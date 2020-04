Analytik Štefec ostře k aféře „ruský agent s jedem“. Skutečným cílem je prý rozpoutat s Ruskem toto. A novináři v tom jedou taky

ROZHOVOR Vojenský analytik Jaroslav Štefec je přesvědčen, že zpráva o ruském agentovi s jedem ricin proti pražským politikům je v mediálním světě fake news, a v realitě lež. „Naprosto jednoznačná kampaň, jejíž hlavním cílem je narušit vztahy s Ruskou federací, vyhostit ruského velvyslance a redukovat diplomatický sbor v Praze,“ tvrdí s tím, že nařčení cizího státu z organizování vraždy na území jiné země je na úrovní mezinárodní diplomatické krize. O úniku dat ze zpravodajských informačních služeb země pochybuje – v tom případě by už byla polovina vedení Respektu, který zprávu vydal, ve vyšetřování, odkud informace pochází. Ochrana zdrojů zde podle analytika neplatí, mohlo by se totiž jednat o těžký zločin a závažné narušení mezinárodních vztahů. Na šíření a prezentaci účelově vytvořené informace Respekt, podle Štefce, vědomě spolupracuje.

Na sociální síti jste napsal, že jste se už dlouho tak upřímně nepobavil, jako u čtení článku v Respektu: „Podle kterého do Prahy dorazil před třemi týdny pracovník ruských tajných služeb, vybavený jedem ricin. (Údajně) podle českých zpravodajských služeb (údajně) s úkolem zlikvidovat ‚politiky‘ Ondřeje Koláře a Zdeňka Hřiba.“ Než se k tomu dostaneme podrobněji, co vás tolik pobavilo?

Hlavně mě pobavila ta absurdita situace, kterou článek v Respektu popisuje. Jak znám práci tajných služeb, respektive informačních nebo zpravodajských služeb, je tento způsob prezentace informace vlastně z principu naprosto nesmyslný.

Proč?

Protože pokud by k podobnému úniku došlo, tak by se jednalo o naprosto bezprecedentní situaci, která by neměla vůbec nic společného s realitou práce těchto služeb, o kterých jsem mluvil. A byl by to podstatně větší průšvih, než únik informací z nějakého policejního spisu, což je také obvykle průšvih – ale z tohoto pohledu daleko menší, protože tohle (případný únik informací do Respektu, pozn. red.) je na úrovní mezinárodní diplomatické krize. Nařčení cizího státu z toho, že organizuje nějakou vraždu na území jiné země, je z hlediska mezinárodněprávního i z hlediska diplomatického naprostá šílenost, která by ještě před pár lety byla nemyslitelná. Z toho důvodu jsem si naprosto jist, že jde o to, čemu se říká fake news, a v realitě lež. Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 3% Ne 95% Nevím 2% hlasovalo: 6302 lidí

Podle mého názoru jde o další krok na cestě k poškozování nebo k totální likvidaci vztahů s Ruskem, což je neskutečně riskantní zejména proto, že Česká republika je do značné míry závislá na dovozu ropy a plynu právě z této oblasti. A nejen těchto komodit, je samozřejmě daleko více komodit, na kterých jsme víceméně přímo i nepřímo závislí. Ale skutečně to je zásadní realita, která tu funguje. Je to skutečně diplomatický krok.

Pojďme si celou situaci rozebrat. Nejprve z pohledu laika. V čem taková údajná akce Ruska tolik odporuje realitě? A proč je ten únik informací z ruské FSB – Federální služby bezpečnosti – tak nereálný?

Za prvé, nikde se neobjevily jakékoliv podrobnosti. Přitom řízení letového provozu by zcela jednoznačně mohlo identifikovat letadlo, kterým ten člověk přiletěl, mohlo by identifikovat i jména lidí, kteří s ním přiletěli z Ruské federace. V době, kdy je totálně omezen mezinárodní letecký provoz, je velmi jednoduché to zjistit. Protože novináři většinou pracují s otevřenými zdroji, nebo se zdroji dostupnými, tak tato informace je za normálních okolností běžně dostupná. Dá se to vysledovat třeba i ve Flight radaru (letecký provoz nad Evropou, pozn. red.), kdo kdy přiletěl, jaké letadlo přistálo a podobně. Takové informace v článku naprosto postrádám. To za prvé.

