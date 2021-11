Další krachy. Zima. Putin? Takto. Diplomat a pravda o energii

reklama

Co říkáte na současnou energetickou krizi, která zasáhla Evropu i další části světa? Kdo je na vině? Dá se na to vůbec jednoznačně odpovědět?

Na vině je omezování fosilních paliv v elektrárnách. Jak víme, tak Německo letos uzavírá další bloky jaderných elektráren, má velké plány s omezením emisí, ale trošku nedomyšlené, protože se domnívá, že může jádro a uhlí nahradit alternativními zdroji energie. A my jsme právě Německo naší energií paradoxně zachraňovali, což mělo a má vliv i na cenu té energie u nás.

Ministryně Maláčová se v úterý na tiskové konferenci kála a prohlásila, že vláda energetickou krizi nezvládla, že na ní má svůj podíl. Co přesně se podle vás dalo změnit nebo rozhodnout a postupovat jinak?

Když to řeknu zjednodušeně, tak jak Německo, tak i my, jsme se nepřipravili na zimu. Protože nebyla především ropa, tak plyn byl nejexponovanějším zdrojem energie, projevila se ta závislost na dodávkách plynu z Ruska – a to se pak promítlo i do ceny.

Přitom Rusové dodrželi všechny platné smlouvy.

Ale Evropa si usmyslela, že bude energii nakupovat na burze, a s Ruskem bude uzavírat pouze krátkodobě smlouvy, což se ukázalo jako velice špatný krok.

Naši levnou energii, kterou vyrábíme v našich jaderných elektrárnách, kupujeme nesmyslně draze v Lipsku na burze.

Stačí se podívat na krach jednoho z mnoha překupníků energie (nikoliv výrobce) Bohemia Energy. A přijdou další krachy! Problém je v tom, že jsme rozbili všechny ty velké organizace, které energii nejenom prodávaly, ale také vyráběly. A to se ukázalo coby velká strategická chyba, protože ERU (energetický regulační úřad) nad těmi překupníky nemá prakticky žádnou moc a nemůže tak ceny jakkoliv korigovat.

Vladimir Putin prohlásil, že Rusko je připravené pomoci Evropě s řešením její energetické krize navýšením dodávek plynu. Činí tak Putin z důvodů politických? Bude taktizovat, bude spekulovat a vracet Evropě ústrky a křivdy z minulých let, nebo se Rusko bude skutečně řídit pouze obchodními zájmy a závazky?

Já se domnívám, že ta druhá varianta je blíže realitě, protože Rusové nebudou chtít ztratit punc spolehlivého dodavatele energie, zvláště, když Evropa je v tomto směru největším ruským zákazníkem.

Ale pokud jde o Putina, ten se nechal slyšet, že pomůže Evropě až si Rusko samo zaplní své zásobníky plynem. Orientačně hovořil o datu 9. 11., takže právě v těchto dnech by měl nastat nějaký progres.

Nemáte určité obavy z té závislosti Česka na ropě a plynu z Ruska?

Nemám z toho obavy, protože Česko má rovněž možnost alternativních dodávek ropy a plynu (Adria) z Norska. A to je pro tu naši vyjednávací pozici velmi důležité, proto si také všimněte, že Rusko nám – na rozdíl třeba od Slovenska nebo Polska – ty komodity nezdražuje, protože my bychom teoreticky mohli plně přepnout na ten západní směr.

Nejde zdaleka už jenom o Evropu, ale také o Jižní Ameriku i Čínu. Čína, která má sama nedostatek zemního plynu a musí jej draze „přetahovat“ Evropě, v současné době nakupuje „za levno“ maximum toho, co je z Ruska možné dostat.

Nehrozí, že Čína či Indie zaplatí víc a budou pro Rusko zajímavějšími partnery než Evropa?

Čína už skoupila zkapalněný plyn ze Spojených států, který získala v rámci americké nabídky, že zabezpečí dodávky, pokud se nespustí Nord Stream 2, což ovšem Američanům nevyšlo, zejména kvůli pevnému postoji Německa, takže nakonec prodali plyn Číně, protože Čína také platí víc.

A pokud jde o dodávky z Ruska?

Samozřejmě že Evropa už nemůže používat dodávky plynu a ropy jako zbraň. Když totiž řekne – my to nechceme – tak se Rusko prostě otočí směrem na východ a bude exportovat o to více tam. Oni se bez Evropy obejdou, ale naopak to neplatí.

Už o tom byla řeč, že sousední Německo se zavázalo k takřka nesplnitelným cílům snížení limitů emisí. Globální energetická krize může mít zásadní dopad na tyto klimatické plány. Jak to vidíte vy?

Já jsem přesvědčen, že i kdyby se Německo přeskočilo, tak nemůže při těch svých plánech reálnou spotřebu skutečně pokrýt. Dopadne to tak, že způsobí samo sobě ekonomickou krizi. Ony jsou to krásné a ušlechtilé cíle, ku příkladu začít prodávat a jezdit pouze elektromobily. Ale otázka je, kde chtějí vzít tu elektrickou energii, která navíc musí být ekologicky čistá! Oni zkrátka nemají dostatek producentů té elektrické energie na to, aby si něco podobného mohli dovolit. To jsou tisíce dobíjecích míst a dále také likvidace všech těch autobaterií, což představuje další velký problém, který v tuto chvíli nedokážou vyřešit.

Navíc ty baterie potřebují vzácné kovy, kterých je už nyní nedostatek a v budoucnu to bude ještě horší, protože ta povrchová naleziště se vyčerpají. Takže sečteno a podtrženo – je to velmi nedomyšlená zelená cesta, po které se Němci pustili.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka

