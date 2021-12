Cíl: Evropa. Cpou jim do hlav, že na ně čekáme, že se postaráme. Václav Krása a oživení migrační krize

reklama

Byla slibována tečka za covidem, ta se však nekoná. Místo toho se napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Část vědců poukazuje na nutnost uznávání protilátek. Proč nenastala ona tečka?



Covid je nová nemoc, která postihla lidstvo a my se s tím musíme vypořádat, jako s každou epidemií. To, co dnes prožíváme kolem epidemie covidu, prožívali lidé v Evropě i v minulých stoletích, kdy Evropou procházely různé epidemie. Také byly lidové bouře a protesty, protože se hledal viník, lidé měli přirozeně strach, anebo podléhali různým falešným, ale někdy i částečně pravdivým zprávám. Odborníci a politici neměli slibovat, že očkováním epidemie covid-19 skončí. Anketa Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou? Bude 20% Nebude 77% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13816 lidí

Nejsem příznivcem žádných konspiračních teorií a ani si nemyslím, že někdo mocnější, vyšší, nás chce ovládat prostřednictvím této nemoci či očkováním. K tomu jsou jiné nástroje. Covid je nová nemoc a bude nám asi ještě chvíli trvat, než ji dokážeme nějakým způsobem zkrotit a žít s ní. Možná, že se ukáže, že očkování není ten správný nástroj k zabránění rozvinutí epidemie. Dnes se již vyvíjejí léky, které umí, a věřím, že do budoucna budou umět, koronavirus spolehlivě léčit.



Kdo je vinen onou agresivitou, která na jedné straně drtí lékaře a zdravotní sestry, na straně druhé vede k hlasům o vylučování z lékařské komory? Co mělo být jinak?



Řekl bych, že vinni jsme tak trochu všichni, nebo většina z nás. Nepochybně velkou vinu má politická reprezentace a různí odborníci, kteří nepostupovali v souladu, jejich stanoviska se velmi lišila a vláda prováděla kroky, které byly nedůvěryhodné, vzhledem k řešení epidemie. Z toho, co se děje a dělo v uplynulých měsících je zřejmé, že politici a další odpovědní odborníci nezvládli krizovou situaci a místo toho, aby se snažili najít společné stanovisko, tak zneužili covid-19 k politickému boji, a to někdy velmi nevybíravě. Koronavirus nepochybně ovlivnil krajské volby, ale hlavně volby do Poslanecké sněmovny. Vláda tápala a opozice toho využívala. To samozřejmě muselo vzbudit nedůvěru občanů, podléhání konspiračním teoriím a zvyšováním jejich agresivity. Dnešní svět je strašně složitý, klade na nás všechny mnohem více nároků a my v krizových situacích často selháváme. Řešení epidemie covid je toho jasným důkazem.



V roce 2022 se očekává další zdražení cen energií způsobené zelenými snahami EU. Co by měla Česká republika udělat, aby tyto ceny tolik nestoupaly?



To, co se děje v současné době s energiemi, považuji dílem za lumpárnu, dílem za selhání EU a samozřejmě také dílem tzv. „ Nového zeleného údělu“. Lumpárna je, že Evropská komise rozhodla o obchodování s emisními povolenkami, takže dnes se z nich stal paralelní investiční trh, na kterém bohatnou různí spekulanti. Nikde ve světě není obchodování s emisními povolenkami povoleno a já to považuji za lumpárnu. EU selhala v tom, že místo aby okamžitě tuto věc zastavila, tak naopak ještě stahuje emisní povolenky z trhu, aby jich bylo méně a tím zvyšuje jejich cenu. Považuji pro Českou republiku za velmi nevýhodné účast na trhu elektrické energie v Lipsku, kam ČR prodává naší vyrobenou elektrickou energii a pak ji zpětně nakupujeme ve vyšších cenách oproti ceně prodejní. Samozřejmě, že zelená politika EU, ale také Německa a některých dalších států, má významný podíl na zvyšování cen energií. Současné, enormně vysoké ceny elektrické energie se nutně projevují na celkovém zvyšování cen všech produktů a zboží. Pro občany to znamená chudnutí. Dnes si možná ještě málokdo připustí, že energetická krize povede v dalších měsících ke zvyšování inflace a k postupnému chudnutí obyvatel, likvidaci drobných podnikatelů a například zemědělců.

