Bobošíková: Odvolat Radu ČT, zbabělce. SPD šla na záchod. Co občané zažili ve sněmovně

Odvolat celou Radu ČT pro zbabělost. To navrhuje pražská lídryně Volného bloku Jana Bobošíková poté, co sněmovní volební výbor navrhl odvolat její kolegyni Hanu Lipovskou z Rady ČT. Bobošíková vyčítá SPD, že její zástupce se Lipovské nezastal, a tvrdí, že Tomio Okamura „přicmrndává” při obraně televizního ředitele Petra Dvořáka.

Volební výbor schválil návrh poslankyně Olgy Sommerové na odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. Zdůvodnil to její kandidaturou ve volbách do Poslanecké sněmovny za stranu VOLNÝ Blok. Toto usnesení uvítala řada politiků. Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová-Pekarová na Twitteru napsala, že budou hlasovat pro odvolání, protože „Paní Lipovská se rozhodla kandidovat ve volbách za uskupení, které otevřeně hlásá nenávist k druhým a šíří jednu lež za druhou.“ Miroslav Kalousek vyzval biskupy, aby se ke stanovisku volebního výboru připojili a poslanec Petr Gazdík (STAN) se nechal slyšet, že každý, kdo nezvedne ruku pro odvolání Lipovské, poruší slib poslance. Pro odvolání Lipovské hlasovali i poslanci hnutí ANO, proti se nepostavila ani Okamurova SPD. Co té všeobecné shodě říkáte?

Anketa Má být Hana Lipovská odvolána z Rady ČT? Ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 51 lidí

Potvrdilo se, že za generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem stojí v podstatě celá Sněmovna. I když například poslanci SPD i ANO tvrdí občanům pravý opak. Ve skutečnosti jdou Dvořákovi na ruku. Podstatná je však také jednota všech politických stran zastoupených ve volebním výboru. Pro odvolání hlasovali poslanci hnutí ANO svorně s koalicí SPOLU a PirStan. Proti odvolání nejkompetentnější radní, která jako jediná skutečně kope za koncesionáře, nezvedl ruku nikdo. Zástupce SPD raději těsně před hlasováním odešel na záchod, patrně, aby hlasováním proti Lipovské nepoškodil dlouho pečlivě budované image Tomia Okamury jako bojovníka proti Kavčím horám. Je zkrátka vidět, že kdo volí ODS, volí Piráty. A kdo volí SPD, volí ANO. Jak jsem zahlédla na jednom z transparentů, Babiš drží Dvořáka, Okamura přicmrndává. A jeho poslanec prchne před zodpovědností na záchod. Co dodat…

Víme, že občané mají zcela jiný názor, než poslanci. Trávíme většinu času s volebním autobusem v regionech. A od občanů víme, že je štve, že si Českou televizi každý měsíc musí platit, protože jí dnes nevěří. Není to už podle nich jejich televize, ale televize lží a manipulací. Platí heslo, které jsem viděla na některých transparentech – kvůli ČT a Petru Dvořákovi dnes nikdo do spacáků nepůjde. A náměstí se zaplní spíše demonstrujícími proti ČT, nikoli bojovníky za ni.

Jak na vás působí, že Lipovská zůstala v boji proti Dvořákově stylu vedení ČT sama? V podstatě za rok a půl svého působení v Radě ČT nic nedokázala. Žádná z obvinění, která vůči Dvořákovi navršila, nebyla dotažena do konce, naopak, radní odhlasovali Dvořákovi bonus ve výši 1,6 milionu korun. Není její osamělý boj už umanutý?

Je omyl myslet si, že Hana Lipovská je osamocená. Žasnu nad tím, kolik lidí jednání Rady ČT sleduje a drží Haně palce! A jak jsou zhnuseni pokrytectvím některých radních, do kterých vkládali naděje na změnu v ČT.

