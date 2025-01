Advokátka Hustáková: EU nebude mít dlouhého trvání, ANO si to musí uvědomit. Velké změny do roku 2030

Paní doktorko, vy se nedržíte stranou politiky. Poskytovala jste legislativní poradenství zákonodárcům a dvakrát jste kandidovala do Senátu. Dáváte najevo, že Fialova vláda není zrovna vaší oblíbenou vládou. Působí na vás tedy lépe Andrej Babiš, Kateřina Konečná, Tomio Okamura nebo jiný lídr opozice? Má někdo vaši důvěru?

Před 20 léty jsem bohužel měla možnost poznat na vlastní kůži obsah pojmu mafie, tedy zločin prorostlý do státního aparátu. V době, kdy u nás působil Krejčíř, jsem se snažila ochránit před ním a jeho kumpány své klienty a poznala, že důvěra v orgány činné v trestní řízení, natož politiky, se nevyplácí. Proto důvěrou ke komukoliv z této sféry velmi šetřím.



Čili pokud by vládu – jak to vypadá dle průzkumů – sestavovalo ANO, jaká vláda to má být a co má dle vás dělat?

Najít Českou republiku na globusu, podívat se, jak jsou proti nám velké USA, Čína a Rusko a uvědomit si, že dělat užitečného idiota komukoliv z nich nikdy nebylo, není a nebude pro naši zemi dobré.

Zajistit si skutečné vojenské, ekonomické analýzy sil ve světě a zařídit se podle toho. BRICS už předehnal G7, dochází ke skutečnému osvobozování Afriky od kolonizátorů Západu, ten tím ztrácí levné zdroje surovin. Ekonomika Západu se musí logicky dál propadat, a to jsme ještě nedostali sankce ze strany Ruska. Prezident Putin řekl, že dostaneme sankce až po skončení vojenské operace. Asi bude rozdávat „ceny“ podle míry účasti na straně Ukrajiny.

Politik není umělec, aby napsal operu, která si najde diváky až za 100 let. Pokud jste v mezinárodních politických a vojenských strukturách, které jsou nepřátelské k jiným uskupením, tak se máte chovat podle toho, jaké skutečné místo v nich zaujímáte. Jedna věc je, že se tady v médiích lže, lidem se záměrně neříká pravda a druhou věcí je, že politik má faktickou situaci znát a nedělat užitečného idiota těm, kteří nás nikdy nepovažovali za rovnocenné partnery. Nemyslím si, že orientovaný politik se domnívá, že EU má dlouhého trvání. Po zvolení Trumpa se rozpad EU ještě urychlí a je třeba se na to připravovat už nyní. Jsou to nezvratné procesy, které můžete zpomalit, nebo urychlit, ale zastavit už ne. Pokud si tento fakt úzké vedení ANO konečně uvědomí, tak může být pro tuto zemi užitečné.



Co měla Fialova vláda dělat lépe? Tvrdí, že zdědila zemi po Babišově zvládnutí covidu s rozvrácenými financemi a poté čelila válce na Ukrajině, přílivu uprchlíků a energetické krizi.

Nemyslím si, že oni jsou schopni dělat cokoliv lépe. Pokud by chtěli této zemi opravdu pomoci, bylo by nejlepší podat demisi a vyhlásit nové volby.

Pokud mluvíme o válce na Ukrajině, tak vy jste i během ní navštívila Rusko. Nejsme samozřejmě „cestovatelský magazín“, nicméně co jste v Rusku viděla, co vám lidé říkali „o situaci“, jak se říká, a co jste slyšela o Česku?

V Rusku jsem nedělala žádný průzkum mínění. V poslední době tam jezdím v prvé řadě sbírat materiály na moji další knížku, která nemá s politikou nic společného. Létám tam ale už docela dlouho, setkávám se s desítkami lidí, tak snad na to mohu odpovědět. Po zahájení vojenské operace na Ukrajině je tam cítit mezi lidmi uvolnění napětí, které tam bylo od protiústavního převratu v Kyjevě – Majdanu 2014. Miliony občanů Ukrajiny utíkaly ze své vlasti do Ruska, v Oděse upálili za živa 52 Rusů a Západ se svými hodnotami mlčel. Další zvěrstva, které se tam děla vůči nepohodlným občanům, se nám tady neukazovala, lidé o nich v Evropě nic neví. Prohlášením Merkelové, že Minské dohody byly jenom naoko, aby mohli dozbrojit Ukrajinu, už byl vztah Rusů k nám vyřešen a naše názory je dále nezajímají. Už nám nevěří. Podpis Istanbulské dohody na jaře 2022 a její následné rozervání Zelenským považují za slabost Putina, která se dodnes zneužívá proti Rusku a o žádné příměří už nestojí. Chtějí kapitulaci kyjevského režimu.

Celkově bych řekla, že Rusové znají všech 5 cílů vojenské operace na Ukrajině, i 5 fází, vědí, že jsou teprve mezi 3 až 4 fází a pro ně není tak důležitý čas konce, jako splnění všech 5 cílů. Oni jsou trpěliví, vylučují, že by pro délku trvání války na Ukrajině svrhli Putina. Já denně sleduji analytiky z různých států světa, jsem schopna jim v klidu argumentovat. Samotnou Českou republiku zahrnují do Západu, neznají naše politiky. Je smutné, že jsem zatím nezaznamenala jediného analytika v českých médiích, že by rozebral všech 5 cílů, a tím by vysvětlil, proč se válka tak protahuje. 3. cíl se týká i České republiky, ale to asi naše politiky vůbec nezajímá, osobně by mne zajímalo, zda všechny cíle vůbec znají, když už je média úspěšně před občany tají.





Máte dojem, že vzbuzuje důvěru výrok Donalda Trumpa, že válku na Ukrajině vyřeší do několika dnů?

Svět je zcela jiný než v době, kdy Trump před čtyřmi roky opouštěl Bílý dům. Vlak se světovými lídry je už obsazen 3 slony, Čínou, Indií a Ruskem a místo, které je vyhrazeno pro USA, se mu asi líbit nebude. Naivní představy mnohých, že se podepíše příměří, podle kterého Rusko obdrží Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson, zbytek bude mít ukrajinský režim, jsou nerealizovatelné. Hned při zahájení vojenské operace vysvětlovali vojenští analytikové, že Západ bude chtít po připojení Donbasu příměří, aby se dozbrojil a na Rusy poté zaútočil. Nakonec po internetu koluje zasedání rakouských poslanců, kde si rozdělují mapu Ruska na šest částí. Toto Rusové vědí, proto je prezident Putin pravidelně tázán, zda nezměnil cíle a on opakuje, že operace bude trvat do splnění všech cílů. Nepochybně to Trump už ví, protože ještě není prezident a už prohlásil, že Ukrajina je problém Evropy a USA se v tom dále angažovat nechtějí. Rusko po porušení Budapešťských dohod ze strany Ukrajiny se už jimi necítí být vázáno. Ukrajina se tam zavázala, že bude neutrální zemí a Rusko zase uznalo její hranice. Ukrajina si statut neutrálního státu změnila, žádá o vstup do NATO a Rusko se tedy už necítí být těmito dohodami vázáno a hranice Ukrajiny už neuznává. Trump se zatím pokusil rozbít jednotu členů BRICS proti sobě, pozval prezidenta Číny na inauguraci, ale ten to podle médií odmítl. Naopak Čína vydala obligace ve stovkách miliard dolarů, chystá se na ekonomickou válku s USA. Zatím není jasné, zda se bude chtít Trump připojit k ostatním světovým lídrům a přijet 9. 5. do Moskvy. Pokud nebude chtít přijet, tak se jeho osamocení v pomyslném vlaku světových lídrů ještě prohloubí. Trump určitě bude chtít USA zachránit od prohlubující se ekonomické krize. Jsou suroviny, které museí dovážet a kvůli tomu nebude riskovat úplný rozkol se státy BRICS.

Nakonec – kdo by teď za Ukrajinu měl nějaké příměří podepisovat? Ústavní soud Ukrajiny už v březnu 2014 vydal nález, že mandát prezidenta je pouze 5 let. V Ústavě Ukrajiny je v článku 112 napsáno, že v případě uplynutí mandátu prezidenta přechází jeho pravomoci na předsedu parlamentu – Nejvyšší rady. V případě vojenského stavu se podle čl. 83 ukrajinské ústavy prodlužuje mandát poslanců Nejvyšší rady až do dalších voleb. Tedy je zajištěno, že výkon pravomocí prezidenta má vždycky kdo vykonávat. Od 20. května 2024 je to na Ukrajině předseda parlamentu. Zároveň je vyřešeno i to, že v době vojenského stavu se nesmí měnit ústava, nekonají volby prezidenta, do Nejvyšší rady ani do místních zastupitelstev. (Zákon č. 389, O právním režimu vojenského stavu, článek 19). Pokud Zelenskyj podepsal jakoukoliv smlouvu od 20. května 2024, tak je absolutně neplatná, protože už není prezidentem. Je to stejné, jako by to za ČR podepsali prezident Zeman nebo Klaus.

Na ukrajinském youtubekanálu ukrlife.tv sdělil Vadim Karasjov, že už mají seznam hlavních zlodějů, kteří rozkradli miliardy dolarů pomoci Ukrajině a budou chtít, aby je Trump dal stíhat. Pokud bude chtít Trump ukončit angažmá USA na Ukrajině, lehce to svým voličům vysvětlí. Dali jsme jim 350 miliard, u nás jsou miliony bezdomovců a oni si za naše peníze postavili paláce a koupili jachty.

Existuje ještě vůbec možnost, že by se obnovily původní ekonomické vztahy s Ruskem ve smyslu dodávání surovin nebo kulturní vztahy? Vždyť ruské suroviny nechceme a zakázali jsme koncert i té Anně Netrebko, Valerije Gergijeva nebo Alexandrovce tady dnes též nechtějí.

Hlavním dodavatelem plynu je Rusko stále, kdo tvrdí opak, je buď sám lhář, nebo opakuje lži některých politiků. Pokud Fico řekl, že mu za souhlas se vstupem do EU nabídl Zelenskyj půl miliardy dolarů a naši politici o úplatku nic neříkají, tak bych musela mít vymazanou paměť 20 let, neblahé osobní zkušenosti z této sféry, abych věřila, že jejich upjaté zastupování banderovského režimu na úkor zájmů občanů České republiky je pouze z upřímné nenávisti k Rusku.

Co se týká možnosti obnovení ekonomických vztahů, nedávno měl Putin setkání s německými podnikateli a přímo se jej ptali, zda je znovu pustí na ruský trh. On jim odpověděl, že je nikdo nevyháněl. Budou mít problém s návratem jen z toho důvodu, že jejich místa už zaplnili jiní dodavatelé a bude těžké se vrátit z důvodu konkurence. Z Ruska ale všechny západní firmy neodešly. Mám známého, který je ředitelem americké firmy vyrábějící v Moskvě filtry. V létě jsem se bavila s ředitelkou Čajkovského sálu v Moskvě. Té vyhovuje, že mohla dát šanci vynikajícím ruským umělcům v tak prestižním místě. Díky sankcím má skvělé umělce za mnohem nižší cenu, kvalita koncertů je na velmi vysoké úrovni, koncerty má vyprodány i bez umělců ze Západu.

Od zástupců vlády slyšíme, že Rusko nejenže zaútočilo na Ukrajinu (což zaútočilo), ale chystá se na válku s NATO a podkopává demokratické instituce u nás. Jak na toto reagovat?

Třetím cílem vojenské operace na Ukrajině je splnění dohod při rozpouštění Varšavské smlouvy, kterou dali Američané Gorbačovovi. Tedy že tyto státy zůstanou neutrální. Všechny státy tyto dohody porušily, vešly do NATO, tím se nepřátelské vojenské uskupení přiblížilo k hranicím Ruska. Putin chce, aby se tato dohoda námi naplnila. Tu můžete splnit jen dvěma možnostmi: Buď my vystoupíme, nebo USA odejdou z NATO, což je reálná možnost, protože Trump o členství nestojí. NATO bez USA ztratí význam. Tento fakt pochopili už Fico i Orbán. Porušení dohod chtějí napravit, a to je skutečný důvod jejich nenávisti ze strany válečných štváčů. Poláci mají největší armádu, jen pěchota má 300 000 vojáků, ale Tusk vyčkává, odmítl žádost Macrona, aby jeho vojáci šli na Ukrajinu.

On plány Ruska zná a přímé angažmá proti Rusku by Polákům znemožnilo získat zpět Lvov. Zbývá už jen Česká republika. Ta nemá šanci získat z rozpadlé Ukrajiny žádné území, ale její politici jsou velkou šancí k provokacím Ruska. Dělají užitečné idioty světovému vojenskému komplexu v naději rozšíření války dále do Evropy. Naposled zavraždění ruského generála Kirilova plastickou trhavinou a sdělení atentátníka, že měl dostat azyl v Česku nejde vyhodnotit jinak, než že naši politici neskutečně touží po tom, aby např. na letišti v Mošnově přistál za odměnu ruský Orešnik.

