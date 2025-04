Biden byl nasazen proti Rusku, Trump proti Číně a Íránu. Komentátor vidí skryté nitky

V Senátu byly prohlasovány zvýšené poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, které teď bude platit každý, kdo má mobil, internet nebo počítač. Myslíte si, že se státu podaří takovou daň vybírat?

Kde je vůle, tam je cesta. Tady tedy v tom ryze negativním smyslu slova, kdy na nás všech parazitují neobjektivní, nevyvážení, závislí – tak i onak – a aktivističtí štětci a štětky z bruselsko-washingtonsko-berlínské protičeské ČT. A Senát, který jest zcela zbytečnou institucí z drtivé většiny zcela zbytečných politických mrtvol, čest výjimkám, opět blahosklonně odkýval a podepsal vše, jak si přeje strana a vláda a soudruh prezident.

Donald Trump se možná leknul, možná mu někdo poradil, každopádně, vysoká cla se odkládají, až tedy na Čínu. Co si z této epizody berete?

Média zjistila, že zeť premiéra Fialy Michal Chládek zastával celkem pět placených funkcí. Nakonec na tři rezignoval, premiér v mezičase tvrdil, že nedělal žádnou „tlačenku“, aby Chládek na pozicích byl. Co si o někom, kdo zastává pět placených postů, myslíte vy?

Asi to, co každý člověk, který má hlavu i k něčemu jinému, než k prefabrikovaným frázím, k nošení patky a brýlí s obroučkami těžšími než váha vlastního mozku. Prasata si koryta sama nevypustí. Podstatné taky je, zda šlo o soukromé společnosti, nebo funkce placené z našich veřejných peněz. Ono funkcí můžete mít více, ale musí být přiměřeně placené a přiměřeně časově náročné, ale to v případě politruků napříč stranami a jejich blízkých či spřízněných v zásadě nehrozí.

Na akci s koordinátorem strategické komunikace Foltýnem prý došlo na násilí, byl tam napaden „narušitel“, který se neustále dožadoval slova. Foltýn tvrdí, že „mu neukápla ani kapka krve“ a že dotyčný napadal diváky. „Vůbec nejlepší je nechodit na akce, které chcete narušovat. Prostě nechoďte tam. Když se někomu nelíbí téma, tak ať tam nechodí. Ať si to pustí na Youtube a rozčiluje se doma,“ doporučil. Neměl by stejnou věc vzkázat i chvilkařům a podporovatelům Ukrajiny, kteří tak rádi rušili akce Andreje Babiše a protivládní demonstrace na Václavském náměstí?

Ano, měl, ale to samozřejmě neudělá, neb existují dva metry pro dvě strany. Jedna strana je ta jeho správná, sic sametem, pravdou a láskou zahalená, plná lži a nenávisti. A té a jejím souputníkům je dovoleno všechno, zatímco strana druhá, ta dezinformační, plná sviní by snad měla být už za příkopem, nebo ještě lépe v příkopu. Ale jinak s Foltýnovými slovy výjimečně souhlasím. Zřejmě si vrchní cenzor a psychopat všeho druhu vzal konečně správnou medikaci.

Nora Fridrichová je šokovaná. Má utrum s pobíhánim po sněmovně a lovením poslanců, protože nedostala od Sněmovny povolení, proti čemuž samozřejmě protestuje. Myslíte, že by Sněmovna měla Fridrichové povolení udělit?

Netuším, jaké jsou podmínky a jaká je aktuální funkce Fridrichové. Pokud je kromě aktivistky „oficiálně“ i novinářkou, tak pak nechť jí povolení a akreditaci dají. V zásadě s tím nemám problém. Jinak očividný problém Nory a jí podobných pisálků a aktivistů je v tom, že oni si bezpodmínečně nárokují vždy a všechno. A jakmile někdy není po jejich, tak je zle.

Podle vládního poradce Tomáše Pojara nám končí éra blahobytu. „Vstupujeme do nové éry, ve které se budeme muset snažit, abychom blahobyt uchovali. Jak investicemi do obrany, tak rozumnou ekonomickou politikou,“ tvrdí. Má pravdu? A hlavně, dělá pro to něco vláda, které radí?

Nemá a nedělá. Kolaboranti s protičeskými zájmy a likvidátoři nás všech typu Pojara mají bravurně zvládnutý Orwellův newspeak a doublethink. Éra blahobytu samozřejmě končí jen nám obyčejným, bo politruci a bafuňáři si vzít od huby nenechají. Na úkor všech jim jejich blahobyt zůstane. Investice do obrany, o nichž Pojar mluví, v podání těch, kterým radí, nejsou investicí do obrany, ale úlisným či zkorumpovaným desátkem pro zahraniční zbrojaře, kteří s obranyschopností naší země nemají vůbec nic společného. Dokonce je myslím k zadumání, zda se naopak nezvyšuje nebezpečí v souvislosti třeba s nákupem oněch amerických stíhaček.

