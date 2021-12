Až pošlou policii na demonstranty... Šlachta zděšen. Očkování a kontroly

Rozdělení společnosti kvůli covidu je obrovské a nevyhýbá se ani bezpečnostním sborům, míní předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. Je zděšen nedávným výrokem policejního prezidenta Jana Švejdara o možném odchodu až 10 tisíc policistů, kteří se nechtějí očkovat. Komunikace má prý probíhat jinak. „Když bude přituhovat, můžeme se bavit třeba o nějakých zásazích na demonstraci, tak tito policisté to nebudou vnímat pozitivně a bude to už jen o tom, že tam jsou pod nějakým velením a budou muset podle toho rozkazu pracovat,“ varuje. Povinné očkování by plošně nezaváděl a vyhlášku ministra Vojtěcha, kterou by měla „zdědit“ Fialova vláda, označuje za nesmysl a alibismus.

reklama

Kabinet Petra Fialy plánuje zpřísnit covidové kontroly, mělo by jít například o tvrdší postup vůči restauračním zařízením, která prý často nezavírají po 22. hodině, nebo nekontrolují hosty. Je to podle vás nyní důležité?

Pro mě je důležité, že ta opatření, která vláda vyhlašovala, jsou naprosto špatně vykomunikována vůči občanům. Nikdo pořádně neví, co se má a co se nemá dělat. Druhá věc je, že každé opatření, které vyhlašují, by mělo být nějakým způsobem vymahatelné a vynutitelné. Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 36% Ne 61% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7956 lidí

Vy jste na to tou otázkou narazil. Máme vůbec na to, abychom ty kontroly fyzicky prováděli? Pro mě jsou ta současná opatření, v tom aktuálním stavu, nevynutitelná.

Problém je i v jiné věci. Televize CNN Prima včera odvysílala reportáž, kde se kontrolující policisté dostávali po 22. hodině do konfliktů s návštěvníky hospod. Stejně tak to „schytal“ televizní štáb. Jaké to podle vás pro policisty je?

Já jsem byl třicet let policistou a potom celníkem. Ale vy, když jdete k policii, tak se do konfliktu samozřejmě dostáváte, s tím už k té policii jdete. Ale to „B“, které je důležité říct, je, že se dostávají do těchto konfliktů proto, že toto už není věcí policistů, ale věcí vlády, protože to, jakým způsobem jsou ta opatření vyhlášena, rozděluje společnost. A ta frustrace se potom vybíjí na těch policistech.

Měli by policisté dostávat v této zjitřené době příplatek tak, jako ho dostávají zdravotníci?

Policisté mají příplatky za město, kde pracují, mají osobní příplatky. Já to beru jako jejich klasickou práci. Takže si myslím, že neměli. Nedovedu si představit, že třeba někdo zkontroluje deset hospod a dostane za to tisícovku, jiný pět a dostane pět set… to je nesmysl.

Já bych ale těm policistům říkal, že zejména v dnešní době by měli používat selský rozum a s občany komunikovat. Vždy je lepší to vyřešit domluvou, než nějakou silou.

Fotogalerie: - Šlachta v Trutnově

Vy jste několikrát zopakoval, že ta nová pravidla jsou špatně komunikovaná. Co by tedy bylo v této oblasti potřeba změnit?

Teď se hodně skloňuje portugalský model, kde je vysoká proočkovanost (87,3 % obyvatel má ukončené dvě dávky očkování, pozn. red.) a poměrně málo případů (zhruba 3700 případů denně, pozn. red.). Tam byla jedna důležitá věc – předvídatelnost. Když se tam toho v lednu vojáci ujali (koordinátorem vakcinační politiky v Portugalsku je námořní viceadmirál Henrique Gouveia e Melo, pozn. red.) a odstrčili politiky z cesty, začala to všechno řešit jedna autorita – a Portugalci věděli, že když bude 50% naočkovanost, že se otevře to a to, že když to stoupne na 70 %, tak přibude tohle, nebude se kontrolovat to, či ono… a to je ta předvídatelnost.

My tady vlastně řešíme přesně tento problém. Víte sám, že vláda ve čtvrtek vyhlásila, že od pátku bude platit nouzový stav. Nikdo se na to nebyl schopen připravit. A vánoční trhy? Kolik lidí do toho nainvestovalo? Tohle všechno samozřejmě v lidech vzbuzuje nevoli ta opatření dodržovat. My teď máme problém právě s dodržováním již nastavených opatření a podle mě není cesta v tom, že je ještě budeme dál zpřísňovat a čím dál víc občany šikanovat silou.

Psali jsme: „Jenže se ukázalo, že jsou to šm*jdi.“ Pravda o Tečce, co tečkou není

V souvislosti s tím mě napadá, pokud by ta opatření dále přituhovala, kde je podle vás hranice, kdy se z kontrol pro některé policisty stane s trochou nadsázky boj proti vlastním lidem? Jinak řečeno, bude podle vás s přísnějšími opatřeními klesat ochota policistů je vymáhat?

Třeba nedávno jsem byl naprosto zděšen, když dal policejní prezident (Jan Švejdar, pozn. red.) do médií zprávu, že se 10 tisíc policistů odmítá očkovat. Pro mě to je skandální věc, protože určitá skupina lidí pak tento výrok policejního prezidenta začala používat. Anketa Má Miroslav Kalousek šanci stát se prezidentem České republiky? Má 2% Nemá 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11771 lidí

To rozdělení je i tam velké. A to jste vy přesně řekl – když bude přituhovat, můžeme se bavit třeba o nějakých zásazích na demonstraci, tak tito policisté to nebudou vnímat pozitivně a bude to už jen o tom, že tam jsou pod nějakým velením a budou muset podle toho rozkazu pracovat. Ale ta nevole samozřejmě i v bezpečnostních sborech je.