Krize nás teprve čeká. EU nemá přesvědčivé odpovědi na své vnitřní problémy, proto bude raději zachraňovat planetu. Nová zelená ideologie je totiž především vítaným a neotřelým tématem pro stále levicověji orientované evropské elity.

Zpracováním nové „strategie" pro klimatickou neutralitu ekonomiky EU do roku 2050 byl navíc pověřen socialistický místopředseda Frans Timmermans, neomarxista a kariérní politik. Namísto řešení skutečných problémů se EU soustředí na pseudoproblémy, prezentované hysterií kolem ekologie, která není založena na racionální úvaze. EU činí kroky vykřičené médii a ekoaktivisty, reguluje firmy ekologickými opatřeními a zavádí nové daně sloužící hlavně k financování velkolepých energeticko-ekologických projektů. Aparát EU se zcela podrobil čistě byrokratickému ideologickému systému, který nahradil realitu téměř ve všech politických oblastech.

Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Je taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná? Co říkáte tomu tlaku na snižování emisí uhlíku, které prosazují špičky EU?



Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že současné tažení v omezování spotřeby energií, masa, vymýšlení různých elektromobilů a podobně jsou nesmyslné vyhazování financí, které nemá nic společného s ochranou životního prostředí. Rozumím tomu, že se máme chovat k planetě slušně, snažit se co nejvíce šetřit zdroje, to znamená recyklovat suroviny, u kterých je to možné a podobně. Nevěřím však tomu, že současné kroky povedou například ke snížení zvyšování teplot na planetě. Je to čistě boj o přerozdělení majetku a vlivu. Stačí se podívat do historie a každý si může zjistit, že v průměru jednou za sto tisíc let dochází na zeměkouli k náhlému zvýšení teplot na celé Zemi a po několika tisíciletích dojde ke zpětnému ochlazování a návrat k době ledové. Tento cyklus se opakoval již několikrát a všechny studie ukazují na to, že přibližně před dvanácti tisíci lety skončila poslední doba ledová, jsme v období zvyšování teplot. Někteří vědci už dnes připouštějí, že nás čeká brzo další ochlazování planety a nástup další doby ledové. Země je živý organismus, který pulzuje. Vidíme to na erupcích sopek, na pohybu tektonických desek a naše klima se neustále proměňuje. Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 1% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 1% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 2% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 11% hlasovalo: 19101 lidí Představa, že nějak vážně můžeme ovlivnit klima, mi připadá jako nabubřelost. Všichni sledujeme, jak na ostrově La Palma už téměř čtyři měsíce chrlí sopka obrovské množství oxidu uhličitého a dalších údajně škodlivých plynů. Je to mnohem víc, než vyprodukujeme škodlivé plyny v Evropě za několik let. Je prokázáno, že i v posledním tisíciletí docházelo k poměrně významným změnám teploty a vědci velmi dobře ví, že v období 17. a 18. století panovala v Evropě tzv. malá doba ledová. Víra, že musíme dělat všechno pro to, abychom snížili teplotu na Zemi, je dnes nesmyslným náboženstvím, kterému podléhají mnohé skupiny občanů. Tito ekofanatici by si napřed měli nastudovat některé skutečnosti a nevěřit každému blábolu, který někdo, možná ze zištných důvodů, záměrně rozšiřuje.



Máme vnímat problém migrace a nestability na evropském pomezí za uzavřený? Jak vnímat migrační krizi z let 2015 a 2016 v dnešních kontextech?