Za druhé, proč by zrovna Respektu, což je reálně nějaký místní plátek v rámci České republiky, někdo poskytl tak závažnou informaci, která skutečně těžce zavání únikem informace ze zpravodaských informačních služeb? Úplně pominu, že by šlo o únik z FSB, to je v tomto případě naprosto vyloučené. Pokud by šlo o únik z BIS, bude cílený – tedy vypuštění nějaké informace, která je k dispozici, ale nebyla žádným způsobem verifikována. Došlo by tak k cílenému úniku s tím, že se informace vypustila do konkrétního plátku. (Respekt uvedl, že „bezpečnostní složky o příletu údajného ruského pracovníka bezpečnostních služeb věděly a muže vyhodnotily jako bezprostřední riziko pro dvojici českých politiků, jejichž kroky v posledních měsících vyvolaly hněv Moskvy“, pozn. red.)

Problém je v tom, že samozřejmě tímto by se v každém případě měl zabývat minimálně úřad, který má na starosti ochranu utajovaných skutečností, protože takovéto informace bývají silně utajované. Jestliže se jakákoliv informační služba dostane k informaci, že se na její území dopravil člověk, který vezl nějakou látku, jako je ricin – i když nechápu, proč zrovna ricin – vidím v tom jako návaznost… víte, co já tu vidím jako zajímavou návaznost?

Jakou návaznost vidíte?

V době, kdy byl Kolář starší (Petr, pozn. red.) diplomatem, byla známa aféra s tehdejší vraždou nějakého bulharského disidenta (bulharský spisovatel, dramatik, novinář a disident Georgi Ivanov Markov, pozn. red.) za pomoci ricinu. Jak to tehdy bylo, čert ví, ale mám takový pocit, že lidé, kteří v té době byli u toho a pamatují si konkrétní věci, tak používají konkrétní pojmy, které navozují určité asociace. Mně to tak připadá. Čili z mého pohledu je to, že by se tato informace objevila v podobném plátku, jako je Respekt, naprosto vyloučené z mnoha různých důvodů. Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 8951 lidí

Domníváte se, že se jedná o fake news, na které Respekt takzvaně naletěl? Nebo by mohl mít Respekt jakýkoliv důvod něco takového vytvořit?

Myslím si, že jde o fake news, které sice nevytvořil Respekt, respektive na něj nenaletěl, ale jedná se o účelově vytvořenou informaci, na jejíž prezentaci a šíření Respekt vědomě spolupracuje, respektive o lživou informaci.

Také jste na sociální síť napsal, zda se redakce Respektu v případě zveřejnění této informace vůbec zamyslela nad tím, že se o ni kvůli podobnému úniku tajné informace budou zajímat vyšetřovatelé z Národního bezpečnostního úřadu. Bude je zajímat, jak se k informaci dostali. Napsal jste rovněž, že takovou situaci nelze bránit tradiční ochrannou zdrojů novinářů, k níž často dochází… Vysvětlete, prosím, čtenářům, proč ochrana zdrojů v tomto případě nestačí?

Protože v tomto případě se jedná o trestný čin, který má mezinárodní dosah. Tento únik informace je skutečně objektivně – pokud k němu došlo a jedná se únik informací ze zpravodajských služeb – velice těžký v podstatě zločin, na který pamatují konkrétní odstavce trestního zákona. Jedná se o oblast vlastizrady a podobně, kde tyto pojmy stále ještě existují, ačkoliv si spousta lidí myslí, že nikoliv. A jednalo by se o závažné narušení mezinárodních vztahů České republiky s cizí zemí.

Čili jsou tu dva základní aspekty. Prvním je únik informace o tom, že někdo přijel do České republiky s kufrem, v němž vezl ricin. Není řečeno kdo, kdy – jen před třemi týdny, ale nic jiného. A druhým aspektem je, že tohle je opravdu pokračující trend v zásadním oddělování České republiky, nebo přerušování jakýchkoliv kontaktů s Ruskou federací, což mimo jiné zavání závažným narušením ekonomických zájmů České republiky. Především v oblasti distribuce paliv, jako jsou nafta či ropa a plyn.

