Blatný i Plaga lžou. Babiš je horší než cikánský šéf party, u kterého jsem dělal. Zrůdná neschopnost. Aktivista Bok se rozjel

ROZHOVOR To, co se stalo na Staroměstském náměstí, bylo signálem pro policajty, že jsme zase jen lovná zvěř. A v tom spatřuji ohrožení demokracie. Ataků a ohrožování ze strany policie přibylo. Tak se mimo jiné vyjadřuje občanská aktivista a zakladatel Spolku Šalamoun John Bok. Hovořili jsme i o volbách v USA.

Zdravíčko. Tak jsme podle ministra zdravotnictví Jana Blatného zřejmě za bodemu zlomu pandemie koronaviru. Co vy na to?

Už zprávy moc nesleduji a žádám o to samé i manželku. Vládne v tom takový maglajz, že se stáváme pořád nervóznějšími. Ona je malířka a sochařka a špatně se soustředí na svou práci. Já sám se divím, jak lidé, co řídí tuto zemi, jsou nezpůsobilí. Když jsem dělal u železničního stavitelství, tak i cikánský šéf party, takzvaný parťák, si uměl rozdělit práci lépe než oni. Měl pod sebou zhruba padesát lidí, a termín splnil. Všechno dokázal vyřešit. A najednou koukám, že tady máme premiéra, kterému vůbec nelze věřit.

Je to chaotické, nekoncepční, a už sama skutečnost, že máme v době koronakrize třetího ministra zdravotnictví, o tom svědčí. Adam Vojtěch byl tajemníkem na ministerstvu financí, pak ministrem zdravotnictví. Po něm tam nastoupil imunolog Roman Prymula, který prý zprostředkovával kšefty vlastní dceři, co na tom vydělala miliony. Následně do úřadu napochoduje vlastně pediatr Jan Blatný. Nedivte se, že mi to připomíná bývalou nomenklaturu. Soudruzi mohli být čímkoliv, řediteli školy, fabriky, nemocnice, pak ministry, a nemuseli nic umět. Možná měli tituly z leknutí.

Když měl Blatný tiskovku, tak už při ní lhal. Předtím nám bylo řečeno, že se nemáme shromažďovat, a když, tak máme být dva metry od sebe a nosit roušku. Na tiskovce bylo až pětatřicet novinářů. Byli tam namačkaní, a všechno v pohodě. Mohl to udělat online, nebyl by žádný problém. A aktuálněji i ministr školství. Zase tiskovka. Kdybych byl novinář, tak je pošlu do řiti anebo bych se otázal, jestli pánové ministři nejsou trochu zmatení.

Ministr školství Robert Plaga nicméně informoval, že se budou moci žáci prvních a druhých tříd základních škol vrátit do lavic...

Je to zvláštní. Mám patnáctiletého vnuka. Tomu jsme prodloužili „kloučkovství“ a šel později. Nyní skočil do devítky. A než zavřeli školy, tak jim říkali, jak se mají chovat. Že roušky musí mít na chodbě o přestávkách, ale ve třídě ne. To je přeci dost nelogické. A teď se od ministra školství dozvím, že děti budou muset mít všude roušky a bude se větrat. Co to je za lidi? Zrůdná neschopnost.

Ale za tím, co jste říkal v Českém rozhlase Plus Barboře Tachecí, že vládní garnitura bojuje proti koronakrizi způsobem „jeden hot a druhý čehý“, si stojíte?

Berete mi to z úst. Přesně tak. Základní dnešní princip je „hot anebo čehý". A to neudělá ani blbý kočí. Protože, když takhle bude řídit fiakr, tak se mu koně zblázní. Když chcete řídit koně, tak musíte být zkušený kočí. Když chcete něco řídit, tak musíte být zkušený organizátor znalý věci a mít kolem sebe kvalitní lidi.

Proto jsem měl rád Ronalda Reagana. To nebyl žádnej lumen, byl to herec, nicméně si vybral spolupracovníky, na které se mohl spolehnout. Zajistil Americe ekonomický zvrat a Rusáky donutil k odzbrojení. To byl vůdčí člověk.

Když už jsme se dostali přes Atlantik do USA, tak se mnoho odborníků shoduje na tom, že Donaldu Trumpovi prohrála volby koronakrize. Jste stejného názoru?

Ve vesmíru i na planetě vznikají periody, což se děje i v lidské společnosti. A zrovna jsme v takové periodě. Kdyby to nebylo ale tak zoufalé a zneklidňující, tak by se až člověk musel smát.

Ale, abych se vrátil k vaší otázce. Bidena hodnotit nebudu, protože znám jen kecy novinářů a politologů. Biden byl dlouhá léta v politice, přednášel na univerzitě, řídil administrativu Obamy a můžeme si o něm myslet, co chceme. Já z něj moc nadšený nejsem. Můj kůň byl vždy Reagan, který je dodnes nedoceněný. A Biden je sice starý, ale jen méně než čtyři roky starší než Trump. A hovořit o levičáctví u irského katolíka, to asi lidé neví, o čem mluví. To, že máte empatii a sociální cit, což pan „trumpeta“ nemá, nic nevypovídá o vašem levičáctví či pravičáctví.

Jeden z nejkonzervativnějších ministerských předsedů Velké Británie 19. století Benjamin Disraeli měl tak úžasné plány, že opravdu pohnul Anglií. Z chudých dělníků a horníků udělal vrstvu, která pak slušně bydlela v řadových domcích. Takže je vidět, že i konzervativec a imperiální člověk může mít cit pro sociální balanc. Uvědomoval si strukturovanost společnosti a to, že na světě jsou chytří a hloupí, šikovní a nešikovní, a tak dále. Ten balanc je velmi důležitý. A dnes by někteří pitomci hovořili o Disraelim jako o levičákovi.

A uškodily Trumpovi ve volbách jeho politika a postoje v době koronakrize?

Nemyslím si, že jen koronakrize. To je vyvrcholení. Nic není černobílé. Mentalitu Trumpa, protože jeho rodina podnikala ve stavebnictví, lze označit za mentalitu stavebního dělníka. Neurvalého chlápka, co plácne holku, která prochází kolem, po prdeli. Nicméně právě tohle platilo na Číňany a Rusáky. Chytil je pod krkem, podařilo se mu stáhnout některá pracovní místa z Asie a tak zvýšit zaměstnanost.

Nicméně si kvůli tomu brutálnímu, křupanskému a samolibému stylu vládnutí proti sobě poštval lidi ze střední vrstvy. Já, já, já, jenom já. I to mu podrazilo nohy, a pandemie covidu-19 následovala. Nicméně je to i trochu nespravedlivé, protože USA mají přes tři sta milionů obyvatel, a proto tam mají tolik nakažených, a proto tam mají i tolik mrtvých. A když to třeba Andrej Babiš porovnává, tak se musím smát, protože to může dělat jenom blbec.

Tak se pojďme vrátit přes Atlantik do české kotliny. První vlnu pandemie a chování občanské společnosti jste přirovnal k euforii po 17. listopadu 1989. Lze to vůbec?

Určitě lze, a česká společnost se letos chovala úžasně. Ostatně to opravňovalo chování demonstrantů zhruba před měsícem na Staroměstském náměstí. Ten blbej Hamáček tam na ně poslal „obrněnce“ jako v roce 1989. A kam se ty bolševický „obrněnci“ hrabou na ty dnešní. Nadržené a vypatlané pitomce. Vždyť Jan Hamáček se pak podělal a následující demonstraci na náměstí Republiky nechal být, s tím, že tam policejní ozbrojenci udělali jen bariéry. Dokonce i opozice, včetně předsedkyně TOP 09, chválila zásah na Staromáku. Ale nebyl to dobrý zásah. Šlo o demonstraci síly, aby se lidi posrali. Přitom ti lidé měli při současném „hotčehysmu“ vlády na protest právo.

Nedávno předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek prohlásil, že „jen polovina restaurací za něco stojí, zbytek ať zkrachuje“. Souhlasíte?

