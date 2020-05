BIS, přestaň cenzurovat učebnice dějepisu a nahánět každého Rusa s kufříkem a řeš islamisty v českých mešitách. Exmuslim má tyto zprávy

reklama

Vrchní soud v Praze ve čtvrtek rozdal celkem vysoké tresty bývalému pražskému imámovi a jeho příbuzným za účast na teroristické skupině. Jak rozsudek hodnotíte?



Je to velice důležité, že se soudy shodly na trestnosti jednání tohoto předního znalce islámu v České republice. V Česku není příliš mnoho muslimů, kteří by tak dobře znali islám jako odsouzený imám Samer Shehadeh, který islám vystudoval s bakalářským titulem na islámské univerzitě v saúdskoarabské Medině. Tedy profil Samera jasně popírá tvrzení obhájců islámu, že teroristy se stávají nevzdělaní lidé, kteří o islámu nic moc neví. Samer je vysoce vzdělaný a erudovaný. V Česku není ani do deseti muslimů, kteří by měli stejné znalosti o islámu jako Samer. A také se nijak netají tím, že jeho rozhodnutí podporovat islámský terorismus je plně v souladu s islámským učením. Právě toto islámské učení mu i ospravedlňuje jeho veřejný postoj, když neuznává české zákony a soudy. Pro spoustu českých muslimů odmítajících naši evropskou společnost se tak Samer stává mučedníkem za správnou věc, věc islámu.



Imám prohlásil, že neuznává naši legislativu. Je v tomhle typickým představitelem muslimské menšiny v Česku, či ne?



Oficiálně ne, protože představitelé českých muslimů tvrdí veřejnosti, že české zákony respektují. To tvrdil z pozice duchovního pražské mešity kdysi i sám Samer Shehadeh, ale skutečnost je složitější. Když jim to vyhovuje, tak české zákony respektují, ale když jim to nevyhovuje, tak je porušují, jen se tím nechlubí. Příkladem je předseda českého Ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawi, který skrze fingovaný sňatek získal trvalý pobyt a české občanství. Co si tak asi pomyslí běžný muslim, když uslyší právě tohoto Alrawiho hovořit na veřejnosti, že čeští muslimové respektují tuzemské zákony a naši společnost? No, třeba si ten muslim řekne, že nevěřícím psům je možné lhát a jejich zákony nedodržovat? Je třeba si uvědomit, že v muslimském a arabském světě je jiný pohled na to, co je lež a je tam velká tolerance k různým způsobům mluvy, která by u nás již byla považována za lhaní. Nedávno k tomuto tématu vyšla unikátní odborná studie amerického znalce islámu Raymonda Ibrahima. Jmenuje se Takíja: Pravda, lež a přetvářka v arabsko-islámské společnosti.

Co s lidmi, kteří žijí v zemi, jejíž právo neuznávají a tvrdí, že je právo šaría nadřazeno národní legislativě?



Tohle je vážně složitá otázka, protože v posledních dvou stech letech jsme v Evropě takový problém v tak masovém měřítku neměli. V Evropě dnes jsou nejspíše miliony muslimů, kteří mají právě tento postoj a jsou připraveni povstat proti vládě původních obyvatel Evropy, protože v předchozích desetiletích evropští politici dovolili různým organizacím z islámského světa šířit zde vysoce nenávistnou podobu islámu nejen jako náboženského systému, ale i jako politického systému. A další miliony takto smýšlejících muslimů se do Evropy postupně stěhují. Protože ve světě neexistuje stát, kde by muslimové vyznávající islám jako nábožensko-společenský systém měli většinu nebo hodně silnou menšinu a nebylo by tam násilí a pronásledování nemuslimů, tak nám hrozí postupná šarizace Evropy a pronásledování kritiků islámu. Tohle říkám jako úvod k tomu, co teď řeknu a co bude někomu znít hodně špatně. Podle mne, pokud okamžitě nedojde k ukončení masové migrace muslimů do Evropy, pokud okamžitě nezačne být zasahováno proti vyznavačům politického islámu a jejich organizacím, tak nám v řádu desetiletí hrozí buďto občanské války, nebo rovnou nastolení proislámského totalitního režimu, kde nutně nemusí mít muslimové v Evropě většinu v populaci, ale budou mít politickou většinu kvůli kolaborantům z řad Evropanů z levého i pravého politického spektra.



Jen pro ukázku dávám příklad vývoje muslimské komunity v Rakousku a Německu. Muslimská populace v Rakousku činila roku 1983 kolem sedmdesáti tisíc osob. V roce 2001 žilo v Rakousku zhruba 346 000 muslimů a dnes již rakouské ministerstvo vnitra odhaduje jejich počet na 700 000. V roce 1922 bylo v Německu kolem 1 800 muslimů. V roce 1961 zahájilo Západní Německo program přesunu tureckých pracovníků. V roce 2016 se odhaduje, že v Německu žije kolem šesti milionů muslimů. Je to celkem rychlý vývoj, když se za sto let z necelých 2 000 muslimů stane něco přes 6 000 000 muslimů.



