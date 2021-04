Best in covid, to evidentně chceme být. Naprostý chaos. Odborář Středula to pojmenoval natvrdo

reklama

Jaký úspěch a odezvu mezi zaměstnavateli má povinné testování ve firmách, které platí od března?

Myslím, že drtivá většina zaměstnanců a zaměstnavatelů ho vzala jako jednu z možností, jak zamezit nákaze. Jsou samozřejmě dílčí situace, o kterých jsme informovali tripartitu, kdy jedna firma usoudila, že rozdíl mezi cenou, za kterou nakoupila testy, a mezi příspěvkem státu nechá zaplatit zaměstnance. Jsem rád, že takový přístup byl okamžitě odsouzen všemi členy tripartity jako neakceptovatelný.

Firmy tvrdí, že podle výsledků testů se u nich nákaza nešíří. Co si o tom myslíte?

Výsledky testování musíme nejdříve probrat z pohledu toho, jaká je jejich citlivost a citlivost je relativně nízká. Každý zachycený nakažený je dobře, ale rozhodně to neznamená, že testy jsou natolik kvalitní, aby se každý z nich rovnal stoprocentní jistotě, že je, či není nakažen. Bohužel je situace taková, jaká je a z toho musíme vycházet.

Na počátku se vedla diskuse, zda jsou invazivní testy to nejlepší řešení, zda by nemohly být například nějaké jiné, které budou mít podobnou kvalitu, ale s ohledem na krátký čas na přípravu to lidé berou, jak to běží a všichni si přejí, aby byli zdraví. Jinak celou dobu prosazujeme, aby se přešlo z antigenního na PCR testování, protože četnost výskytu nákazy může být daleko menší, než je u antigenního testování. Jistota u PCR testování je úplně odlišná.

Slyšela jsem o případech, kdy firmy zaměstnance testují, ale třeba výtěr v nose dělají nedůsledně, takže není možné nákazu odhalit. Samotná povinnost testu je tím splněna. Slyšel jste o nějakých takových případech?

Je otázka, jakým způsobem k tomu přistupují hygienici, ale tam, kam sahají naše informace, se opravdu drtivá většina chová velice zodpovědně. Dnes je málokdo, kdo se nesetkal s někým nebo neměl v blízkosti nakaženého, takže každý se to skutečně snaží hlídat, jak jen může a v rámci daných možností zaměstnance. To, že to není příjemné a milé, víme všichni, o tom se nemusíme ujišťovat, ale pokud jde o jeden z mála příspěvků, aby se virus nešířil, pak věřím, že drtivá většina je zodpovědná. Myslím, že nikdo si nepřeje, aby se stal nekontrolovaným zdrojem nákazy a ještě z toho titulu někdo zemřel. Nikdo nemá takovou hroší kůži.

O příspěvky na covidové testy od státu žádá přes jeden a půl milionu firem. Domníváte se, že stát bude adekvátně vynahrazovat zaměstnavatelům náklady, které s tím souvisí?

Stát v této chvíli nepředpokládá zvýšení příspěvku na náklady spojené s testováním. Protože však požadujeme přechod na PCR testování, tak by to mělo být řešeno, i co se vícenákladů týká. V oblastech, kde se ukázaly nějaké mutace viru, je skutečně třeba být razantní a je třeba udělat skutečné testování na úrovni PCR testů.

Jiné nemoc nemusejí odhalit. Je to skutečně individuální. Co se týká ceny, tak diskuse bude vedena stále, to znamená, do jaké míry a na koho se má přenášet testovací, státem nařízená povinnost z důvodu ochrany obyvatelstva. A je opravdu otázkou, jestli 60 korun je cena dosažitelná, na počátku rozhodně dosažitelná nebyla. Minimálně na počátku šlo o zátěž z významné části na zaměstnavatele.

Společně s firmami jste vyzvali vládní politiky, aby Antivirus na podporu podnikatelů mohl fungovat další dva měsíce. Myslíte, že je to poslední žádost o prodloužení, nebo by podpora měla případně trvat i v létě, kdybychom dostali vir pod kontrolu?

Určitě si nemyslím, že jde o poslední žádost, protože stát v této chvíli nemá k dispozici legislativní možnost využít kurzarbeitu a zatím se nedá říci, kdy bude schválen. Takže v tomto případě by stát měl být připraven na další prodloužení. Evropská komise to již vyřešila – řekla, že tyto nástroje lze použít do posledního dne letošního roku. Rovněž s ohledem, na to, že program Antivirus je osvědčený nástroj a ti, kdo v něm žádají, si zvykli na postupy. Dokud bude potřeba, měl by fungovat. Samozřejmě bych si přál, aby nebyl potřeba, ale to v tuto chvíli neumí říci nikdo.

O tom, jak si vede vláda v podpoře firem, jsme už dříve mluvili. Jak si ale vede v souvislosti se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu, že loňský dluh státního rozpočtu z poloviny neputoval na jakoukoliv souvislost s koronavirem?

Od toho jsou kontrolní mechanismy, od toho jsou poslanci a od toho je Nejvyšší kontrolní úřad. Nejsem člověk, který by rozuměl všemu, ale jednoznačně jsou rozpočtová pravidla, která musí stát a organizace dodržovat, a pokud je nedodržují, mohou z toho vzniknout sankce. To je zcela oprávněné jak na straně Nejvyššího kontrolního úřadu, tak na straně dalších kontrolních orgánů. Věřím, že vše proběhlo spravedlivě, a když někdo udělal chybu, bude po zásluze v uvozovkách odměněn.

Dlouhodobě říkáme, že pomoc byla pomalá, reakce pomalé, některé nástroje špatné, špatně komunikované a je z toho spíše chaos. Jestliže například v sobotu někdo na ministerstvu rozhodl o změnách v opatřeních, jak je možné, že si je lidé musejí hledat? Proč neexistuje systém, kde jsou informace dostupné okamžitě? To jsou věci, které rozhodně nepřispívají k žádné jistotě ani občanů, ani ekonomických subjektů a chaotičnost a nedostatečná komunikace je největším problémem všech vln, které máme za sebou. Ta kritika je bohužel stálá.

O pomoci firmám se řeklo již mnoho věcí. Proč například vláda nebyla na podzim připravena na to, že bude zimní období a v zimě budou určitě problémy se sjezdovkami? Proč se vše řešilo na poslední chvíli? Problémů je celá řada a před námi je ještě jiný problém: V jaké chvíli a co budou konkrétní údaje k přerušení podpory státu? Tedy kdy nastane vypínací mechanismus, při jakém stavu pandemie nastane, jak se to stane a s jakým doběhem? Týden dopředu, čtrnáct dní dopředu, to je také velmi vážná věc, protože subjekty se na to také musejí připravit. Co když to bude znamenat obrovské problémy na straně těch subjektů? Otazníků, zejména do budoucna, je celá řada.

Na tripartitě jsme navrhli, aby se při Ministerstvu zdravotnictví vytvořil systém, kde se občané budou moci přihlásit, a pomocí automatického systému dostanou na e-maily aktuální rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví k této věci. Tím by to bylo v on-line režimu, fungovalo by to velmi rychle. Kdo má zájem informace mít, tak by je obdržel a může s nimi pracovat. Ale když se to dozvíte z médií, a nevím, do jaké míry zrovna náhodou, a v neděli odpoledne po tom pátráte… to je přesně způsob, který by neměl existovat.

To samé změny na klíčových ministerstvech – nejde o kýmkoliv vítanou věc. Jen se ukazuje, že chaos pokračuje dále a všichni si přejeme, ať už máme po chaosu, i po pandemii jako takové.

Když jste to zmínil, jak tedy vnímáte výměnu čtvrtého ministra zdravotnictví v koronavirové krizi?

Evidentně chceme být v době covidové nejlepší na světě, takže k tomu děláme všechny kroky a výměny na ministerstvu zdravotnictví to jen potvrzují.

Best in covid?

Ano, evidentně i v počtu ministrů v době pandemie.

Jak jste řekl, o podpoře firem se už namluvilo mnoho. Pravdou však zůstává, že malé obchody musejí mít zavřeno stále, zatímco velké obchodní řetězce využívají kupní síly lidí, kteří peníze neutratí u malých podnikatelů. Souhlasíte, že nebezpečí nákazy je v menších obchodech mnohem menší a vláda by jejich otevření měla zvážit?

Jaký je rozdíl mezi firmou, kde chodí zaměstnanci každý den i v počtech tisíců, a malým obchodem, kde přijde sto zákazníků za den? I tam přijdou přesně ti, kteří už testování museli u zaměstnavatele podstoupit. Mohli by si jít nakoupit, ale z nějakého důvodu nemohou, přestože mohou být ve fabrice. Je více takových velkých otazníků, proč se postupuje tak, či onak.

Dochází tím k likvidaci malých živnostníků a podnikatelů?

Není to v takové mase díky některým z podpůrčích programů jako Antivirus, ale může se stát, že pokud se vypnou podpory a nebude rozvolněna ekonomika, škody se začnou sčítat. A i ty subjekty začnou uvažovat, do jaké míry je možné, aby pokračovaly. Jestliže se lidé začnou bát, začnou spořit, přestanou utrácet a přijde sekundární aspekt – tedy může nastat likvidace malého a středního podnikání. Neznamená to, že to bude ve stoprocentní míře, ale to procento může být výraznější než v jiných dobách, než je pandemie.



