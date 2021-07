Babiš pro PL: Očkování? 150 eur mladým. Nápad. Tajná jednání Bartoše

„Naočkovaným lidem de facto končí pandemie,“ zdůraznil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz předseda vlády Andrej Babiš. Proto chce usilovat o to, aby se očkovalo co nejvíce lidí. V rizikových skupinách je to kvůli šířícím se novým mutacím nezbytné, u mladších ročníků uvažuje o zvláštní motivaci. Kromě toho premiér prozradil, co vláda chystá na pomoc zničené jižní Moravě a vyjádřil se třeba i k fámám Seznam Zpráv, že už si v ANO hledá svého nástupce.

reklama

Anketa Do voleb zbývá sto dní. Kdo podle vás bude příštím premiérem? Andrej Babiš 94% Ivan Bartoš 0% Petr Fiala 0% Někdo úplně jiný 6% hlasovalo: 73 lidí

Pane premiére, těžko začít jinak než tragickými událostmi na jižní Moravě, kde tornádo zabilo pět lidí, stovky jich zranilo a minimálně stovky lidí připravilo o domovy. Lidé projevili masivní vlnu solidarity. Jak pomůže stát?

Pomůže rychle všem, které zasáhlo tornádo, chystáme programy jak pro lidi na obnovu obydlí, tak pro obce na obnovu majetku.

Pro občany to bude dotačně-úvěrový program, kde na jeden dům mohou získat až pět milionů korun, z toho celé dva miliony je nenávratná dotace. Obrovský zájem je pochopitelně o rychlou mimořádnou pomoc, kde již v pátek a o víkendu lidé dostávali 58 tisíc korun v hotovosti na nejdůležitější věci. Lesy ČR majitelům zničených domů rozdávají 50 kubíků kulatiny, a kdo o dřevo nemá zájem, dostane rovných 100 tisíc.

Podnikatelům stát pomůže 80 procenty na pořízení nového investičního majetku, odkladem splátek, DPH, daní z příjmů, odpuštěním řady záloh např. u silniční daně a rovněž bezúročnými úvěry jak na bydlení, tak obnovu podnikání.

Pokud jde o obce a kraj, tak jim stát pomůže s opravou majetku, případně zdroji na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci. Jedná se například o dopravní infrastrukturu, veřejné osvětlení, infrastrukturu cestovního ruchu, veřejné budovy jako kulturní domy, knihovny nebo školy, ale třeba i stadiony nebo tělocvičny.

Dále stát zaplatí i zničené čistírny odpadních vod, vodojemy, malé vodní nádrže, podpoříme obnovu veřejné zeleně včetně výsadby stromů a vinic a pochopitelně všechny dopravní cesty a nové rozvody energií.

Celkovou výši zatím nelze přesně odhadnout, bude se jednat o miliardy korun a uspokojíme všechny, kdo se přihlásí. Během několika desítek hodin dala všechna ministerstva dohromady programy podpory a hned v pondělí je schválila vláda.

Pokud teď odhlédneme od tragédie na jižní Moravě, většina stran naplno rozjela v posledních týdnech předvolební kampaň, vy říkáte, že na to teď nemáte čas, protože je potřeba dořešit covid. Kdy se do ostré kampaně pustíte? Jaký máte plán?

Ne, teď skutečně o volební kampani zatím nepřemýšlím. Hlavně přemýšlím nad tím, jak přesvědčit lidi, kteří váhají, aby se nechali naočkovat. Důležité je, aby praktici doočkovali starší občany, protože jich je ještě dost nedoočkovaných. To je strašně důležité, zvlášť když se rozmáhá indická mutace delta. Výskyt koronaviru se po poklesu stabilizoval, ale Praha a okolí roste. Děláme kvůli tomu novou metodu testování, diskriminační PCR, ale hlavně očkujeme a chystáme od 1. července očkování dětí 12–15 let za přítomnosti zákonného zástupce a ten den zrychlujeme i očkování druhou dávkou. Zájemcům si stačí zavolat na linku 1221, ale myslím si, že bychom to měli změnit tak, aby lidé nemuseli nikam volat.

