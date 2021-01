Biden se musí krýt za vojáky. USA hrozí komunismus, varuje bezpečnostní expert Černý

reklama

Spojené státy americké mají za sebou inauguraci nového prezidenta Joea Bidena bez větších komplikací. Je pravdou, že opatření byla enormní po tom, co se stalo v budově Kapitolu. Než se k tomu dostaneme, očekával jste, že průběh inaugurace po předchozích událostech bude takto klidný?

Když se změnilo okolí Kapitolu tak, že bylo hlídanější než základny v Afghánistánu a množství nasazených vojáků a členů tamní gardy bylo vyšší než současná účast Spojených států na všech zahraničních misích, těžko předpokládat, že s ploty s žiletkovými dráty a nasazením takového množství armády by k něčemu mohlo, míněno nějaké násilnosti a přerušení tohoto aktu, vůbec dojít. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 4% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 6% Strana, která má nejvíc mandátů 90% hlasovalo: 11502 lidí

Byla ta opatření přehnaná, nebo adekvátní po oněch událostech v Kapitolu?

Vypovídá to o jednom, že poprvé v historii se americký prezident při své inauguraci musí schovávat za těly tolika vojáků, kteří se navíc k němu ten den staví při průjezdu ostentativně zády nebo mu ve dveřích odmítají vzdát klasicky poctu, jak je zvykem. I to leccos vypovídá nejenom o současném rozporu ve Spojených státech, ale také o tom, že volby byly minimálně řečeno diskutabilní, když už naplno neřekneme přímo slovo zfalšované. Takže část amerického národa rozhodně cítí, že Biden není legitimním prezidentem a pro více než polovinu Ameriky lze usuzovat, že nikdy legitimním nebude. Což je problém nejenom pro Ameriku, ale pro celý svět, protože americký vliv na ostatek světa je pochopitelně nemalý.

Myslíte, že podezření z falšování voleb ve Spojených státech jsou oprávněná?

Především, bavme se o šlendriánském systému voleb samotných. Nikoho z nás by asi nenapadlo, že se někde, mimo nějakých zapadlých afrických států, mohou kolem voleb vůbec dít takové věci. Tedy, že mohou neoprávněně a otevřeně volit dokonce třináctileté děti, že volí nejen dávno zemřelí občané Spojených států, ale také neobčané, míněno, že ve spoustě míst v USA, aby člověk odvolil, dokonce vůbec nepotřebujete ani jakékoliv doklady. A tak existují kvanta doložených případů nelegálního volení lidí, kteří nebyli ani americkými občany. No, regulérními volbami to rozhodně nazvat nemůžeme.

Nedejme proboha na účelovou a fakt trapnou obhajobu regulérnosti těchto amerických voleb v mainstreamových, tedy většinou levicových médiích – tahle agitka nezdůvodní věci, které se skutečně děly. Já mám ve Spojených státech nemálo dalších známých, takže v té době jsem měl informace přímo takříkajíc z první ruky. A ti mi vyprávěli hrozivé příběhy. To, co se tam o volbách dělo, bylo prostě ostudné. A těžko pak někdo bude moci příště kritizovat volby třeba v Bělorusku...

Psali jsme: Čína a Rusko už čekají. Zaviní Biden výstřel? Tohle se USA může krutě vymstít, tuší Žantovský

Co si tedy myslíte o samotném vniknutí do Kapitolu?

Pokud se týká onoho vniknutí manifestantů do Kapitolu, těžko říci, zda to byla jen neuvěřitelná neprofesionalita a hloupost těch, kdo mají bezpečnost Kapitolou na starosti, anebo zda šlo dokonce o úmysl a jakousi past na Trumpovy příznivce. Tedy něco, co následně zavdalo příčinu k dalším krokům politickým, mediálním. Prostě, Kapitol v době této krize hlídalo doslova jen pár vrátných a ti ještě na filmových záznamech ustupují a jakoby i kynou zatím úplně nenásilnému davu, ať jde dále. Už to je fakt podezřelé a nejde to omluvit ani nějakým trestuhodným selháním odpovědných složek a jejich velitelů. Víte, jako bývalý policista mohu tvrdit, že pokud by se u nás v České republice třeba pár dní předem ze sociálních sítí zjistilo, že se někam svolávají k protestům desetitisíce naštvaných lidí, rozhodně by se pak například na Pražský hrad nebo do okolí Senátu či Sněmovny přes masivní kordony policistů a vybudované zábrany a zátarasy, nikdo nedostal.

A to je vždy cílem bezpečnostních opatření, aby se nic vlastně stát nemohlo a nakonec to nedopadlo jako v Americe, kde se potom dokonce v Kapitolu střílelo, a to i se smrtelnými důsledky pro jednu vojačku, válečnou veteránku. Ze které ovšem přes noc média udělala celkem nestydatě v uvozovkách pravicovou extremistku. Smutné na tom však je, že být to akce ne trumpovců, ale třeba Black Lives Matter a být tou zastřelenou v Kapitolu černoška, hořela by tam zas nyní celá města a obchody na protest vyrabovány. Prostě, úplně na všech životech zas tak nezáleží, jen na nějakých. Musíme si holt zvyknout...

Navíc, objevily se následně ohledně zmíněného vniknutí manifestantů do Kapitolu i další skutečnosti. Jak kupříkladu tvrdili v reportážích na FOX News, přímo na místě, a to i uvnitř, bylo tam později dle záznamů identifikováno a v následných dnech i policií zatčeno nemálo příslušníků americké Antify. Že by to celé bylo dokonce nějakou účelovou provokací? Dle těchto zdrojů byli rozpoznaní levicoví radikálové právě těmi, co první rozbíjeli vstupy do Kapitolu a strhávali dav. Pak se zas ale v jiných médiích tvrdilo, že neolevice tam prý pouze chtěla na místě dokumentovat násilnosti trumpovců. Není to třeba jen fraška?

Psali jsme: Flákanec bude mít dohru. Volný se cítí jako oběť, chce žalovat ty, kteří jej napadli Valachová (ČSSD): Nikdo nebrání tomu, aby odborníci vstupovali do škol Staněk ČSSD): Strategii státu lze chápat jako výsměch odborné pedagogické veřejnosti Za VHM nabídl zájemce v aukci více než 1,2 miliardy korun

Zmínil jste rozdělení americké společnosti. Co tedy o této rozdělenosti nebo o těchto sporech ve společnosti vypovídá jednak velmi ostrá ostraha inaugurace amerického prezidenta, ale také vniknutí do washingtonského Kapitolu?

Je to ještě o něčem jiném. Jde o to, že všichni asi cítíme, že ve Spojených státech to není poslední roky v pořádku, a že tam probíhá plíživě jakási nenápadná, zatím ještě nenásilná, levičácká revoluce. Jak někdo trefně řekl, chybí tam už jen výstřel z Aurory. Prostě Spojené státy si budou muset zřejmě taktéž prožít svoje komunistická léta... a jenom doufejme nejen pro Spojené státy, ale i pro celý svět, že ta minulá občanská válka zůstane jedinou, která tam proběhla. Anketa Co byste vzkázali Miroslavu Kalouskovi? Hodně zdraví 4% Budete nám chybět, byla s Vámi legrace 3% Neměl jsem Vás rád, ale máte můj respekt 4% Díky za vše, co jste udělal 5% Jeho odchod mě nechává klidným 84% hlasovalo: 10468 lidí

Vzpomeňme, že snad každý měsíc vlády Donalda Trumpa probíhala úporná snaha za každou cenu dostat tohoto prezidenta ze sedla a ukončit jeho působení jakýmkoliv způsobem. Že tyto volby již proběhnou tak, aby se neopakovala chyba tamních demokratů, kdy vyhlásili za naprostého favorita Hillary Clintonovou před volbami. Když vyhrál Trump, řekli nahlas, že to už se nikdy nesmí stát. Že to už nikdy nedopustí. Tak se také stalo.

Můj kamarád, který bydlí na Floridě, tyto věci vnímá i trochu jinak než běžní občané Spojených států amerických, protože strávil část života jak v Čechách, tak v Americe. A on přirovnává tohle k údobí mezi lety 1945 a 1948 u nás, to znamená k tehdejšímu pomalému, systémovému přebírání vlády komunisty. Míněno ono postupné cílené dosazování levičáků do všech sfér života, především do úřadů, soudů, médií. Získávání či vydírání i opozičních politiků, míněno prorůstání vlivu komunistů i do jiných stran a jejich následné paralyzování. A pak i infiltrování bezpečnostních složek a tak dále. Potom už to bylo poměrně vše snadné a výsledkem už jenom bylo faktické převzetí moci, kdy byly v roce 1948 ulice plné náklaďáků s ozbrojenými milicionáři. Stejně jako předtím kráčeli SAmani v ulicích předválečného Německa. Dnes jim podobní, šířící nejen v amerických městech násilí a teror, ale zastrašující i jakékoliv oponenty, jsou příslušníci zmíněné Antify či hnutí Black Lives Matter. Prostě, kdo se nepoučí z historie, musí si ji prý znovu prožít. Aneb zkušenost je, jak se říká, nepřenosná...

Vlastně to, co se stalo v Kapitolu, co někdo nazval jakýmsi zapálením Říšského sněmu, dalo vlastně onu potřebnou záminku obvinit Trumpa z těchto, v uvozovkách jím vyvolaných násilností a zdůvodnit tak následné účelové kroky proti němu. Ať už bereme impeachment, jehož cílem má být zjevně nemožnost se už zúčastnit politického života – a možná, že se v budoucnu dočkáme i politicky motivovaných soudních procesů. No doufejme, že spravedlivějších, než v padesátých letech u nás.

Celoživotně se věnujete držitelům zbraní. Myslíte, že to může mít nějaké následky právě pro držitele zbraní v USA?

Já se nedomnívám, já jsem si úplně jistý. Protože jak Joe Biden, tak viceprezidentka Kamala Harrisová se odjakživa netajili svou nenávistí k soukromým legálním zbraním ve společnosti a proklamovali již dlouho dopředu, že až se dostanou k moci, bude to jeden z prvních kroků a úkolů. Tedy tlak na plošné odzbrojení tamního obyvatelstva vydávaný za takzvanou kontrolu zbraní. Už asi deset dní před inaugurací, on i Kamala Harrisová například naplno vyhrožovali známé organizaci NRA, která hájí na americké půdě tamní legální vlastníky soukromých zbraní a hrozili jim vysloveně zničením – ten výraz použili. Pokud někdo již dopředu, aniž je ještě prezidentem, v souvislosti s lidskoprávní organizací mluví o zničení, o něčem to přece vypovídá. Inu „demokrati“ – a říkám to slovo právem v uvozovkách...

Psali jsme: My nejsme v Německu? Migranti brečeli, když je policisté vytáhli z kamionu. Včera se chytalo ostošest

Koneckonců hned za hranicí mají velký praktický příklad a vzor. Tedy návod k totálnímu odzbrojení slušných, bezúhonných občanů, míním tím sousední Kanadu. Tamní ministerský předseda Justin Trudeau totiž nedávno jakýmsi speciálním dekretem, kterým naprosto obešel neregulérně tamní parlament, vyhlásil – i když asi rok, dva předtím prohlašoval opak – plošné zákazy na poli legálních soukromých zbraní. A to nejenom těch pro sebeobranu, ale i velké části loveckých a sportovních. No, lze očekávat, že jak současný prezident Spojených států, tak i Kamala Harrisová budou prostě tvrdě pokračovat v trendech, které už dlouho signalizovali. A opravdu nezávidím tamním vlastníkům, bezúhonným občanů, vlastníkům soukromých legálních zbraní.

Jinak řečeno, mají na kahánku, co se týká ústavního práva, které platilo, tedy právo na držení zbraně?

Ona platilo někde jen virtuálně. Američané mají již od začátku Spojených států ústavou sice zaručeno právo vlastnit zbraň, ale problémem je, že každý stát od státu má v tomto ohledu zákony naprosto jiné. Některé státy dokonce tragicky toto ústavní právo omezují, běží dokonce rozsáhlé soudní procesy. Některé byly již majiteli soukromých legálních zbraní sice vyhrány, ale přesto úřady dále komplikují život nesmyslnými zákazy majitelům zbraní.

Nejvýrazněji to probíhá v místech jako jsou například Kalifornie, New York, Chicago a New Jersey. Nejen, aby lidé nemohli nosit zbraně, ale někdy ani plnohodnotně vlastnit a užívat. Když už má občan v takových místech zapovězeno mít na nošení pro svou sebeobranu zbraně, i ti, co je mají jen na sport či lov jsou v podstatné části Spojených států buzerováni rozličnými, pro nás nepochopitelnými omezeními. Tu limitovaným počtem nábojů v zásobníku, tu majitel zbraně s příliš krátkou zbraní musí u pušky tvrdit, že to vzadu na zbrani není pažba, ale jen prodloužená rukojeť – anebo že to není puška, ale pistole. Prostě pak jsou ve hře různé finty, kterými lidé musí velmi nedůstojně obcházet tamní stupidní předpisy a zákony.

Jak to vše na závěr shrnout? Prostě, současný vývoj ve Spojených státech, a to nejen pro tamní majitele zbraní, nevypadá zrovna moc dobře. Jak se říká: Bůh ochraňuj Ameriku. Ale z hlediska amerického celosvětového vlivu lze též nyní říci: Bůh ochraňuj i nás...

Psali jsme: Píšeme do statistik všechny mrtvé s covidem, sdělil pod tlakem Blatný. Klidně i oběti dopravních nehod Michálek (Piráti): Centralizace je něco, co je v tomto případě správné Hrdina Navalný a Kalousek v plakátu Václava Havla. Vyoral bilancuje zfušované propagandy, kterým už nikdo normální nevěří Benda (ODS): Myslím, že to není správné pojetí soudní soustavy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.