Aha. Češi Němcům vadí a Afghánci ne? Tohle zvedlo Bystroňovi mandle. Umře euro na covid?

reklama

Německo se rozhodlo přitvrdit proti ČR, obnovit hraniční kontroly a ještě více zpřísnit podmínky pro cestování do Německa. Co na to říkáte? Je to namístě?

To je opravdu zajímavé: Po celou dobu trvání azylové krize tvrdila německá vláda nám, občanům, že absolutně není možné uzavřít hranice. A teď to najednou jde. Afghánci a Syřané nám nevadí, ale Češi ano. To je velmi zvláštní interpretace evropské soudržnosti. Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 5900 lidí

Jaký je v tuto chvíli postoj lidí v Německu k českým pendlerům právě v souvislosti s koronavirem?

Všeobecně už toho má čím dál více lidí plné zuby. Lidé vnímají, že již téměř rok se jim vláda snaží vsugerovat masivní ohrožení životů, a přitom téměř nikdo nezná někoho, kdo by na koronu umřel. Já osobně mám několik kolegů z Bundestagu, kteří byli testováni pozitivně, někteří měli dokonce symptomy a všichni se z toho poměrně bez problémů dostali. Takže ten pokus hodit černého Petra Čechům moc nezabírá.

Velkou diskusi vyvolala nedávno informace o tom, že Německo otevřelo detenční zařízení pro lidi, kteří odmítají nařízenou karanténu. Souhlasíte s tímto krokem? A co na to říkají místní?

Je to část zastrašovací kampaně. Vláda chce, aby lidé měli strach. Teď byly dokonce leaknuté dokumenty, které dokazují, že vláda si objednávala ‚vědecké‘ studie záměrně tak, aby vyvolávaly u obyvatelstva co největší strach a paniku.

Je očividné, že se vytvářejí podmínky pro to, aby se nevyhnutelný kolaps evropské společné měny a ekonomiky mohl svézt na koronu.

Proti vládním nařízením na omezení pandemie se protestuje v řadě zemí. Jak v tuto chvíli reagují lidé v Německu? Dodržují vesměs nařízení? A jak moc se daří dodržovat tato vládní opatření v souvislosti s migranty?

Do konce podzimu lidé demonstrovali masivně ve všech větších městech. Vláda demonstrace zakazuje, šíří o demonstrantech pomluvy, označuje je jako pravicové extremisty i přesto, že téměř polovina účastníků volila Zelené a komunisty. Demonstraci v Berlíně koncem listopadu rozháněla vodní děla. Dokonce proběhla všemi médii zpráva, že demonstranti jsou zodpovědní za 20 000 nakažených. Všechna média to převzala zcela nekriticky a neopravila to ani poté, co se zjistilo, že celá studie, na které to prohlášení bylo postavené, byla udělaná manipulativně a nezohledňovala mnoho faktorů.

Psali jsme: Babiš skončil s Prymulou. Ten se objevil na další hromadné akci

V souvislosti s koronavirem se nedávno psalo i o AfD. Objevil se názor, že „čím víc voličů AfD, tím víc koronaviru“. Někteří lidé si stěžují, že údajně právě hodně vašich příznivců odmítá různá opatření jako například omezení sociálních kontaktů a nošení roušek. Co na to říkáte?

Ano, velká část našich členů i voličů je hodně kritická vůči těm nesmyslným opatřením, se kterými jsme konfrontováni. Lidé nechápou, proč se nenakazí u holiče, ale mohli by se nakazit v hospodě. Také nechápou, proč prodavač v obchodě nemusí mít masku a zákazník ano. Nechápou, proč jsou zavřené školy, když děti nejsou téměř vůbec ohroženy. A v tom výpočtu bych mohl pokračovat.

Stejně jako u demonstrantů, tak i u členů AfD se vláda i provládní média snaží nabudit dojem, že členové AfD můžou za šíření koronaviru.

Psali jsme: Dan Landa domluvil a sesypali se na něj. Tlačili, dolovali a takto dopadli Volný (JAP): Uvalujete na národ různá omezení a vy sami nejdete příkladem Pavel Foltán: Soubor písní a tanků & Nová politika Pane Bartoši, byl jste vůbec někdy ve fabrice? Piráti naštvali muže z praxe

Většina států bojuje s nedostatkem vakcín proti covidu-19. Začíná se tak čím dál víc mluvit například také o ruské vakcíně Sputnik V. I v Německu prý sílí hlasy, které volají pro její nasazení v EU. Jaký je váš názor?

Pokud se někdo opravdu chce nechat očkovat, tak proč ne Sputnikem? O jeho homologizaci pro EU se teď oficiálně jedná, ale mám velké pochyby o tom, že farmaceutické koncerny Pfizer a Astra Zeneca si nechají pokazit tak skvělý byznys. Tlak jejich lobbistů proti připuštění Sputniku na trh bude určitě enormní. Počítám s průtahy. Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 3399 lidí

Z některých míst jde kvůli dodávkám vakcín kritika na EU, konkrétně na Evropskou komisi. Ta přiznala, že podcenila komplikace při výrobě vakcín. Kritiku ostatně zažívala EU, co se týče přístupu k pandemii už na jaře. Jak vy unii, co se týče přístupu k pandemii, hodnotíte?

Pandemie ukazuje, že EU je zcela zbytečná. Vše, co je třeba řešit, lze vyřešit rychleji a efektivněji na národní úrovni. Britové už dávno své vakcíny mají.

Jak jsme řekli, z mnoha míst se ozývají stížnosti na nedostatek vakcín, nedávno se ale v tisku objevilo, že zhruba půlka lékařů jak v ČR, tak například i v Německu o vakcínu nestojí. Je to pravda? A celkově, jaký je zájem o očkování proti covidu-19 v Německu?

Němci jako národ jsou velmi kritičtí vůči očkování, hlavně ti ze západní části. Má to až absurdní zpátečnické tendence, kdy rodiče nechtějí nechávat očkovat své děti proti zarděnkám nebo spalničkám. K tomuto základu se v případě koronaviru přidává skepse nad tím, zda je smysluplné nechávat se očkovat proti viru, který stejně mutuje. Lidé mají podezření, že je farmaceutický průmysl natlačí do situace, kdy se budou muset nechávat očkovat každý rok proti nové mutaci. Navíc mají obavy, jaký dopad budou mít tato očkování na jejich imunitní systém. Neexistují totiž žádné dlouhodobé studie.

Už nějakou dobu se mluví o takzvaném covid pase. Je to podle vás dobrý nápad? Nebo mají pravdu ti, kteří v tomto směru mluví o diskriminaci těch, kteří se z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou nechat naočkovat?

Samozřejmě je to diskriminace. Celá tahle panika je vytvořena politicky, žádná čísla onemocnělých či dokonce mrtvých neospravedlňují tak zásadní zásahy do základních práv a svobod občanů. Opravdu, situace je zcela absurdní. Přes 70 procent všech pozitivních nemá žádné symptomy. Přesto se šíří panika za pomoci čísel pozitivně testovaných. Kolega z FPÖ v průběhu svého projevu v rakouském parlamentu otestoval na koronavirus sklenici s coca-colou. Byla pozitivní!

Celkově, jak podle vás zvládá Německo v současné době boj s koronavirem, a to nejen po zdravotní, ale i ekonomické stránce? A jaké ekonomické dopady nejen v nejbližší době očekávat?

Dopad bude katastrofální, zlikviduje to velkou část malých živnostníků a následně dojde k propouštění i ve velkých firmách, stoupne nezaměstnanost a já vycházím z toho, že vše vyústí v celoevropskou hospodářskou krizi a kolaps eura. Vláda všem zatím slibuje vysoké kompenzace a nespokojenost přeplácává penězi. Všechny programy jsou nastavené tak, aby byl klid do voleb v září tohoto roku. Pak to začne padat. A vláda pak vyhlásí, že za vše může korona (a eventuálně i AfD). Oddechnout si může Putin, protože doposud za všechno špatné mohl on.

Psali jsme: Trapas Volného. A politici se královsky baví

Když zmiňujete Putina, Německo, Švédsko a Polsko vyhostily zaměstnance ruských ambasád. Jaký je váš pohled na tuto situaci?

Je to odveta za zcela oprávněné vyhoštění diplomatů těchto zemí z Ruska. Oni se podíleli na zakázaných protivládních demonstracích. Tím porušili jak zákony země, ve které byli akreditováni, tak vídeňskou dohodu, ve které jsou stanoveny podmínky pro práci diplomatů. Jedna z nich je, že se nesmí míchat do vnitropolitických záležitostí země svého působení. Bohužel obzvlášť německé ministerstvo zahraničí v posledních letech změnilo koncepci německé diplomacie. Pod vedením sociálních demokratů Němci degradovali své diplomaty na politické aktivisty. Vede to k tomu, že je nějaký německý diplomat každý rok prohlášen za personu non grata a vyhozen ze země. Tento rok z Ruska, minulý rok z Indonézie a předminulý rok z Venezuely.

V pozadí rozepře mezi Ruskem, Německem a dalšími zmíněnými zeměmi je situace kolem Alexeje Navalného. Co vy na jeho uvěznění i na celkový přístup Německa k tomuto opozičnímu předákovi říkáte?

Ta ostentativní podpora Navalného a ultimativní požadavky na ruskou vládu jsou částí této nové politické linie německé zahraniční politiky. Nemá to nic společného s chráněním německých národních zájmů – jedná se o globalistickou agendu vměšování se do vnitřních věcí cizího státu s cílem destabilizovat současnou vládu a navodit regime change (změnu režimu).

U Navalného je to o to bizarnější, že se jedná o někoho, kdo byl vyloučen z opoziční strany Jabloko kvůli xenofobii a nacionalismu a kdo byl odsouzen za praní špinavých peněz, protože byl spoluvlastníkem pochybné Ltd. na Kypru, jejíž dceřiná firma v Rusku byla involvována v korupčním skandálu kolem ruské pošty.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Nelegální imigranti představují pro celou Evropu velké bezpečnostní riziko „Wir sind sousedé, my jsme Nachbarn.“ Češi a Němci si posílají lásku přes sněhuláky Každý šestý umře. Senioři, nikam nechoďte! Prostě zůstaňte doma, padlo po vysílání ČT SPOLU: Prosadili jsme naše požadavky, pandemický zákon umožní náhrady škod



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.