Migrační krizi nepovažuji vůbec za uzavřenou a obávám se, že bude i nadále pokračovat. Má to několik důvodů. Prvním a nejdůležitějším bodem považuji rozšiřování ideje, kterou infikují občanům arabských a afrických zemí různé převaděčské gangy, že v Evropě se budou mít dobře, že na ně čekáme, že se o ně postaráme. To je asi prvotní motivace, proč se lidé odhodlají prodat svůj majetek a vydat se na cestu do Evropy. Je to zneužití neinformovanosti těchto lidí. Druhý důvod imigrace spatřuji ve skutečnosti, že v Africe skutečně dochází ke zhoršování podmínek života, a to vlivem velkého sucha, které zasahuje stále větší území. Je to přirozená migrace, kterou však převaděčské gangy také zneužívají, protože nabízejí rovnou cestu do Evropy a nechají si cestu velmi dobře zaplatit. Třetí důvod je nepochybně určitá naivita, ale i vychytralost určitých skupin obyvatel v arabských a afrických zemích, že se budou přiživovat na našem bohatství. Zdá se, že Evropa nemá dostatek vůle a sil k zabránění této imigrace. Představa, že jsme odpovědní za situaci v Africe, je zrůdná a povede ke zničení evropské civilizace.



Politickým vrcholem roku byly volby, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš. Ten v současnosti odchází do opozice. Zasloužil si to? Proč Babiš prohrál?



Nevím, jestli si pan Andrej Babiš zaslouží odchod do opozice. Je to však standardní situace, kdy se střídají vlády. Opozice se stává vládnoucí koalicí a opačně. Pan Babiš nepochybně prohrál, protože byl mnohokrát nedůsledný, určité voluntérství a také proto, že dělal politiku podle toho, co považoval za výhodné pro svoji politickou stranu a nikoliv politiku, která by posílila

postavení České republiky a občanů. Nedostatečně hájil zájmy České republiky. Až v závěru volebního období, těsně před volbami, se snažil změnit kurz, ale to bylo příliš průhledné.



Bylo vítězství koalic SPOLU a PirSTAN zasloužené, nebo bylo dílem náhody? Co může a naopak nemůže nastupující Fialova vláda udělat pro to, aby byla tou vládou „změny“ a „obratu“?



Myslím si, že vítězství koalice bylo asi zasloužené v tom, že do společné kandidatury všechny strany hodně nainvestovaly a dlouhodobě pracovaly na tom, aby se dostaly k moci, což se jim nakonec podařilo. Takže bych to nepovažoval za náhodu, ale jejich vítězství mě překvapilo. Volby byly pouze o tom, že Babiš ano, nebo Babiš ne. Na to doplatily všechny menší strany. Je pravděpodobné, že velký počet propadlých hlasů ovlivnil volby v neprospěch pana Andreje Babiše, který tak neměl případného dalšího koaličního partnera k sestavení vlády. K jakému dojde „obratu“ či „změně“ uvidíme v následujících měsících. Obávám se, že nová vláda bude ve vleku událostí, které nás čekají v příštím roce. Mám tím na mysli hospodářské problémy, energetika, chudnutí obyvatel, ale i problematická mezinárodní situace.



Jak se český občan vypořádá s tím, že pro něj, podle projekcí ekonomů, rok 2022 nepřinese nic dobrého? Kde má vláda být vstřícná k jeho sociálním potřebám a kde naopak škrtat a šetřit?



Obávám se, že příští rok skutečně dojde k poklesu životní úrovně mnoha skupin občanů. Je nepochybné, že v prvních měsících příštího roku bude vysoká inflace a vláda nebude mít ještě dostatečné nástroje na kompenzace růstu životních nákladů občanů s nižšími příjmy. To samozřejmě může vyvolat sociální napětí a neklid ve společnosti. Základní souboj s vládou v sociální oblasti bude o udržení současné úrovně podpory znevýhodněných skupin, ať jsou to senioři nebo lidé se zdravotním postižením.



Na obzoru jsou již prezidentské volby, spekuluje se o kandidátech. Obstál prezident Zeman? Jaký by měl být příští prezident?



