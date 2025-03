Cenzura a omezování svobod ve jménu „vyššího blaha“. Nic neskončilo, varuje advokát Nielsen

„Čas na opravdové bilancování dosud nepřišel. Vždyť covid u nás dnes už takzvaně nikoho nezajímá. Podívejte se na to, co píší média,“ upozornil Nielsen. Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3789 lidí

„My, v rámci našeho institutu Pro Libertate, ale nikdy nezapomeneme na to, jak během covidové pandemie selhaly základní mechanismy práva, na které lidi dodnes spoléhají,“ říká. A vypočítává: „Jak Nejvyšší správní soud nedokázal ochránit děti před izolací, která byla nesporně nezákonná a jejíž důsledky dnes přiznávají všichni psychologové. Jak Nejvyšší správní soud rušil nezákonná opatření s několikadenním odkladem. Na to, jak koalice SPOLU s Piráty a STAN schválila novelu pandemického zákona.“

Čas na bilancování podle Tomáše Nielsena nepřišel proto, že to, co se tehdy vlády naučily, aplikují dodnes: „Ať už jde o cenzuru, o nátlak na omezování svobod člověka ve jménu boje proti ‚dezinformacím‘, ‚hybridním válkám‘ a jiným vyšším blahům. A – opakuji – podívejte se, co píší média.“

Své vyjádření pro ParlamentníListy.cz advokát Nielsen uzavřel slovy: „A stejně tak opakuji, že my na to, co se stalo, nezapomeneme. Ani na ty, kdo za to nesli odpovědnost.“