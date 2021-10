Bouchne to. Občanská válka? Zlá zpráva o islámu v Evropě od bývalého muslima

reklama

Ve Velké Británii zemřel po útoku nožem poslanec David Amess, když komunikoval s voliči. Přibývá ale i útoků na ženy, které se ve večerních hodinách bojí vycházet. V Anglii je přitom zakázáno nosit u sebe i nůž. Jak tamní vývoj vnímáte?

Podle mne je to jen prostý důsledek té politiky progresivních neomarxistů na Západě, kteří jsou dosti vlivní i v té Anglii. Slušní občané se dobrovolně podřizují této politice a odzbrojují se. Neumí se už ani pořádně bránit a věří té propagandě o tom, že stát je ochrání.

Jenže stát je nedokáže ochránit na sto procent – a toho využívají právě zločinci a lidé toužící páchat násilí. Oni vnímají, že se ze slušných lidí staly ovce ochotné riskovat, že je někdo podřízne, a že tyto ovce slepě věří státu. No a pak nastoupí ti samí progresivisté a začnou nakonec zločince obhajovat, že jsou to vlastně chudáci, oběti většinové společnosti, kterým někdo v dětství rozkopal bábovičky, a proto se teď oni mstí a jsou násilničtí, a proto je prý nemůžeme nijak potrestat a oni nakonec mají luxusní pobyt ve vězení a mírné tresty. A tohle se děje nejen v Anglii nebo na Západě, ale už se to prosazuje i u nás. Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 71% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 19482 lidí

Jsem toho názoru, že tahle neosocialistická výchova vede lidi k tomu, aby se z nich staly jen poslušné ovce neschopné se bránit, a to nakonec Evropu zahubí. Ale být poslušnou ovcí je pohodlné a ovce mají vždy plná korýtka jídla a pocit bezpečí. Ovšem do doby, než ochranní psi zrovna nejsou u stáda a na stádo se vrhnou vlci. A tohle je přesně tahle situace v Anglii a na celém Západě.

Co tedy patří mezi hlavní příčiny zvyšující se kriminality podle vás? A uvědomují si to Angličané dostatečně?

Už jsem to řekl. Podle mne je většina lidí pohodlná a líná, takže si to raději omlouvá různými zdůvodněními a slepě věří, že jim se to stát nemůže, že přece všemocný neosocialistický stát je ochrání. Podívejte se na tresty ve středověku, které byly kolikrát velice přísné a brutální, ale stejně část lidí zločiny dál páchala. Ovšem, když přísnost snížíte, tak to nepovede k potlačení zločinu, ale naopak se zločin rozroste a bude sílit, protože víc a víc lidí si vědomí, jak výhodné je pro ně zločiny páchat, a že tresty jsou mírné.

Situace se zhoršuje již několik let. Kde je tedy největší chyba v postupu tamních státních orgánů?

Chyba je v nastavení celé společnosti a těch, koho si společnost volí jako své představitele – politiků. Ti nastavují pravidla, zákony a politiku úřadů. Dokud se nezmění, koho volí společnost do vládních pozic, tak se nezmění nic ani na tomto stavu, ten se bude více a více zhoršovat. Nakonec se paradoxně můžete větší míry bezpečí a svobody dočkat v oblastech pod kontrolou muslimských přistěhovalců – a jejich islámského práva – než v oblastech, kde bude vše jen pod nadvládou dnešního úpadkového evropského státu.

Francie nedávno zavedla nová pravidla pro islámské náboženství a jejich vůdce. Jak se podle vás projeví?

Jen to posílí mezi muslimy pocit, že francouzský stát proti nim vede válku, a uzavřou se ještě více do sebe a stejně si najdou cesty, jak ta francouzská opatření obejít. A také to nakonec mezi francouzskými muslimy vyvolá dojem, že muslimové usilující o soužití s nemuslimskými Francouzi jsou zrádci islámu, kteří se spojili s těmi, kdo chtějí islám změnit a donutit muslimy k vzdání se islámu a k přijetí francouzských přestav. Prostě nepovede to k ničemu dobrému a jen to vyostří konflikt ve francouzské společnosti.

A jednou se to zlomí. Jednou přijde den, kdy se stane něco, co tohle napětí uvolní a francouzští muslimové povstanou proti „diktatuře“ francouzského ateistického státu. Otázka je, kdo tento střet vyhraje? Protože už dnes mají muslimové ve francouzské armádě a policii velmi silné zastoupení a je tedy otázka, na čí stranu se francouzští vojáci a policisté muslimského vyznání přidají? Na stranu muslimů, nebo ateistické francouzské republiky?

Hrozí Francii, potažmo státům Evropy, občanská válka? A půjde tedy o střet náboženský?

