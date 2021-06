Analytička: Odpůrce SPD čeká šok. Dopady Feriho. Celá pravda o ČT

Pro ODS a TOP 09 to vypadá po aféře Feri bledě, sdělila ParlamentnímListům.cz analytička Irena Ryšánková. Naopak, v preferencích je výrazně podhodnocena SPD, ke které se lidé v průzkumech nehlásí, ale volit ji budou. Kdo chválí Feriho, jedná jako on, říká Ryšánková a věnuje se plasticky situaci v ČT, Radě ČT a ve Sněmovně, která má Radu ČT doplnit.

Poslanci se stále nedostali k volbě čtyřech nových členů Rady ČT. Mandát jejich předchůdců ale vyprší v těchto dnech. Opozice opakovaně obstruuje, požaduje veřejnou volbu. Lze tuhle patovou situaci odblokovat? A bylo by správné, aby vládní tábor přistoupil na veřejnou volbu, která je zdůvodňována obavami části politiků ze zvolení „špatných“ kandidátů?

Osobně si myslím, že na veřejné volbě veřejných funkcionářů není nic špatného. Volitel si musí uvědomit, že ručí za pozitivní charakter voleného. Že za jeho volbu přebírá zodpovědnost, i když ho pak nemůže stejně snadno odvolat. Už jednou Sněmovna volila radní veřejně. Na výslovnou vlastní žádost kandidáta.

Josif Vissarionovič Džugašvili, zvaný Stalin, pronesl kdysi památnou větu: „Kadry rešajut vsjo“. A šéf první sovětské tajné služby Čeka Felix Edmundovič Dzeržinskij, tvrdil, že základem politické práce je „Davěrať i pravěrať“. Důvěřovat, ale prověřovat. Tyto dvě kruté politické sentence dvou krutých mužů vysvětlují hlavní nedostatek současného obsazení mediálních rad, a nejspíš nejen jich. Personální rezervy nikdo nebuduje a neudržuje. Nedostatečně fundovaní poslanci bez odborného zázemí svých stran (mají mandát, proč by se někoho ptali), nominují osobnostně i odborně neprověřené osoby do odpovědné funkce, bez zájmu o výsledek je volí a pak se diví.

Pokud někdo má strach, že mu někdo vyčte, že volí špatně, pak asi… volí špatně.

Opět se poslední dobou mluví o člence Rady Haně Lipovské, která vedle běžné kritiky čelí i dosti tvrdým útokům.

Tak ono zase není divu. Já sama jsem byla zpočátku ráda, když Hana Lipovská do Rady přišla. Mladá ekonomka, uvažovala jsem, mohla by být dobrá. No, a pak... Její spojení s Janou Bobošíkovou naprosto znevěrohodňuje jakoukoliv její činnost. Natáčí spolu videa o Radě a generálním řediteli, ovlivňuje veřejné mínění. To ale není úloha radního. Náplní práce člena Rady není honit generálního ředitele jak zajíce, ale znát odpověď na celý komplex otázek, definovaných nejvíce v §§ 2, 3 a 8 zákona o ČT. Lipovská nehájí zákon, ale hledá záminky k odvolání generálního ředitele. Tak urputně, až na nic jiného nemá čas. Lipovská zapomněla, že ona sama je pouze jedna patnáctina Rady, ona sama nezmůže nic. Ona není Rada. Nafukuje se a své smyšlenky píše na sociální sítě. To je jediná její práce. Někteří lidé jsou z ní nadšeni, vidí v ní tu čistou kritičku televize. Zatím jsou její činy v rovině spektakulární. A to je málo. Natáčení videí s Janou Bobošíkovou není kontrola televize.

Sněmovna ovšem odmítla řešit její možné odvolání. Proti bylo dokonce víc hlasů, než kolik před rokem získala ve volbě do Rady. Jakkoli nemusí Lipovská všechno dělat úplně správně, nejsou všechny ty mediální děla v pohybu pouze z obav o osud šéfa ČT Dvořáka?