Prakticky na každém jednání Rady ČT poukazovala Hana Lipovská na konkrétní hospodářské problémy, na střet zájmů generálního ředitele Petra Dvořáka, na to, že nepodává majetkové přiznání, na podivné začerněné smlouvy. Mluvila o provázanosti Dvořáka a České televize s právníky společnosti PPF. Ukázala, že Česká televize, kterou Dvořák řídí, platí za služby společnosti GOPAS, kterou Dvořák spoluvlastní se spolumajitelem PPF Ladislavem Bartoníčkem, a to prostřednictvím firmy ukryté v daňovém ráji. Doložila konkrétní případy, kdy Petr Dvořák Radě ČT a občanům prokazatelně lhal. Každé jedno z obvinění by samo o sobě vedlo k pádu drtivé většiny veřejných funkcionářů. Petr Dvořák však sedí na Kavčích horách dále.

Jak je to možné?

Petr Dvořák je chráněn souručenstvím médií, byznysu a zmíněných politických stran, včetně ANO a SPD, které se neustále tváří, že jim ČT křivdí. Jen proto se v médiích ze vznesených obvinění neobjevilo takřka nic. Česká televize dokonce poskytla prostor smyšleným tvrzením časopisu Respekt, podle kterého měla Lipovská na Policii ČR obvinit Dvořáka z toho, že ji chce zabít. Na základě tohoto lživého tvrzení pak Dvořák podal na Lipovskou bizarní trestní oznámení. Souručenství politické moci, byznysu a médií lze vidět i na únicích z policejního spisu Lipovské. Postupně ztratili drajv i všichni původně neohrožení bojovníci za svobodnou veřejnoprávní televizi mezi členy Rady. Rada jako celek odmítala situaci řešit, a patrně pod vlivem tlaku na Lipovskou se od jisté chvíle snažila jít Dvořákovi na ruku. I proto jsem ráda, že se poslanec VOLNÉHO Bloku Lubomír Volný rozhodl navrhnout odvolání celé Rady ČT. Ti zbabělci si nic jiného nezaslouží.

Počkejte, vždyť většina odpůrců Petra Dvořáka naopak kritizuje, že Rada nebyla kvůli obstrukci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN dovolena a že tedy vlastně ani nemůže Dvořáka odvolat. Proč by podle vás měla Sněmovna Radu naopak odvolat?

Podle zákona o České televizi Sněmovna odvolá Radu, pokud Rada neplní své povinnosti stanovené zákonem. Mezi tyto povinnosti patří mimo jiné kontrola hospodaření televize, rozhodování o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlížení na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize, ale také jmenování a odvolávání generálního ředitele.

V uplynulých měsících členové Rady ČT opakovaně mohli a měli konat, ale nekonali. Dvořáka a jednotlivé kauzy České televize kryla. Neřešila, jak ČT ve svém vysílání prokazatelně ničila konkrétní lidské osudy: mohla a měla požadovat omluvu ČT za poškození Marie Šupíkové v kauze Lidice, podplukovníka Pavla Černého, bývalého poslance Pavla Severy, Aleny Vitáskové, Lucie Groene Odkolek, advokátní kanceláře Volopich&Tomšíček nebo novináře Marka Přibyla. Jednotlivé kauzy se táhnou řadu let, ale z Kavčích hor zní stále znovu stejné heslo: „Česká televize se nikdy neomlouvá“.

Co by se stalo, kdyby Sněmovna na popud poslance Lubomíra Volného skutečně Radu ČT odvolala?

Mám s tím zkušenosti z televizní krize. Poslanecká sněmovna v lednu 2001 na svém mimořádném zasedání jednala o situaci v České televizi. S okamžitou platností tehdy odvolala Radu ČT, dočasně převzala její pravomoci a zvolila novým generálním ředitelem Jiřího Balvína. Až v květnu byla zvolena nová Rada ČT, která později Balvína potvrdila ve funkci. Odvolání Rady tedy není ničím neobvyklým nebo nemožným.

Vraťme se ještě k dění ve Sněmovně. Překvapilo vás, že se za Lipovskou nepostavilo ani hnutí SPD? Tomio Okamura přece její kroky v Radě na svém Facebooku dlouho podporoval. Sama Lipovská tvrdí, že jí nabídl, aby za SPD kandidovala jako pražský lídr ve volbách do Sněmovny.

Tomio Okamura pro své hnutí SPD paradoxně díky činnosti Lipovské v Radě dostal všechno, co potřeboval. Vytrvalý tlak na vyváženost zpravodajství a publicistiky vedl k tomu, že SPD je dnes ve vysílání ČT neustále. Ostatně, lídr pražské kandidátky SPD Josef Nerušil se nechal slyšet, že považuje Petra Dvořáka za nejlepšího ředitele, který Českou televizi „vytáhl, pozdvihl a dal jí moderní kabát.“ To asi vypovídá v kostce vše o vřelém vztahu dnešní SPD k České televizi.

Mimochodem, Deník N nedávno zveřejnil názory voličů VOLNÉHO Bloku, kteří dříve volili SPD a věřili Okamurovi: „SPD mě těžce zklamalo. Když vidím, jak něco Okamura vypráví, a pak si to ověřím, mám z toho nervy.“ „Okamura není opozice. V podstatě je to rádoby opozice, která má stáhnout ty, kteří úplně nesouhlasí s tím, co dělá vláda. Ale jen o tom mluví a nic nedělá.“ „Vždycky jsem volil Okamuru, ale letos mu už hlas nedám. Hnutí mě zklamalo. Je to byznys pár lidí, kteří jsou propojeni i s jinými stranami, než je SPD.“ Tolik hlas lidu z pražské Letné.

Vy sama jste v úterý na veřejném jednání volebního výboru ve Sněmovně byla. Jak to vypadalo na místě? Kdo byli zástupci veřejnosti a jak se chovali?

Do Sněmovny přišlo několik desítek občanů, kteří chtěli podpořit Hanu Lipovskou a ukázat poslancům, že je jako koncesionáře reprezentuje. Na transparentech jsem viděla hesla „ČT patří občanům, ne zaměstnancům“, „Kvůli tobě, Dvořákova sebranko, do spacáků nepůjdeme“ nebo „Odvoláním Hany Lipovské chcete umlčet poslední hlas koncesionářů“. Všichni hosté – byli mezi nimi učitelé, lékaři nebo advokáti – se chovali velmi spořádaně, s úctou k půdě Poslanecké sněmovny. Poslancům však bylo neplánované setkání s občany evidentně nepříjemné. Ukázalo se, že se občanů prostě bojí, a tak začali hledat záminku k jejich vyloučení z místnosti. Nakonec si zvolili směšný důvod k přerušení schůze: údajně, aby si hosté nasadili respirátory a neporušovali tak hygienické předpisy.

Respirátory byly v místnosti povinné?

Asi tak jako na večírku během karlovarského festivalu. O tom, jak pokrytecká tato záminka byla, svědčí fotografie z jednání výboru – byli jsme svědky toho, jak v místnosti seděla třeba poslankyně Olga Sommerová, poslanec Petr Gazdík nebo Pavel Blažek bez respirátorů. Hosté naopak s sebou respirátory měli, a kdyby byli slušně vyzváni, jistě by je mnozí použili. To se však poslancům do hry rozhodně nehodilo – potřebovali jednání přerušit a změnit v neveřejné, aby mohli odvolání Lipovské projednat bez přítomnosti občanů. Lidé žasli, jak jejich poslanci lžou a vysmívají se jim do očí, jak je vulgárně napadají. Dobře to shrnula jedna návštěvnic: „Když jsem už měla plné zuby lží České televize, odhlásila jsem si ji a přestala jsem platit koncesionářské poplatky. Jak se mám ale odhlásit z placení našich poslanců? Tyhle skutečně živit nechci.“ Jsem přesvědčena, že proti pohrdání občany se protestovat musí.

Česká televize hraje významnou roli ve volbách i díky předvolebním průzkumům a volebním debatám. VOLNÉMU bloku zatím průzkum společnosti KANTAR prezentovaný v Otázkách Václava Moravce přiřkl 2 % stejně jako hnutí Trikolora. Věříte tomu?

Absolutně nevěřím. V roce 2010 nebyla naše strana v jediném průzkumu a v jediné televizní debatě. Přesto jsme získali téměř čtyři procenta a ve třech krajích jsme překročili pětiprocentní hranici.