Proto říkám jasně, že muslimové vyznávající nadřazenost islámu nad českými zákony by měli být zbaveni našeho občanství a deportováni z Evropy někam do jejich vysněného islámského ráje. Měla by to být zásadní výjimka z ústavních lidských práv, protože jinak nám hrozí v budoucnu velké problémy.

Znal jste Shehadeha osobně. Jaký to byl člověk?



Znal jsme ho jen povrchně. Byl zamlklý, hodně uzavřený do sebe a tak trochu stranou i běžné české islamistické scény. Má zdravotní problémy a hodně se upnul na tu nejfundamentálnější podobu islámu. Byl pln zloby na židy, Izrael a arabské vlády kvůli situaci Palestinců. Znal jsem ho před jeho odjezdem do Saúdské Arábie a už tehdy se vůči němu vymezovali jak islamisté ovlivnění Muslimským bratrstvem, tak i kulturní muslimové z Islámské nadace v Praze. Svých pozic v Muslimské obci v Praze dosáhl hlavně díky tomu, že jej všude prosazoval a podporoval český konvertita k islámu Vladimír Sáňka a jeho skupina věrných muslimů.



Ve třetím rozšířeném vydání své knihy Islám & islamismus v České republice uvádím spoustu podrobností z jeho názorů a unikátní fotografie, na nichž je zachycen během působení v české muslimské komunitě. Kdo si ty informace přečte, snadno pochopí, že Samer Shehadeh byl radikální dlouhodobě a stejně ho v českých mešitách nechali působit. No a pokud tyto informace nemá ani BIS, tak klidně jeden výtisk knihy panu řediteli BIS Koudelkovi pošlu i s věnováním, aby už sakra začali konečně s islamisty ovládajícími české mešity něco dělat. Není normální, aby zde dlouhé roky české muslimy Samer Shehadeh radikalizoval, aby si zde místopředseda Ústředí muslimských obcí v České republice Vladimír Sáňka organizoval vydávání nenávistné islámské literatury, paktoval se s německými islamisty a BIS to vše kryla a tvrdila, že se nic neděje.



Pomáhal financemi teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie), ale i tím, že pomohl do Sýrie vycestovat bratrovi a jeho ženě. Co je to za organizaci?



Ve stručnosti jde o skupinu, která se hlásí k teroristické organizaci Al-Káida. Za teroristickou ji považují USA i OSN. Ovšem prošla hektickým vývojem a občas spolupracovala i s teroristickou organizací Islámský stát. Cílem této skupiny je nastolit v Sýrii vládu islámského práva šaría podle salafistického - prosaúdského výkladu. Dnes již tato skupina neexistuje, protože se sloučila s dalšími islámskými teroristickými skupinami do jedné skupiny pod názvem Tahrír al-Šám. Mimochodem se málo ví, že bojovníci této teroristické organizace se v Sýrií dopustili mnoha brutálních hromadných vražd civilistů.



Lze vůbec porovnat, jaký by za podobné provinění - třeba podporu jakési křesťanské milice - dostal trest v muslimských zemích?



To nevím, asi by záleželo na politice vlády dané země. Někde by vás uvěznili, někde zabili a někde třeba i možná nechali na svobodě, když by ta křesťanská milice likvidovala muslimy mající jinou politickou či náboženskou orientaci než vláda země, v níž byste žil.



Fátima Hudková pak psala matce, že je teroristka a chce se zapojit do svaté války. Může se takto fanaticky naočkované děvče ještě vůbec vrátit do normálního způsobu myšlení?



Hodně těžko. Možné to teoreticky je, ale vyžaduje to velkou míru psychické proměny takové konvertitky a je to dosti rizikové, třeba se jen může přetvařovat. Podle toho, co je veřejně známo o té holce, tak je psychicky nemocná a je hrozbou sama o sobě. Její konverze k radikální formě islámu tu hrozbu jen umocnila. Když se podíváte na všech pět známých případů českých islámských teroristů, tak můžete vidět podobný vzorec. Nevyzrálí, psychicky narušení jedinci mající problémy z dětství, protože vyrůstali v rozpadlých rodinách. Jejich konverze k islámu je vlastně jen pokusem uniknout bolestivé situaci, najít konečně skupinu lidí, kteří by o ně stáli a dali jim pocit „normálnosti“, chtěnosti a vlastně i lásky.



Viděl jste švédský seriál Chalífát a co si o něm myslíte?



Bohužel neviděl. Tak nemohu posoudit. Četl jsem jen recenze a popisy. A z toho nemohu seriál hodnotit. Ovšem rád bych poznamenal, že moc nevěřím v možnost vyjádřit realisticky opravdové fungování muslimského společenství a jejich myšlení. Je to natolik odlišný svět, že člověk nemající zájem o tuto problematiku dokáže těžko pochopit fungování jejich myšlení a psychologie. Proto by i film či seriál vystihující to co nejvěrněji asi moc populární mezi nemuslimy v Evropě nebyl.