Podle mě je to jeden z reálných scénářů. Nábožensky nebude primárně po linii muslimové proti nemuslimům. Spíše to bude konflikt mnoha uskupení a ideologií. V každé zemi bude individuální průběh a někde nemusí nastat vůbec. Spouštěčem může být cokoliv. Zhoršující se ekonomika, boj o podobu státu a vliv islámu na společnost a podobně. Těžko se to přesně odhaduje. Jediné je jisté, že současný dlouhodobý vývoj směřuje k úpadku Evropy, byť vedení Evropské unie utrácí obrovské peníze za pozitivní reklamu, ale realita je úplně někde jinde. Hodně mi to připomíná popis socialistického systému SSSR před jeho krachem.

Papež nedávno vyzval k řízení migrace. Co si o této výzvě myslíte?

Papež je snílek a idealista nežijící v realitě. On vůbec nevnímá rizika a problémy spojené s masovou migrací. On hovoří jako politbyro Evropské unie, protože má obdobnou ideologií neomarxismu.

Zhorší se situace s migrací kvůli tomu, co se děje v Afghánistánu? Jak moc se to může dotknout Evropy?

Určitě to bude mít vliv, a to hodně negativní. Ale spíše v dlouhodobém vývoji. A Evropy se to rozhodně dotkne nejen dlouhodobou masovou migraci Afghánců do Evropy, ale i tím, že evropské státy nebudou tyto ilegální migranty nejspíše vracet do Afghánistánu, kde vládnou islamisté. Takže vlastně afghánští ilegální imigranti mají dost velkou šanci zůstat v Evropě, když se sem dostanou, což bude víc a víc lidi motivovat k cestě do evropského ráje. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 23% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16511 lidí

Situace je napjatá na polsko-běloruské hranici, kde dokonce chvíli mezi vojáky živořila skupina migrantů. Evropská unie obviňuje Bělorusko, že migranty posílá do států Unie, Polsko vyhlásilo stav nouze a nemíní nikoho pustit dovnitř, za což sklízí kritiku Bruselu. Jak tento konflikt řešit?

To je otázka. Jak to řešit? Protože vedení Evropské unie již mnohokrát deklarovalo, že ty ilegální imigranty chce nechat v Evropě a jen chce tu ilegální migraci změnit v řízenou migraci. Proto běloruský prezident Lukašenko reagoval tak, jak reagoval a v odvetě za podporu běloruské opozice dal Evropské unii ochutnat její vlastní medicíny a podpořil masovou migraci do Evropy. Poláci se musí rozhodnout, co vlastně chtějí – a pokud chtějí zastavit masovou migraci, tak si musí uvědomit, že vedou válku nejen s běloruským režimem, ale i s režimem Evropské unie v Bruselu. A pokud to bude nutné, tak při obraně Polska, jeho suverenity a budoucnosti musí být připraveni i vystoupit z Evropské unie, protože jinou možnost nemají. Buď se postaví Západu, tak jako Německu v roce 1939, anebo budou muset kapitulovat před diktátem Západu, tak jako Československo kapitulovalo před Mnichovským diktátem v roce 1938. Prostě jiná cesta není.

Ovšemže se to těžce dotýká i nás v České republice. Pro časopis Reflex jsem v komentáři napsal varování, které se začíná naplňovat, cituji: U nás se ještě stále situaci moc pozornosti nevěnuje. Zároveň dnes máme nejhorší vztahy s Polskem od roku 1989. Pokud ale německé úřady zavedou pohraniční kontroly na hranici s Polskem, tak je víc než reálné, že se ilegální imigranti mohou vydat směrem na naše území a odsud se pokoušet dostat dál do Německa či do Rakouska. Velice rychle tak mohou vzniknout problémy i u nás. Pokud nebudou moct běženci snadno překročit hranici s Německem či s Rakouskem, může v nejhorším případě dojít ke vzniku táborů i na našem území. Otázkou je, zda jsou naše úřady a politici na takovou situaci připraveni?

Ukazuje to, že členské státy budou v kritických situacích vždy jednat samy za sebe bez ohledu na Evropskou unii?

Kéž by tomu tak bylo. Bohužel faktem je, že západoevropské země jsou pod kontrolou neomarxistických elit a tak kolikrát jednají v zájmu Evropské unie proti zájmům svých vlastních států a národů. Některé země opravdu hájí své zájmy proti zájmům Evropské unie, například Maďarsko a Polsko, ale taky tu máme země, kde vláda obyvatelům tvrdí, jak hájí jejich zájmy, ale přitom jim lže a hájí zájmy Evropské unie a na zájmy národa kašle. Příkladem je například naše česká vláda, a to nejen za vlády Babiše, ale i za vlády Sobotky a předtím za vlády pravice. Prostě každá skupina hájí a prosazuje své zájmy.

