Daniel Hůlka pro PL burcuje: Drahoš by byl pro zemi tragédie srovnatelná s černou smrtí. A přidal velmi vážná varování

Současného prezidenta jste výrazně podporoval už před prvním kolem voleb, stejně tak před pěti lety. Jak hodnotíte výsledek prvního kola, a tedy i postup Jiřího Drahoše, který se nyní s Milošem Zemanem utká?

První kolo dopadlo víceméně podle všeobecných očekávání. Přesto musím říct, že mě postup pana Drahoše překvapil. Považuji ho za nejnevýraznějšího kandidáta z původních devíti. Žádné názory, žádné emoce, jen desítky poradců, podivní sponzoři a na post první dámy evidentně značně natěšená manželka. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale to není kvalifikace na to, aby se někdo stal prezidentem.

Podle různých průzkumů a analýz jsou šance obou kandidátů vyrovnané. Má prezident Zeman šanci mandát obhájit?

Samozřejmě má šanci vyhrát. A vyhraje. Musíme pro to udělat všechno. Na průzkumy bych se nijak nespoléhal, můžou být zmanipulované, podplacené.

V neděli na televizi Nova a v pondělí na Barrandově vystoupil Miloš Zeman. Původně mělo jít o duel, ale Jiří Drahoš odmítl přijít s odůvodněním, že „nemá čas“. Jak si to vysvětlujete?

Bojí se. Nic jiného za tím nebude. Po vyhlášení výsledků prvního kola Drahoš vyzýval pana prezidenta k duelům a asi si myslel, že odmítne. Když Miloš Zeman s radostí vyhověl, začal Drahoš couvat, kritizovat ho za to a vymlouvat se, že na čtyři debaty nemá čas. Nic trapnějšího jsem dlouho neslyšel. Jestli nemá znalosti, názory a nedokáže debatovat, neměl kandidovat, ale jít do důchodu a na chalupě pěstovat zeleninu.

Co jste říkal na výkon prezidenta Zemana na Nově a Barrandově?

Že je pan prezident v nejlepší formě! To byl Miloš Zeman, jak ho všichni známe. Kdo se na to díval, okamžitě mu bylo jasné, jak média lžou a snaží se s námi občany manipulovat různými nesmysly o jeho zdraví. Svěží, plný sil, pohotově odpovídal, neútočil na svého oponenta. Na rozdíl od Drahoše, který nemá kuráž na to sednout si proti prezidentu republiky a debatovat a místo toho na něj přes média plive a uráží. Podobně jako paní Drahošová, která působí, že se každé ráno a večer prohlíží před zrcadlem a říká si „paní prezidentová“. Postarejme se všichni o to, aby z ní žádná první dáma nebyla.

Viděl jste duel na Primě? Po jeho skončení se strhla lavina, že šlo o cirkus, bulvární show a že to televize nezvládla…

Tyhle útočné komentáře naštvaných drahošovců mě nechávají klidným. Televize Prima uspořádala normální předvolební debatu s velkým publikem, což k tomu přece patří. Pan Drahoš totálně pohořel. Čekal jsem, že diskusi s panem prezidentem nezvládne, ale že to bude až takový propadák, mě překvapilo. Naplno se ukázalo, že Jiří Drahoš je loutka skupiny poradců a některých šedých eminencí z byznysu. Znal dopředu témata, měl s sebou dokonce tahák a neustále listoval v papírech, přesto celou dobu koktal a na nic se nezmohl.

Po duelu na Primě s plnou vážností říkám, že kdyby se pan Drahoš stal prezidentem, bude to pro naši zemi tragédie srovnatelná s morovou ránou, černou smrtí. Není to politik a nikdy nebude. Skákal by tak, jak by jeho loutkovodiči pískali. Naopak Miloš Zeman prokázal připravenost mluvit o čemkoli, duel vyhrál na plné čáře. Proto drahošovci tak šílí. Proto útočí na moderátora, na televizi Prima, na zemanovské příznivce v publiku. Plivou kolem sebe špínu, protože jejich miláček byl prezidentem republiky rozfoukán jako domeček z karet. A to pan prezident zafoukal jen lehce.

Jiří Drahoš o sobě v posledních dnech říká, že odmítá migrační kvóty. Přitom ještě nedávno hovořil o možnosti přijetí 2 600 migrantů a zhruba před rokem podepsal tzv. Výzvu vědců, která mluvila o solidaritě se všemi, kdo přijdou. Není to jen tak, že změnil názor, na což má každý nárok?

Jenže pan Drahoš buď nemá názory žádné, anebo je mění třikrát denně podle toho, co mu poradí jeho sbor pochybných poradců. Opakovaně prohlašoval, že máme pomoci všem, kteří přijdou, že tři tisíce migrantů zvládneme, že to není problém. Mluví jak Merkelová. Tohle chceme? Já ne! Drahoš je symbolem vítání migrantů a kývání bruselským nevoleným byrokratům. Nechci na Hradě druhou Merkelovou, která zaplavila Evropu muslimskými radikály a teroristy. Drahoš prostě na Hrad nepatří.

Daniel Hůlka podpořil Miloše Zemana už před prvním kolem: „Sráč Zeman a jeho lůza“? Daniel Hůlka povstává: To je ta nejhorší žumpa, co předvádí kavárna

Je to skutečně tak vážné?

Argumenty o vítání migrantů vám nestačí? Už to samo o sobě je pádný důvod. Ale dobře. Když máte jít na operaci srdce, taky budete usilovat o to, aby se vás ujal zkušený a pokud možno ten nejlepší lékař, a nepůjdete za instalatérem nebo natěračem. To je totéž. Prezident je podle mě bytostně politická funkce, proto musí prezidentem být zkušený a inteligentní politik, který ve své kariéře prokázal dostatečnou odvahu a znalosti. Takovým člověkem je Miloš Zeman. Pan Drahoš v životě s politikou neměl nic společného. Zvolit si ho na Hrad by bylo riziko. Jako by na Hradě byla loutka, která se buď každému podvolí, nebo bude dělat to, co mu nadiktují poradci, které nikdo nevolil.

Drahošova manželka Eva začala minulý týden sama objíždět regiony, a hned tím způsobila rozruch. Spolu s několika lidmi se v Pardubickém kraji posmívala prezidentu Zemanovi, že špatně chodí. Co jste si o tom pomyslel?

Nechci být sprostý, tak radši nic… Je to prostě ubohé. Asi už jsou hodně zoufalí, že útočí na prezidenta Zemana tímhle. Moc se to ale neslučuje s tou údajnou slušností, kterou prý pan Drahoš symbolizuje. Taky bych se mohl paní Drahošové smát, že asi nebude nejchytřejší, ale neudělám to, protože za to nemůže. Řeknu jen, že politika se dělá hlavou, ne nohama. Pan Drahoš má možná zdravé nohy, ale jak to má s hlavou a co v ní má, to nikdo neví.

Zazněla také slova o České televizi. Paní Drahošová řekla, že v ČT jejímu manželovi fandí, ale nesmí o tom mluvit…

To byla trefa. Hezky se podřekla. Všichni samozřejmě víme nebo tušíme, že veřejnoprávní televize není nestranná a už pěknou řádku měsíců podporuje Drahoše a celé roky útočí na Miloše Zemana. Je vlastně hezké, jak to manželka pana vědce upřímně přiznala.

Zemanovi kritici často zmiňují jeho minulost před rokem 1989. Jak to vidíte vy?

Dost dobře nechápu, proč by jeho kritici zmiňovali právě dobu před rokem 1989 a tehdejší činnost pana Zemana. Na tom totiž není absolutně co kritizovat. Komunistický režim Miloše Zemana třikrát vyhodil z práce za jeho kritiku nebo také za otevřený protest s okupací v roce 1968. Pan prezident v letech nesvobody projevoval velkou statečnost. Svou protirežimní publikační činností, svým vystupováním, pořádáním různých seminářů, kde se nebál vystoupit s kritikou režimu, přestože věděl, že může být potrestán. Nikdy ho nenapadlo emigrovat a nechat tady ostatní občany zavřené za dráty.

A pan Drahoš? Slyšeli jste někdy o jeho činnosti před rokem 1989? Žádná odvaha, žádné protesty. Nic. Věnoval se své kariéře, a dokonce cestoval na Západ. Docela by mě zajímalo, jak se mu ty výlety přes železnou oponu povedly, když je podle svých slov čistý jako lilie.

Takže podle vás není důvod váhat…

Ani v nejmenším. Miloš Zeman celým svým životem a téměř třicetiletou politickou kariérou prokázal odvahu, pevné názory, starost o důstojný život nás všech a odhodlání bojovat za naši vlast tady i v zahraničí. Díky tomu všemu máme jistotu, že pod jeho vedením budeme v dobrých rukách. Nehodlám riskovat a volit někoho, koho neznám, kdo klidně změní názory několikrát denně a stojí za ním podivní lidé. Věřím, že si to uvědomuje i většina voličů a v pátek a sobotu rozhodnou správně a budou volit toho, kdo hájí české národní zájmy, a ne loutku, která odmítá referenda, protože jsou prý občané hlupáci.

autor: Radim Panenka