Je třeba si uvědomit, že očkování představuje obrovskou výhodu. Je zdarma a po očkování lidem odpadne nejen povinnost se nechávat testovat, ale poslouží i ke snadnějšímu cestování do zahraničí. Ale především je ochrání po zdravotní stránce. Takže máme plno práce a na nějakou předvolební kampaň nemám ani pomyšlení, ani čas.

Jak chcete efektivněji přesvědčovat lidi k očkování?

Naočkovaným lidem de facto končí pandemie a pro nenaočkované budou podle výskytu viru platit jiná pravidla. Zásadní je, aby ještě dlouho nenastala situace, že budeme mít problém najít někoho na první dávku. To se zatím naštěstí neděje. I tak ale budeme muset přijít se strategií, že půjdeme s vakcínou za lidmi. V Izraeli očkovali na pláži, v Srbsku v obchodních domech IKEA.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V Srbsku byly dokonce i hospody, kde se očkovalo. Přišel jste tam, dostal injekci a k tomu pití a pečené prase.

No vidíte. Jde o zajímavé nápady, musíme promyslet, jak očkování více podpořit a motivovat k němu. Někdo mluví o loterii, což se nám moc nezdá. Motivovat k očkování mohou hlavně zaměstnavatelé, ale i to, o čem jste mluvil, je zajímavé. Takže třeba i ty hospody. Samozřejmě musí jít o spolupráci s nemocnicí, musejí tam být zdravotníci apod. Základem všeho budou mobilní týmy, které budou jezdit a očkovat. Můžeme se také inspirovat Řeckem, kde vláda dala mladým lidem 150 eur na specifický účel jako kulturu, ubytování či vnitrozemskou dopravu.

Byl jsem začátkem týdne na konferenci o bezpečnosti, konala se na Hradě, a šel jsem tam pěšky přes Hradčanské náměstí, kde byly skupiny dětí na výletě. Stála tam větší skupinka, ptal jsem se dětí, kolik jim je let a kdo z nich se nechá očkovat. Bylo jim dvanáct a ruku pro očkování zvedly minimálně dvě třetiny, to mě příjemně překvapilo. Chceme, aby lidé vnímali, že očkování je obrovská výhoda nejen kvůli cestovnímu ruchu nebo společenskému životu, ale především kvůli zdraví.

Máme nabídky z obchodních center, že by se tam mohlo očkovat. Pracujeme na pilotním projektu v pražském nákupním centru na Chodově, kde by si IKEM mohl zřídit malé očkovací centrum, ve kterém by se lidé mohli bez registrace přímo na místě nechat naočkovat. Podobné centrum by mohlo být i na hlavním nádraží. Hlavně by měli sami sebe podpořit zaměstnavatelé, protože určitě nechtějí opět zavírat fabriky. Každý dobrý zaměstnavatel má určitě zájem na tom, aby jeho zaměstnanci byli naočkováni. Nesmíme situaci podcenit jako v minulém roce.

Pořad ČT 168 hodin v neděli přišel s tématem, že v rámci voleb strašíte migranty, kteří tu žádní nejsou. Zprávy ze států jižní Evropy ale poslední dobou říkají něco jiného. Hrozí zesílení migračních vln?

Skvělé, že o tom mluvíte. Antibabišovský pořad paní moderátorky, která chtěla deportovat neposlušné voliče, zase lže. To je paní, která napsala na sociálních sítích, že by všichni občané nad čtyřicet let měli odjet ze země. Zřejmě tím myslela voliče moje a voliče pana prezidenta. Tomu se říká nestrannost v podání veřejnoprávní televize.

