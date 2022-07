Americké sklady zbraní se už vyprázdnily. A Ukrajina jich potřebuje čím dál více. Diplomat Novotný ukazuje řešení, které Putinovi zachová tvář

reklama

Schyluje se k nějakému jednorázovému měření sil, k rozhodující bitvě nebo očekáváte dlouhodobou opotřebovávací válku?

Já se domnívám, že Rusové dobudou Donbas, to znamená Luhanskou a Doněckou oblast v rámci administrativních hranic Ukrajiny, která část těchto separatistických republik obsadila. A vidím to tak, že poté zde bude vyhlášeno referendum, na jehož základě vstoupí obě republiky do Ruské federace.

Otázka je, zda budou mít Rusové dostatek sil, aby připojili ještě moldavské Podněstří, kde tvoří většinu obyvatel rovněž Rusové – a tím by zároveň znemožnili Ukrajině přístup nejen k Azovskému, ale definitivně i k Černému moři. V některých oblastech se ovšem té opotřebovávací válce neubráníme.

Jakou naději dáváte v tuto chvíli snaze o mírové rozhovory?

Dokud, a pokud Putin nebude mít pod kontrolou dostatečnou část koridoru a území Donbasu, tak se pravděpodobně nestáhne, protože by tím přiznal svou vlastní prohru. Rusko se nyní může zaměřit pouze na ovládnutí Donbasu a vydávat to za splnění cílů své zvláštní operace. Vlastně by šlo o dosti efektní i efektivní způsob, jak by si mohl Putin ještě zachovat tvář před světem a hlavně před ruským národem.

Ukazuje se, alespoň jedna z odborných analýz to tvrdí, že samotné Spojené státy už nejsou a nebudou schopny, i kdyby chtěly, poskytnout Ukrajině dostatek zbraní, s jejichž pomocí by dobyla zpět území ztracená od začátku konfliktu. Jak vnímáte tento signál?

Nesporně je zde vidět, že americká armáda už se prostě vydala a sklady se vyprázdnily, pokud jde o zbraně pro Ukrajinu. A musíme si uvědomit, kolik těch zbraní je, protože Ukrajina jich potřebuje čím dál tím víc – s tím, jak sílí ofenzivní tlak Ruska.

Rusům a Číňanům v těchto dnech určitě udělal škodolibou radost i další neúspěšný pokus o odpálení americké hypersonické střely, kterou už disponují právě Rusko a Čína a možná i KLDR. Je to signál, že armáda USA zkrátka není tak úplně ve formě, že se projevují škrty v resortu obrany?

Je to signál, že konkrétně ve výrobě těchto strategických raket jsou Američané prostě pozadu. A pak jsou tu ještě ruské jaderné zbraně.

Bojí se Američané vstoupit aktivněji do konfliktu, aby Rusové nerozpoutali jadernou válku?

Určitě je to jeden z důležitých aspektů, protože jsme dobře slyšeli prezidenta Vladimira Putina, který řekl, že pokud by bylo Rusko životně ohroženo, tak nebude váhat atomové zbraně použít. A to je pochopitelně dostatečně pádný argument a velká hrozba.

Když hovoříme o ruském prezidentovi, navážu otázkou ohledně dalších evropských prezidentů. Leží na Miloši Zemanovi, Angele Merkelové či Emmanuelovi Macronovi vina za přílišnou vstřícnost k Rusku? Lze například Miloši Zemanovi vyčítat, že ani po kauze Vrbětice svůj postoj k Rusku nezměnil? Vůči Putinovi otočil až po vypuknutí invaze.

Ne, to si nemyslím. Můžeme spíše pochybovat o některých zprávách, které ku příkladu k té kauze Vrbětice vyprodukovaly naše tajné služby. Ale prezident Zeman se na jejich základě rozhodoval a uvedl, že to celé považuje za účelovou hru, která má Rusko poškodit.

Ale skutečně se nedomnívám, že takovéto banality by hrály výraznější roli při rozhodování o invazi na Ukrajinu.

Stejně tak lze těžko vinit Emmanuela Macrona a Angelu Merkelovou za to, že se především snažili zachovat ten status quo, který zaručoval ekonomickou spolupráci s Ruskem, která byla přínosem pro obě strany.

Pojďme závěrem ještě k domácí politické scéně. Dorazila do české politiky s Fialovou vládou změna, která byla slibována?

Podle mého soudu dorazila především aféra, která bobtná okolo hnutí STAN a politická kultura se rozhodně nezlepšila. Tolik skandálů, co Fialova vláda vyprodukovala za půl roku, nestihl Andrej Babiš ani ve dvou funkčních obdobích.

Česko hledá prezidenta. V jakém stavu toto „hledání“ je? Známe už nyní kandidáty, kteří mají šanci, nebo do ringu vstoupí ještě další vážný kandidát? Koho vy byste přivítal?

Přiznám se, že nemám konkrétní jméno, které bych vám teď řekl, budu čekat, kdo do toho boje o hrad ještě přibude.

Jakou pozici bude mít nový prezident v tomto úřadu po Miloši Zemanovi? A teď ponechme stranou poslední měsíce, kdy víme, že Zemana značně limituje jeho zdravotní stav.

Nabízí se říct, že všechno bude lepší, než ten stav současný, určitě potřebujeme zdravého prezidenta, který by nás mohl reprezentovat takříkajíc na plný úvazek.

Nicméně v zásadě platí, že česká politika zažila od listopadu 1989 tři velké osobnosti. Václava Havla, Václava Klause a právě Miloše Zemana. A bohužel teď nastalo takové personální vakuum, alespoň já tady momentálně kandidáta na prezidenta, jenž by dosahoval úrovně těch tří předešlých, jednoduše nevidím.