Televize bohužel polarizuje nejen společnost, ale i zákonodárce. Fascinuje poslance jak královská kobra. Až zapomenou na standardní procedury. Spoustě z nich chaos okolo televize před volbami vyhovuje. Sněmovna rozhodla o odmítnutí projednání bodu v rozporu se zákonem. Poslanec Bartošek formálně správně připravil žádost o její odvolání. Sněmovna neměla zamezit projednání bodu. Měla žádost projednat, vyslechnout si možná nesouhlasné stanovisko garančního výboru a rozhodnout v souladu se svou povinností, kterou jí zákon ukládá. Buď odvolat, nebo neodvolat. Hlasovat se mělo veřejně. I když zdůvodnění svého hlasování nemusí žádný poslanec dávat. Tohle byla obstrukce z druhé strany. Užijte si ji, když jste si ji zvolili. Aneb čím hůř, tím líp.

Jak byste zhodnotila fungování Rady ČT za uplynulý rok obecně? Předchozí Rady byly kritizovány za špatnou činnost, tato Rada je dle některých zase aktivní až příliš.

Tato Rada není aktivní. To tak vypadá, ona se točí v kruhu, zakousnuta do vlastního ocasu. Není schopná přivést k pořádku ani Šarapatku, ani Lipovskou, není schopná projednat za dva roky oprávněné stížnosti diváků na nevyváženost a neobjektivitu zpravodajství a politických komentářů, tedy neplní svou roli, kterou jí zákon ukládá. Dramaticky jedná stále o tomtéž dramatickém zjištění jedné členky. A jednají vždycky mnoho hodin. Vždycky se mi vybaví takové ty ideologické socialistické seriály, jak tam zasedají na „kraji“ mnoho hodin, ke stropu stoupají stužky cigaretového dýmu a otcovsky k nim promlouvá soudruh předseda. Má to zhruba stejnou dynamiku.

Tedy, co pochválit a co spíše kritizovat?

Myslíte Radu nebo ČT? Tak Rada si musí ujasnit, co chce vlastně dělat, jestli kontrolovat nebo vytvářet problémy a témata. Ta Rada prostě není dobrá, ona není od „nastolování témat“, ona je od kontroly. Hospodaření, vyváženosti, kontroly s chladnou hlavou, analýzami a důkazy.

Pokud je o ČT, lze pochválit filmovou dramaturgii, kterou pro mne reprezentuje programový ředitel Milan Fridrich. Snaha specializovat jednotlivé kanály a distribuční cesty je správná a v době DVB-T2 jedině možná. Snaha dát seniorům televizi jako „přítele v domácnosti“ je správná, i když mi zde chybí množství televizních inscenací. Plytká zábava s Bohdalkou není vše. Senioři umí ocenit dobré herce své generace i náročná témata...

Stejně k pochvale jsou investice do distančně vzdělávacích pořadů, i když mohly být větší a dramaturgicky ambicióznější. Česká televize má na to vytvořit komplexní program: distanční multimediální základní školu. Snaha přinášet co nejvíc hodnotných filmů evropské provenience je také správná. Snad se někdy dostaneme i ke španělské, řecké či severské kinematografii, aniž by převládl strach z pádu sledovanosti. A snad se dostaneme k masové podpoře dětského filmu a animace pro děti. Kdyby nebylo takové množství socialistických večerníčků, nemáme nyní dětem co nabídnout.

Ke kritice je tradičně… zpravodajství. Kritizovat je nutno Šámalův neustále se opakující rozpor mezi politickou realitou a informacemi o ní. Mnohdy to snad není ani politický záměr, ale jen nedovzdělanost a lenost. Myslím, že to ani není záměrné, že je to bias vlastním přesvědčením. Trestuhodné je zamlčování konfliktních událostí, na které existují i v našem kulturním okruhu protikladné názory. Například dostavba plynovodu Nord Stream II umožní Rusku obejít nestabilní Ukrajinu a prémii za část dopravy a distribuce plynu pro Evropu přesunout do Německa. Laciný ruský plyn pro bohaté Německo rozkomíhá výrobní i investiční rovnováhu v Evropě a povede k tomu, že Evropa se postupně bude stávat německou.