Kolem Ruska se poslední dobou děje velmi mnoho událostí, kromě této je to dění kolem sochy Koněva, výhrůžky primátoru Zdeňku Hřibovi (Piráti) a starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi (TOP 09), kteří mají policejní ochranu, ale i mnoho dalších věcí, které narušují vztahy s Ruskem. Jde tedy o účelové jednání, které má narušit vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací?

Tohle je naprosto jednoznačná kampaň, jejíž hlavním cílem je narušit vztahy s Ruskou federací. A říkám to naprosto nestranně, protože kdyby se něco podobně dělo vůči Spojeným státům americkým, je to to samé. Výhrůžky, kterým čelil Kolář či Hřib, jsou výhrůžky na úrovni České republiky. Z úrovně Ruské federace nepadaly žádné oficiální výhrůžky nebo něco podobného.

Jediné, co tam existuje – a můžu s tím nesouhlasit a myslet si o tom cokoliv – je to soudní řízení proti Kolářovi, které má proběhnout v rámci Ruské federace. To má totiž velmi zajímavé konsekvence. Ondřej Kolář, pokud by byl odsouzen a rozhodl se vycestovat do některé země – například do Řecka, může lehce dojít k tomu, že Ruská vláda požádá o jeho vydání jako o člověka odsouzeného v Rusku za konkrétní trestný čin, a Kolář může být zadržen a vydán do Ruska. Tohle jsou věci, kterých by se měl Kolář podle mého názoru bát, nikoli toho, že by ho někdo zamordoval v temné uličce v noci, až se bude vracet z baru.

Rusko by pak čekalo na příležitost? Když by Kolář odjel do státu, ve kterém existuje…

… kde mají dohody o vzájemném vydávání odsouzených zločinců, Kolář by tam vycestoval a Rusko by podalo žádost o jeho vydání.

Kdo podle vás má zájem rusko-české vztahy narušit či ohrozit včetně obchodování s komoditami, jak říkáte?

Nebudu to úplně přesně specifikovat. Vždy se říká: Sleduj stopu peněz. Otázka je, komu je to ku prospěchu, když Česká republika přestane odebírat ve stylu Ukrajiny ruskou ropu a ruský plyn a začne totéž za dvojnásobnou cenu nakupovat někde jinde? Viz Ukrajina, která nakupuje ropu a plyn, které se jim vracejí z jiné země za podstatně vyšší peníze, ale je to tatáž ropa a tentýž plyn. Anketa Pokud jde o koronavirus: Myslíte, že to nejhorší je už za námi? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 7485 lidí

Je zde obrovská obchodní válka vedená na mnoha úrovních, o to, kdo bude dostavovat jaderné elektrárny, jaký plyn se od koho bude kupovat, jestli se bude vozit například z přístavu z Polska, nebo jestli se sem bude dopravovat nějakým produktovodem i v této oblasti, a tak dále.

Druhou věcí je, že jsou zde lidé, kteří skutečně mají až animózní nenávist vůči Rusku jako takovému bez ohledu na to, co Ruská federace, nebo svého času Sovětský svaz, pro tehdejší Československo udělaly. Počínaje tím, že nás opravdu reálně osvobodili od Němců. A osvobodili přes půlku Evropy. Teď se nám blíží výročí.

Zmínil jste jaderné elektrárny. Souvisí něco z toho s dostavbou jaderných elektráren Temelín a Dukovany?

Řeknu to takhle: obchodní případy se připravují dlouho dopředu. A některé kroky, které se podnikají, jsou i na úrovni zpravodajských služeb. Všechno souvisí se vším a pochopitelně tlak na odklon Ruska funguje celoevropsky. Samozřejmě si nemohu nevšimnout, že v souvislosti s tím je zde obrovský tlak na nákup zbraní ze Spojených států, obrovský tlak na nákup amerického zkapalněného plynu, obrovský tlak na změnu dodavatelů ropy a podobně.

Zmínil jste, že nechápete, proč by si k otravě vybrali právě jed ricin. Proč není vhodný?

Jednak je ricin jako jed nesmírně agresivní, velice účinný a snadno dohledatelný v těle oběti. Navíc ho musíte člověku vstříknout přímo, dostat ho těla. To znamená, že se s tím člověkem musí konkrétní útočník konkrétně setkat. Když tehdy došlo k likvidaci bulharského disidenta, tak mu ho vstříkli tak, že injekční systém byl ukrytý ve špičce deštníku. To znamená, že by někdo musel ke Kolářovi dojít a šťouchnout do něj deštníkem nebo něčím podobným.

Už tohle samo o sobě je poměrně komplikovaná záležitost. A navíc je výroba ricinu velice nákladná; přitom existují jedy, které jsou podstatně levnější a lépe sehnatelné z místních zdrojů, nemusíte sem tahat žádný ricin. Jedy se dají nějakým způsobem vyrobit i tady a dají se aplikovat podstatně nenápadnějším způsobem, a přitom je velmi obtížné je dokázat nebo detekovat.

Jinak řečeno, spolknout ricin nestačí?

Do jisté míry by to stačilo, ale kdo a jak mu ho bude dávat do jídla? Podstatné je, že se musí dostat dovnitř do těla.

Rozumím. Jak se díváte na spojitost policejní ochrany zmíněných politiků s případným únikem informace z BIS, o kterém mluvíme?

Cui bono? Komu ku prospěchu? Bylo by zajímavé, aby Policie České republiky odpověděla, na základě jakého podnětu schovala Ondřeje Koláře, případně na základě jakého podnětu hlídá Pavla Novotného (starosta Řeporyjí, ODS, pozn. red.) nebo Zdeňka Hřiba, a kdo vlastně platí tuhle legraci? Já to nevím a opravdu by mě to zajímalo, protože ten podnět musel od někoho vzejít. Jestliže vzešel od BIS, tak reálně ukazuje na únik informací, a BIS má informace, které předala policii. A policie na to konto začala tyto tři osoby střežit a jednoho schovala někde ve sklepě. Potom k úniku nějak došlo, a je velmi závažný, a že se dostal ausgerechnet do Respektu a nikam jinam.

Čekal bych, že se k tomu nějak postaví i prezident republiky, případně ministr vnitra, kteří museli být o této informaci informováni, museli by o tom vědět. A nikdo z nich k tomu nevystoupil, ani to nepopřel, ani nevyvrátil. Je to takové plácnutí do vody a spíše to vypadá, že jde o nějaký start nové kampaně, pravděpodobně to má – podle mého – být kampaň za vyhoštění ruského velvyslance a za redukci diplomatického sboru v Praze. Tohle je startovní výstřel této kampaně.

Buď tedy došlo k úniku informací, nebo se jedná o kampaň?

V každém případě je to kampaň. Protože kdyby došlo k úniku této informace, tak v současné době by půlka vedení Respektu byla vyšetřována BIS, policií a podobně. Jak jsem řekl, má to dvě roviny – trestně-právní rovinu v oblasti úniku informace z prostředí zpravodajských služeb, a pak rovinu mezinárodní, kdy jednoznačně došlo k narušení diplomatických vztahů cizích zemí. Týká se to další země.

Myslíte si, že Respekt dostatečně neověřil informace ze zdroje a mohl učinit kroky, např. zkoumání letového provozu, které by je musely dovést k tomu, že na tom, lidově řečeno, něco smrdí?

Řeknu to takhle. Vzhledem k tomu, že to Respekt neudělal, domnívám se, že je naprosto vědomým nositelem této kampaně a podílí se na ní s plným vědomím dopadů, které to pro něj může mít. Protože on nepřinesl žádné další informace, jen velmi vágní, strohou informaci, která vlastně nikomu nic neřekla. Z mého hlediska je to pomluva cizího státu, protože není doložena jakýmikoliv dalšími fakty.

