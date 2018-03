Babiš nás vrací do dob Husáka, sdělil PL Marek Benda a okomentoval „tři p...“ Klause mladšího

ROZHOVOR Podle poslance ODS Marka Bendy to doposud vypadalo, že komunisté budou tolerovat Babišovu menšinovou vládu za to, že budou mít někde na úřadech náměstky – odborníky. „Teď se ukazuje, kdo jsou ti odborníci a že část veřejnosti se nechce vracet před listopad 89. A já varuji před tím, že Andrej Babiš a jeho vedení nás do jisté míry vrací do doby husákovské normalizace,“ prohlásil Marek Benda k demonstracím, které reagovaly na zvolení komunisty a bývalého policisty Zdeňka Ondráčka. Ten nejenže za minulého režimu při demonstracích brutálně zasahoval proti lidem toužícím po svobodě, ale nikdy se za své jednání neomluvil.

Jak jste jako bývalý student, který se účastnil v roce 1989 demonstrací proti komunistickému režimu, vnímal zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka, bývalého policisty, který zasahoval proti lidem volajícím po svobodě, do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů?

Já vím, že Ondráček nic tak strašidelného dělat v čele této sněmovní komise nemůže. Ale ta symbolika tam je, odmítá se omluvit, odmítá říci, že udělal něco špatně. Navíc v pátek tvrdil v televizi, že proti němu stály skupiny, které byly ozbrojeny noži, boxery a řetězy, to už si myslím, že si ze mě dělá legraci. Protože pravda je taková, že rozháněl naprosto pokojné demonstranty, byli jsme vyzbrojeni maximálně trikolorou. Symboliku vidím v tom, že hnutí ANO zcela otevřeně s touhle partou vládne, zcela otevřeně se vlastně hlásí k tomuto odkazu, když říká, že se toho za minulého režimu nic moc nedělo, že se tady musel udržet pořádek, který byl jištěný sovětskými tanky.

Co jste říkal tomu, že premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se nejdřív pokusil zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu hodit na demokratické, parlamentní strany, protože někteří jejich poslanci nebyli při volbě z různých důvodů ve Sněmovně přítomni? A částečně se mu to povedlo, protože někteří lidé vás kvůli neúčasti skutečně kritizovali, protože Ondráček prošel ve druhém kole o jediný hlas, což vyvolalo dojem, že by stačilo, kdyby jeden, dva poslanci z demokratického bloku volili, aby v čele komise nestál.

Je samozřejmě možné vyčítat někomu, že byl pracovně v zahraničí, ale vždycky je dobré podívat se na to, kdo ho aktivně volil. My jsme nepochybně volili někoho jiného, protože jsme tam měli svoji kandidátku. Tohle je přesně Babišova hra reagovat ad hoc tím, že se pokusí obvinit někoho jiného, že za to může. Přitom mezi prvním a druhým kolem přibylo Ondráčkovi značné množství hlasů, takže naopak hnutí ANO se ještě rozmyslelo a lidí, kteří ho volili, bylo ještě víc.

Nemyslíte si, že jste volbu trochu podcenili, nebo jste prostě počítali s tím, že koalice hnutí ANO, SPD a KSČM má stejně dost hlasů na to, aby ostatní přehlasovala? A i kdyby bylo demokratických poslanců přítomno ve Sněmovně víc, ANO by přidalo o potřebných pár hlasů, aby byl Ondráček zvolen.

Myslím, že to takhle vyšlo, byl záměr, a teď je snaha se vymlouvat. Kdyby hnutí ANO nechtělo, aby byl zvolen, tak by mu poslanci ANO nedali hlasy vůbec. Myslím, že to opravdu měli poměrně přesně napočítané.

Co si myslíte o výrocích vašeho stranického kolegy, poslance Václava Klause mladšího ke zvolení Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS? Ve svém pravidelném komentáři na internetu prohlásil, že jako jeden z mála poslanců, co na ulici tehdy proti Ondráčkovi stál, si snad může dovolit říci, že moc nemusí takové ty svaté bojovníky proti komunismu třicet let potom, co komunismus skončil a nenese to žádné riziko. Zvlášť některé poslankyně podle něj při tom předvádějí patos, za který by se nestyděla ani Gusta Fučíková. Vzhledem k tomu, že v diskusi k volbě Ondráčka vystoupily mezi řadou poslanců (mužů) jen tři poslankyně, z toho dvě s faktickými poznámkami, jen třetí vaše stranická kolegyně Miroslava Němcová mluvila přímo o Ondráčkovi. Je možné, že by právě bývalou předsedkyni Poslanecké sněmovny a expředsedkyni strany Václav Klaus mladší přirovnával ke Gustě Fučíkové?