Informuje ČT v souladu s aktuálním stavem veřejných informací v Německu o postojích německé strany a jejím tlaku na Brusel i Washington, anebo je toto téma zdánlivě bipolární a hájí Česká televize na jedné straně čerta na zdi v podobě zaťatého drápu světovládného Putina a na druhé straně předražený americký zkapalněný plyn? Na jedné straně jsou strohé ekonomické zájmy německého průmyslu, na který je ovšem z 80 % navázaná česká ekonomika, na druhé straně vznešená touha po americku neoliberální privatizací demokratizovat ukrajinskou politiku. Obohatit se na její úkor. Informovala Česká televize o ropném a plynovém podnikání syna amerického prezidenta Bidena na Ukrajině, což bylo velké téma amerických novin?

Na druhé straně ale má televize i naprosto fantastické lidi, Daniel Stach a celý tým vědecké redakce, to je čistá radost. Nebo naprosté překvapení sezony – David Borek a jeho pokrývání palestinsko-izraelského konfliktu, to byla skvělá, vrcholně profesionální práce. A obrovské překvapení.

Mediálním tématem číslo jedna je poslední týden kauza Feri. Vážná podezření ze sexuálního násilí vůči řadě žen smetla z politické scény mladého politika, který byl německým magazínem Die Welt označen za evropskou naději v politice. Jak vnímáte mediální pokrytí celé kauzy? Ti, kterým se celkové vyznění nelíbilo, spíše útočili na autory a média, která se vším vyšla na světlo, ať už to byly PL s vůbec prvním článkem, nebo nakonec Deník N a A2larm s hlavními svědectvími.

Oddělme Feriho – politika konzervativní strany od Feriho – studenta se všemi nectnostmi pobytu sexuálně aktivního mládence v anonymním velkoměstu. Konzervativní myšlenky spolehlivě rozkládají sex, drogy a rock' n' roll... Doplňme, že české zákonodárství, soudnictví i policejní praxe se s fenoménem sexuálního predátorství vyrovnávají bez excesů a bez problémů. Čili problém není v beztrestnosti právní, ale v beztrestnosti morální. Nikdo ho neodsoudí. Nikoho nerozhořčí. Takoví jsme, lhostejně liberální. Na druhé straně hnutí Me Too je krajně levicovým ideologickým projektem s nedozírnými následky požadovaného chování společnosti.

Kritéria společensky únosného kontaktu jsou známa všem. Z večírku se odchází v devět večer. Ne ve čtyři ráno. Nikdo nikoho nenutí jít na mejdan, nikdo nikoho nenutí zůstat na mejdanu, když se vlivem alkoholu začne zvrhávat v sexuální orgie. Když mladé děvče jde v kamarádově bytě po mejdanu do sprchy, čeká jen ručník?

Když dívka řekne „ne“, tak většinou nemyslí „možná“. Pak je na místě její jednoznačná obrana, jestliže si její „ne“ chlapec vysvětlí jako „možná“. Včetně facky nebo pepřového spreje. A oznámení na policii.

Problém nastane, když sexuální ofenzívu provádí učitel, nadřízený nebo farář. Bossing je stejně ošklivý, jako jakékoliv jiné zneužití moci. Pokud ovšem dívka přistoupí na to, že jinak než přes postel kariéru neudělá, dělá už navždy kariéru pouze přes postel. Učitel, nadřízený nebo farář rádi podlehnou. Politické celebrity také. Nechci být cynická, ale může to při troše nadání, vybavení, dobré vůle a manuální zručnosti dotáhnout až na ministrovu nebo premiérovu manželku. Jak už česká politika nejednou dokázala.

