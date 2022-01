Alexandra Udženija: Nová vláda a už je vidět změna. Komunikace, předvídatelnost. Fiala je silný politik

SVĚT KRIZE A NADĚJE „Náš národ je plný nesmírně šikovných a pracovitých lidí. Když se podíváme na každou krizi, na každou velikou výzvu, před kterou jsme kdy stáli, vždy jsme z ní vyšli silnější a odolnější,“ bilancuje rok 2021 starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS). A stejnou naději cítí i do dalšího roku, jen je prý Čechům potřeba dát prostor a neházet jim klacky pod nohy. V takovou změnu doufá právě s novou vládou.

S ohlédnutím na rok 2021, jak ho celkově hodnotíte?

Jednoznačně pozitivní je vítězství koalice SPOLU v parlamentních volbách a to, že máme novou vládu v čele s respektovaným premiérem Petrem Fialou. To je ohromný úspěch, veliká šance pro lepší budoucnost a naděje na změnu politiky v naší zemi. Zároveň to ale byl rok, který znovu poznamenala pandemie koronaviru. K tomu přibyla narůstající inflace, energetická krize, rozvrat veřejných financí a mnoho dalšího. Snažím se na život nahlížet optimisticky, člověk si ty lepší chvíle pamatuje přeci jen snáze.

Pro ODS je rokem zlomovým, neboť po letošních volbách sestavila vládu a má vlastního premiéra Petra Fialu. Jak si při tom startu vládnutí v době koronaviru, energetické krize a zadluženého rozpočtu vede?

Jmenovaná byla nedávno a řekla bych, že začala velmi dobře. A i když se na převzetí vládních povinností dlouho a usilovně připravovala, zdědila po předchozím kabinetu spoustu problémů. Na komplexnější hodnocení je ještě brzy, ministrům bychom měli dát nějaký čas. Velikou vzpruhou je ale už jen znatelná změna způsobu komunikace a předvídatelnost jejích kroků. Petr Fiala je hodnotově ukotvený a silný politik, což dokázal i při svém jednání s prezidentem Zemanem ohledně jmenování své vlády. Mám v něj velkou důvěru.

Kromě voleb, jaké události byly v letošním roce pro Českou republiku zásadní?

Určitě pandemie koronaviru. To je věc, která již více než rok hýbe nejen celou Českou republikou, ale celým světem, a zásadně ovlivňuje naše životy i celou ekonomiku. Úspěšné zvládnutí této krize bude jedním z nejdůležitějších úkolů nové vlády a já věřím, že to zvládne. Pak je tu vlna zdražování a bezprecedentní nárůst cen energií, což vnímám jako obrovské nebezpečí pro naše občany. A samozřejmě také jako velkou výzvu pro nás, politiky.

Řada Čechů by mohla po posledních dvou letech říci, že jejich podnikání či úspory a tedy i život byl zničen či vážně zasažen. Jak jim pomoci?

O Češích se vždy říkalo, že mají zlaté, české ručičky. Platí to stále?

Platí. Náš národ je plný nesmírně šikovných a pracovitých lidí. Když se podíváme na každou krizi, na každou velikou výzvu, před kterou jsme kdy stáli, vždy jsme z ní vyšli silnější a odolnější. To se přeci nijak nezměnilo. Dejme lidem prostor, neházejme jim klacky pod nohy a uvidíme, že dokážou neskutečné věci.

Co jim případně brání, aby se v novém roce projevili?

Pevně věřím, že tento rok bude pod taktovkou nové vlády Petra Fialy skutečně znamenat změnu. V současné době jim komplikuje život neskutečná přemíra byrokracie. Pokud opravdu chceme, aby se zlatým českým ručičkám dařilo, musíme to změnit.

Dokážeme zachovávat naši kulturu a tradice, nebo jsme letos zase o kousek této schopnosti přišli, jak se někdy ozývá?

To je úkol všech nás, abychom o tuto schopnost nepřicházeli. Ale myslím si, že se nám to daří. Nakonec stejně uspějí skutečné a dostatečně silné hodnoty, které přečkají všechny módní pokusy o společenské revoluce. Vnímám obavy lidí, ale zároveň mám silný pocit, že náš národ je vůči různým progresivním vymoženostem odolný. I to je důvod, proč se u nás může žít dobře.

O rozdělenosti společnosti jsme spolu mluvily minule. „Musíme si uvědomit, že tato země a tato společnost je to jediné, co máme a pokud jí našim dětem chceme odkázat v lepším stavu, než je nyní, musí to být společné úsilí. Vláda v tom může pomoci, anebo uškodit, ale bude na každém z nás, jestli se do naší společnosti podaří vrátit slušnost, věcná debata a úcta k názorům a svobodám těch druhých,“ řekla jste mi. Bude rok 2022 v tomto ohledu lepší podle vás? Dokáže pětikoalice naplnit své záměry?

Doufejme, že ano. Naše společnost to opravdu potřebuje. Máme novou vládu, která nestaví na laciném populismu a uplácení vybraných skupin voličů, což jsou hlavní důvody rozdělení společnosti. Dává naopak přednost věcnosti, slušnosti, úctě ke svobodě a názorům ostatních. V tom vidím ideální příležitost k zasypání nesmyslných a často uměle vytvořených příkopů v naší společnosti.

Jakých chyb z letoška je nutné se příští rok vyvarovat?

Bude důležité začít vracet důvěru občanů ve stát a jeho instituce. Vláda má být předvídatelná, umírněná a zodpovědná. A měla by vůči občanům komunikovat srozumitelně a jednotně. To tu celé roky chybělo.

Když mluvíte o dětech, vládní opatření hodně dopadla právě na ně. Jejich výuka byla omezena stejně, jako sociální kontakty. Žáci a studenti neměli zrovna nejlepší podmínky k rozvoji. Jak dopady nejlépe zmírnit?

To je mimořádně důležitá otázka. I jako matka dvou dcer jsem ale přesvědčena, že zavírání škol a omezování sociálních kontaktů má být až tím nejzazším řešením každé krize, včetně té koronavirové. A pokud se tak stane, musí to být co možná nejkratší a musí se s podobnými restrikcemi zacházet s nejvyšší mírou opatrnosti. Podle mě byly školy u nás zavřené zbytečně dlouho. Myslím, že tomu minulá vláda nevěnovala dostatečnou pozornost.

Jaký je váš tip, jak dlouho se v roce 2022 budeme koronavirem takto akutně zabývat? Bude i tentokrát hlavním tématem?

Bylo by ode mě nezodpovědné tipovat v takto závažné otázce. Je jasné, že koronavirus bohužel jen tak z našich životů nezmizí. Musíme se s ním konečně naučit žít a stát má přicházet s takovými opatřeními, aby společnost fungovala co nejnormálněji.

Co nám rok 2021 ukázal o svobodě slova a respektu k odlišnému názoru?

Máte nějaké novoroční předsevzetí?

Předsevzetí si většinou nedávám, ale tentokrát jsem jedno udělala a někomu to slíbila. Tento rok bych si ráda udělala zbrojní průkaz. Nemohu přeci mít kamarádku ministryni obrany a nemít zbroják. Je přede mnou i nová role starostky Prahy 2, budu se tedy snažit, abych nezklamala své kolegy a hlavně naše občany.

Co byste popřála politikům do roku 2022?

Aby si uvědomili svou odpovědnost a nebrali ji na lehkou váhu. Jsme to my, kdo je tu pro lidi a nikoliv naopak. Proto nás občané volili. Ale dovolte mi nejenom politikům, ale všem lidem popřát hlavně pevné zdraví, mnoho sil a zdaru v jejich práci a alespoň kousek nepostradatelného štěstí.

