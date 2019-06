Babiš je ve střetu zájmů, to vědí i malé děti. Dostává na dotacích stovky milionů. A vadí to čím dál více lidem, všímá si předseda Soukromníků

ROZHOVOR „Musíme si uvědomit, koho máme jako protivníka. Samozřejmě je jím premiér Andrej Babiš, který málo dbá na zájmy drobného podnikání, ale především dbá na zájmy velkého podnikání. A ve vládě je jen díky podpoře ČSSD a komunistů,“ říká předseda Strany soukromníků České republiky Petr Bajer, který na sobotním sněmu obhájil post předsedy. Podle jeho slov jsou to právě ČSSD a komunisté, kdo umožňuje vstup do politiky lidem ve střetu zájmů. Ale také lidem, kteří na stodvacetitisícový dav na Václavském náměstí prohlašují, že demonstranti přijeli na koncert. Jeho cíl je jasný. Ještě více posílit stranu a doplnit ji o další schopné členy.

Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 17% Neokrádá 83% hlasovalo: 22042 lidí

V sobotu se konal jedenáctý sněm Strany soukromníků České republiky v Holicích, kde zároveň proběhla volba členů takzvaného rozšířeného předsednictva strany. Obhájil jste post předsedy strany, čekal jste to? A jak hodnotíte místopředsedy a celu další řadu zvolených?

Abych řekl pravdu, čekal, protože vidím podporu uvnitř strany napříč kraji a místními kluby. Já jsem zvažoval, jestli budu obhajovat svůj post a v okamžiku, kdy jsem pocítil silnou podporu a kdy jsem si dal za cíl posunutí strany ještě dál, než jsme, kývnul jsem. Byl jsem zvolen vlastně všemi členy kromě mého vlastního hlasu, který se zdržel. Ten mandát je opravdu drtivě silný a máme spolu s Ladislavem Línkem, prvním místopředsedou, který také obhájil silný mandát, v plánu prosadit různé věci a společnou vizi, co chceme dělat dál. Dále byli zvolení noví členové do rozšířeného předsednictva…

Ano. Prvním místopředsedou strany bude tedy i pro další období Ladislav Línek. Řadovými místopředsedy Petr Thaisz a Jiří Hojgr. Předsednictvo strany doplnil Jan Baránek, Michal Dvouletý, Ivana Snítilová, Petr Jurča a Ota Jarolímek. Chcete zmínit někoho konkrétního?

Určitě zmíním nové členy předsednictva a rozšířeného předsednictva. Ota Jarolímek, profesor z Libereckého kraje, a Jiří Hojdr z Královéhradeckého kraje, který byl na můj návrh zvolen i novým místopředsedou strany, a post druhého místopředsedy obhájil Petr Thaisz.

Psali jsme: Udělat Babišovi pápá. Soukromníci chtějí usilovat o sjednocení pravice

Na sněmu jste mluvil také o tom, že začínáte připravovat kampaň pro krajské volby a zahájíte jednání s potenciálními koaličními partnery. Loni na vašem sněmu vystoupil i předseda ODS Petr Fiala. Mluvilo se o tom, že spolupráce mezi ODS a Soukromníky je velice reálná. Jak to vypadá s ročním odstupem?

Domnívám se, že stále stejně dobře. Samozřejmě, že máme podepsanou dohodu o spolupráci v parlamentních volbách, které proběhly, a v Parlamentu úzce spolupracujeme a víme o sobě. V podstatě jsme nyní nešli společně do evropských voleb, protože ODS chtěla jít samostatně, měla přetlak kandidátů, takže jsme rozhodli, že evropské volby nebudeme řešit a každý půjdeme svou cestou. Jako politická strana se musíme voleb zúčastnit, ať už podporou jiné politické strany nebo postavením kandidátky. My jsme nakonec kandidátku vytvořili, výsledek nebyl úplně nejlepší, ale objevili jsme zajímavá jména, zajímavá spojenectví a věci, které musíme analyzovat a využít v náš prospěch, abychom byli lepší.

Nyní mám dvě priority, což je zlepšit PR strany a souběžně s tím okamžitě pracovat v krajích na vyhledávání našich vhodných kandidátů. Protože v okamžiku, kdy budeme mít opravdu zajímavá jména, chceme větší prostor pro koalice v krajských volbách.

Když jsme spolu mluvili před rokem, tak jste – stejně jako v roce letošním – kritizoval to, co se děje podnikatelům a živnostníkům ze strany státu a vlády. Jakým směrem se to za ten rok podle vás pohnulo?

Pohnulo se to jednoznačně k tomu, že průšvih se ještě prohloubil a víceméně vyplouvají na povrch všechny věci, které jsme říkali. I na sněmu jsem obšírně zdůrazňoval našim členům a rozebíral, že jsme byli první, kdo vyšel do ulic a pořádal demonstrace proti různým nařízením jako EET, kontrolní hlášení a tak dále. Iniciovali jsme ústavní stížnost, šli jsme proti obrovskému střetu zájmů, který premiér Andrej Babiš má, a proti neustále rostoucímu vlivu komunistů, kteří vlastně využívají toho, že je Babiš potřebuje.