A správný je politický konec potupně prozrazeného samce. Tak dlouho si hrál na idol konzervativních školaček, až dohrál.

Podle některých komentářů byla média příliš hodná na TOP 09 a její politiky, kteří v prvních chvílích Feriho otevřeně neodsoudili či nekritizovali. Mělo na to vliv, že se jednalo o hvězdu liberální TOP 09 a ne třeba politika hnutí ANO či SPD?

Nejsem si tedy moc jista, zda TOP 09 je liberální strana. Co je na ní liberálního? Důraz na tradici? Odpovědnost? Nebo je liberální vrtkavá prosperita? Ekonomická pravicovost nemusí být nutně liberální, je pouze asociální. I když od 18. století, kdy ideály liberalismu začaly nabírat na popularitě, zastávali tradiční liberálové postoj, že ekonomický systém, založený na soukromém vlastnictví, je svázaný se svobodou jednotlivce. Ale prioritní liberální hodnotou může být i svoboda, nesvázaná konvencemi měšťácké monogamní morálky.

Vzpomeňme například na Karla Březinu… Typický pražský liberál. Hodnotovým liberálem střídavým je určitě bigamista Rath, i když obě jeho ženy s jeho životním postojem souhlasily. Žije střídavě s manželkou Evou a s milenkou Renatou. Liberálkou je určitě herečka Tereza Těžká, žijící v trojce. Ale Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav Czernin by se asi v takovém vztahu červenal.

Myslíte, že by se informovalo jinak, pokud by údajný viník byl z jiné části politického spektra?

Jinak? Jakože by ty slečny říkaly, že je senzační, a proto jej volte? Že by to byl třeba… Petr Fiala? (Tak to by asi byla fakt bomba.)

Ne… vážně… Důkazem Feriho sexuální nedospělosti je, že mladý politik asi neuměl namlouvání slečen jinak. A slečny čekaly něco více okouzlujícího, intelektuálního, nějaká moudra. Teď má možnost se to učit. Bez funkce, bez mediálního hype a bez politického rizika.

Řada politiků TOP 09 Dominika Feriho chválila za to, že ihned odstoupil, Marek Ženíšek ho dokonce označil za frajera a přál mu brzké očištění a návrat do politiky. Je takový přístup v pořádku?

Jak se lze očistit? Ani rejžák, ani teplá sprcha nepomůže. Tipla bych si, že ti, kteří ho chválili, dělají totéž, ale ne tak naivně. Nadšeně tleskají, že hned odešel, ale ten důvod taktně zamlčí. Poněkud pokrytecké.

Dominik Feri v předchozích volbách výrazně pomohl TOP 09, aby vůbec pronikla do Sněmovny. Nakolik může celá kauza poškodit projekt koalice SPOLU? Feri měl dokonce vlastní část kampaně zaměřenou na mladé voliče…

Když nedosáhnou obě demokoalice celkem na více než 50 procent hlasů, mají smůlu a zůstanou v opozici. Samy se zbavily rozdavačného D'Hondtova dělitele. Potud je kauza Feri smrtícím bodnutím, ať už mu bude odpuštěno nebo ne. Sexuální rozmařilost se odpouští liberálům, kteří hlásají svobodu, LSD a volnou lásku. A vzhledem k tomu, že vnímám velkou podreprezentovanost SPD nejen v médiích, ale i v průzkumech, nevidím šance fialové ODS ani znovukřtěné TOP 09 nijak růžově. Myslím si, že SPD má v průzkumech poměrně velké lžiskóre, část lidí totiž nepřizná, že bude SPD volit. Možná že část mladých přejde k výrazněji liberálním Pirátům a sexuální a politické zklamání zažijí tam. A možná, že naopak mladí v době podzimního covidového vystřízlivění pochopí, že svoboda bezuzdně pít a bezuzdně souložit není v životě to nejdůležitější. Tyhle volby budou rozhodně nejzajímavější za třicet let.