Nárůst migrantů je meziročně o 100 procent, migrace byla tématem aktuální Evropské rady. Přestože jsme společně s Viktorem Orbánem 29. června 2018 ve čtyři ráno zarazili kvóty, problém migrace vyřešen zdaleka není. Jsou tady Piráti, kteří by migranty vítali. Pan Bartoš už v roce 2009 říkal, že by mu nevadila multikulturní a muslimská Evropa. Pak říkal, že to byla nerozvážnost, ale v roce 2016 migranty znovu vítal a ve svém stanovisku k migraci 2020 tam mají dobrovolné přijímání migrantů. To pan Bartoš i sliboval na večeři na přelomu roku velvyslancům EU. Piráti také chtějí přesunout pravomoc, pokud jde o migraci, do Bruselu. Takovým otázkám je ale novináři nevystaví, tak na to musím upozorňovat já. Takže ta hrozba tady prostě je, a pokud budou Piráti ve vládě, bude se stát k migraci stavět zcela opačně.

Anketa Je třeba zpřísňovat covidové restrikce? (Ptáme se od 30.6.2021) Ano 29% Ne 68% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5358 lidí

Nesčetněkrát jsem říkal, že migraci musíme řešit mimo Evropu, dohodou s Tureckem, Libyí, Marokem, Alžírskem, Tuniskem atd. Na našem území zachytáváme nelegální migranty, jižní trasa přes nás prostě vede. Všechno to díkybohu brzdí Maďarsko. Migranti chtějí sice hlavně do Německa, ale v momentě, kdyby Německo zavřelo hranice, tak ten problém má Česká republika. Další problém je stažení vojáků z Afghánistánu. Nevíme, co se tam stane, pokud tam Tálibán způsobí problém a lidé budou utíkat. Migrace je stále nevyřešený problém Evropy, proto o tom mluvím. Není to můj výmysl, ten problém doutná a může se rozhořet podobně jako v letech 2015 a 2016.

Boj proti migraci není v první řadě boj proti těm lidem, kteří sem chodí, ale hlavně boj proti pašerákům. Ti skutečně chudí lidé, kteří na tom jsou nejhůř, nemají peníze na zaplacení pašeráka, který je dostane do Evropy. Ti lidé, kteří chtějí do Evropy, neprchají před něčím, ale za něčím. Za lepším životem, který si myslí, že tady můžou mít. Ale my se o ně nemáme jak postarat. Toto je nekonečný problém, kterému se věnuji dlouho. Byl jsem na mnoha konferencích, v sídle Frontexu, aktivně k tomu vystupuji a mám i jasné konkrétní řešení, co s tím – řešit problém v zemích, ze kterých lidé utíkají. Evropa na to bohužel zatím neslyší, protože ten zelený fanatický parlament prosazuje Evropu bez vnějších hranic. A Piráti jsou vlastně naši zelení, kteří prosazují totéž. Jsou v europarlamentu v té zelené struktuře. Chtějí prosazovat myšlenky o přepsání naší identity, změny tradičních rodin a popírání křesťanské kultury. To nesmíme za žádnou cenu dovolit. Jak jsem říkal už ve Sněmovně, nechci tady žádný multikulturní, ekofanatický pirátostán. Nechci sdílet naše auta, nechci sdílet naše byty a rozhodně nechci sdílet naši zemi.

Psali jsme: Británie čelí další vlně migrace. Řešením má být i doživotní basa pro pašeráky Bývalý šéf Mosadu varuje Evropany: Teroristé se u vás usadí, vybudují si tajné organizace a pak se nebudete stačit divit Člověk v tísni vypisuje stipendia pro začínající novináře. Dostanou peníze na zkoumání migrace Vojenský analytik: Muslimští uprchlíci? Je jich tu víc, než se proklamuje. Čekatelé na cestu na Západ, nebo tu chtějí zakotvit

Piráti ale popírají, že by něco takového chtěli prosazovat. Popírají, že by migranty vítali.

Jak popírají? Vždyť pan Bartoš o tom mluví s velvyslanci EU a slibuje jim, že bude migranty přijímat, až se stane premiérem. K tomu mají podporu části Evropského parlamentu a západních médií. Nezažil jsem, aby se někdo před volbami choval jako vítěz a parceloval si ministerstva. Pan Bartoš se už cítí jako premiér a vyjednává s politiky v Bruselu, dělá tam volební kampaň a chodí si tam pro instrukce. A když bude premiér, tak bude dělat totéž. Piráti se tváří, jako by už vyhráli volby, chodí na inspekce ministerských kanceláří a obhlížejí si, kde budou úřadovat.

