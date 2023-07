Chcete mír, jste agent cizí mocnosti! Toto vytvořili u Rakušana. Smést tuto vládu, burcuje Štěpánek

Co říká o novele zákona o ČT, jak to vidí s plány nově zvoleného ředitele a proč Trikolora žádá odvolání ministra Rakušana? I o tom mluvil v rozhovoru hudebník a první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. K tomu, co se děje kolem děkana VŠE Ševčíka, podotýká: „Ševčík říká věci, které Fialova vláda a lidé na ni navázaní nechtějí slyšet. Ševčík je totiž usvědčuje z amatérismu, z kolaborantství, z nadbíhání a podlézání cizím zájmům.“ Dostal se i k návštěvě ukrajinského prezidenta Zelenského.

„Novela zákona o ČT je jen dalším z politických zločinů Fialovy vlády,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Můžete prosím vysvětlit, v čem v tomto směru vidíte problém?

Ponechme stranou, že novela destruuje dosavadní jednoznačný systém, komu se Rada ČT zodpovídá, a že čím víc sedí v nějakém podobném orgánu lidí, tím je ten orgán méně akceschopný a snadněji se s ním manipuluje. Přidám historku z mého působení v Radě pro vysílání. Měli jsme u nás na návštěvě členy bádensko-würtenberské televizní rady, jež dle německé praxe čítá několik desítek lidí. Proběhly oficiality a večer byla volná zábava. Trochu jsme se picli. A právě tehdy padla otázka: „A kdo tam u vás opravdu rozhoduje?“ A tajemník té rady, který ani nebyl jejím členem, to krásně propálil, když odpověděl: „Já!“

Novela zákona o České televizi, která mění způsob volby členů Rady ČT tím, že do volby zapojuje Senát, samozřejmě neposiluje nezávislost veřejnoprávní televize, jak se nám snaží namluvit Fiala a spol., ale právě naopak. Jejím jediným smyslem je, vzhledem ke složení Senátu, utužit vliv stran pětikoalice na chod ČT.

Pětikoalice zřejmě zvažovala dvě možnosti. Buď mohla stávající Radu ČT, v níž sedí také pár lidí, kteří současným totalitním politikům nejdou pod fousy, odvolat a zvolit novou radu k obrazu svému. Asi usoudili, že to by bylo až příliš za hranou, a přece jenom by se to těžko odůvodňovalo, a tak přistoupili ke druhé variantě, současnou radu rozmělnit a těch pár normálních hlasů tím marginalizovat.

Podle zákona má být Rada ČT složena tak, cituji, „aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy“. Tahle novela vede k opaku. Jedna politická parta chce ostatní převálcovat. Nic dobrého z toho nemůže vzejít. Legitimita horní komory parlamentu je totiž silně otřesena, neboť Senát je všechno možné, jen ne reprezentativní vzorek naší společnosti. Ta Senát většinově nepřijala, což dává najevo nohama a k senátním volbám nechodí.

Nový ředitel ČT už v médiích zmínil některé své plány, nebo „vize“. Mluvil třeba o tom, že Otázky Václava Moravce ani Reportéry rušit nebude, o zvýšení koncesionářských poplatků nebo i o tom, že bez poplatku by lidé nemuseli mít přístup k internetovému obsahu ČT a podobně… Jak na vás jeho plány zatím působí? Zaujalo Vás něco konkrétně?

Řeči se vedou a voda teče. Já si raději počkám na skutky. Ale už z prvních reakcí z lůna zpravodajství je patrné, že nový ředitel to nebude mít jednoduché. Zopakuji, co jsem vám říkal už minule: „V normálně fungující instituci existuje jistá hierarchie. V České televizi ne. Brzy to zjistil i (končící ředitel) Dvořák. A než by se s tím pustil do boje, čímž by riskoval svoje postavení, raději se rozhodl, že to nechá být, že společenské postavení generálního ředitele velké televize je mu milejší než fakt, že podstatné části instituce, v jejímž čele stojí, ve skutečnosti vládne někdo jiný. Teď je na řadě Souček.“ Nezbývá než mu popřát více odvahy, než prokázal Dvořák.

Před pár dny jste zveřejnil tiskovou zprávu Trikolory, ve které žádáte o odvolání ministra vnitra Rakušana. Zmiňujete dokument nazvaný „Mír jako kremelský propagandistický narativ“. O co se jedná? A reagoval někdo na vaši výzvu?

A Trikolora říká, že je naprosto nepřijatelné, aby ministerstvo vnitra vytvářelo dokumenty, které každého, kdo preferuje mír před válkou, automaticky vydávají za agenta některé cizí mocnosti. Taková praxe nás totiž vrací do těch nejodpudivějších dob minulé totality.

Za práci ministerstva je zodpovědný ministr, v tomto případě Vít Rakušan. Politik, který připustí podobné faux pas, nemá ve vládě demokratické země co pohledávat. Ponechá-li předseda vlády Petr Fiala tohoto pokleslého ministra ve funkci, nelze to chápat jinak, než že se s jeho totalitními praktikami ztotožňuje. Takže, není-li žádná reakce, je to jen další z důvodů, proč musí být Fialova pětikoaliční vláda smetena. Raději dříve než později.

Podívejme se také, co se odehrává kolem docenta Ševčíka, děkana VŠE. Co říkáte na to, že Akademický senát umožnil rektorovi jeho odvolání? Pokud vím, tak Vy jste byl nedávno na akci, na jeho podporu…

Skoro se nabízí klasický havlovský bonmot: „To jsou paradoxy, pane Vaněk!“ Zatímco režimní akademičtí maňáskové podle not pětikoaliční vlády, jejíž vůdčí stranou je ODS, jejíchž kongresů se Ševčík kdysi, ještě předtím než zdegenerovala, jako host pravidelně účastnil, Ševčíka ve stalinském stylu „není člověk, není problém“ odvolávají, na jeho podporu a za akademické svobody před budovou VŠE mezi spoustou dalších demonstruje a hovoří také komunista Josef Skála. Tohle nevymyslíš! Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Svádí to k úvaze, kdo je tady vlastně ten stalinista. Myslím, že Skála to není.

