Ani Havel ho nezachránil. Zbořil po špinění Alaina Delona

Smrt herce Alaina Delona, francouzské národní ikony, rozesmutnila Francii. Někteří žurnalisté si však neodpustili okamžitě vypustit poznámky o jeho názorech. Podle francouzské televize činil „reakcionářská prohlášení o ženách a gayích“. Český rozhlas zvolil titulek Princ kinematografie, ale také homofob a rasista. Proč to všechno?

Delon se narodil a žil v době, kdy se ve Francii odehrávaly věci, na které se dnes nevzpomíná jen s hrdostí. Francouzi tehdy válčili v Indočíně, v Alžírsku a doma ve Francii, nemluvě už o nájezdech v zájmu monopolů do afrických zemí, kde mladí lidé získávali zkušenosti, které byly u nás ve střední Evropě dopřány jen několika desítkám nebo stovkám mladých lidí. „Koloniální“ zážitky měly vliv na kulturu a politickou kulturu šedesátých a sedmdesátých let, a kdo pamatoval Paříž v době okolo osmašedesátého, a pak všechny další občanské vzpoury proti establishmentu, ví, že vytýkat Delonovi, že se dostal do okruhu lidí Jean-Maria le Pena není problémem Alaina Delona, ale spíš problémem jeho kritiků. Jeho popularita a finanční úspěchy jej posunuly mezi sociální třídu, která mu nebyla vlastní a s žádnou stříbrnou lžičkou pod jazykem se nenarodil. Asi i proto byl sociálně zranitelnější než mnozí jiní, se kterými se stýkal, a jeho „skandály“ nebyly zdaleka tak pozorně sledované jako u jiných francouzských hvězd. Ano, ve Spojených státech by byl „Star“, ale dobře věděl, že se mu ve Francii nebo v Itálii žije a pracuje snadněji. Možná že jsou v českém Radio-journalu nešťastní, že jim nevěnoval svou pozornost. Myslím, že přijel jen asi dvakrát jako host na MFF v Karlových Varech mezi českou high society. Ale to nevadilo, aby Delona u nás téměř v den jeho úmrtí, jak je v Českém Hulvátově zvykem, tak trochu nepomluvili. Nestačilo, že se vydával za přítele Václava Havla (kdo v té době přítelem Havla nebyl?) a později i jeho paní Dagmar, ale to už v době, kdy jeden dělal PR druhému.

Mimochodem, když tak vidíte hezky a v moderním kontextu napsaný termín „reakcionářská prohlášení“, co vás u toho napadá?

Ve Francii nemají tato slova takovou razanci jako u nás za humny a také jejich vztah k žargonu raného bolševismu nejsou tak nápadné, jako byly výpisky z českého a slovenského kádrového posudku ještě před několika lety. Je pravda, že někteří naši rudí revolucionáři, ze kterých se po letech stali odbarvení disidenti, se stýkali ve Francii s Alainem Krivinem, neúspěšným kandidátem na prezidenta ve Francii, s jeho přáteli trockisty a módními francouzskými maoisty. Ale to bylo v letech lásek a malin nezralých a česká část této skupiny byla represionována před rokem 1989 a poté se stala částí nové české nomenklatury. A nezapomínejme, jak kdysi říkal Václav Černý blahé paměti, že mladí ve Francii mají srdce na levé straně hrudi, ale kapsa je napravo. V té době Alain Delon žil mimo tyto radikální skupiny a jeho sociální postavení bylo už zásadně odlišné.

„Všechno je faleš, všechno je faleš. Už není žádná úcta, nedrží se slovo. Už záleží jen na penězích. Neustále slyšíme o zločinech. Vím, že odejdu z tohoto světa bez lítosti,“ svěřil se Delon v roce 2018 časopisu Paris Match. Vynesl tehdy příkrý soud nad světem? Bylo to tedy ještě před covidem, před válkou na Ukrajině a před tím, co plní naši „současnou současnost“.

Tato Delonova slova jsem neslyšel a nikde ani nečetl, ale věřím, že je, nebo jiná podobná, pronesl. Dnešní nejméně dvě tetované generace už vědí, jak hluboký je příkop mezi nimi a těmi nad 40–50, a nemusí jim to vysvětlovat žádný komunikační stratég. Asi to Alain Delon pronesl v nějaké souvislosti, ale vzhledem k jeho věku, a konec konců i tomu, že byl verbálně jistě zdatný, ale žádný filozof, který se chce dopustit reflexe současného světa, se nad nimi nemusíme nijak pozastavovat. Ti mladší jsou na tom hůř – ještě to nevědí a nikdo jim to možná ani neřekl. Ale ke svému poznání se budou muset prokoktat sami, stejně jako jejich předchůdci, a jen jim přejme, aby to nebylo na hřbitovech hrdinů nebo obětí.

U nás se opět odplivávalo nad zpěvákem Jaromírem Nohavicou, který se zúčastnil Vlasteneckého setkání na zámku v Příčovech po boku Vítězslava Jandáka, Petra Žantovského a jiných. Čeští liberálové si odplivli, že „Nohavica vystoupil na setkání kolaborantů“ a že je to hnus. Samozřejmě necitovali ani slovo z toho, co při diskusi padlo. Překvapuje vás to vlastně ještě?

Samozřejmě že nikoliv, vysoká úroveň rozhovorů mezi našimi nejvyššími politiky a jejich přáteli je už tak známá, že bychom se mohli spíše divit, že tentokrát je to trochu mírnější než při jiných příležitostech. Pokud, samozřejmě, vedle těchto vámi zmíněných slov nepadala ještě jiná a zásadnější. Řeporyjská úroveň je dávno překročená, a ani se mi nechce popularizovat jména hulvátů a nezdvořáků, která každý den na nás odněkud vylézají. Že se s tím setkáváme i u hlav nejpomazanějších, je sice smutné, ale jaké to asi je u nich doma nebo když jsou v soukromí? A k tomu věčnému pomlouvání Jarka Nohavici snad jen tolik, že dávno přece víme, že proroci se nemají kamenovat. …Kdo po nich hodil kamenem, k tomu se nenavrací.

V praktické politice se ozývá Miroslav Kalousek, ale i další pravicoví kritici Fialovy vlády. Vadí jim nejen to, že ministr financí nezveřejňuje průběžné návrhy rozpočtu, ale ani výši rozpočtové rezervy. To jsou peníze občanů, ne vlády, hlásá Kalousek. Nejsme coby národ dost „vyspělí“, abychom připomínkovali návrhy státního rozpočtu?

Rád připomínám Erasma Rotterdamského, který už v 16. stol. na dvou stranách své práce O výchově křesťanského vladaře vysvětluje, jak je důležité sestavování státního rozpočtu a co se má konat, aby byl po projednání přijat. Je to pro něho nejvýznamnější státní akt a účelem takového projednání má být dosažení konsenzu ve prospěch blaha celé obce. Už tehdy, v pozdním středověku, se vědělo, alespoň na tom našem oblíbeném Západě, že neshody ohledně financí státu, koruny a vladaře vedou ke špatným koncům. A jak víme z Anglie a o století později z Francie, někdy byli kvůli špatným rozpočtům popravováni i státní hodnostáři nejvyšší. Miroslav Kalousek už dávno proslul různými nápady z oboru financování a rozpočtování, ale v tomto případě by mu měli ti odpovědní naslouchat. I když si někteří myslí, že je jeho subjektivní motivace zahalená tajemstvím.

Nord Stream dle německého vyšetřování odpálili Ukrajinci. To bylo před dvěma lety považováno za dezinformaci. Jak daleká doba tedy dle vás aktuálně je mezi „dezinformací“ a pravdou?

Tato neuvěřitelná událost vstoupila do dějin vojenských lstí, kterými se tak pyšní mnozí vojevůdci a generálové napodobující dějiny britských rafinovaných lží, jak se v poslední době o nich dovídáme několikrát týdně z TV dokumentů cizí provenience. Už nám to zevšednělo víc, než si bohorovní politici a političky, generálové a plukovníci (včetně jejich genderových protějšků), myslí. O Nord Streamu 2 prohlásil prezident Spojených států, že mu „zabrání“, aby byl dokončen a když se to podařilo, dvoutýdenní britská premiérka „poslušně hlásila“, že věc se podařila. Tehdy ještě čekal na svůj vstup do úřadu Radoslav Sikorski, který vystudoval ve Velké Británii a je nositelem pro Poláky zajímavého jména, dnes už ministr zahraničních věcí Polské republiky, ale stačil pogratulovat. Plynoví šizuňkové ze skandinávských zemí dělali všechno možné, aby se celá věc nevyšetřovala a ti nejtemperamentnější zpravodajové z našich slovotvorných médií upozorňovali, že za tím vším by mohli být ruští masochisté, kteří si ty svoje roury vyhodili do povětří sami. Nám zkušenějším chyběl na tomto orloji snad už jen Andrej Babiš a evropský chorovod okolo toho všeho by byl uzavřen. Snad jsme mohli být u nás doma trochu opatrnější a předpokládat, že politici jakékoliv krevní skupiny nebudou hájit jen jednu pravdu a mohli jsme si spočítat, kdo všechno do plynovodu investoval, kdo a kde to pojistil a kdo se bude snažit otočit v tomto byznys plánu nějakou tu korunu. Když to jde u Diag Human snad už skoro třicet let, u Nord Streamu to bude trvat jistě o nějaký den déle. Nápad hodit celou akci na několik namazaných potápěčů, jejichž etnicita není zcela jasná, je jenom další nápad, který jen dokazuje, že ti, kteří dnes rozhodují o naší existenci, jsou do své velikosti zahledění hlupáci a předpokládají, že mluví k ještě hloupějším primitivům; vojenský vzdělanec by u nás dokonce řekl, že k sviním. Vysvětlit mu, že pravda je vektor a dezinformace odvozený účelový produkt je sdělením, samozřejmě jen pro někoho méně zeleného.