To nevím, koho Václav Klaus mladší kritizuje, já jsem ten článek jen přelétl a připadal mi hrubě nepřesný. Minimálně v tom tvrzení, že jsme nebyli na značkách a že jsme podcenili volbu. Na serverech se objevily odhady počtu poslanců, kteří volili, podle nesmyslného hlasování čtvrt hodiny předtím, jestli se bude hlasovat tajně nebo veřejně, a podle toho se počítalo, kdo se zúčastnil volby předsedy komise pro kontrolu GIBS. My jsme tam byli samozřejmě všichni, takže mi to připadalo trochu srandovní. Nevím, koho Václav Klaus kritizoval, pevně doufám, že ne naši poslankyni. Na to ale ať odpovídá on, ne já.

Václav Klaus mladší také prohlásil, že „naše společnost má komisí a kontrolních komisí na vše možné s prominutím tři p…..“ Připomněl, že jen za uplynulý týden Sněmovna volila dvě komise a že jde o takovou hru na „nezávislost“. Jsou i podle vás komise a kontrolní komise zbytečné a je jich moc?

Moc jich asi svým způsobem je, ale je to dáno tím, že máme vícero služeb. Máme zvlášť GIBS, máme zvlášť BIS, máme zvlášť vojenské zpravodajství, máme zvlášť ÚZSI. Je dobré, když máme jednotlivé služby, že máme i jednotlivé kontrolní orgány, protože jedním z úkolů zákonodárného orgánu je také kontrola výkonné moci. Nejen schvalování zákonů, nejen důvěra vládě, ale také kontrola výkonné moci. A zejména v těch oblastech vnitřní bezpečnosti a vnější bezpečnosti, kde se zasahuje do práv občanů. Je dobré, a všechny parlamenty na světě to tak mají, aby lidem volení zástupci kontrolovali, jestli státní moc není zneužívána proti občanům.

Premiér v demisi Andrej Babiš najednou otočil. Hnutí ANO pomohlo Ondráčka zvolit, ale Andrej Babiš teď říká, že s tím nesouhlasí a že dokonce podpoří nebo dokonce navrhne ve Sněmovně odvolání Ondráčka. Rozumíte tomu?

Andrej Babiš si v podstatě většinou nic nemyslí. Reaguje podle toho, co se lidem líbí. A tenhle obrat svědčí o tom, že zvolení Ondráčka vyvolalo ve veřejnosti velký odpor. A to já vnímám díky své zkušenosti velmi silně. Zejména já jsem z té generace, která rok 1989 aktivně zažila. Všichni moji spolužáci chodili na ty demonstrace, všichni byli tu tam zmláceni, tu tam postříkání, tu tam aspoň vytlačeni nebo něco podobného. V této generaci spousta věcí už nemá takovou symboliku, ale v případě těch zasahujících příslušníků bezpečnostního pluku, kteří nedali najevo jakýkoli pokus uznat svoji chybu, lidé velmi zásadně cítí, že tohle prostě není možné. A když Andrej Babiš vytušil tuto náladu, pokouší se otočit stejně jako otáčí vždycky v každé jiné věci. Je to spíš svědectví o náladě ve společnosti než svědectví o názorech Andreje Babiše, protože žádné nemá.

Jste tedy rád, že právě tato věc vyvolala takový odpor ve veřejnosti? Demonstrace proti Ondráčkovi, ale i proti premiérovi Andreji Babišovi včera proběhly nejen v Praze, ale i řadě dalších měst.

Podle mne je důležité, že i tímto lidé říkají, že komunisty do vlády v této podobě fakt nechtějí. Vypadalo to, že komunisté budou vládu tolerovat, že budou mít někde na úřadech náměstky – odborníky. Teď se ukazuje, kdo jsou ti odborníci, a že občané takhle silně cítí, že to tak nejde. Je vidět, že část veřejnosti se nechce vracet před listopad 89. A já varuji před tím, že Andrej Babiš a jeho vedení nás do jisté míry vrací do doby husákovské normalizace.

autor: Libuše Frantová