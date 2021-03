Ben Kuras: Covidem to začíná. Mocní teď jdou přestavět svět. Už ví, že to funguje

OBZOR BENJAMINA KURASE Když si dáme do souvislostí několik zdánlivě nesouvisejících témat, uvidíme kompletní restrukturaci ekonomického, politického, kulturního, informačního a vzdělávacího systému západní civilizace.Tedy demokratického kapitalismu, vyrostlého z anticko-biblické kultury. Spisovatel Benjamin Kuras to dovozuje z průběhu aktuálního Světového ekonomického fóra v Davosu a jeho vize „proměněného kapitalismu“.

Probíhající Světové ekonomické fórum vyhlašuje, že obnova světa po covidu se má nést v duchu „proměněného kapitalismu“, který bude spolupracovat s vládami na jakýchsi vyšších cílech. Například na „zelených reformách“. Jak to na vás působí? Může se jednat o předzvěst nových regulací a jakési „světovlády“?

Zrovna jsem na toto téma dopsal dlouhý článek do Playboye, kam každý měsíc vedle zábavného sexu taky píšu nějaké „seriózní téma“. Ten se ale rediguje dva měsíce dopředu, takže článek vyjde až v polovině května. Zde tedy k němu trochu stručnější „aperitiv“.

Význam a dopad toho, co se v Davosu, tedy Světovém ekonomickém fóru WEF plánuje, pochopíme teprve, když nám začnou informačně splývat do jednolité souvislosti zdánlivě nesouvisející témata, která se na první pohled mohou jevit jako paranoidní konspirační teorie. Není to ani tak spiknutí nějaké „světovlády“ vybraných konkrétních osob, které nám konspirační teoretici často předhazují, jako spíš kompletní restrukturace ekonomického, politického, kulturního, informačního a vzdělávacího systému západní civilizace, tedy demokratického kapitalismu vyrostlého organicky za mnoho staletí z anticko-biblické kultury. Na této transformaci spolupracují miliony „pokrokových“ a „uvědomělých“ osobností, lidí i lidiček v politice, médiích, školství a managementu korporací. Mnozí bezděky nebo v dobré víře, že konají dobro.

Od miliardářů jako Gates a Soros po naivní školačky jako Greta Thunberg. Za spolupráce nadnárodních institucí, jako jsou různé agentury OSN a EU. A za pronásledování osob nabízejících jiné názory a jinak vnímaná fakta. V očích uvědomělých pokrokářů je existující organický systém porouchaný a nedá se už jen opravit a vylepšit, protože ohrožuje samotnou existenci lidstva a planety. Musí se tedy nechat zhroutit a místo něj postavit nový.

Aby to lidstvo dokázalo přijmout, a dokonce se na to těšit a žádat si to, je už na to nejmíň dvě generace myšlenkově programováno. Někdejší smysluplná ekologická zjištění se přeměnila v teorii globálního oteplování působeného lidskou činností, kterou proto musíme potlačit. To se pak povýší na New Green Deal, znamenající konec obecné ekonomické prosperity. Vedle něho už pod povrchem bublají všelijaké další projekty spoutání lidské činnosti, s využitím geniálních komunikačních technologií.

OSN tomu říká „sustainable development“ čili udržitelný vývoj. Má na to vypracované programy, jako „Agenda 21“ aktualizovaná na „Agendu 2030“. U různých politiků se to objevuje pod optimisticky znějícím názvem „Build Back Better“, čili postavme znovu lépe. V Davosu to teď pojmenovali „Great Reset“ čili velké přenastavení. Nechávají to vyplavat na informační hladinu zřejmě s důvěrou, že už je to připravena přijmout většina lidí, nebo alespoň většina těch, co dokážou jiné ovládat, třebas i na sebenižší úrovni obecního úřadu, čtenářského klubu nebo mateřské školky.

Covidová pandemie ten „udržitelný vývoj velkého resetu“ urychlila. Umožnila totiž otestovat kontrolu populace a její ochotu nechat se kontrolovat strachem a na omezení základních svobod si zvyknout. Davoští se domnívají, že už nás tam díky covidu mají. Jinak by asi nevydali knížečku zvanou „Covid-19: The Great Reset“.

The Great Reset. Oficiální video fóra v Davosu:

Dočteme se v ní takováto moudra:

Covidové lockdowny jsou „nádhernou variantou boje proti globálnímu oteplování“. (Čili budeme v nich pokračovat, dokud planetu nezchladíme?)

Základním principem resetu je „fúze našich fyzických, našich digitálních a našich biologických identit“. (Digitální identita, to jsou ty informace, které o nás elektronická technologie nahromadila a jimiž nás může sledovat a řídit.)

Svět musí postupovat „rychle a společně na přetvoření všech aspektů našich společností a ekonomik a transformovat se musí každé ekonomické odvětví.“ (Neunikne tomu nic a nikdo).

A ještě taky toto:

„Pozitivním přínosem pandemie je, že ukázala, jak rychle dokážeme provést radikální změny našeho životního stylu. Krize téměř okamžitě přinutila podniky a jednotlivce odhodit praktiky, jaké se dlouho pokládaly za esenciální, od častého cestování letadlem po práci v kancelářích.“ (Čili osvědčilo se, použijeme to dál.)

Tím novým resetovaným systémem nahrazujícím demokratický kapitalismus je „shareholder capitalism“ čili kapitalismus podílnický, v němž vlastní všichni všechno a nikdo nic. Tedy možná kromě toho, že úředně všechno vlastní třeba OSN.

Autorem knížečky je zakladatel a šéf WEF Klaus Schwab, jehož i náš exprezident Václav Klaus vnímá jako největšího zloducha planety. A jehož plánům fandí třeba američtí internetoví oligarchové a jejich prezident Biden.

Když jsme se dostali k Bidenovi, ten, dá-li se soudit z jeho exekutivních příkazů čili prezidentských dekretů, zřejmě provádí kompletní zvrat všeho, co zavedl Trump, tedy včetně mnohého, co bylo na Trumpově politice pro USA pozitivní, jak v politice domácí, tak zahraniční. Přitom se před volbami hodně tvrdilo, že Biden povede politiku umírněně liberálně demokratickou a udrží na uzdě extrémní levici ve straně. Byl to od samého začátku dezinformační hoax na oklamání umírněných demokratických voličů? Nebo Bidenova upřímně míněná umírněnost zadrhla o něco, co nezvládá?

Zkusme si udělat výčet těch hlavních změn, které znamenají kompletní zvrat Trumpovy politiky „Make America Great Again“, která tak zpopulárněla, že už se o ní píše zkratkou MAGA.

Otevření mexických hranic a přijímání migrantů bez kontroly identity otevřelo stavidla migrační vlny, jakou Amerika nepamatuje. K tomu zrušení Trumpova omezení imigrace z muslimských zemí opět rozhýbe islamizaci jako za Obamy. Bidenovy změny volebního systému rozšiřují kategorie osob oprávněných volit. To vedle milionů dosud nelegálních a teď legalizovaných imigrantů budou i dosud z voleb vyloučení odsouzení zločinci. Zavádí se reforma volebního zákona, v níž bude těžší kontrolovat pravost výsledků. Ta rozšiřuje možnosti poštovního hlasování, ruší povinnost ověřovat podpisy, povoluje voličskou registraci ještě v den voleb, a legalizuje takzvané „balot harvesting“ čili „sklizeň hlasů“, což znamená odevzdávání hlasů v zastoupení jinými osobami. To vše jsou změny usnadňující podvody a znesnadňující jejich odhalování.

Na historické vědomí Američanů asi tvrdě dopadne zrušení „Komise 1776“, jejímž účelem je udržovat ve vzdělání a kultuře hodnoty, na nichž byly Spojené státy založeny jako nezávislá republika.

Silný dopad na zaměstnanost bude mít zrušení plynovodu, zastavení stavby mexické hraniční zdi, a zavádění minimální mzdy 15 dolarů na hodinu, která bude likvidační pro mnohé malé firmy a živnosti přežívající na hranici jakž takž slušného uživení. Nepochopitelné – a to i z pohledu extrémně levicového – je zrušení Trumpova programu průmyslem sponzorovaného učňovského vzdělávání.

V zahraniční politice to vypadá, že vše bude naopak. Amerika se vrací k angažovanosti se Světovou zdravotní organzací WHO a k Pařížské klimatické dohodě, kterou se opět přiklání k ekologické utopii New Green Deal. Ale největší změnou Trumpovy mírové politiky je kompletní zvrat ve vztazích ke Střednímu východu. Ty se vracejí zcela zpět, k politice Obamově. Obnovuje se jednání s Íránem, jemuž Biden schválil uvolnění 3 miliard dolarů zablokovaných v Ománu, Iráku a Jižní Koreji v rámci sankcí. To se děje v době, kdy Írán zrychlil výrobu jaderné zbraně a opět se pochlubil, jak vymaže Tel Aviv a Haifu z povrchu zemského.

Zvrat nastává i v americké politice vůči Izraeli. Obnovuje se finanční podpora Palestinské správě, zrovna když vychází najevo, že z příspěvků, které Palestinská správa z různých zdrojů dostává, věnuje 15 milionů dolarů měsíčně na gáže a důchody teroristů. Ohrožen možná bude i Trumpův nejvýraznější úspěch v mezinárodní politice, zvaný „Abrahámovské dohody“, čili mír a spolupráce mezi Izraelem a několika islámskými státy. Součástí těchto dohod byl Trumpův příslib finanční pomoci těmto zemím, a hrozí, že Biden tento příslib zruší.

A pokud jde o to, co Biden zamýšlí či plánuje? On sám toho asi moc nenaplánuje. Jak ukazují záběry jeho nejnovějšího televizního vystoupení, už nedokáže souvislou větu bez zašmodrchání ani přečíst z teleprompteru Takže je zjevné, že jeho politiku řídí jiní. Některé komentáře už jeho prezidentství přezdívají „Obamovo třetí prezidentské období“.

Jo, a mimochodem, jak kdekdo vinil Trumpa, že zavinil smrt mnoha Američanů na covid: Za Bidena počet mrtvých měsíčně stoupl o čtvrtinu a jen v prvním měsících jich zemřelo 100 tisíc.

Joe Biden v noci povzbuzoval Američany v pandemii projevem z Bílého domu:

EU pohrozila České republice sankcemi za zákon o zavedení povinných kvót českých potravin v supermarketech, neboť kvóty porušují zákony EU. Přitom představitelé českých zemědělců upozorňují, že zemědělská politika EU je vůči nim unfair a jestli se prodej českých potravin nezvýší, hrozí nám zánik českého zemědělství a potravinářství. Jak ten konflikt řešit?

Zastupitelům českých zemědělců a potravinářů se asi dá věřit, že jim hrozí krach a Česku tedy závislost na dovozu. V některých typech potravin už prý produkujeme jen třetinu soběstačnosti a dvě třetiny dovážíme. Takže řešit se to asi nějak musí. Zda jsou povinné kvóty právně, ale i prakticky proveditelné, je jiná otázka, a taky zda se nám takovýto konflikt s EU vyplatí. Napadá mě, že v tržní ekonomice by se měl řešit tržně, ne regulacemi.

Hlavním padouchem zde jsou zřejmě supermarkety, všechny vlastněné zahraničními řetězci, které na české potraviny nasazují několikanásobné ziskové marže (někde jsem četl až šestinásobek), takže konečnou prodejní cenu vyženou nad cenu stejného produktu zahraničního, který navíc ještě ve své domovině pobírá dotace.

Je samozřejmě absurdní, když třeba české máslo je dvakrát dražší než německé. Mně vrtá hlavou otázka, jak to, že po třiceti letech tržního kapitalismu, když už tu jsou stovky domácích miliardářů, nemáme žádné vlastní supermarketové řetězce. Ty by mohly přece těm zahraničním konkurovat tím, že by marži na české výrobky snížily a na zahraniční zvýšily, a tím by českému potravinářství pomohly opět na nohy. A nemusely by to ani dělat z pohnutek vlasteneckých, byl by to prostě dobrý byznys. Jak to, že na to třeba ještě nepřišla taková vlastenecká firma jako Agrofert? Mohutně by na tom vydělala a nemusela by pobírat dotace z našich daní.

V některých německých městech se už běžně do prostoru vysílá ampliony zesilovaný zpěv islámských modliteb. Němečtí občané si občas postěžují a tážou se svých městských zastupitelů, zda k tomu mají mešity povolení. V těchto týdnech jim sdělila vláda státu Hessenska, že žádné potvrzení nepotřebují. Jak to vysvětlujete?

Otázku položila strana AfD (Alternative für Deutschland), s upozorněním, že „amplifikovaná islámská výzva k modlitbě se setkává v mnoha případech s masivním nesouhlasem postižené nemuslimské populace, která volání muezinů vnímá jako vyjádření islámské dominance a porušení své vlastní náboženské a kulturní identity“. Dostala tuto odpověď: „Žádné schválení islámského modlitebního vysílání není nutné, ať už s amplionem nebo bez něj. Schválení tudíž nebylo vydáno a nemůže tudíž být odvoláno nebo zrušeno. Ve společnosti, která poskytuje prostor různým vírám, neexistuje právo být ušetřen kontaktu s odlišnými vyjádřeními víry nebo náboženskými symboly, a to ani z hlediska takzvané negativní náboženské svobody.“

Jen tak pro zábavu a srovnání si zkusme představit, jak by asi reagovala nějaká místní správa v Saúdské Arábii, kdyby jí tam vyzváněly kostelní zvony. Já jsem vždy zastával názor, že aby multikulti bylo fair, měli bychom v Evropě stavět tolik mešit, kolik Saúdská Arábie staví kostelů.

Ale AfD to vzala za špatný konec a zase na sebe uvalila podezření z xenofobie a islamofobie. Měla vyjít z dostatečně prokázaného faktu, že amplifikovanou kakofonií muezinů nejvíc trpí pejsci, které to dohání k šílenství. Odvolání na zákony na ochranu zvířat před lidskou krutostí by určitě mělo lepší výsledek.

Jaké máme „novinky z brexitu“?

Jedna dobrá pro státní pokladnu, jedna špatná pro labužníky.

Hodně se před brexitem sýčkovalo, že Londýn ztratí světové prvenství ve finančnictví a finanční firmy se budou stěhovat z Londýna do EU. Ale děje se přesný opak a ve velkém. Do Británie přesídluje nebo otevírá filiálky asi tisícovka finančních firem z EU. Mnohé z nich ten nápad dostaly právě po brexitu. Londýn se tak stává opět prvním finančním centrem světa podle publikace Global Cities Index.

Ta labužnická je smutnější pro milovníky foi-gras, veselá pro milovníky zvířátek. Britská vláda přitakala zvířátkářům a zakázala dovoz této aristokratické lahůdky, neboť její produkce vyžaduje mučení kachen a hus násilným krmením a bolestivým zvětšením jater. Ostatně i mnozí labužníci vědí, že jejich nadměrné požívání působí lidem bolestivou dnu.

A co vás tentokrát pobavilo nebo rozesmálo?

Dvě staletí staré skotské muzeum při glasgowské univerzitě zavedlo post „Curator of Discomfort“ čili „kurátor nepohody“, jehož pracovní náplní je „vyvést muzeum z instituční komfortní zóny a konfrontovat běloškou nadřazenost“. Nově jmenovaná kurátorka oznámila, že „zaostří na hledání způsobů mimo pole tradiční autority muzea, jak zkoumat interpretaci sporných sbírek a jak vypracovat a zfunkčnit série muzejních intervencí, které by muzeum vyvedly z instituční komfortní zóny.“

A taky bude „zkoumat bělošskou nadřazenost jako ekonomický a kulturní systém, v němž bělošské ideály ovládají moc textu, hmotné zdroje a kulturní nadřazenost“. Ještě taky, že „zaútočí na skotské tradice uctívané osobami s rasistickou ideologií“. A taky že se bude snažit „demontovat strukturální a instituční rasismus, jaký je prosazovaný dnes, a transformovat pohodové narativy tak, aby zahrnovaly nepohodovou nepřikrášlenou pravdu“. A že k těmto cílům bude spolupracovat s „antirasistickými aktivisty, komunitami, akademiky, historickými institucemi a profesionálními experty na historické dědictví s cílem dekolonizovat skotskou společnost“.

Vida, čím vším se dnes dá uživit.

Šachovnicová hra Monopoly by se měla zakázat, neboť je rasistická. Její narativ je prý postaven na rasistické segregaci Atlantic City z 30. let minulého století a „odráží dědictví rasismu a nerovnosti“. Dočítáme se v americké časopise The Atlantic.

Britská feministická organizace InvisibleWomen v dopise ministryni kultury označila za „naprosto zpátečnické“ plány na posmrtné stavění pomníků hrdinům vyznamenaným z válek, protože je mezi nimi málo žen.

