem se netajil tím, že mými politickými vzory jsou Donald Trump a Viktor Orbán. Pokud se ptáte, co mají oba společného, pak je to ta skutečnost, že jsou hrdými zastánci svého národa své vlasti a za tento postoj se nestydí. Rovněž mají dostatek odvahy k tomu, aby realizovali kroky, které prospějí jejich zemi, bez ohledu na to, jak tvrdě je za to budou dehonestovat liberálně-levicová média. Oba jsou schopni říkat věci zcela na rovinu, bez používání politicky korektních frází a stokrát obehraných floskulí. Mají jasnou vizi, za kterou jdou bez ohledu na to, kolik kritiků je za to nenávidí. Viktor Orbán je proevropskými médii vykreslován jako autoritář, homofob, xenofob a politik omezující svobodná média. Ve skutečnosti ale zachránil Maďarsko od masové migrace, od eura, od green dealu a od bruselského diktátu na všech úrovních. Současně svou politikou zajistil hospodářský růst výrazně převyšující průměrný růst HDP v EU. Přesně touto cestou chci jít i já. Nemusíme EU zbourat, stačí, abychom vystupovali a jednali natolik odvážně a sebevědomě, aby nám nemohli diktovat vše, co se jim zamane. Abychom i nadále zůstali suverénním státem, jenž bude mít svou vlastní měnu, svou vlastní azylovou politiku, své vlastní zákony a své vlastní podmínky pro podnikání. Přesně touhle cestou chci jít i já.

Jste dlouholetý televizní komentátor amerického fotbalu. Jak byste komentoval překročení pětiprocentní hranice politickou formací Trikolora Svobodní Soukromníci?

Jako překvapivý touchdown, kterým jsme se dostali na dostřel k výrazným favoritům celé ligy a jenž položil základ tomu, abychom je v tom dalším zápase porazili. Jsem přesvědčený, že máme lepší hráčský kádr než oni, mnohem lepší strategii a především větší odhodlání zvítězit. Pokud se s nimi dostaneme na jedno hřiště, tak jsem bytostně přesvědčen, že díky těmto aspektům získáme velmi brzy mnohem více fanoušků, než mají dnes oni. A že až dosáhneme na titul, tak si trofej neschováme pro sebe do kabiny jako oni, ale podělíme se o ni se svými příznivci. Výhra našeho týmu totiž bude výhrou pro všechny, ne jen pro pár vyvolených, který na zápas prodávají lístky.

