Bojím se, mám rodinu... ale já musím. Hospodský, který odmítl zavřít, řekl pravdu o zásahu policie, Blatnému se líbit nebude

ROZHOVOR „Samozřejmě, že se obávám. Mám rodinu, která by nebyla úplně ráda, kdybych byl 48 hodin zadržený. Ale kdyby se Václav Havel obával, že půjde do vězení, tak tu dneska máme Jakeše,“ říká jasně majitel restaurace Šeberák v pražských Kunraticích Jakub Olbert. A po celou dobu rozhovoru zní jeho hlasem optimismus a nezlomná vůle vydržet. Olbert je jedním z těch, kteří i přes zákaz nechávají restauraci otevřenou po 20 hodině; nejen kvůli financím, ale hlavně jako obranu svobod. Podle něj se vracíme o desetiletí zpátky, aniž bychom si toho všimli. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) jeho kroky označil za políček slušným lidem – zatímco podnikatel považuje za políček chaotické kroky, které mohou způsobit krach malých podnikatelů.

Ve středu večer u vás bylo zase živo. Znovu jste i přes zákaz nechal po 20 hodině svoji restauraci otevřenou. Na místo dorazila policie a věc s vámi řešila. Proč jste nechal otevřeno a jak ten zásah probíhal?

Začnu od první otázky. Nechali jsme otevřeno proto, že si myslíme, že vládní nařízení jsou protiústavní a protiprávní. Myslíme si, že jsou diskriminační vzhledem k tomu, že jsou stále otevřeny nadnárodní řetězce a vzhledem k tomu, že jsou supermarkety plné lidí.

Probíhalo to tak, že zhruba ve 20:15 přijelo na naše parkoviště několik aut Policie ČR. Nejprve zajistili vstup do celého areálu, pak došli k restauraci, kde jsem na ně čekal já a poměrně hodně reportérů. Policisté mě vyzvali, abychom šli do restaurace, kde mě obeznámili s tím, proč přijeli, řekli mi, co porušuji, a řekli mi, že se tím vystavuji možnosti určitých postihů. Ptali se mě, zda uzavřeme restauraci, což jsem odmítl, takže mi řekli, že s tím musí seznámit hosty a budou chtít, aby restaurace byla uzavřena. Nakonec k tomu nedošlo. Policie byla u nás až do 21:45 a hosté v restauraci dál konzumovali, postupně platili a odcházeli, poslední odešli po deváté hodině. Další hosté se k nám nedostali, protože policie zavřela vstup do areálu, stála u restaurace a nepouštěla nikoho dovnitř. Za asistence policie jsme v deset hodin zavřeli a jeli jsme domů.

Jinak řečeno, násilně vás nenutili restauraci zavřít, ani nenutili odejít hosty, jen čekali, až zaplatí a odejdou?

Dalo by se to tak říct.

Považujete jejich zákrok za profesionální?

Velmi.

Nebylo to poprvé, kdy jste nechal otevřeno i přes zákaz. Sám tvrdíte, že nařízení vlády jsou protiústavní a protiprávní. Budete v tom pokračovat?

Budeme, musíme. Já jsem včera sledoval záběry z Poslanecké sněmovny, kde se sešla polovina lidí, kteří jsou placeni z našich daní – a polovina z té poloviny řekla, že prodlouží nouzový stav, takže 53 lidí z ANO a KSČ a ČSSD nám vlastně dál bude omezovat naše ústavní svobody. Takže musíme pokračovat.

Jaký postih vám hrozí? Dostal jste pokutu?

Pokutu jsem nedostal, policie mi řekla, že mohu čekat předvolání na magistrát, protože jde o přestupek, kde budu podávat vysvětlení. Takže počkáme, až bude magistrát činit nějaké kroky.

S koronavirem se perete, jak se dá. Měli jste degustace nového menu, hosté měli podepsané dohody o provedení práce, aby je mohli konzumovat. Vím také, že děláte rozvoz jídel… tedy i přesto, že děláte, co můžete, nestačí to, abyste udržel svůj podnik nad vodou?

Určitě ne, ale to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je ten, že ztrácíme naše svobody a vracíme se o mnoho desetiletí zpátky, aniž bychom to viděli, protože jsme v komfortní zóně a nic nás netlačí, abychom se zajímali o to, co se děje v Poslanecké sněmovně.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný napsal na sociální síť: „Otevření restaurace Šeberák považuji za políček všem slušným lidem, kteří dodržují platná opatření, a pomáhají nám tak bojovat se současnou epidemickou situací. Už včera jsem požádal hygienu a policii, aby konali. Znevažování nastavených pravidel není hrdinství.“ Co byste ministrovi vzkázal?