Ševčík říká věci, které Fialova vláda a lidé na ni navázaní nechtějí slyšet. Ševčík je totiž usvědčuje z amatérismu, z kolaborantství, z nadbíhání a podlézání cizím zájmům. Ono voltairovské „nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat“ se v podání současných mocipánů přeměnilo na „nesouhlasíme s vámi, a proto vám zavřeme hubu“.

Jestliže tedy opravdu k odvolání děkana Ševčíka dojde, má Trikolora nějaký plán na jeho podporu? A jaký vzkaz by tímto krokem dostala veřejnost?

Podpora od Trikolory je morální. Mirek Ševčík je náš přítel a kamarád. Dojde-li skutečně k jeho odvolání, pokračování téhle nestoudné frašky bude u soudu. O Fialově mocenské garnituře, jež za tím vším stojí, si ale žádné iluze nedělám, už překročila všechny meze, takže v příznivý obrat moc nevěřím. Obrat může přinést pouze politická změna. Ergo: Fialovu pětikoaliční vládu je potřeba porazit ve volbách a poslat ji na politický hřbitov. Budu rád, když se téhle zteče Mirek Ševčík zúčastní už ne jako akademik, nýbrž jako politik. Ostatně Vlasta Tlustý, ekonomický poradce Trikolory a bývalý ministr financí, tvrdí, že Fialova vláda je tak hloupá, že netuší, že tímto postupem vyrábí nového lídra opozice.

Máme tady další téma. Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila obrannou smlouvu se Spojenými státy. Co na to říct? A co říci na postoj, který k této dohodě zaujalo hnutí ANO?

Tohle je přesně ta věc – totiž jestli tu chceme, či nechceme cizí vojska –, o které by v referendu měli rozhodovat všichni občané, a ne prolhaná totalitní vláda, a ještě k tomu za zády veřejnosti. Zvláště pak, když s cizími vojsky na našem území máme onu neblahou zkušenost dvacetileté dočasnosti. Pokud měly strany pětikoalice něco podobného v úmyslu, proč to nenapsaly do svých volebních programů? Ať se tedy teď tihle podvraťáci nediví, když Černochovou přirovnáváme k Biľakovi a celou tu smlouvu ke zvacímu dopisu. A co říct k postoji ANO? Možná ono klasické „nikoli podle slov, ale podle skutků poznáte je“.

„Je vyhráno! Popleteného bankéře Nekulu střídá v křesle ministra zemědělství vystudovaný teolog Výborný. Za nižší ceny potravin se bude modlit,“ napsal jste také na facebooku s několika smějícími se smajlíky. Co říci situaci v zemědělství a k cenám potravin, které zmiňujete?

Ne, do tohohle se pouštět nebudu, to přenechám raději povolanějším, zemědělské a potravinářské problematice nerozumím. Já pouze na pultech supermarketů vidím to, co tam vidí každý, včetně srovnání s naším nejbližším zahraničím, takže si o těch, kteří spravují tento resort, nemyslím nic dobrého. A lepší, než jim nadávat, je se jim vysmát.

Podívejme se i do Francie, kde se po zastřelení mladého řidiče s údajně africkými kořeny konaly protesty, které se zvrhly doslova v pouliční nepokoje, rabování… Z některých míst zaznívá, že se něčeho podobného za pár let můžeme dočkat i u nás, vzhledem k dohodě ohledně migrační politiky, kterou ministr Rakušan podepsal. Je to oprávněná obava? A jak odhadujete vývoj ve Francii?

Co si Frantíci do své země natahali, to tam mají. Jenže v dnešním propojeném světě, a zvláště pak v Evropské unii, směřující k čím dál větší unifikaci a zcela otevřeným hranicím, to je i náš problém. Stačí připomenou zločinný Rakušanův podpis na onom nesmyslu zvaném „povinná solidarita“. Ty varovné hlasy mají samozřejmě pravdu. Jenže dokud se tu nepovede skutečně otevřená diskuse a nebudou zaznívat všechny hlasy, koledujeme si o stejný osud, jaký čeká Francii a další západní země. Obávám se, že jejich problém s nekompatibilní částí vlastního obyvatelstva už žádné dobré řešení nemá.

Závěrem ještě jedna zcela aktuální otázka. Co říkáte na návštěvu ukrajinského prezidenta Zelenského na Pražském hradě?

No, nevím. Ono to spíš vypadalo, že ten herec, jenž ztvárňuje roli protektorátního místodržitele, přijel na pokec k táboráku. Ale vážně. Čím déle bude ukrajinská válka trvat, tím více bude lidského neštěstí, tím více bude mrtvých. Především Ukrajinců. V tomto smyslu má i česká válkychtivá vláda na svých rukou krev. Ukrajinskou krev. Mír není sprosté slovo. Dokud ale budou pitomí politici vykřikovat zcela nerealistické nesmysly typu, že o míru se začne jednat, až se Rusové stáhnou za původní hranice, a budou pomíjet důvody, proč k té válce došlo, a tady zdaleka není vina pouze na ruské straně, spíše naopak, čímž ale nemyslím jen Ukrajinu, nýbrž především USA a Evropskou unii, nemá ten konflikt řešení a budou dál a dál umírat nevinní lidé. Jsme svědky naprostého selhání takřka celé politické garnitury Západu.