A není to nějaký bývalý bolševik? Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 10838 lidí

V letech 1986 až 1989 byl členem Komunistické strany Československa...

Tento přístup je trochu zvrácený. Je to podobné, jako když ten na Hradu řekl, že je pro umělce nejlepší trpět. To jsou strašné bláboly a vyjadřují odtrženost od reality.

Proč neříkáte prezident Miloš Zeman, ale jen ten z Hradu či inženýr?

Protože pro mě není prezident. Já ho nevolil a je důležité zopakovat, že ho nezvolila ani většina voličů. Přitom to novináři furt opakují. Zvolila ho jen většina odevzdaných hlasů. Přitom nejsilnější třetina obyvatel se voleb vůbec neúčastnila. Šlo o střední vrstvu, které se daří poměrně dobře. A hlavně kvůli ní máme na Hradě inženýra se sebrankou parazitů.

Před několika dny Zeman hovořil v dolní komoře parlamentu a podpořil státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun...

To musel být zážitek. Nemám ekonomické vzdělání, ale mám zdravý selský rozum. Jestliže někdo, kdo se vydává za experta a prognostika, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a po listopadu 1989 dělal v Prognostickém ústavu, pak šel do politiky a dnes je na Hradě, káže takové hovadiny, tak se nedivím, jak to s touto zemí dopadlo. Měl by vrátit školné a já bych mu přestal říkat inženýre.

A co ten státní rozpočet?

Je to moc velký schodek. Dodnes nejsme schopni proinvestovat, i když to slovo nemám rád, protože u některých dotací mám velké výhrady, peníze z Evropské unie. Dotace mají být do infrastruktury, nových technologií, ale ne na hřiště a neziskovky. Ostatně my nedostáváme žádné dotace, a ani je nechceme.

Hovoříte o Spolku Šalamoun, jehož jste zakladatelem...

Ano. Od začátku jsem zavedl, že budeme dobrovolníky. Téměř devadesát procent nevládních organizací jsou ale normální firmy. Chodí do nich zaměstnanci, platí se za ně sociální a zdravotní, mají dovolenou a tak dále. Lidé, co nezištně dělají pro společnost, se musí živit jinak. Je to dost náročné. A proto jsme jen malá skupinka nadšenců.

Koronakrize se také občas stává jakousi kouřovou clonou, která zakryje jiné nešvary. Zažil jste něco podobného v české justici, kterou Spolek Šalamoun monitoruje?

Ano, občas se pro některé lidi stává koronakrize mlhou k čachrům. Ale, proč by to ti šmejdi nedělalli, když to dělají ministři. Je to nemravné, nechutné, ale příklady táhnou. Když jsou lidé pokleslí, tak to tak je. Tohle přežijeme, jsem optimista. Doufám, že lidé nezačnou jen hrabat sami pod sebe, ale budou se dál starat i o ostatní.

A jak to je s tou českou justicí?

Začnu u policie. Je čím dál zvlčilejší. Mám nyní v mailu případ. Človek šel osmého listopadu po Václavském náměstí. Neměl roušku, ale kolem něj ji nikdo neměl. Je bývalý letec a policajti mu vysvětlovali, že musí mít roušku, což není pravda. Když jim navrhl, že se půjde zeptat jiných dvou policistů, vlítli na něj, klekli mu na hlavu jako v Americe. Začal křičet, že ho dusí. Dostal želízka, byl odvezen na policejní stanici a tam mu začali tvrdit, že ho zachránili před sebevraždou. No, Hollywood. Doporučil jsem mu, aby si „místo činu“ pořádně obešel, zjistil, kde jsou kamery a sehnal si záznam.

To, co se stalo na Staroměstském náměstí, bylo signálem pro policajty, že jsme zase jen lovná zvěř. A v tom spatřuji ohrožení demokracie. Ataků a ohrožování ze strany policie přibylo. Při vědomí, že je vláda bude možná potřebovat při potlačování občanských nepokojů, se utrhli ze řetězu. Známe to z devětaosmdesátého, kdy zvlčili a začali být zákonem. Když vládě poteče do bot, tak jí to bude i vyhovovat.