Já bych vzkázal ministrovi, že je to jeho názor, na který má právo. Úplně stejně bych se mohl pustit do jeho poradce Prymuly, který zásadně porušil své nařízení, které omezuje naše svobody, a co se stalo? Roman Prymula je placený z našich daní, z mých i z vašich. Prymula něco nedodržel, něco pokazil, což se každému z nás může stát. V případě nás, kteří něco pokazíme, nás chtějí zavírat, perzekvovat, chtějí nám všechno brát. V případě Prymuly se stalo, že se z ministerstva zdravotnictví posunul trochu níže, má skoro stejné pravomoci, ale hlavně je dál financovaný z kapsy lidí, kteří tím vším trpí. Takže jestli někdo někomu dává výrazný políček, je to Blatný například tím, že Prymulu má stále v týmu.

Jestliže Blatný slibuje z týdne na týden, že otevře v pondělí, pak ve středu řekne, že v pondělí neotevře, pak zase, že otevře... Ve čtvrtek opravdu otevře a následně v neděli opravdu bezdůvodně zavře, i když si lidé nakoupili suroviny. To není políček, to je plivnutí do tváře všem slušným malým podnikatelům, kteří si nakoupili třeba na vánoční trhy spoustu materiálu a zboží, a teď zkrachovali.

Objevila se diskuse, jestli je lepší kvůli nejasné budoucnosti prostě do jara úplně zavřít, nebo se snažit vydržet a platit vše, často z osobních úspor, dále. Jak je to u vás?

Vše vždy záleží na ekonomice podniku. Pokud podnik leží v zóně, kde je nájemné – jeden z největších nákladů – vysoké a majitel nemovitosti není s to se dohodnout, je lepší zavřít, protože vás to umoří. Ale hlavně nikdo neví, co bude. Dnes jsem slyšel Šmardu, který říkal, že bude nouzový stav do léta. To je věc ekonomiky každého provozu a každý provoz se musí rozhodnout podle toho, v jaké je kondici.

Co je pro nás podnikatele hloupé – my jsme lidé činorodí, lidé, kteří jsme pozitivní, jinak bychom ani nemohli podnikat, takže stále věříme, stále nasazujeme každé ráno krk a řekneme, že to půjde, pojďme... a strháváme okolí – ale bohužel dost často přejdeme čáru, kde už si nevšimneme, že už jsme z racionálních důvodů dávno zavřít měli, protože nás to semele, sebere nám to veškeré úspory i několikaletou a celoživotní práci a energii.

Vy se ale zatím držíte celkem dobře, jak vás tak poslouchám...

Držíme, podnikání máme rozdělené. Jedna část je restaurace, druhá část je další firma, která nás nějakým způsobem živí. Jsme v Kunraticích, kde nejsou nájmy tak exponované. A ke všemu máme úžasné zaměstnance, kteří nám během koronaviru přistoupili na spoustu dohod. Takže hospoda se drží tak, že doplácíme málo.

Nebojíte se, že vás policie na 48 hodin zadrží za trest, jak se také v podobných případech zvažuje?

Samozřejmě, že se obávám. Mám rodinu, která by nebyla úplně ráda, kdybych byl 48 hodin někde jinde. Pravděpodobně k takovému kroku nesáhnou, ale kdyby se Václav Havel obával, že půjde do vězení, tak tu dneska máme Jakeše.

Vás tedy, předpokládám, poslední vládní opatření nepotěšila i kvůli tomu, že restaurace mají být uzavřené po 20 hodině a jsou to právě restaurace, které jsou v souvislosti s alkoholem a konzumací jídel údajnou rizikovou oblastí, kde by se nákaza mohla šířit. Jak tedy vnímáte argument, že restaurace jsou ohrožením, zatímco obchodní domy dál fungují?

Já ten argument vnímám jako velmi emotivní výkřik někoho se shora. Předpokládal jsem, že pokud máme vládní činitele, jsou to ti nejlepší z nás a mají okolo sebe nejlepší týmy, které jim radí. Rozhodnutí, jak říká Blatný – jedeme na základě modelů a výpočtů čísel... Ale přeci nikdo nevypočítal číslo, kolik lidí se nakazilo v restauraci, kolik v supermarketu a kolik ve škole. Zajímalo by mne, proč se ministr Blatný zaměřil zrovna na restaurace, kde v souhrnu sedí večer – a teď to přeženu – tisíce lidí, ale nezaměřuje se na hypermarkety, kde jsou desetitisíce lidí. Ano, tam nekonzumují alkohol, ale všichni sahají na stejné věci a jsou od sebe daleko méně než dva metry.

Spousta lidí tam mezi sebou komunikuje, stahují si roušky, jsou narvané obchoďáky. Nerozumím tomu, proč restaurace? Jestli si Blatný myslí, že lidé nechodí k někomu domů místo do klubu a tam nebudou slavit narozeniny a výročí, tak je na velkém omylu. Budou slavit stejně, jen se přesunou někam jinam. Vždyť máme zkušenost z prohibice, ať už je to z Ameriky, nebo z Evropy, to není cesta. Tyto zákazy jen vrhnou to, co je legální, do nelegálního prostředí a začnou se dít věci, které nejsou se zákonem slučitelné.

Jakou známku byste české vládě udělil za zvládání koronavirové krize, co se gastronomie týká?

Nechtěl bych být tím, kdo hází všechny do jednoho pytle. Mně je osobně líto Adama Vojtěcha, který dostal strašně za uši, ale byl slušným člověkem. Slušnost je pro mě téměř na prvním místě, proto si i vážím prezidenta Václava Havla. Pro Vojtěcha je trojka dobrá, ale pak už nemám slitování. Jde to všechno za pět. Jejich hlavní cíl je politická preference, ale nikoliv, jak se lidé mají. Od začátku koronavirové krize si myslím, že je to postavené na obavách – pozor, až budou fotky lidí, kteří umírají na ulici nebo v nemocnicích na chodbách, tak vám to srazí preference. To je hlavní důvod, proč vláda jedná, jak jedná.

Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů, pro CNN Prima News, jak jistě víte, prohlásil, že špatné restaurace a hospody zkrachují, což pomůže trhu. Ale také, že jich je v České republice mnoho. Máme jich až příliš? A co říci k jeho komentáři, na kterém podle reportáže pořadu 168 hodin České televize trvá?

Co říci s klidnou hlavou panu Dufkovi? Já si vážím lidí, kteří v životě něco dokázali, kteří ať už něco vybudovali nebo dlouhodobě někomu přispívají, pomáhají. Dufek není ani jeden z nich, za ním je jen spáleniště a pustá cesta, takže já jeho názor ani nechci nějak soudit. Je to jeho vyjádření, on je tam, kde je, protože v životě nenašel jiné uplatnění, a řadím ho dnes vedle pana Vojtěcha, který podobná vyjádření dával také. Jde o znevážení práce lidí, je to plivnutí spoustě lidem do tváře ve chvíli, kdy se válejí na zemi v křeči a přemýšlejí, zda zůstanou na světě, nebo ne.

Zmínil jste Romana Prymulu, který porušil vlastní nařízení. Deník Blesk zveřejnil fotku, jak vychází ze zavřené restaurace. Pak to byl ale Miroslav Kalousek z TOP 09 a šéf lidovců Marian Jurečka, kdo se objevili na fotkách...

Vnímám všechny tři pány jako lidi především, a proto z té lidské části tomu rozumím. Chápu i situaci, velmi složitou, jsou pod neustálým tlakem médií a voličských preferencí. Na druhou stranu, pokud se rozhodli, že budou zastávat určité politické posty, nesou na zádech obří zodpovědnost, která se ale z politiky úplně vytratila, a hlavní vinu na tom má premiér Andrej Babiš, který tu morálku posunul na samé dno. To, že k tomu došlo, bylo ne vědomé porušení, ale automatická věc, kterou pánové dělají dnes a denně, protože se cítí být někým jiným, než normálním občanem.

Co říkáte na vyjádření Dufka, že se hospodští prostě překvalifikují na dělnické profese?

Je pravda, že nám dělníci a řemeslníci velmi chybí. Panu Dufkovi bych řekl, že by měl potom vymyslet, až budeme mít takových dělníků, kam budou chodit po práci, protože restaurace dávno nebudou fungovat. Já celý život u zaměstnanců razím, že ukázaná platí. Chtěl bych, aby mi ukázal, že něco umí, ať něco vytvoří, někomu pomůže, ať něco postaví, něco řídí. Ať je za ním vidět nějaký kus práce; a pak ať vynáší soudy a kritizuje. Tohle z jeho pozice nemá vůbec žádnou váhu.

