Babiš pro PL: I na mě může být atentát. Toto se už dělo

„Vyloučit se to nedá, to samozřejmě,“ konstatuje lídr hnutí ANO Andrej Babiš na otázku, zda si připouští riziko politického atentátu kvůli vyhrocené rétorice po tragickém slovenském vzoru. „Vždyť jsem v minulosti dostal nábojnici. Není to první ani poslední případ. Viděli jsme to třeba při prezidentské kampani, kdy pětikoalice chodila narušovat naše mítinky, rozdmýchávala nenávist a téměř nás lynčovali,“ doplňuje pro ParlamentníListy.cz Babiš. V rámci interview rozebírá i řadu dalších témat. Třeba své budoucí možné koaliční partnery.

Premiér Fiala vydává knihu s názvem Vládnutí v čase krizí, kde připomene své starší projevy a vystoupení. Název knihy napovídá, že bude chválit vlastní vládu v tom, jak všechny krize zvládla. Je to dobrý počin?

Petr Fiala je s velkým náskokem nejprolhanější politik, jakého jsme tady od sametové revoluce měli. Ten člověk působí, jako by ani nežil mezi námi. Nemá co mluvit o vládnutí, protože se na něm vlastně skoro nepodílí. Je jakýsi moderátor pětikoalice, která vyhrála s programem Antibabiš. Fiala není lídr, který by vládu usměrňoval nebo dokonce řídil. Je snad v obraze? Sleduje přísně výkony jednotlivých ministrů? Zadává jim úkoly? Pochybuji.

Naopak je to tak, že ty krize způsobila a zhoršila vláda celou řadou svých nekompetentních kroků. Například včas nezastropovali cenu elektřiny u výrobců, a mohl bych pokračovat. Způsobili inflaci a největší propad reálných mezd ze všech vyspělých zemí, která jim vyhovovala a lidem ukradla významnou část úspor a životní úrovně. Jestli je vláda v něčem dobrá, je to bohužel lhaní. Lhali o covidu. Lhali, že zlikvidují inflaci. Do toho se chlubí naší prací v dopravní infrastruktuře, ve zdravotnictví a v dalších oblastech. Pan premiér jezdí střihat pásky a otevírá nejrůznější dokončené projekty, za kterými je hlavně naše práce. I malé dítě ví, že za dva tři roky se dálnice nedá ani připravit, natož postavit a otevřít. Lhaní pana premiéra překračuje myslitelné meze. Zároveň to může být tak, že díky tomu, že problematice nerozumí, věří tomu, co říká.

Jak by se podle vás jeho kniha měla nejlépe jmenovat?

Navrhoval bych následující název knihy premiéra Fialy – Jak jsem způsobil největší krizi v dějinách České republiky. To by odpovídalo realitě, protože tak neschopnou vládu jsme skutečně ještě neměli. Reaguje podrážděně a uraženě, když o něm v nadsázce mluvíme jako o ukrajinském premiérovi, jenže on nic jiného pořádně a důsledně neřeší. Momentálně se stará hlavně o dodávky munice, kterou slibuje od února, ale podle toho, co píší zahraniční novináři, tak dodávky váznou a navíc to má špatnou kvalitu. Na Českou republiku mu ale nezbývá čas. Zvolen byl ale tady a zavázal se, že bude sloužit naši zemi.

Nestýká se ani pořádně s občany. Když už vyrazí někam na návštěvu, je to připravená Potěmkinova vesnice. Vzpomeňte si na den, kdy v Praze demonstrovali zemědělci. Jurečka se tam šel předvádět a premiéra poslal za svým bráchou do jeho zemědělské firmy, aby to vypadalo hezky. O reálném životě zemědělců se tam nic nedozvěděl. My jsme to nikdy nedělali, naopak jsme vyjížděli mezi lidi naslepo a snažili jsme se debatovat, argumentovat a naslouchat lidem, co potřebují a jaké mají problémy. Oni tohle nedělají.

Pan premiér si strašně stěžuje, jak ho napadáme, ale kdyby si přečetl všechno, co napsali za poslední léta o mně, musel by mluvit jinak. Bylo by dobré, kdyby vládní tábor změnil rétoriku. Já jsem ji od atentátu na Roberta Fica změnil a nevystupuji nijak ostře, nereaguji na všechny nepravdy a sprosté útoky. Když média a vláda vyzývají, aby se zmírnilo napětí ve společnosti, měly by se podívat sami na sebe.

Fiala říká, že on sám žádnou nenávistnou rétoriku nepoužívá, že se stačí podívat na jeho sociální sítě.

