Ano, zdražilo to dvakrát. Nechcete? Nevadí, jiný hned koupí. Spirála zrychluje. Ekonom Křeček o růstu cen

Zprávy o inflaci v poslední době zaznamenal snad každý Čech. Rostoucí ceny donutí k akci centrální banku, predikuje Štěpán Křeček. „Rychlé tempo zdražování bude nutit centrální bankéře, aby zvýšili úrokové sazby v ekonomice. Tím skončí éra uvolněné měnové politiky v České republice. V důsledku tohoto vývoje se zvýší úroky na hypotékách a kurz koruny bude posilovat vůči euru i dolaru,“ říká hlavní ekonom společnosti BHS. Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15805 lidí

Současná uvolněná měnová politika vede k rychlému zdražování. Očekávejme zvýšení úrokových sazeb, varuje Křeček. Lidé mají hlouběji do kapsy už nyní, kuřákům jejich radost zdražila v průměru o více než 15 procent, štamgastům se sice otevřely hospody, ale zlatavý mok je o více než 4 procenta dražší. Stejně tak si smutně povzdechnou motoristé. Při tankování zaplatí o 22 procent více než loni a pokud by chtěli nové vozidlo, musí z kapsy vytáhnout takřka o 7 procent více peněz, než loni. Takřka úplně každému pak zdražily potraviny. Vepřové maso je dražší o desetinu, vejce o necelých 9 procent. Z nižších cen se mohou radovat příznivci zdravého životního stylu. Ovoce zlevnilo o 4 a zelenina o více jak 7 procent.

Letos bude podle Štěpána Křečka inflace oscilovat kolem 3 procent. Zároveň mohou být do oběhu vypuštěny peníze, které lidé a firmy během pandemie našetřili. Úspory totiž vzrostly o půl bilionu korun na 4,3 bilionu. „Lze předpokládat, že naspořené prostředky začnou navyšovat poptávku. Ta však bude narážet na nedostatečnou nabídku některých produktů kvůli zhoršenému zásobování a snížené výrobě v době pandemie,“ zmiňuje Křeček problém, na který v těchto dnech narážejí třeba ti, kteří poptávají různý zahradní nábytek a náčiní.

Příčinou je do velké míry problém v dodavatelském řetězci. Narůstá doba doručení jednotlivých komodit, zvyšuje se poptávka po dopravních kapacitách. To je pro některé firmy doslova zlatým dolem. „Dánská přepravní společnost Maersk v prvním čtvrtletí roku 2021 ztřináctinásobila své zisky,“ dává Křeček jeden příklad za všechny. „Jsme v situaci, kdy pakliže jsou na trhu nějaké dílčí produkty, kterých je relativně málo a lidé o ně skokově projeví, ať už vlivem nějaké mánie, či sezónnosti, větší zájem, tak se nedostatek projeví klasickým tržním mechanismem a cena roste,“ vysvětluje Křeček a jako jeden z dalších produktů, kterého je nedostatek, uvádí jízdní kola. Výroba však podle Křečka na tyto tržní nedostatky zareaguje a poměrně rychle je vyrovná. „Podobně jako u vakcín, nejdříve se o ně lidé prali a za chvilku pomalu nebudeme vědět, co s nimi, krásným příkladem jsou i respirátory,“ doplňuje ekonom.

Vše ovlivňují i dlouhodobější inflační faktory, jako například nárůst cen komodit. Ropa, elektřina, plyn, měď, plasty, prakticky u všech základních surovin můžeme pozorovat nárůst cen. To negativně ovlivňuje koncové ceny bez ohledu na případné odstranění problémů se zásobováním. „Spoustu inflace si do ekonomiky dovážíme, protože mnohé tyto suroviny nemáme a do České republiky si je dopravujeme,“ přibližuje Křeček, podle kterého tuto situaci do jisté míry zmírňuje posilující česká koruna. Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 11% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 15105 lidí

Růst cen navíc ovlivní blížící se volby. „Kvůli volbám nemůžeme čekat nic jiného než expanzivní rozpočtovou politiku, která bude navyšovat inflaci. Tu by mohla začít krotit Česká národní banka utahováním měnové politiky. V brzké době se proto zřejmě dočkáme růstu úrokových sazeb. Vyšší sazby však nepovedou k okamžitému utlumení inflace, která se ke svému cíli začne vracet až v roce 2022,“ předpovídá Křeček.

Zvyšování cen se dá očekávat i u bydlení. Podle Křečka skončila doba levných hypoték. Centrální banka už dříve naznačila, že se chystá navyšovat úrokové sazby. „Když se podíváme do aktuálních materiálů o měnové politice, tak se na konci roku počítá s úrokovou sazbou okolo 1 procenta,“ doplňuje Křeček. Jistou naději pro ty, kteří hypotéku teprve plánují, může představovat konkurenční boj bankovních ústavů, které by mohly zdražování hypoték do jisté míry brzdit, aby nalákaly klienty. „Nejlepší doba na hypotéku je ale těsně za námi,“ shrnuje situaci ekonom.

A případné opravy a zvelebování vlastního bydlení? Jak se projeví růst cen zde? Podle Štěpána Křečka panuje nyní ve stavebninách extrémní situace, kterou přirovnává ke stavu před rokem 1989. Ekonom přidává vlastní zkušenost s poptávkou stavebního materiálu, za který si prodejce žádal dvojnásobnou cenu než vloni. „Po dotazu na možnost snížení ceny prodavač odvětil, že pokud si to nevezmeme do pátku, tak už to nebude vůbec.“ Než se vyřeší problém se zásobováním, tento problém bude přetrvávat. Čekat na zlevnění stavebního materiálu se podle Křečka také může prodražit v případě, že člověk ještě nemá pozemek, na kterém by stavbu započal. I ceny volné půdy totiž dál letí nahoru.

Za svou práci si také stále více říkají řemeslníci, a to opět díky zvýšené poptávce. I zde Štěpán Křeček očekává, že nárůst bude pokračovat. „Jsme v paradoxní situaci, kdy je na trhu práce nedostatek pracovní síly, ale pořád dobíhají některé programy na podporu pracovního trhu a zaměstnancům se platí za to, že nechodí do práce,“ kritizuje ekonom, podle kterého navíc mezi Čechy setrvale klesá zájem o manuální práci, kterou pak musí vykonávat cizinci, ti ale v tuto chvíli z různých důvodů do Česka nepřicházejí v dostatečných počtech a během pandemie se navíc mnozí z nich vrátili do země svého původu.

V posledních týdnech se znovuotevřela debata o zmrazení platů politikům, a to v kontextu rekordních schodků státního rozpočtu. Možná by proto bylo na místě bavit se i o větších úsporách, kterých by stát mohl docílit například zmrazením platů státních zaměstnanců. Štěpán Křeček ale vidí lepší řešení. „Já bych postupoval trochu jiným způsobem, a totiž úřadům bych zmrazil jejich celkové mzdové výdaje. Nechal bych pak na nich, zda budou navyšovat mzdy a propouštět zaměstnance, nebo zda se vydají cestou zmrazení a udrží pracovní místa. Myslím si, že státní správa si zaslouží redukční dietu,“ říká Křeček, který by případné další navyšování mezd ve státním sektoru bez propouštění v současné situaci považoval za šílené.