Jak to myslíte? Piráti se chodí na ministerstva dívat, kde budou po volbách sedět?

Ano, ještě před pandemií byl na Ministerstvu financí pan Michálek s panem Ferjenčíkem, prohlíželi si to tam, koukali z okna do zahrady a plánovali, že tam budou skvělé párty. A když jim pracovník resortu odpověděl, že ta zahrada už k ministerstvu nepatří, že je v majetku hlavního města, odpověděli, že to je taky jejich. A Michálek, kterému je 32 let, na spravedlnosti zase říkal paní Benešové, které je 73 let, že mu pak může dělat poradkyni.

U nich to je asi standard, vy jste v ParlamentníchListech.cz dříve psali, že to dělali i před krajskými volbami. Takže nevím, jestli už vědí, jak volby dopadnou, a tváří se jako vítězové. Je to velice zvláštní přístup. Nikdy bych si nedovolil takto se chovat. I když v roce 2017 byl předpoklad, že volby vyhrajeme, nikdy by nás ani ve snu něco takového nenapadlo.

Psali jsme: „Česko, ptej se velmocí, co dělají.“ Umělec Klus má pro vás vzkaz po tornádu Pirát šlápl do... střelce z Prahy. „Zbraně pryč.“ A měl ostudu Nejsme národ feťáků, krotí velikášství Pirátů bývalý rektor. A rada pro profesora Fialu „Máte si zvyknout na Piráty - vítěze.” Pavel Chrastina cítí podvod. Plán dodaný odjinud

Sám jste řekl, že Piráti a STAN už zveřejnili možné kandidáty na jednotlivé ministry. Řekli, že vybrali nejlepší experty pro řízení země. Co na to říkáte?

Je to zvláštní a arogantní. Nejenže neřídili zemi, ale neřídili v životě vůbec nic. Netuší vůbec, do čeho jdou, jak funguje stát a co znamená být premiér nebo ministr. Když jsem se stal ministrem financí, měl jsem vybudovanou velkou firmu a obrovské manažerské zkušenosti. A přesto jsem se toho hodně musel učit. Oni nemají žádné zkušenosti. Jediné, co jim nechybí, je přemrštěné sebevědomí.

A ta jména? Senátor Wagenknecht finance, senátor Hilšer na Ministerstvo práce, Jakub Michálek na spravedlnost…

(Dlouze se směje) Nevím, co na to říct. Pan Wagenknecht je udavač, který se takto chová celý život. Kvůli jeho nesmyslnému udání přišla Česká republika o 800 milionů a teď mě udává v Bruselu. Mnohokrát jsem se k němu vyjádřil, že je psychopat. Nebezpečný psychopat.

Psali jsme: Psychopat Wagenknecht, druhořadý úředník, zmanipulovaný audit! V Babišovi to bouchlo Senátor Wagenknecht: Toto vydírání panem premiérem, které trvá celý rok, je pořád dokolečka Pirátský senátor Wagenknecht, který nesnáší Babiše: Omalovánky pana Havlíčka, zcela mimo realitu Wagenknecht (Piráti): Evropský rozpočet je velký. Premiér z něj čerpá, 6 miliard na kotle v Lovochemii

Podobně mluvíte o europoslanci Zdechovském, který teď říká, že v EU nemáte žádné slovo a nikdo vás nebere vážně.

Jak lze brát vážně člověka, který se podbízel panu Okamurovi v televizní show a snažil se z něj získat dva miliony na nějaký ezoterický PR projekt, a ještě mu nabízel provizi. Zastupoval různé šmejdy, v Evropském parlamentu udává nejen mě, ale i vlastní zemi, kvůli čemuž se spojil s jistou německou europoslankyní. Tento pán, který si na mně dělá kampaň, místo aby za ty horentní sumy aspoň trochu pracoval, mi za další komentář nestojí.

Psali jsme: VIDEO z minulosti Zdechovského. Po kom to chtěl peníze? Babiš se směje, až se za břicho popadá

Na evropské úrovni se opět začíná výrazněji mluvit o zelené politice, Green deal atd. Do jaké míry si ty zelené nápady jako stát můžeme dovolit? Rozpočtově by šlo o astronomické částky.

My říkáme, že každý stát má vlastní možnosti, vlastní energetický mix a má si naplňovat vlastní cíle. Bojoval jsem za to na Evropské radě, kde jsem prosadil jádro a plyn jako čistý zdroj a aby boj s kůrovcem byl započítán do plnění našich klimatických cílů. Naše lesy, které nechal od kůrovce sežrat Jurečka a nic proti tomu neudělal, dřív pohlcovaly CO 2 .

Zasadíme miliony stromů, podporujeme projekty ohledně zadržování vody v krajině a boji proti suchu, kotlíkové dotace. Moje vláda obecně podporuje projekty na zlepšení životního prostředí. Musí to být ale rozumné, ne fanatické, a nesmí to ohrozit naši ekonomiku, firmy a zaměstnance.

Anketa Je Alena Schillerová dobrá ministryně financí? Ano 68% Ne 30% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7190 lidí

Server Seznam Zprávy přišel s tvrzením, že hejtman Vondrák by se místo vás teoreticky mohl stát premiérem, prý jste mu takovou možnost naznačil. Jak to je?

Nevím, co v tom článku bylo, prolhané dezinformační weby nečtu. Pan Vondrák by klidně mohl být premiérem, podle mě by to zvládl, stejně jako například pan Havlíček či paní Schillerová. Ale určitě jsem o tom s panem Vondrákem nikdy nemluvil. To je nesmysl.

Uvažujete tedy o variantě, že byste po volbách premiérské křeslo v rámci hnutí někomu přepustil?

My určitě chceme volby vyhrát i proto, aby naše země měla kontinuitu. Naše vláda, ve které jsme jako hnutí ANO dominantní, se má čím pochlubit. Udělali jsme plno dobrých a pozitivních věcí. Obsáhle jsem to zesumarizoval v projevu ve Sněmovně při jednání o nedůvěře vládě. Napsal jsem teď i lidem dopis, kde práci naší vlády stručně shrnuji. Máme kvalitní ministry, nevybíráme je na inzerát nebo někde na fóru jako Piráti. Nemáme požadavek, aby měli správný kádrový profil, a nezkoušíme je ze znalosti našeho programu. Je to moje zodpovědnost. Ne vždy se to samozřejmě povede, ale když ministr nefunguje, vyměním ho. Nemusím ho tam držet kvůli podpoře nějaké krajské organizace.

Česká republika potřebuje kontinuitu, potřebuje, aby obnovu hospodářství realizovali ti, kteří už jednou byli schopni stabilizovat veřejné finance. A to jsem byl já a paní Schillerová. Pan Havlíček dělá skvělou práci, investice, prosadil první PPP projekt v historii naší země. Máme jasné plány jak dál. Naproti tomu lidé, kteří si už teď rozdělují posty, vůbec netuší, o co jde, a pokud by zemi skutečně měli vládnout, budou tam absolutně bezradní. Jde jim hlavně o funkce, služební auta a pěkné kanceláře, ale ne o to, aby pomohli naší zemi.

A pokud jde o vás v čele vlády? Bylo by vám jedno, zda byste premiérem byl opět vy, nebo někdo jiný z vašeho hnutí?

Není to tak, že by mi to bylo jedno. Nikdy jsem se ale politikou neživil, můžu ale svým dětem říct, že jsem udělal maximum pro to, abych naši zemi posunul dopředu. Měli jsme smůlu, že přišel covid, kterého zneužila opozice k rozeštvávání společnosti a brutálním podpásovým útokům na vládu. Nechci říkat dopředu, jak to bude. Uvidíme, jak dopadnou volby. Do té doby nemá smysl spekulovat.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý prohlásil, že na vyšší důchody nebude, a šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová varuje, že státní finance jsou dlouhodobě neudržitelné. Jak to chcete řešit?

Chcete říct paní Zamrazilová, která kandidovala za ODS do Evropského parlamentu? To není žádný nezávislý odborník, ale paní s politickým střetem zájmů.