Tak ať se podívá, jak na nás útočí. Ty řeči s Ruskem, Putinovými sluhy, užitečnými idioty a podobně. My jenom nechceme, aby tady někdo sprostě kradl. Pokud jsou zde prodražovány dodávky munice, my nekritizujeme, že dáváme Ukrajině, ale kritizujeme fakt, že v rámci kampeličky nějací poradci pana premiéra tam podle médií prali desítky milionů a šmelilo se tam ohledně obchodů s municí. Dlouhodobě v rámci té kampeličky docházelo k divným transakcím a nic se neděje, média to vymlčí.

Že vůči nám nikdo nenávistnou rétoriku nepoužívá? Tak kdo tady říkal, že Babiš má zemřít? Nebo že kandiduji na prezidenta, abych nešel do vězení, že jsem zloděj. Útočili na moji rodinu, lhali. Všechno se to dá vyhledat a zdokladovat, ale nemají na to odvahu. Nemají argumenty, jen si vymýšlejí. Když sám řeknu, že nějakého ministra považuji za parazita, protože je nepotřebný, zaměstnává svoji rodinu, jezdí na výlety, jí zdarma a bere diety, tak se do mě všichni pouštějí. Jenže tak to prostě je.

Vraťme se ještě k tématu politického atentátu. Pokud se vrátíte například do funkce premiéra, připouštíte si obavu nebo určitou míru rizika, že by nenávistná rétorika u nás mohla někoho inspirovat k tomu, co se stalo na Slovensku? Že by někdo mohl útočit na vás?

Vyloučit se to nedá, to samozřejmě. Vždyť jsem v minulosti dostal nábojnici a člověk, který mi vyhrožoval smrtí, nakonec podle policie spáchal sebevraždu. Není to první ani poslední případ. Viděli jsme to třeba při prezidentské kampani, kdy pětikoalice chodila narušovat naše mítinky, rozdmýchávala nenávist a téměř nás lynčovali v Třeboni a v Táboře. V Jablonci nás s mojí manželkou téměř ušlapali. Chtěli mě fyzicky napadnout, plivali po nás, házeli nějaké předměty. Dokonce v Českém Krumlově napadli i městskou policii. My sami jsme tohle nikdy nedělali, nikdy jsme nikomu nenarušovali mítinky a naši voliči také ne. Nenávist a rozdělování společnosti přichází ze strany pětikoalice.

Vždyť sám premiér říká, že nejsme demokraté. Pokud by to byla pravda, zrušili by podle zákona naše hnutí. Když Pekarová zařídí, aby Kalousek nebyl na kandidátce nebo Fiala zakáže Vondrovi, aby ODS kandidovala samostatně, to je ta jejich demokracie. Zatímco my jsme demokraticky předali moc v mašličkách po minulých volbách. My se na rozdíl od nich chováme demokraticky. Nebo se už zapomnělo, jak Fiala označil 1,9 milionu hlasů pro mě jako prezidentského kandidáta z prvního kola voleb za nedemokratické? Je evidentní, kdo tady rozděluje společnost. A to nemluvím o médiích, včetně těch veřejnoprávních, a vybraných aktivistických novinářích.

V posledních dnech se intenzivně řeší kokain ve Sněmovně. Setkal jste se tam s tím někdy?

Nesetkal, taky jsem byl překvapený, když si přečetl vyjádření protidrogového koordinátora Vobořila nebo pana Holana, kteří říkají, že se to tam údajně jede ve velkém. Pan Holan navíc v rozhovoru říkal, že hlavním distributorem byl dřív Dominik Feri. Zajímavé je, že se to celé mělo odehrát na toaletách u kanceláře předsedkyně Sněmovny a ten kokain tam objevila přímo osobní ochranka paní Pekarové. Je mi trochu záhadou, že ji to nesdělila. Ale pak jsem se taky dočetl, že v podezření je nějaký její kolega, tak uvidíme, jak to dopadne.

Šel byste na testy, jak vás vyzval pan Bartoš?

Samozřejmě, akorát nevím, co mě má co vyzývat tenhle pán, který v rozhovorech říká, jak jel na LSD, jeho kandidátka do Europarlamentu hledá ve své písničce ideální drogu a fotí se s ruličkou a bílým práškem. Pan Bartoš by měl řešit hlavně paní Pekarovou.

Za pár dnů začnou evropské volby. Co si od nich jako hnutí slibujete?

Uvidíme do jaké míry vládní propaganda s drtivou většinou médií uspěje. Doufám, že tohle vymývání mozků nebude fungovat. Hnutí ANO má tři priority: hájit důsledně zájmy ČR a českých občanů, bojovat proti nelegální migraci a zrušit Fialův a Rakušanův migrační pakt a zrušit ekošílenosti z Green Dealu jako emisní povolenky pro domácnosti a auta nebo zákaz spalovacích motorů. Tedy všechno to, co má na svědomí Fialova vláda.

Lidé snad vidí, co všechno tahle vláda provedla a proto ji nebudou doufám volit. Teď aktuálně to je to okrádání důchodců a budoucích důchodců, dnešních zaměstnanců. Oni chtějí, aby se asi šlo z práce rovnou do LDN nebo možná do rakve. Ročník mé dcery má jít podle toho jejich plánu do penze v 70 letech a přitom říkají, že každý by měl v důchodu strávit 21 let. To je 91, takže každý asi chápe, jak absurdní věci říkají. Nemají vůbec žádná čísla, nevím ani kolik jim to přinese. A proč místo toho neřeší příjmy a nechali zase rozjet šedou ekonomiku? Místo toho už důchodce obrali trvale o tisíc korun měsíčně. Každý rok když si naši senioři budou připíjet na Silvestra, můžou si připomenout, že je to další rok, kdy je Fiala okradl o 12 tisíc. mění i tu systém valorizace, takže jim seberou další peníze… Jsou to absolutní diletanti.

Teď se ale bavíme o Evropě

Ale vždyť je to stejný, něco lidem slíbí a pak dělají pravý opak. Stejně jako pan premiér ještě v listopadu 2022 říkal, že nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu, tak stejně říkal, že nedovolí zákaz spalovacích motorů. A jak to dopadlo? Jeho předsednictví EU to prosadilo. Ta jejich koalice nemá žádný program, proto pořád mluví jen o Babišovi a Ukrajině. Podívejte se na Vondru a Niedemayera, kteří mají naprosto odlišné názory, těžko proto mohou mít společný program. Jeden euro chce druhý ne. Jeden nelegální migranty chce, druhý říká, že ne, stejné je to s právem veta nebo green dealem Racionálně uvažující člověk nemůže tenhle slepenec volit.

To ale mluvíme o koalici SPOLU. STAN je něco jiného, vede ho do voleb Danuše Nerudová…

Je moc dobře, že paní Nerudová chodí do debat, aspoň všichni vidí, jak absolutně mimo ta paní je. Člověk až žasne, jak mohla vést univerzitu. Prodávali se tam diplomy a nikdo to ani nevyšetřoval, přitom v některých západních zemích to je trestné. Hledá jen nějakou funkci, přitom ani pořádně neví o čem mluví. Dobrý marketing to nezachrání. O Rakušanovi, který vyjednal ten zrádný migrační pakt, ani nemluvě.

Co říkáte na některé nové subjekty, které by dle řady průzkumů mohly ve volbách uspět? Třeba koalice Motoristů a Přísahy?

To je vlastně ODS, ta původní jakou založil Václav Klaus. ODS vlastně neexistuje, protože se utopila ve SPOLU a Motoristé oslovují ty původní konzervativní a pravicové voliče ODS. Pak je tu koalice Stačilo paní Konečné, která míří na milion hlasů, co v minulých sněmovních volbách propadly. Oba tyto subjekty mají šanci. Považuji jak paní Konečnou, tak pana Macinku a pana Turka za lidi, kteří jsou schopni normální, racionální komunikace. Můžeme mít jiné názory, ale lze se bavit. Tato vládní pětikoalice není schopná žádné komunikace. Dává nám nálepky, stále o nás lžou a jsou totálně posedlí a nemocní antibabišem. Tím byla vedena i jejich vládní rozhodnutí. Vím, že je málo psychiatrů, ale pan premiér by občas nějakou léčbu antibabišismu potřeboval.

Jde sice o předčasnou otázku, ale dlouhodobě se mluví o tom, zda budete mít po příštích sněmovních volbách s kým vládnout. Dovedete si tedy představit, že s lídry Stačilo nebo Motoristů a Přísahy, pakliže uspějí i za rok, byste se bavit mohl? Co se spolupráce s SPD týče, tam z vašeho hnutí vychází mnohdy protichůdná prohlášení…

Pan Okamura je v opozici jako my, ale často nás bohužel kritizuje i neprávem a nepravdivě. Nevím, proč to dělá, nepodpořil mě ani v druhém kole prezidentských voleb a je pravda, že ta spolupráce je složitá. To ale teď není důležité. Pokud se dostaneme do vlády, chceme se hlavně domluvit na programu a najít koaličního partnera. Jsme strana pro lidi, chceme pomoci naší zemi, což jsme už ve vládě dokázali a můžeme to všechno zdokumentovat. Pětikoalice není schopna popsat ani jednu stranu v tom, co dokázali. Lidem naopak škodí. Něco tak hrozného tady už dávno nebylo.

Takže si dovedete představit s těmi zmíněnými stranami mluvit o povolební spolupráci?

Samozřejmě. My se bavíme s každým. Pětikoalice se s námi bavila jen jednou. Psali mi a lobbovali, když se schvalovalo manželství pro stejnopohlavní páry a média ani neocenila, že bez nás by to zrovnoprávnění neprošlo. My jsme dodali rozhodující hlasy, ale to nikdo neocení, protože média jsou naprogramovaná ve prospěch pětikoalice.

