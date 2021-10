Česká televize? Bruselská. Vymalováno. Dvořák teď může klidně spát. Po Kellnerově tragické smrti... Petr Štěpánek říká: Přestat to platit!

„Více Bruselu, Berlína, další umírání naší suverenity, Green Deal, další genderové třeštění i nevídaný útok na vlastní peněženky,“ vypočítává v souvislosti s výsledky voleb hudebník Petr Štěpánek. Na adresu ČT, které vyčítá její postoj při volbách, rázně říká: „Neexistuje žádný důvod, proč by i lidé, jimž ČT dennodenně škodí, měli tuhle záškodnickou informační centrálu udržovat povinným výpalným při životě.“ Zhodnotil i další média. Přečtěte si, co řekl o tom, jak dopadli Piráti a také, kam až dle jeho názoru může vést zdražení, které se chystá.

Trikolora, za kterou jste kandidoval, ve volbách neuspěla. Jak si vysvětlujete, že Trikolora, Svobodní a Soukromníci nakonec voliče neoslovili natolik, že se nepodařilo překročit hranici pěti procent?

Jak volby celkově hodnotit, co nás pod vedením nové vlády, která s největší pravděpodobností vznikne složením koalic, čeká?

Leckomu z voličů těch dvou koalic, které nyní sestavují vládu, možná až se zpožděním dojde, co si vlastně zvolili. Zvolili si více Bruselu a více Berlína, zvolili si další umírání naší suverenity, zvolili si perspektivu zániku české koruny, zvolili si orwellovské chvilky nenávisti přesně podle toho, jak bruselský Velký bratr zavelí, zvolili si Green Deal a ještě více idiotského boje s klimatem, zvolili si další genderové třeštění, zvolili si další omezování našich občanských svobod včetně svobody slova, zvolili si nevídaný útok na vlastní peněženky. Všechno tohle dostanou. Ne, že by Babiš a spol. nabízel něco jiného, ale až dozní euforie nad tím, že slovenský oligarcha jde od válu, neměli by voliči stran „bruselské pětky“ ronit slzy, neboť dostanou přesně to, co si sami zvolili. My ostatní to, bohužel, dostaneme s nimi.

Jako bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, mohl byste zhodnotit úlohu a hlavně postoj médií při letošních parlamentních volbách?

Už jsem to zmínil. Média hlavního proudu pojala letošní volby jako souboj Babiše s Antibabišem. Nikdo třetí, tedy kdokoli, kdo se neřadil ani k jednomu z těch dvou táborů, neměl na jakoukoli větší prezentaci nárok.

Jak to pojala Česká televize? Budu to demonstrovat na Trikoloře. ČT odvysílala 15 předvolebních debat. Čtrnáctkrát Trikoloru nepozvala, čímž posílala nepřehlédnutelný signál. Tyhle nevolte, nemají šanci, váš hlas propadne. Ale nejde jenom o předvolební debaty. Zločinný informační nepoměr hezky ilustruje třeba srovnání, jaký prostor dávala ČT řadu měsíců dvěma předsedkyním dvou politických stran s podobnými volebními preferencemi, konkrétně předsedkyni TOP 09 Pekarové a předsedkyni Trikolory Majerové. Zatímco Pekarová se ve zprávách ČT vyskytovala prakticky den co den a vyjadřovala se téměř k čemukoli, o Majerovou veřejnoprávní televize ani nezavadila. Prostě dokonalá informační blokáda, ve skutečnosti ovšem zločinná politická lumpárna.

Pojďme dál. TV Nova. Zaznamenal jsem, jak se Vladimír Mlynář, bývalý pravdoláskovní politik a nyní jeden z manažerů PPF, nedávno naparoval, jaký že to všichni měli strach, že se Nova poté, co si ji koupil Petr Kellner, nějak změní, ale že nic takového nenastalo a vše dobře dopadlo, neb vyhráli ti správní. Na to já odpovídám jedním slovem: Bohužel! Bohužel, opravdu se nic nezměnilo. Bohužel, zpravodajství Novy nadále funguje jako bulvární varianta České televize. Bohužel, Petr Kellner tragicky zemřel. Bohužel, žádný vizionář, natož konzervativní, dnes PPF neřídí.

Úplně stejně – pouze v obráceném gardu – se choval svět Babišových médií.

Světlou výjimkou je televize Prima. A trochu i TV Barrandov, ale tam jsou zase jiné limity.

Ti, kteří ČT kritizovali, se buď do Sněmovny vůbec nedostali, nebo jsou v opozici. Co to pro ČT znamená? Jak moc se upevní pozice „tváří“ televize, jako Železný, Moravec…

Volba nových členů Rady ČT se táhne už několik měsíců. Proběhlo první kolo, druhé se stále odkládalo. Co bude nyní?

Nic. Noví mocipáni si najmenují nové nominanty a také si je do Rady ČT zvolí. Šarapatkové budou mít pré. Petr Dvořák a spol. mohou klidně spát. Babiš se svojí neochotou jakkoli si s ČT pálit prsty se opět střelil do vlastní nohy. Není to poprvé. Mám ostatně s touhle Babišovou zbabělostí osobní zkušenost. Jediný rozdíl je v tom, že v roce 2018 nešlo o Radu ČT, nýbrž o Radu pro vysílání.

Když se ještě vrátíme k výsledkům voleb, překvapením pro mnohé byl neúspěch Pirátů. Co na něj říct? A jak si vysvětlit, že se do Sněmovny vůbec nedostala tradiční levice?

Piráti strašně toužili volby vyhrát, aby se dredatý Bartoš mohl jako předseda vlády posadit do Strakovky. Pročež si přifoukli svaly koalicí s plastelínovým STANem. Výsledkem je, že namísto 22 poslanců budou mít 4, zatímco jejich přifukovací partneři z řad Starostů znásobili svůj původně 6členný poslanecký klub téměř 6×, takže nově bude čítat 33 osob. Ze Starostů to dělá zdaleka nejúspěšnější cizopasníky v dějinách českého parlamentarismu.

A aby toho nebylo málo, Piráti ještě Starostům kampaň zafinancovali. To je vskutku politický „deal“ století! Piráti posloužili jako páternoster. Pro neznalé, to je ten výtah, co jezdí pořád dokola. Starostové se v počtu větším než malém vyvezli nahoru, zatímco Piráti si vystoupí v přízemí a půjdou si hledat práci. Je to jeden z nejveselejších paradoxů těchto voleb. Kdekdo tu varoval před nástupem progresivistické levice, rozuměj před piráty, alias komunisty 21. století, leč nikoho nenapadlo, že je vylikviduje ausgerechnet jejich vlastní koaliční partner. Vskutku povedené! Na pirátském škuneru bude nepochybně ještě hodně veselo.

Co říkáte na to, co se děje kolem prezidenta Zemana?

Naprosto přesně se k tomu vyjádřila předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Budu ji citovat: „Pokud si představitelé a voliči politických stran, které se právě chystají vytvořit novou vládu, představují spojování rozdělené společnosti tak, jak momentálně předvádějí v souvislosti s nemocí a hospitalizací prezidenta republiky, nemá naše země šanci. Můžeme mít vůči prezidentu Miloši Zemanovi desítky výhrad, ale to nic nemění na samozřejmosti elementární slušnosti ke starému nemocnému člověku, natož k prezidentovi republiky. To, co někteří předvádějí, toho mnohem víc než o prezidentovi vypovídá o nich samých.“

Čeká nás obrovská vlna zdražení, informují média. Mluví se především o energiích, pohonných hmotách, elektřině… Kam až toto podle vás povede?

K občanským nepokojům. Tahle realita má totiž konkrétní viníky. Je výsledkem globalistické zelené politiky, výsledkem pelešení progresivistické levice s nadnárodními korporacemi. O přírodu ani o planetu tu vůbec nejde. Zatímco jedni chudnou, pár vyvolených si nezřízeně mastí kapsy. A ideově zaslepení, umanutí, zpovykaní, aktivističtí pitomci jim u toho svítí.

Jakou roli v tom hraje EU?

Evropská unie je společenství, které nám pomáhá z problémů, do kterých bychom se nikdy nedostali, kdyby je předtím sama Evropská unie nezpůsobila. Na pomoc nám z Bruselu posílají naše vlastní peníze, přičemž si za ně můžeme dle rozhodnutí bruselských zeleně pomazaných hlav zbudovat hlavně to, co vůbec nepotřebujeme. Nyní spolu s Bruselem poručíme větru a dešti. Ten vítr v peněženkách už začal. Vichřice s lijákem v podobě Green Dealu dorazí co nevidět.