Na druhou stranu, já vzpomínám například když jsem byl na Národní protidrogové centrále a bojovali jsme proti drogám, museli jsme projít povinným očkováním ohledně žloutenky. A nikdo jsme nedebatovali doprava doleva. A bylo to o tom, že celá ta věc byla vykomunikovaná a věděli jsme, že nám to pomůže, protože jsme se v těch sajrajtech hrabali. To riziko žloutenky bylo veliké.

A opět se vracíme na začátek – podle mě to strašně moc je v komunikaci s těmi lidmi. Já to vidím – včera jsem měl stream se svými podporovateli, nebo potkávám i lidi na ulici a společnost je strašně rozdělená. To je špatně.

Vy policisty dobře znáte, myslíte, že by někteří skutečně raději odešli, než aby si nechali do těla vpravit látku, které třeba nevěří?

Já samozřejmě ty policisty znám, musím říct, že ta situace je jiná, než byla třeba před rokem. Ale i ve světě už někde povinné očkování bezpečnostních sborů začalo běžet. V New Yorku například i při těch výhrůžkách to bylo nakonec snad jen 35 policistů, kteří odešli…

…a dalších zhruba 6200 podalo žádost o výjimku z náboženských, či jiných důvodů. Tyto se nyní prověřují…

…ano. A právě tam bych to nechal na tom řediteli, protože ten svůj bezpečnostní sbor musí znát. A proto ten výrok pana Švejdara je naprosto nešťastný a nesmyslný, protože o takových věcech má mluvit s ministrem vnitra a nemá to dávat veřejnosti, která je tolik rozdělená, že jedna či druhá strana čekají na každý takovýto signál.

Takže jestli by ti policisté odešli? Já věřím, že snad ne, ale důležité je, a to bych zejména chtěl vzkázat panu Švejdarovi, aby s těmi lidmi komunikoval. Ať mluví a vysvětluje. A pak bych to nechal na něm, ať rozhodne.

Psali jsme: Vakcíny dávno nefungují. Tři komplikace. Profesor Beran a jiný covid

Podle končícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by bylo správné zavést od března povinnou vakcinaci obyvatel nad 60 let věku a s nimi strážníků, policistů, hasičů a zdravotníků. Souhlasíte?

Já bych to nechal na ředitelích bezpečnostních sborů a na jejich rozhodnutí. Já mám takovou zkušenost, že ředitelé znají ty své sbory nejlépe a umí vyhodnotit, jestli to je potřebné, nebo není. Na druhou stranu, ten ředitel, kterým je v případě policie policejní prezident Švejdar, je také odpovědný za to, že třeba nebude mít v jeden moment pět tisíc lidí v karanténě a že je schopen zajistit bezpečnostní situaci. Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 9% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10860 lidí

Já nejsem žádný podporovatel povinného očkování. Já se držím toho, že to je věc každého člověka, ale zároveň je to jistá odpovědnost, například aby si lidé hlídali protilátky. V dnešní době, kdy veřejnost reaguje tak, jak reaguje, podle mě debata o povinném očkování není na místě.

Jaký na vás dělá dojem skutečnost, že Vojtěch tuto vyhlášku „zanechal“ příští vládě s odkazem na to, že ta ji může kdykoli zrušit? Alibismus, nebo ohleduplnost?

Když bylo po volbách, tak jsem vyzýval k tomu, aby ať už se k tomu vláda postaví rychle, nebo pomalu, tak aby byla v jedné věci zajedno. A také ty expertní proticovidové týmy a je jedno, jestli jsou to odborníci pětikoalice, nebo končící vlády. V prvé řadě by ale měli dělat všechno pro to, aby přechod opatření z jedné vlády na druhou byl kontinuální. A ne opět, že něco občanům nařídím a ono se to bude za týden zase měnit. Ti lidé už tohohle mají opravdu plné zuby.

Pro mě je to od pana ministra zdravotnictví Vojtěcha naprostý nesmysl. Je to zase nevykomunikované, je z toho zase jenom politika. Na druhou stranu vidíte, jak vzniká ta nová vláda. Pan profesor Fiala samozřejmě dává prostor panu prezidentovi k tomu, aby mluvil s ministry, ale na mě to dělá dojem, že ta nová vláda nikam nespěchá. Končící, ani nové vládě se do těch opatření moc nechce. Já mám třeba dojem, že ta razantní opatření se měla dělat tak o 14 dní až 3 týdny dřív. A vykomunikovaná. A ne salámovou metodou, jako tomu je teď. Ale postupujeme, jak postupujeme.

Takže podle vás je to takový oboustranný alibismus…

…z jedné i z druhé strany. Ať chcete, nebo ne, tak Petr Fiala už má tu vládu nějakým způsobem postavenou, už víme, že s nimi pan prezident mluví, jeden ministr je třeba s otazníkem, ale vemte si, pane redaktore, že my teď nejsme v žádné normální situaci. My jsme teď v krizové situaci. A v té by mělo být úplně jedno, jestli tam je ODS, jestli tam je ANO, nebo jestli tam jsou Starostové. Teď by měli mít jediný úkol, a tím je vyvést občany z tohoto marasmu.

My jsme celé léto hovořili o tom, že se na to musíme připravit. Školy, švýcarský model (uznávání protilátek, pozn. red.), atd. Neudělali jsme z toho naprosto nic a zase jsme byli překvapeni.

Psali jsme: Nečasův stín. Šlachta „navštívil“ Fialu Šlachta (Přísaha): O čem se nemluví „Fialovo řešení covidu“: Mluvili a nastal vztek. Velmi zlé Šlachta (Přísaha): V roce 2014 byl zrušený tendr na výstavbu 3. a 4. reaktoru v Temelíně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.