Musíme si uvědomit, koho máme jako protivníka. Samozřejmě, že jím je premiér Babiš, který málo dbá na zájmy drobného podnikání, ale především dbá na zájmy velkého podnikání, které vlastní anebo nevlastní, ale má ho ve svěřenském fondu, chcete-li. Ale ve vládě je jen díky podpoře ČSSD, Jana Hamáčka, který si drží své místo za každou cenu. Když se bavím s řadovými členy sociální demokracie, tak nejsou zrovna nadšení z toho, co jejich strana podporuje. Samozřejmě je Babiš ve vládě i díky komunistům, kteří si podporu kupují – plněním jejich věcí, které chtějí. A na čekačce Tomio Okamura, který nahradí komunisty, pokud odstoupí. Nebo to tak vypadalo, že je připraven je nahradit.

A to jsou přeci ti, kdo umožňují, že zde bez skrupulí a bez jakékoliv morálky v politice mohou být lidé, kteří jsou ve střetu zájmů, to vědí i malé děti. Sice mají nějaký majetek ve svěřenských fondech, ale ty, až skončí Babiš s politikou, mu firmy předají s mnohanásobně větší hodnotou, než byla původně. Protože například, když Andrej Babiš nebyl v politice, dostával dotace v řádech desítek milionů, nyní jsou to stovky milionů korun. Jedná se o jasné věci – kdo řídí svěřenské fondy, nebudu ani podotýkat. Vím, že naši členové ze Zlínska tyto lidi znají. Vadí mi to stejně jako čím dál tím většímu počtu lidí. Když se na Václavském náměstí sejde na sto dvacet tisíc lidí, aby projevili nespokojenost s tím, co se u nás děje, a dozví se ve vyjádření premiéra Andreje Babiše, že bylo krásně, tak se šli podívat na koncerty... Prohlásil, že ulice nemůže rozhodovat, protože nejsme na Slovensku. To jsou přece vyjádření, která urážejí slušné politiky a všechny slušné lidi.

Petr Bajer Soukromníci



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vy už jste tenkrát přirovnal současnost k nástupu fašismu a k roku 1948. Tehdy jsem se vás ptala, jestli vaše obavy nejsou přehnané. Tvrdil jste, že nejsou. Předpokládám, že tento váš názor se nezměnil…

Nezměnil, ale stále spoléhám na to, že v této společnosti je alespoň kousek slušného jádra a kousek sebereflexe, která tohle nedovolí. Bohužel si myslím, že politickými silami tohle nelze změnit. Lze to změnit jen ekonomikou. Je evidentní, že ten zásah je nyní obrovský a na správném místě.

Ptala jsem se vás, co je vaším cílem jako předsedy Soukromníků. Odvětil jste, že stranu chcete zvednout na úroveň parlamentní, mít své senátory, kluby, ale také mít více odborníků, abyste lépe reagovali na problémy a podávali úspěšné návrhy. Jak se vám to daří?

Určitě nemusím chodit daleko, ale vezmete-li si našeho lídra do Evropských voleb Josefa Valihracha mladšího, to je velmi erudovaný a chytrý mladý člověk, který kdekoliv se zastavil ve volební kampani, získával si i ty, kteří zprvu nebyli na naší straně a různým způsobem ho zkoušeli – i odborně. Snažili se ho dostat na některých tématech. Po skončení diskuse jsme je měli na své straně a pochvalovali si úroveň vyjadřování, úroveň jeho znalostí a nejen z vinařské, nebo chcete-li ze zemědělské činnosti, ale má široký rozhled o tom, jak funguje Evropská unie a tak dále.

Takových lidí se nám v posledním roce ukázalo hodně a i díky tomu jsem navrhnul a byla schválena změna stanov Soukromníků. Tedy zrušení bodu, který omezoval možnosti nových členů účastnit se, nebo být voleni v krajských republikových orgánech. Dosud mohli jít po půl roce do krajských a po dalším působení do voleb celorepublikových a navíc v návaznosti na sněmy. To jsme odbourali a krajské organizace mají nyní třicet dní na posouzení členství. Od okamžiku přijetí je rozhodnutí neměnné a člen může být okamžitě volen do všech orgánů strany tak, abychom tyto odborníky opravdu co nejrychleji dostali nahoru.

Psali jsme: Kdyby Babiš rezignoval? Pak by chtěli konec Zemana i nové volby. A v těch... Publicista Vyoral řešil podivné počty „chvilkařů" Jourová spustila u Moravce o Rusku a období temna. Pak se usmívala, že nacionalisté integraci nezastaví Babiš mluvil před podnikateli v Bratislavě. Protesty proti němu jsou prý naprosto hloupé Podle Babiše zařídili ošklivé články v zahraničním tisku naši aktivističtí novináři. A doplatí na to všechny české firmy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová