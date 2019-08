Bezpečnostní expert Němec: Kdyby Eritrejec útočil ve Švýcarsku, mohou ho sundat, jenže v Německu nesmíte mít ani slzák. Stát nás neochrání, musíme se bránit sami

Anketa Čeští senioři prý podléhají tzv. ,,dezinformacím". Je to bezpečnostní hrozba? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 10843 lidí

Na hlavním nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem v pondělí muž původem z Eritreje svrhl do kolejiště pod právě přijíždějící vlak matku s jejím osmiletým synem. Matka stihla těsně uniknout, syn neměl šanci. Pak se vrah neúspěšně pokusil strčit do kolejiště ještě třetího člověka. Teprve pak ho chytili. Když jste si četl informace o tom, jak se vše stalo, jaká byla vaše reakce?



Smutek a lítost nad zmařeným životem a vztek na člověka, který zřejmě bezdůvodně zaútočí a zabíjí nejslabší. Ženy a děti. Případ ukazuje, že se mění struktura zločinů. Nevím, možná k takovým docházelo i v minulosti, jen média tomu nevěnovala pozornost… Ale zabíjení bez důvodu? Tohle se nedělo. Přichází změna.



Vrah malého dítěte žil deset let legálně ve Švýcarsku, zaměstnavatel ho měl dávat za příklad skvěle zvládnuté integrace. Od ledna ale zůstal v pracovní neschopnosti, byl prý psychicky nemocný. Minulý čtvrtek napadl sousedku nožem a pak odcestoval do Frankturtu, kde už zabíjel. Lze to chápat i tak, že pokud by na něj byl vydán evropský zatykač, chytili by ho dřív, než by brutální čin spáchal?



Je otázkou, nakolik by byla policie flexibilní a schopná ho najít. Vzpomeňte si na případ chlapa, který zabíjel v Berlíně; byl pod dozorem policie, kšeftoval s drogami, a stejně ho zajistili, až když spáchal trestný čin.



Dovolil bych si malou spekulaci. Je to čistě můj názor. Ten člověk napadl někoho ve Švýcarsku, následně odjel do Německa, kde zabíjel ve veřejném prostoru. Proč nezaútočil rovnou ve Švýcarsku? Proč zabíjel až v Německu? Nemůže to být tím, že ve Švýcarsku jsou legálně povolené zbraně a mohlo by se mu stát, že ho nějaký Švýcar sundá, ale v Německu, kde nemůžete mít ani slzák, je možnost provést útok na veřejnosti mnohem jednodušší? Švýcaři mají zbraně, tak se seberu, vykašlu se na to, pojedu zabíjet do Německa.



Bohužel nešlo o jediný případ v poslední době. 20. července ve městě Voerde v Severním Porýní-Vestfálsku osmadvacetiletý muž před projíždějící vlak shodil čtyřiatřicetiletou ženu. Také ona následkům svých zranění podlehla. Jak si to vysvětlit? Lze něco usuzovat z toho, že šlo o ženy, jak v tomto případě, tak ve Frankfurtu?



Obecně dochází k útokům na bezbranné lidi. Pachatelé je natáčí na videa a pouští na Facebook. Jsou to útoky typu: nikdo vám nedá šanci, jen přijde a napadne vás. Možná už nestačí dát útok na Facebook a povýšili násilí na vyšší level. Někdo si chce vylít osobní vztek a zabije člověka… Že útočí na ženy, je naprosto přirozené. Jakýkoli pachatel trestného činu se na svou oběť dívá jako na překážku. Pro něj je oběť překážka v dosažení cíle, ať už vás chce okrást, znásilnit nebo zabít. Překážku si logicky vybere takovou, aby věděl, že ji překoná. Nezaútočí na chlapa, který má metr osmdesát a sto dvacet kilo, ale raději si vybere ženu, protože je to jednodušší.



Vy jste už na začátku rozhovoru zmínil, že jde o nový způsob páchání trestné činnosti, bez důvodu. iDNES dnes citoval kriminalistu Axela Petermanna, který říká, že „nová forma násilí vede samozřejmě k pocitu strachu, který dosud mnozí neznali“. Petermann nevěří, že by šlo podobným útokům zcela zabránit. Upozornil, že pachatelé mohou své oběti srážet třeba i pod vozidla na ulici nebo házet kamení z dálničních mostů. Pomůže něčemu takové varování? A co říkáte na jeho slova?



Souhlasím s ním. Policie nikdy nemůže být a nebude všude. I když navýšíte počet policistů na dvojnásobek, zvýšíte množství kamer. Lidé se musí naučit a začít pracovat s tím, že sami přijmou část zodpovědnosti za svou bezpečnost. Přichází nový trend. Stát nebude schopen bezpečnost garantovat. Když chci někoho srazit pod vlak, a právě na místě budou policisté, půjdu jinam, kde policie nebude, a srazím někoho pod tramvaj nebo hodím kámen z mostu. Je důležité vzít zodpovědnost na sebe, dívat se kolem sebe, bohužel doba se takto vyvíjí. Byl bych rád, kdyby nešla tímto způsobem. Třeba jsem jen špatný prognostik.



Německý ministr vnitra se zřejmě domnívá, že více policistů a více kamer pomůže. Slibuje i další technická zařízení. Řešením, o kterém se uvažuje, je prý i to, že by cestující byli pouštěni na nástupiště až po bezpečném zastavení vlaku, i když to by prý bylo technicky i finančně velmi náročné. Co vy na to?



Je to blbost. Když nezaútočí na nádraží, tak v metru, nebo hodí někoho pod náklaďák. Tímto způsobem útokům nezabrání. Nastane jen buzerace normálních lidí za neskutečné prachy. Když se člověk rozhodne zaútočit, příležitost si najde.



Německý ministr Seehofer zdůraznil, že Eritrejec žil ve Švýcarsku legálně a legálně přijel i do Německa, nevidí proto důvod, proč by měl z tohoto případu vyvodit nějaké důsledky v oblasti imigrační a pobytové politiky. Jaký je váš názor?



Kdyby přišel v rámci migrační vlny v roce 2015, řekl bych, že je to důsledek migrace, ale žil tu deset let. Nespojoval bych to s migrační vlnou.

Chci ale říct, že jsem odpůrce migrační vlny a zastánce australského modelu. To, co se předvádí za poslední roky, je špatně, a pokud se to nezastaví, budou sem lidé proudit dál. Afrika je přemnožená, dokud lidi budou vědět, že je možnost se sem dostat, budou to zkoušet. Pro pašeráky jde o skvělý byznys. Evropská migrační politika je velmi špatná.

Psali jsme: Víkend čtenáře PL v Paříži: Manželku ti Afričani osahávali na ulici, vykadili se před hotelem a onanovali. Nikdy v životě jsem nic podobného nezažil Zdechovský nejen o migraci: Smutný případ Švédska. A Řecko... Ředitel neziskovky promluvil: Na našem Facebooku se dějí hrozné věci. Migrantům musíme pomáhat Facebook jede svoji politickou agendu progresivních liberálů, píše publicista



Co se týká problematiky migrace, v poslední době zaujal případ německé kapitánky Racketteové, která přes zákaz vplula lodí s africkými migranty do italských vod. Je podezřelá z napomáhání nelegální migraci. Někteří ji ale považují za hrdinku a ve veřejném prostoru padla i slova o Nobelově ceně míru. Jak vy se díváte na tuto záležitost?



Dokud lidi jako Racketteová budou glorifikováni místo toho, aby byla zatčena a zavřena za pašování lidí, protože násilím vjela do italských vod, budou v tom pokračovat. Lidi tohoto typu migraci neuvěřitelným způsobem podporují. Viděla jste jistě čluny s migranty. To nejsou čluny, které jsou schopné dojet 400 km do Evropy. Pašeráci počítají s tím, že je převezou do mezinárodních vod a někdo je vyzvedne. Kdyby tohle nebylo, nepřejedou. Říkám, vemte lidi z těch člunů a vraťte je do Libye. Když uvidí, že se do Evropy nedostanou, migrační vlna se výrazně sníží.

Pokud vědí, že naloží člun sto lidmi, odvezou ho 20 km od pobřeží, tam je vyzvedne loď neziskové organizace, která je prostě naloží a místo toho, aby je odvezla do Libye, tak je zaveze do Evropy, bude to stále pokračovat. Pašeráci vydělávají, lidé budou mít naději. Je to never ending story.



Francouzský prezident oznámil, že se čtrnáct zemí Evropské unie dohodlo na novém systému přerozdělování migrantů zachráněných ve Středozemním moři. Plánovaný mechanismus by měl podle zdroje agentury AFP umožnit co nejrychlejší přerozdělení migrantů mezi unijní země výměnou za to, že Itálie a Malta uprchlíkům otevřou své přístavy. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout v září na Maltě. O čem to podle vás svědčí?



Mám dojem, že se svět zbláznil. Takhle se to dělat nedá. Pokud otevřeme dveře, může se stát, že tu budeme mít za deset let polovinu Afriky. Uvědomte si, jak populace roste. Chápu, že jsou tam lidé nešťastní, ale… Jsem pro pomáhat lidem, kteří utíkají před válkou a persekucemi. Určitě bych ale neotevíral dveře a nebral je hromadně. Jsem pro australský model.



Když už o tom mluvíme, řeknu vám případ, kterým jsem se zabýval, případ Kurda, který tady dlouhodobě žije. Požádal o azyl, nikdy mu ho nedali. Integroval se, má tady obchody, prodává, má rodinu, vychovává děti. Teď mu zrušili pobyt a hrozí mu vyhoštění do Turecka. Jestliže ho vyhostí do Turecka, zavřou ho. Podporoval totiž kurdskou stranu v boji proti IS. Není cesta. Zkoušel jsem apelovat i na politiky. Nic. Na jednu stranu tady budeme přivážet ekonomické migranty, na druhou stranu je tu člověk, kterému prokazatelně v jeho zemi hrozí trestní stíhání. A my ho do Turecka vydáme, protože jsme podělaní z Erdogana? Dvojí metr. Na jednu stranu se tváříme, jak jsme hodní, ale lidi, kteří něco dokázali, bojovali proti IS, vydáváme Erdoganovi, protože šíří politiku strachu. Nevím, proč se rozhoduje tak nesmyslně.



V letošních evropských volbách uspěli Zelení a francouzský prezident Macron. Vrcholné orgány EU obsadili výhradně Západoevropané. Jsme nevděční vůči starým zemím EU, jak někdy slýcháme? Jak zhodnotit naši pozici v EU?



Myslím si, že na nás EU trochu kouká jako na mladšího bráchu, který by měl být rád, že jsme se stali členy EU, a dělat, co ona chce. Říkám, Evropská unie ano, ale jako hospodářské společenství. Ne jako novodobá totalita. Jednu totalitu už jsem zažil. To, co se děje teď, zase k totalitě směřuje. Nesmyslné zákazy, kontrola naprosto všeho. Měli bychom si udržet národní integritu, spolupracovat, ale nebýt vazalové.



Psali jsme: Jsou v tom prachy mafie. Pašování migrantů, oblbnutí řidiči končí za mřížemi. Tomáš Zdechovský na stopě hrozného byznysu Lumír Němec k Rudé armádě: Že nás mohli osvobodit jen Američané? Pravda je jiná, zde jsou fakta V tom okamžiku tvrdě represivně zasáhnout... Elitní bojovník s bohatými zkušenostmi ze zahraničních misí velmi nekompromisně o imigrantech Že jsem prase a xenofob? Klidně! Veterán bez milosti o dnešní době: Mládež, pohlaví, armáda... Je to zlé



autor: Daniela Černá