Bachař Fiala, v ruce bič. Mach o „ozdravování ekonomiky“ pod současnou vládou

Ostře se vyjádřil lídr hnutí SPD pro volby do Evropského parlamentu Petr Mach k ekonomické politice vlády. „Systém dotací dělá z politiků kápa a bachaře a z občanů nevolníky a žebráky. Stát nutí lidi s pomyslnou pistolí u hlavy platit vysoké daně a říká jim, jak mají hospodařit, co nesmějí a co musejí dělat. Copak profesor politologie Fiala ví lépe než zemědělec, čím hnojit, kdy co zasít a kdy nechat pole ležet ladem, aby jim nastavením systému dotací říkal, co mají dělat? Vynucuje si poslušnost stejně jako bachař, který vzal vězňům svobodu a pak řekne, že jim chtěl do ešusu přidat knedlík navíc, ale když křičí a mlátí do mříží, tak nic nedostanou,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Vláda se chlubí, že „porazila inflaci“. Z vašeho pohledu ekonoma, byly to podle vás právě kroky vlády, které zásadně ovlivnily pokles inflace?

To se mi snad ani nechce věřit, že by někdo z vlády mohl myslet vážně. Vláda inflaci samozřejmě jen přikrmovala zvyšováním spotřebních daní a poplatků k ceně elektřiny. Naštěstí se zastavil hlavní zdroj inflace – tištění peněz centrální bankou. Jak kdysi řekl slavný americký ekonom Milton Friedman, inflace je vždy a všude jev spjatý s množstvím peněz. Česká národní banka natiskla před covidem obří množství peněz – když za ně nakoupila devizy v hodnotě 100 miliard dolarů. To se samozřejmě nemohlo neprojevit nárůstem cenové hladiny. Naštěstí je to už za námi.

Jak podle vás zvládla Fialova vláda celé dva roky cenových turbulencí?

Vláda totálně selhala hned dvakrát. Nejprve v kauze valorizace penzí – když dlouho ignorovala, že valorizační schéma nebylo stavěné na situaci vysoké inflace a hospodářského poklesu. Podruhé, když emisní povolenky a náklady na povinné výkupy solární elektřiny vedly ke skokovému růstu ceny elektřiny, a vláda odmítla použít výnosy z emisních povolenek na zmírnění růstu cen elektřiny. Mohla přitom místo dotací na elektromobily firmám pomoci nést náklad na tzv. obnovitelné zdroje. Místo toho to přirazila lidem i podnikům k cenám elektřiny.

Vláda věří, že na základě jejích kroků v čele se „Stanjurovým balíčkem“ dojde k oživení ekonomiky. Vidíte v těchto opatřeních něco, co skutečně reálně podpořilo ekonomický růst a ekonomickou aktivitu?

Vládní balíček nemůže podpořit růst ani náznakem. Jen o kousek snižuje obří rozpočtový deficit. Skutečný problém tkví v tom, že vláda je slouhou Green Dealu. Green Deal skrze předraženou elektřinu z fotovoltaických elektráren a skrze emisní povolenky zdražuje výrobu. Drahá elektřina dopadá na domácnosti i na výrobní podniky, které ztrácejí konkurenceschopnost oproti zemím mimo EU. Green Deal nás odsoudil k trvalému úpadku. Jediná cesta k obnovení prosperity je zrušit prohnilý systém dotací, skoncovat s vysáváním ekonomiky vysokými daněmi a nekonečnými regulacemi krmenými zhoubnou ideologií nenávisti k využívání plynu, ropy a uhlí.

Jak podle vás zvládají své funkce ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr průmyslu Jozef Síkela jako hlavní tvůrci ekonomické politiky vlády?

Jsou to slepí úředníci bez jakékoliv vize. Stanjurovi je úplně jedno, že za sebou nechává sekeru 1 000 miliard, Síkelovi je úplně jedno, že ničí naši ekonomiku dalšími a dalšími greendealovými regulacemi.

Fotogalerie: - Fialo, odstup satane

Vy působíte jako ekonomický expert opoziční SPD. Už máte jasno, co by měly být hlavní programové priority ekonomického rozvoje ČR podle vašeho hnutí?

Myslím, že je to zjevné z mé kritiky současné vlády. Potřebujeme vyrovnaný státní rozpočet a osvobození ekonomiky od útlaku šílených energetických regulací ve jménu ideologie globálního oteplování. Ekonomika začne růst jen když ji osvobodíme.

Jaká by podle vás měla být v rozvoji ekonomiky role státu?

Je to jako když lidé vláčejí na zádech obří břemeno naložené kameny a už nemůžou dál. Musíme lidem dovolit ta břemena setřást. Lidé pak zas budou moci běžet za svými sny a celá ekonomika poroste. Vláda musí být malá a skromná. Počet úředníků musí dramaticky klesnout. Stát musí dát od ekonomiky ruce pryč a nechat lidi svobodně dýchat.

O roli veřejných peněz a podpory ekonomických subjektů se v poslední době hovoří hlavně v souvislosti s protesty zemědělců, kteří říkají, že by vlastně žádné dotace nepotřebovali, kdyby je neměli ostatní zemědělci v Evropě, a tím získávali zásadní konkurenční výhody. Má podle vás evropská zemědělská politika nějaké „tržní“ řešení, nebo je odsouzena fungovat v režimu dotací a neustálého vyjednávání o jejich výši?

EU tu mílovými kroky buduje ekonomický komunismus. Nejdřív se stalo nemyslitelným, že by mohlo existovat zemědělství bez dotací. Teď už nemá cenu opravovat dům bez dotací a pořizovat firemní auta bez dotací. Tato dotační mánie je samozřejmě vykoupena obřími daněmi. Pokud jde o zemědělství, férové podmínky mezi zemědělci navzájem by nastaly, kdyby se zemědělské dotace zcela zrušily a férové podmínky vůči konkurenci ze zbytku světa by nastaly, kdybychom zrušili Green Deal. Neexistuje jiný lék na ekonomické potíže, než rušit vysoké daně, dotace a regulace.

Ing. Petr Mach, Ph.D.



Premiér Petr Fiala zemědělcům hrozí, že když protestují, tak nedostanou peníze, které už byly dohodnuty. Není právě toto hlavní problém všech dotací, že vás přes ně může přidělující politik vydírat?

Systém dotací dělá z politiků kápa a bachaře a z občanů nevolníky a žebráky. Stát nutí lidi s pomyslnou pistolí u hlavy platit vysoké daně a říká jim, jak mají hospodařit, co nesmějí a co musejí dělat. Copak profesor politologie Fiala ví lépe než zemědělec, čím hnojit, kdy co zasít a kdy nechat pole ležet ladem, aby jim nastavením systému dotací říkal, co mají dělat? Vynucuje si poslušnost stejně jako bachař, který vzal vězňům svobodu a pak řekne, že jim chtěl do ešusu přidat knedlík navíc, ale když křičí a mlátí do mříží, tak nic nedostanou.

A co říci k tomu, že premiér prezentující se svým pravicovým pohledem na svět, se k tomuto vydírání přes státní peníze snižuje?

V panu Fialovi poté, co se stal premiérem, nezbylo nic pravicového. Zařadil se mezi všechny ty „sociální inženýry“, kteří jsou přesvědčeni, že vědí lépe, než my sami, co je pro nás dobré. Chce nás vychovávat s bičem a cukrem v ruce.