Docela mne překvapilo prohlášení generála Koudelky, který jako šéf kontrarozvědky varoval před sbírkou na plastickou trhavinu. Podle něj taková akce přímo ohrožuje bezpečnost naší země a netušila jsem, že s ním někdy budu muset souhlasit. Vojenský průmyslový komplex jako korporace řídicí NATO chce mír stejně jako farmaceutické firmy chtějí, abyste byl zdráv a nepotřeboval žádné léky.

Je to bolavé téma, ale ve veřejném prostoru existuje jistá nechuť k ukrajinským uprchlíkům u nás. Opozice apeluje, ať se vláda stará o Čechy a až pak o Ukrajince. Co vláda udělala špatně kolem pomoci těmto ukrajinským uprchlíkům? A máme je už považovat za součást naší společnosti, která od nás už nezmizí?

Zcela odmítám, že naše společnost je xenofobní. Dokazuje to náš vztah k Vietnamcům. Ty od Čechů poznáte mnohem snáze, přesto zde k nim není žádné znechucení. Kdo chce pracovat, neparazitovat na naší společnosti, toho Čechové nevyhánějí. Osobní zkušenosti s mnohými Ukrajinci mají naši občané jiné, proto i ti, co se o politiku vůbec nezajímají, k nim mají výhrady. S ukrajinským režimem je problém, že mají ulice pojmenované nejen po Banderovi, ale i po nacistovi Romanu Šuchevičovi. Proto těm, co se o politiku zajímají, je zbytečné tvrdit, že kyjevský režim nemá nic společného s nacismem. Je to stejné,jako by v naší zemi byly ulice Gottwaldova a tvrdili bychom, že nemáme nic společného s komunistickým režimem. Je to naše země, země česká. Kdo tu chce žít, měl by se přizpůsobit nám, a ne my jim.

Jaké správné otázky si má klást český občan na prahu roku 2025?

Rok 2025 bude politicky velmi bouřlivý doma i v zahraničí. Čekají nás nejen volby do Poslanecké sněmovny, ale i na mezinárodní scéně se budou dít změny, které se nás budou velmi dotýkat. Celý proces změn bude trvat až do roku 2030. Já osobně nevidím žádného českého lídra politické strany, který by se choval v souladu s reálnou situací ve světě, která není pro Západ příznivá. Chovají se, jako by existoval svět od Slovenska po Francii a USA. Analytici, které si zvou média, mají za úkol plivat na Čínu a Rusko, znevažovat státy BRICSu. Nikoho, kdo by chtěl reálně zhodnotit tristní stav Západu, do studia nepustí.

Proto pro zachování zdravého rozumu by neměli brát vážně česká média, omezovat jejich sledování a spíše se snažit zapnout analytickou část mozku, hledat jiné zdroje informací, než jsou oficiální. Český občan má minimální vliv na politiku české země a nulový na politiku světovou. Přesto jeho život velmi ovlivňují. V roce 2014 jsem po Majdanu napsala, že to je začátek konce Ukrajiny. Jak uměle vznikla, tak zanikne. Nemůžete v pozici občana odhadnout čas, kdy se to stane. Mají na to vliv světové procesy, které se nezveřejňují. První část Ukrajina už ztratila. Totéž platí o EU. Je vybudována v rozporu se základními zákony existence lidstva, a proto musí logicky zaniknout. V každém systému, který má být pro jeho členy pozitivní, musíte každý prvek nechat se přirozeně rozvíjet, nesmíte zneužívat svého postavení. Systém postavený na ničení národních ekonomik, snaze odstranit řádně zvolené politiky, kteří si dovolí obhajovat zájmy občanů, nemá budoucnost.

Nevím, jaké otázky si má občan klást, ale určitě by si měl uvědomit, že naši předkové nám zanechali zemi, kde Češi žijí přes 1000 let a naší povinností je ji uhájit proti všem, kteří by nám chtěli vnucovat svůj způsob žití, nebo nás dokonce zatáhnout do války. Nebudujeme své domovy, abychom si je v zájmu cizích mocností měli nechat zničit. Kdo tak touží po válce, po světě je jich dost, může si vybrat a jít tam, kde se bojuje. Netahat válku k nám. V zájmu Čechů je mír.