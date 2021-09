Chudoba kvůli zeleným nápadům z Bruselu. Toto straší české rodiny, říká Leo Luzar

Fanatický zelený boj nesmí být důvodem pro snižování životní úrovně lidí a důvodem pro umělé vytváření chudoby. To, co se dnes odehrává v hlavě evropských neoliberálů, jde podle poslance KSČM Lea Luzara přesně tímto směrem. Odmítá také privatizaci České pošty, kde podle něho sledujeme klasický pravicový postup „vyhladovět a pak rozebrat“.

Bylo podle vás správně, že si KSČM v končícím volebním období zvolila pozici „tolerující opozice“ u menšinové vlády Andreje Babiše?

Politikařit a jen křičet fuj nestačí, je třeba stavět levné byty, zvyšovat mzdu a bránit se všeobecnému růstu cen základních potřeb, jako jsou energie, teplo, nájemné nebo potraviny. To chce KSČM! Pro nás nejsou důvody, proč to nejde, na straně EU relevantní, my jsme věrni České republice a naši občané jsou pro nás ti nejdůležitější.

Nemusíme být pokrytečtí jako Andrej Babiš, který tvrdí něco jiného v Bruselu, a něco jiného doma, nejsme eurohujeři a naši budoucnost nevidíme v NATO. Kolektivní bezpečnost je totiž i ochrana hranic a bezpečnost občanů doma.

Co považujete za největší konkrétní úspěch, kterého se straně podařilo dosáhnout?

Za čtyři roky toho bylo dost, ale připomenu, že díky KSČM se nezapomnělo na zlodějskou církevní restituci a zločiny privatizace. Díky KSČM rostly důchody nad zákonný rámec a minimální mzda se zvyšovala, aby alespoň trochu motivovala k práci místo života na dávkách.

Mohu zmínit boj za jadernou energii a národní suroviny, jako jsou voda, dřevo nebo třeba i těžký průmysl. Nenechali jsme na holičkách zaměstnance hutních podniků a šachet, stejně jako prosazujeme střízlivost a selský rozum do probíhajícího šílenství v EU. Jedná se i o desítky pozměňovacích návrhů z dílny KSČM, které ve svém důsledku znamenaly úpravy zákonů ve prospěch potřebných a poctivě pracujících.

Také český, moravský a slezský průmysl může být hrdý na boj KSČM za české zájmy. Sice to neradi přiznávají, ale jsme to my, kteří je hájí proti likvidačním praktikám nadnárodních koncernů. I tolik zavrhovaný termín soběstačnost jsme vrátili do diskuse o naší budoucnosti. V zemědělských komoditách, ale i surovinách musíme umět zabezpečit národní zájmy před dovozem.

Osobně také vnímám velkou úlohu KSČM v obraně poctivé práce našich rodičů a prarodičů. Bez nás, komunistů, by z jejich života před rokem 1989 zbyla jen špína a pomluvy. Nic není černobílé, ale my si vážíme našich předků a snažíme se také o uznání jejich životů a práce, poctivě odvedené ve prospěch České republiky. Vždyť posledních 32 let se z jejich vybudovaných hodnot nejvíce krade!

Za co byste Babišovu vládu pochválil, a co byste jí naopak vytknul?

Pochválil? No, pochvalu si zaslouží snad jen za to, že nám dala školu v oboru zvaném politický marketing. Ráno něco řeknu, v poledne to potvrdím, a večer to odvolám. Také díky své jedinečnosti, tady alespoň ze začátku, nepřipustila pravicovou politiku a umožnila realizaci části našeho programu. Samozřejmě tak činila pod tlakem a nedobrovolně. Přesto bych jí to přičetl k dobru.

Také bych ji nekritizoval za úvodní kroky v pandemii, kdy jsme nikdo nevěděli, co se děje; zkritizoval bych ji až za ty další kroky k covidu-19 a hlavně za špatnou komunikaci, nebo spíše nekomunikaci, jak s odbornou veřejností, tak s občany. Rozdělená společnost není dobrou vizitkou.

Vytknul bych jí také neplnění slibu „Zatočíme s tím, že ‚všichni kradnú‘ “, protože jsem očekával velkou poptávku po teplácích, oděvu používaného ve věznicích. Bohužel to nenastalo a jako určitý výsměch společnosti považuji to, že ti, co brali roky plat za chytání těchto zlodějů, založili Přísahu, aby slibovali, že budou dělat totéž. Neslyšel jsem ani od pana Andreje Babiše, ani od pana Šlachty, proč to nenastalo.

Kandidujete v Moravskoslezském kraji, který je volebním obvodem s mnoha specifiky a svérázy. Žije se podle vás dnes obyvatelům tohoto kraje lépe než před čtyřmi roky?

Život v nejistotě z budoucnosti není možno hodnotit pozitivně. Pod tlakem evropských ambicí a bez znalosti konkrétní náhrady za nenáviděné uhlí stanovovat termíny jeho konce vyvolá jen obavy. Sliby peněz z EU bez konkrétních projektů, na které mají být smysluplně použity, také není nijak optimistický plán.

KSČM jasně říká, že ani v Bruselu, ani v Praze nezaplatí vynucené zdražení tepla, ani nedají adekvátně placenou práci propuštěným. Jen vybudování nových příležitostí na infrastrukturním zázemí průmyslové historie navrátí našemu kraji dobře placenou práci, a tím zastaví odchod lidí za lepším. Prosadíme proto znovu respekt k průmyslu a pracujícím lidem, a to nejen z úcty k dědictví práce našich předků.

Některé kandidující subjekty pojímají letošní volby tak, že ony jsou volbou „budoucnosti“, zatímco jiné strany chtějí tuto budoucnost mladé generaci zničit podporou starších věkových skupin. Co říkáte na takové „generační“ pojetí voleb?

Takovou argumentaci odmítám a vzkazuji jim, ať řeknou doma svým rodičům, že jejich život chtějí zničit a vlastně jsou už jen přítěží pro jejich zářnou budoucnost. Pokud dostanou jen pár facek, budou rádi. KSČM si váží práce generací, které budovaly Českou republiku, bránily ji i umíraly za ni. Jejich názor je pro nás velmi důležitý, protože je v něm skryta moudrost a zkušenost. My budeme vždy hájit poctivou práci našich rodičů a prarodičů. Bez nich by totiž nebylo ani co dále budovat.

Vy jste se v rámci předvolební „soutěže“ na webu Seznam Zprávy utkal s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem a vyhrál jste. Jaká z jeho odpovědí, které v soutěži zazněly, vás nejvíce zaujala, ať pozitivně, nebo negativně?

Tato „soutěž“ byla spíše dobrou zábavou, a na seriózní odpovědi nebyl prostor. Co mne ale mile překvapilo, bylo vítězství nad generací „ajťáků“, jak jsou ve společnosti politici Pirátů vnímáni. Slovo „digitalizace“ mají ve svém interním slovníku snad nejvíce zastoupeno a člověk nabývá dojmu, že vstávají i usínají s klávesnicí počítače pod hlavou. Proto je nikdo nemůže na internetu, kde celá jejich generace žije, překonat, a už vůbec ne porazit v hlasování.

Co mne ale nejvíce pobavilo, byla grafika, kde mne vyobrazili jako ruského boxera z filmu Rocky. A docela se to přirovnání hodí, protože se stále snažím „boxovat“ za všechny poctivé lidi.

Leo Luzar KSČM



Co jsou podle vás témata, která nejvíce pálí mladou generaci?

Určitě finančně dostupné a přijatelné bydlení spolu s možností práce ohodnocené tak, aby si mohli zabezpečit důstojný start do života a založit rodinu, aniž by se zadlužili na desítky let. Proto KSČM prosazuje výstavbu státních nájemních bytů, družstevní a neziskovou bytovou výstavbu. Developery jinak nebude schopen žádný trh donutit snížit ceny.

KSČM ví, jak na to, a bydlení považuje za jedno ze základních lidských práv člověka.

Příští desetiletí bude podle všeho vedeno ve znamení „Zeleného údělu“, očišťování ekonomiky od emisí, naplánovaného v Bruselu. I jeho fanoušci, jako místopředseda Svazu průmyslu Špicar, hovoří o tom, že Českou republiku jako průmyslovou zemi s minimem „čistých“ zdrojů bude bolet mnohem více než ostatní. Jak se k tomuto unijnímu projektu staví KSČM?

KSČM vnímá nutnost zlepšování životního prostředí a je připravena podpořit všechny rozumné návrhy. To, co se ale rodí v hlavách evropských neoliberálů, postrádá racio, mimo snah za jakoukoliv cenu a nejlépe hned zítra mít vše „zelené“. Ale ani tato barva čisté a zdravé přírody nesmí být omluvou pro snižování životní úrovně lidí a důvodem pro umělé vytváření chudoby. A toho jsme bohužel nyní svědky!

Energetická chudoba je již dnes reálným strašákem mnoha domácností. Rostoucí ceny energií včetně tepla jsou dnes obrovským problémem a důsledkem nepromyšlených návrhů spojených s Green Deal. Naše řešení je spojeno s reálnými možnostmi České republiky a odmítáme enormní a zbytečné zadlužování a to, že řešením všeho jsou dotace.

Naším cílem je přijatelný a dlouhodobě udržitelný rozvoj. Odmítáme násilím prosazovat „dobro“, ať to stojí, co to stojí! Pro nás je důležitý i občan a jeho peněženka.

Ze strany pravice se v předvolebním čase začínají ozývat náznaky úvah o další privatizaci, například Českých drah nebo České pošty. Jak se k tomu stavíte vy?

Velmi negativně! My nesouhlasíme ani s novou praktikou, kterou tak ráda používá tato vláda. Nejdříve omezí peníze státu, na které má podnik právo, a potom jsou nečinní ke zhoršující se situaci uvnitř podniku, jehož podfinancování způsobuje rostoucí nespokojenost zákazníků se službami. Potom požadují nápravu a hledání vnitřních úspor, které vedou k omezení služeb, a ty jsou následně nahrazeny cizími firmami. Tím začne plíživá privatizace a je už potom jedno, co říká Andrej Babiš nebo Jan Hamáček, kroky byly učiněny a návrat není možný.

To KSČM odmítá a veřejně tyto postupy kritizuje. Jsme ale zřejmě skoro jediní, komu tento postup rozebírání státu vadí a kdo na možné zlodějny upozorňuje. Ale KSČM moc dobře ví, co bylo na počátku kauzy OKD a jak se potom všichni vymlouvali. Občané nejsou loutky a KSČM se umlčet nenechá. Toho mohli být čtenáři svědky na jednání Sněmovny 14. září, kde jsem pojmenoval to, co probíhá na České poště.