Takže její výroky o státních financích berete jako politické prohlášení?

Je jasné, že za minulý rok jsme stále čtvrtá nejméně zadlužená země v EU a teď musíme finance vrátit zpátky do dobrého stavu, do něhož jsme je mimochodem dostali my, ne ty tradiční strany. Po nich jsme zdědili dluh, který byl ještě minulý rok menší než v roce 2014, kdy jsem nastoupil na Ministerstvo financí.

Chápu, že z dlouhodobého hlediska je potřeba, aby nová vláda dluh stabilizovala a zastavila jeho růst. Tohle už bude záležitost těch stran, které budou po volbách ve vládě.

K panu Dlouhému, nechápu, s čím má problém. Všem zaměstnancům jsme snížili daně, takže oni jako zaměstnavatelé od nás dostali dárek ve formě navýšení příjmů jejich zaměstnanců o sedm procent. Jsou nízké daně, zabránili jsme jejich navýšení, takže bych od prezidenta Hospodářské komory spíš očekával pochvalu. To jiné strany plánují zvedat daně, ne my.

Psali jsme: Na vyšší důchody už nebude, řekl Dlouhý. Pak se naštval. A dostal vzkaz Roztržku s Ruskem musí podnikatelé pochopit, krčil rameny Dlouhý. Ale on prý už před sedmi lety říkal... Neházejte to na firmy, rozčiloval se Dlouhý na ČT. Včera šel po náplavce a byl šokován Vy prezidenta Klause obhajujete? Moderátorka ČT byla zaskočena reakcí Dlouhého

Václav Klaus nedávno oslavil 80. narozeniny a jeho nástupce Miloš Zeman mu na oslavě řekl, že v politice chybí a měl by se vrátit. Jak to vidíte vy?

Nevím, nechci to moc komentovat. Moje první knížka, kterou jsem napsal, začíná tak, že jsem se vrátil domů a koukal na pana Klause v televizi, jak říkal, že tu žádná korupce není a nikdy nebyla, a tím moje politická kariéra začala.

Neříkám ale, že s některými jeho názory ohledně EU nemůžu souhlasit. Má jasné názory z hlediska rozpočtu a zadlužení, ale dnes je jiná doba. EU si půjčuje 750 miliard eur, sám jsem z toho nebyl nadšený, když to je hlavně pro jižní státy. Byl jsem hrdý na to, že jako ministr financí jsem měl přebytkový rozpočet, ale teď to celé funguje jinak a my nemůžeme po covidu říct, že budeme šetřit a nedáme nic firmám a lidem, ale ostatní země v Evropě dají, a tím nás konkurenčně porazí. Musíme jít s dobou. Bohužel.

Co se týče prezidenta Zemana, do něho se opět před časem pustil senátor Fischer, který by ho chtěl zbavit pravomocí, protože podle něj není schopen vykonávat funkci. Jak tyhle pokusy vnímáte?

Pan prezident byl teď na oficiální návštěvě ve Vídni, byl na summitu NATO, kde měl velice dobrý projev. Velice dobře říkal, že nemáme odcházet z Afghánistánu, protože to nedopadne dobře a může nastat masivní migrace do Evropy.



Pana prezidenta vidím často a nemá žádný problém. To, že má bolavé nohy a někdo se do něj kvůli tomu pouští, no tak tohle ani nestojí za komentář. Na to nejsem schopen najít správné slovo, abych někoho neurazil.

Pan Fischer chce být prezident, máme tady už tolik kandidátů na prezidenta a všichni stále někoho k něčemu vyzývají, aby se zviditelnili. Ať si ještě počkají do roku 2023 a pak ať dělají férovou kampaň.

Psali jsme: Premiér Babiš: Zhoubné nádory patří mezi onemocnění, kterým lze předcházet „Babiš není Čech.“: To řekl? Učitel? Senátor TOP 09 zavařil i Senátu Senátor TOP 09 Babišovi: Buďte rád, že Vás nepoženou holí do ciziny. Nikdy jste nebyl Čechem a ani nebudete Takový podraz! Babiš a příběh z Moravy: Hodně ostré



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.