Bohbot: Stíhačky Ukrajině – důvod je jediný. USA mají svůj cíl

reklama

Jak podle vás pomůže, či nepomůže ukrajinské armádě získání letounů F-16?

Po více než ročním úsilí, kdy prezident Zelenskyj vyvíjel tlak na spojence na osobních jednáních i cestou vzdálených připojení a prezentací, se Ukrajincům konečně podařilo přimět amerického prezidenta Bidena, aby schválil poskytnutí stíhaček F-16 ukrajinské armádě. Rozhodně je to morální vzpruha pro ukrajinskou armádu, která právě prohrála důležitou bitvu o Bachmut a potřebuje dobré zprávy a příslib šťastnější budoucnost. Jak se říká, naděje umírá poslední. A naděje udrží Ukrajince v boji a USA v zisku, dokud nebude znám výsledek dlouhodobě deklarované ukrajinské protiofenzivy. Pokud vůbec začne. Po získání západních raket a tanků se staly nejnaléhavějším ukrajinským požadavkem stíhačky. Ukrajinské letectvo se stále ještě opírá o letadla, původně vyrobená v bývalém SSSR, která zůstala na Ukrajině po jeho rozpadu. Tato letadla přežila první vlnu ruské invaze jen díky tomu, že opustila základny a přesunula se na opuštěné přistávací plochy a odlehlé silnice, které Rusové nedokázali najít. F-16 je skvělý víceúčelový stíhací letoun s vynikajícími manévrovacími schopnostmi, vynikající akcelerací a vysokým výkonem. Jeho pořizovací a logistické náklady jsou velmi rozumné. A co je důležité, může používat velké spektrum munice, což je u starších stíhacích letounů velmi vzácné. Může ale toto skvělé letadlo pomoci Ukrajincům? Nemůže. V žádném případě!

Proč myslíte? Sám přece říkáte, že F-16 je vynikající letoun.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 19935 lidí Na rozdíl od houževnatých stíhacích letounů sovětské konstrukce, které používají jak Rusko, tak Ukrajina, je F-16 velmi choulostivý a „rozmazlený“ stroj, který potřebuje dobré podmínky pro start a přistání. Největším problémem jeho použití v ukrajinských podmínkách je velkoplošný vstup přívodu vzduchu do motoru, umístěný v jeho spodní části. Za letu vypadá impozantně, dokonale se hodí k motoru a konstrukci trupu, který je díky němu úzký a obratný. Na zemi je také skvělý, protože instalace motoru nízko nad zemí usnadňuje jeho údržbu a opravy. Problémem je ale start a přistání stroje – tak velký vstup vzduchu přibližně metr nad zemí snadno nasaje jakékoliv cizí těleso na vzletové dráze, což může způsobit fatální poškození motoru. Skutečnost, že se celé ukrajinské letectvo skrývá a používá improvizované vzletové dráhy, pro něj znamená obrovské riziko od pojíždění na start až po dosednutí a vypnutí motoru po přistání. Bez ohledu na nebezpečnost mise, k níž startuje.

Letoun F-16 prostě není MiG. Je navržen pro operace z čistých a upravených základen, s pěstěnými trávníky mezi drahami s asfaltem tak čistým, že si na něm můžete usmažit omeletu. Jak sterilní myslíte, že jsou Zelenského „MiG roads“? A jak bezpečné bude z nich startovat, když navíc sedíte v letadle, které je pro vás nové? Stačí, abyste nasáli jediný zapomenutý kámen nebo šroub, a letadlo plné paliva se může zřítit. Nejproblematičtějším na F-16 je ale ještě něco jiného. Existuje totiž ve velkém množství různých modelů a provedení, vyžadujících odlišné zacházení a údržbu. Slíbené letouny budou pocházet z různých zemí a zajišťovat jejich odlišnou logistiku a servis na území Ukrajiny bude velkým problémem. Porucha letadla znamená, že spadne a rozbije se, ne že „jen“ přestane fungovat jako tank, obrněné vozidlo nebo raketa.

Fotogalerie: - Princ a Černochová

Asi jedinou možností ukrajinského letectva tak zůstává držet letadla F-16 co nejdéle na zahraničních letištích, těsně před nasazením je přelétávat na území Ukrajiny na speciálně připravená letiště a na bojové mise startovat z nich. Což je mimochodem také jediná možnost, jak se hostitelská země může vyhnout tomu, aby se stala legitimním cílem pro odvetné údery ruské armády. O totéž by se ostatně měla snažit i Česká republika. Naše vláda se snad zatím nechystá přijmout na české území ukrajinské letouny. Ale americké základny a české výrobní kapacity sloužící ukrajinské armádě se v případě přímého střetu NATO s Ruskou federací prakticky okamžitě stanou legitimními cíli ruských raket a střel s plochou dráhou letu. To by si měla naše vláda uvědomit.

Za předpokladu, že se ukrajinské letectvo s těmito problémy vyrovná, jak dlouho by trvalo přeškolení jeho pilotů na F-16?

Pokud už umíte pilotovat jiný bojový letoun, naučíte se létat s F-16 během několika měsíců. Určitě to netrvá roky. Ale létání a účinný boj je něco úplně jiného. Když jsem u námořnictva dostal svůj první samopal Uzi, zvládl jsem ho po týdnu. Ale naučit se s ním efektivně bojovat mi trvalo měsíce a roky. Přechod na jiné zbraně, který jsem musel zvládnout jako výsadkář, znamenal opět se učit zcela nové metody a taktiku jejich použití. Zvládání efektivního použití ručních zbraní se přitom nedá srovnat se stíhačkou s její elektronikou, spojovacími systémy a schopností manévrovat. Navíc za situace, kdy všude létají rakety a snaží se vás „sundat“ zkušení ruští piloti perfektně zvládající svá SU a MiG.

Proč byl převod F-16 na Ukrajinu schválen až nyní?

Američané chtějí dále prodloužit válku a vydělat na tom. A mluvíme o opravdu obrovských ziscích. Každá F-16, kterou Nizozemsko nebo Dánsko pošlou na Ukrajinu, bude muset být nahrazena nákupem nových amerických F-35. A zatímco budou umírat další Ukrajinci a Rusové, do Ameriky budou proudit peníze umožňující jí zmírnit probíhající ekonomickou krizi. A Evropa? Ta stále „přijímá objednávky“. Věřím ale, že mnoho Evropanů už začíná chápat, že byli oklamáni. Pro NATO je hlavní hrou moc a peníze, nikoli ochrana Ukrajiny nebo Evropy. Věřím také, že pokud se lidé budou snažit pochopit, co se opravdu děje, zjistí, že Ukrajina vlastně nic nevyhrává, ale jen ztrácí. Umírají mladí muži, jsou ničeny další a další budovy a továrny, zatímco normální lidé mají těžký a smutný život. Věřím, že to, co brání Evropanům a evropským vůdcům postavit se a říct dost, je jejich hrdost. Je těžké přiznat, že jste byli oklamáni a podvedeni. Jen proto nám NATO může dál prodávat sny o krutých Rusech, kteří budou brzy poraženi, a o šťastných hrdých Ukrajincích, kteří ochotně pokračují v boji za svou zemi a za celou Evropu, zatímco jejich rodiny hrdě čekají, aby je přivítaly po každé úspěšné misi. Pravda je jiná. Každý si ale musí vybrat, co chce vidět a čemu nebo komu chce věřit.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama