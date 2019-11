Až bude Jiří Pospíšil prezidentem... Bitva o metály od Zemana? Nejen to, i rána ČT. Lubomír Nečas v ráži

Vladislavský sál 28. října zažil udílení nejvyšších státních vyznamenání. Velké spekulace v té souvislosti budí zdravotní stav Miloše Zemana. Před ceremoniálem strávila hlava státu několik dnů v nemocnici na „rekondičním pobytu“. Během svého projevu, který byl nejkratší za dobu Zemanova úřadu, pak prezident seděl. Dělá vám jako lékaři jeho zdravotní stav starosti?

Není žádným tajemstvím, že pan prezident Miloš Zeman má dlouhodobě problémy s polyneuropathií dolních končetin. Na to i on sám na začátku svého projevu ve Vladislavském sále upozornil. Toto onemocnění mu způsobuje poruchu chůze, oslabení svalů nohou. Proto bylo správným rozhodnutím, že po dobu slavnostního projevu pan prezident seděl v křesle. Jeho brilantní projev, který jako obvykle pronesl zpaměti, byl o něco kratší, než bývá obvykle. Myslím, že to mělo svůj důvod. V letošním roce oceňoval státním vyznamenáním mnohem více osobností. A pro tento slavnostní okamžik byl, i vzhledem k televiznímu přenosu, vymezen čas, který bylo třeba dodržet.

Prezident letos vytvořil jakési „síto“, některé pozval, jiné ne. Je v pořádku, že si hlava státu takto vybírá, kdo bude přítomen, a kdo ne? Může v tom hrát roli dřívější demonstrativní odmítání pozvánek?

Pozvání na slavnostní ceremoniál k výročí vzniku České republiky na Pražský hrad je plně v kompetenci pana prezidenta a Kanceláře prezidenta republiky. Mně nepřísluší komentovat, koho pozval, a koho ne. Neznám seznam pozvaných.

„V životě jsem zažil spoustu státních svátků. V Rakousku i v Německu, ve Francii i v Británii, v Americe i v Austrálii. V žádné zemi jsem však neviděl při slavnostních ceremoniálech tolik zasmušilých tváří a v projevech necítil tolik negativní energie jako dnes v té naší. Atmosféra na Hradě smutnější než na pohřbech,“ uvedl k atmosféře na Hradě někdejší europoslanec Libor Rouček. Jak působil ceremoniál na vás, byl smutný? A čím?

Nevím, na kterém hradě byl pan europoslanec Libor Rouček. Je možné, že jeho přátelé, se kterými komunikoval, vyzařují negativní energii. Podle mne ve Vladislavském sále byla atmosféra vysoce slavnostní a nikdo ji nenarušoval. Při následném pohoštění ve Španělském sále a v přilehlém Rudolfínském sále jsem potkal mnoho usměvavých a rozzářených osobností.

Opět se řeší, koho prezident Zeman vyznamenal. „Ubohost na entou. Zeman dává medaili Klausovi, estébákovi Smutnému, Zímovi a vdově po usvědčeném agentovi StB Zilkovi. Horší už to nebude,“ soudí hudební kritik Jan Rejžek. Lze se s tímto pohledem ztotožnit?

Pokud je mi známo, pan Jan Rejžek je hudební kritik. Aby se uživil, musí kritizovat. A to i tehdy, pokud se to netýká hudby.

Pan prezident Zeman se o podobných kriticích vyjadřoval opakovaně. Každé takové vyznamenání vyvolává závist. A tito závistivci, kteří toho moc nevykonali pro společnost, se snaží ty oceněné očernit.

Prezident měl podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila také vyznamenat více těch, kteří se před 30 lety zasloužili o pád komunismu. Chartistu Jana Schneidera, který letos vyznamenání obdržel, prý nepočítá, protože propaguje „Putinovy postoje“. Má Jiří Pospíšil pravdu, nebo jde spíše o kádrování?

Až bude pan Jiří Pospíšil prezidentem republiky, tak může vyznamenat ty, o kterých si myslí, že se zasloužili o vznik republiky více. Právo udělit vyznamenání patří podle Ústavy ČR prezidentovi. Ten rozhoduje, kdo bude vyznamenaný.

Část společnosti tvrdí, že si 28. říjen a s ním spojené oslavy pro sebe ukradl Miloš Zeman. Je to pravda? A jak nahlížet na 17. listopad? Loni zaznívaly pro změnu hlasy kritické k pojetí připomínky sametové revoluce, která se prý spíše proměnila v protest proti tandemu Zeman–Babiš.

Pan prezident Miloš Zeman, jako řádně přímou volbou zvolená hlava státu, stojí v čele oslav vzniku republiky 28. října.

Jak podle vás veřejnost vnímá svátek 17. listopadu? Prožívají ho intenzivně i voliči Babiše a Zemana? Nebo se z něj stal svátek spíš tzv. liberálně-demokratických stran? Milion chvilek slibuje na 16 listopadu obří demonstrace.

Dle mého názoru si široká veřejnost napříč politickým spektrem svátku 17. listopadu považuje jako významného zlomu v historii země.

Tento účel oslav by měl být důstojně zachován. Rozhodně by neměl být zneužíván některými skupinami občanů k jiným politickým cílům.

Prezident Zeman se nedávno nechal slyšet, že by za svého nástupce volil Andreje Babiše, kdyby ten kandidoval. Premiér ale takovou cestu odmítá. Kdo by podle vás byl dobrým nástupcem Miloše Zemana, co třeba právě Andrej Babiš?

Myslím si, že na hledání nástupce za Miloše Zemana máme ještě hodně času. Měl by to být charismatický zkušený politik.

Ve Sněmovně se opět hodně protáhlo schválení výročních zpráv České televize, nakonec však všechny zprávy schváleny byly, neboť poslanci ANO ve velké míře hlasovali pro a kromě Pavla Juříčka se zbytek omluvil, nepřihlásil, či zdržel. Jde o úlevu pro Petra Dvořáka a současnou ČT, nebo se toho schválením výročních zpráv zase tolik nezměnilo?

I já jsem sledoval projednávání výročních zpráv České televize v Parlamentu ČR. Velká řada poslanců tam prezentovala množství problémů, se kterými se potýká Česká televize. A nejedná se pouze o problémy ekonomické. Kodex ČT stanoví, že vysílání ČT má poskytovat nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře.

Ukazuje se však, že například zpravodajství České televize neplní zásadu nestrannosti.

Na jaře 2020 skončí mandát šesti členům současné Rady ČT. Je možné, že vládní ANO se svými spojenci tyto mandáty přeobsadí lidmi kritickými k současnému fungování ČT. Je podle vás ve hře i následná výměna generálního ředitele ČT? A je něco takového zapotřebí?

Vzhledem k velkému množství problémů, na které poukazovali poslanci Parlamentu ČR před hlasováním o výročních zprávách ČT, dle mého názoru, bude nezbytné vyměnit především generálního ředitele ČT.

