Bartoš má ke komunismu blíž než Putin! říká Černocký. Vzpomínky na Havlovu kaňku, kterou pak drhnul Klaus

„Komunisté tehdy a dnes.“ Toto téma se rozhodl pro Parlamentnilisty.cz rozebrat publicista Pavel Černocký. Vrací se až do první republiky, pokračuje dobou okupace a následně se dostává až, jak sám říká, k „troubovi“ Novotnému a „truhlíkovi“ Dubčekovi. „K moci se dostal Husák, kariérista non plus ultra. ‚Pomýlení‘ straníci, jako Šiklová, Dienstbier, Pithart a další zjistili, že už jim pšenka nepokvete a tak se stali, ze zoufalství, nadšenými disidenty,“ komentuje pak situaci po roce 1968. Nevynechal ani „Vašíka“ Havla a Václava Klause. K současné situaci říká: „Socialistické myšlenky se pomalu, ale jistě přesouvají do EU a dokonce i do USA.“

reklama

„Úvodem, a jen aby bylo zcela jasno. Před rokem 1989 jsem v KSČ nebyl, nikdy jsem ji nevolil a byl jsem od roku 1968 zapřisáhlý antikomunista a volby jsem ignoroval. Rovněž po roce 1989 jsem nikdy neměl s KSČM nic společného. Nicméně, myslím si, že je třeba ohlédnout se za historii komunistů u nás objektivně, nepředpojatě, prostě ‚novinářsky‘,“ vysvětluje Pavel Černocký. Anketa Pojedete na Vánoce k příbuzným? Ano 38% Ne 56% Ještě nevím 6% hlasovalo: 8046 lidí

Zemřel Stalin a Gottwald... a „fronta na maso“ na Letné explodovala

„Za ‚první republiky‘ to byla strana agresivní, stalinistická, rozvratnická… ‚Zakroutíme vám krkem, tak jak nás to učí ruští bolševici.‘ Během okupace se stali stranou ‚vlasteneckou‘, ilegální, antinacistickou. No, a po roce 1945 se rozhodli za pomoci Moskvy uchopit moc ve státě, což se jim díky poválečné náladě podařilo, dokonce téměř legální cestou,“ vrací se do první poloviny dvacátého století publicista. A popisuje. „Rozpoutal se teror, šli si navzájem po krku, vraždili se mezi sebou a vraždili i zcela nevinné. Kradli majetky a ničili osudy spousty lidí. Zlom nastal po smrti Stalina a Gottwalda. ‚Fronta na maso‘ na Letné explodovala“.

Svrhli troubu Novotného a do čela nasadili „truhlíka“ Dubčeka

„Pomalu, ale jistě přicházely změny. Bývalí nadšení komunisté docházeli k názoru, že změny je třeba. Svrhli toho troubu Novotného a do čela nasadili snadno ovladatelného sympatického ‚truhlíka‘ Dubčeka. Z bývalých stalinistů Smrkovského, Císaře a dalších se najednou stali velcí reformátoři. A národ jim věřil… Trochu to přehnali a nedomysleli, a tak nás obsadili Sověti. K moci se dostal Husák, kariérista non plus ultra.

‚Pomýlení‘ straníci, jako Šiklová, Dientsbier, Pithart a další zjistili, že už jim pšenka nepokvete a tak se stali, ze zoufalství, nadšenými disidenty. No, a Havel jim tak trochu ‚sežral hada‘ a začal s nimi budovat nový, reformovaný socialismus. Charta ovšem nebyla jednotná a tak tam byli i pochybovači jako Benda starší anebo Standa Devátý a mnozí jiní. Ti měli o představě budoucnosti jiný názor,“ popisuje svůj pohled na léta po „osudném osmašedesátém“ Pavel Černocký.

Psali jsme: EU proti vůli národů, správně! řekl Havel a Jan Kraus kýval. Bude vás mrazit

„Napravení“ komunisté a Vašík Havel...

Anketa Má BIS vydat Zemanovi jména ruských agentů v ČR, pakliže je prezident chce znát? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 21399 lidí

Socialistické myšlenky se pomalu, ale jistě přesouvají do EU a USA

„A co ta současná KSČM?“ pokládá si publicista otázku. A hned odpovídá: „Spoustě lidí uniká to podstatné. Před válkou i po válce byli komunisté ‚na koni‘. Měli totiž za zády tu mocnou KSSS. Ovšem čas oponou trhnul, a komunistická moc se v Rusku zhroutila. To je naprosto zásadní. KSČM je už dnes v naprosto jiné pozici. Žádná moc, žádná opora v Moskvě. Objektivně řečeno, stali se standardní levicovou stranou a s komunismem mají společný jenom ten název. Velmi podobně jako Komunistická strana Číny, podobně jako v Rusku Putin. Ten sice začínal jako komunistický kádr, ale dnes už má ke komunismu dál než pirát Ivan Bartoš. Socialistické myšlenky se pomalu, ale jistě přesouvají do EU a dokonce i do USA. Jaká hrůza...“ zvedá oči v sloup.

Už ne levice a pravice, ale globalisté, liberálové, neomarxisti...

„Svět se v posledních letech hodně změnil,“ uvažuje Černocký. „Už to není o levici a pravici, ale o globalistech, liberálech a neomarxistech, a na druhé straně o stranách vlasteneckých, globalismus odmítajících. Strany jako TOP 09, Piráti, ČSSD, STAN, a bohužel dnes už i ODS, nás chtějí poslat pod křídla EU. Strany jako SPD, Trikolóra, ale i ANO a KSČM se tomuto trendu brání,“ pokyvuje publicista a vrací se znovu ke komunistům.

Psali jsme: Blivajz! Pravda o Pirátech: Lidi musí vědět. Babišův řev nebyla náhoda a bude zle

„KSČM je sice strana výrazně levicová, ale velmi vlastenecká, A tak si mnoho lidí myslí, že naší zemi škodí daleko méně než Piráti anebo TOP 09. Volby ukážou, jak jsou ty současné mediální agentury zkorumpované. Jejich prognózy totiž často vůbec nevycházejí. Proč asi?“ nešetří Černocký sarkasmem.

Dnešní KSČM? Jakýsi „jazýček na váze“

Opět ke komunistické straně pak říká. „Měli jsme po ‚sametovce‘ komunisty zakázat? Nemyslím si. Co by se asi stalo? Ukřivdění, slušní, ale nepříliš inteligentní straníci by okamžitě vstoupili do ČSSD a vývoj v zemi by byl dodnes, dost jiný. Lepší? Kdož ví…“ zamýšlí se.

Na závěr pak podotýká: „Dnes je KSČM v poměrně komfortní pozici. Stala se jakýmsi ‚jazýčkem na váze‘. Její hlas se každému může hodit. Jistě, v této straně stále ještě najdeme řadu postkomunistických blouznivců, ale rovněž řadu lidí velmi inteligentních, s velmi zdravými názory. Je to prostě standardní levicová strana. Jak dopadne v příštích volbách... – no, uvidíme.“

Psali jsme: Je to velká lež! Covid odhalení v přímém přenosu. Raději se posaďte Šlohnou, co unesou. „Dělaj tam Ukrajinci, Rumuni, berou všechny.“ Peklo z pošty. Koupila nový dárek, přišel starý, upatlaný krám Kde to, k*rva, jsme? Hřebejk se dopálil, může za to Blatného káva Jedině v Brně: „Ty šul*ne!“ letělo radnicí. ODS a Zelení v sobě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.