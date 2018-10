Debakl, debakl a další debakl! Plzeňská KSČM se otřásá povolebním hněvem. Padla silná slova na vedení strany

Co říkáte současnému výsledku?

Měli jsme v senátních volbách s necelými dvanácti procenty Zdeňka Chýnovského, který skončil na páté příčce. To je v rámci České republiky důstojné místo. U Josefa Švarcbeka, kde jsme měli na Domažlicku kandidáta do Senátu celoživotního hasiče, tak to umístění je určitým zklamáním.

A ve městě Plzni? Budete mluvit do něčeho?

Vypadá to, že koalice bude ANO s ODS. Naše strana samozřejmě zůstane jako v předcházejícím období v opozici a ta role jí zůstane i nadále. Ovlivnit chod věcí ve městě tedy pro nás není reálné.

Ten výsledek jistě není ideální. Kde a kam vám zmizely hlasy?

Jedná se o další volební debakl naší strany, který začal krajskými volbami v roce 2016, kdy jsme oproti minulosti ztratili v podstatě ve všech krajích polovinu mandátů. Další propad, a to už byl skutečný debakl, následoval při volbách do Poslanecké sněmovny, kde byl propad ještě více než poloviční a nyní jsou třetí volby. Jak je patrné, v senátních volbách nebude nikdo z kandidátů, kdo postoupí do druhého kola. Takže opět debakl. Co se týká komunálních voleb, tak krajsky i celostátně budeme mít zase menší počet zastupitelů v jednotlivých obcích a městech.

Podle mne je na vině špatná celostátní politika, které schází akcent na sociální politiku. Nedokážeme se razantně odlišit od politiky, například ČSSD coby druhé levicové strany na politickém spektru a tím pádem oslovit voliče mladší a střední generace. Co se týká kandidátních listin, víme, že na nich jsou lidé staršího věku, ve většině případů jsou to členové KSČM. Nedaří se nám získat nestraníky. Nedokážeme je prostě přitáhnout.

V čem je tedy hlavní problém? Soustředěné útoky na stranu a její název? Vždyť konec konců levice v západní Evropě má jméno, je slyšet a vidět….

Jedním z problémů je antikomunismus v naší republice, který je tu 30 let každý den, takže dokáže ovlivňovat mladou a střední generaci, která nezažila rok 1989. Pokud se týká starší generace, ta už také tak nějak rezignovala na to, co bylo před rokem 1989, jak jsou každodenně masírováni ve sdělovacích prostředcích. Je asi špatně, že naše strana se vůči této argumentaci nevymezovala, nesnažila se poukázat na věci, jak se skutečně mají.

Je to tedy, jak chápu, apel na vaše nejvyšší vedení, aby se něco změnilo? Třeba i tváře?

Žádali jsme o svolání mimořádného sjezdu už v říjnu na mimořádném zasedání ústředního výboru. Bohužel, konalo se až v dubnu, tedy půl roku po tom, co bylo rozhodnuto o termínu. Stejně jako v ostatních politických stranách, i naše vedení si dokáže zabezpečit své delegáty na sjezd. To je věc, která není jen v naší straně, ale je i v ostatních. Bohužel, u nás mne to mrzí, protože jsem si myslel, že takové praktiky by neměly být.

Když bylo po volbách do Poslanecké sněmovny, tak náš výkonný výbor plzeňského krajského výboru zcela jednoznačně přijal stanovisko, které bylo předneseno na tom mimořádném zasedání ústředního výboru, ve kterém jsme požadovali rezignaci předsedy strany soudruha Filipa, místopředsedy Jiřího Dolejše, který byl v té době zodpovědný za přípravu a průběh voleb a pak šéfa poslaneckého klubu Pavla Kováčika. Bohužel to zůstalo bez odezvy. V podstatě se nic nezměnilo.

Zeptám se úplně natvrdo a nemusíte odpovídat, pokud nechcete. Přišel jsem tady na výbor a v kuloárech se mluvilo o jméně Mrencová…

Jméno Mrencová samozřejmě stále žije a myslím si, že ještě dlouho žít bude. Protože na celostátní úrovni jsme požadovali, aby byla ukončena spolupráce s touto kontroverzní osobou, lobbistkou. Bylo nám to v podstatě přislíbeno, ale víme dobře, že jsou kraje, které s ní dále spolupracují. Myslím si, že s ní spolupracuje i nejvyšší vedení.

Ve skutečnosti ale například syn paní Mrencové, Skácel, spolupracuje s naší europoslankyní Kateřinou Konečnou.

Takže nejste vidět…

Když tu byly průjezdy americké armády, tak jsme uvažovali o protestu. Odpovědí od předsedy strany bylo, co nám brání tady v Plzni, abychom si udělali akci. Já se domnívám, že je to téma celostátní, nejen jednoho či dvou krajů. Takže jsme byli odpálkováni…

V případě takzvané fůze, de facto odprodeje městské teplárny do náruče finanční skupiny pana Křetínského, jste byli jako jediní proti a tak jste i hlasovali. Bylo to hodně dehonestováno tím, že jste vy jako strana zvedli toto téma. Snažili jste se v té souvislosti rovněž o referendum. Chcete pokračovat v poukazování na další problémy, kterých je na Plzeňsku celá řada?

Budeme muset zanalyzovat stav, co je vůbec možné, jakým způsobem můžeme oslovit veřejnost, abychom v budoucnosti získali nějaké protestní hlasy. Podle mého hlediska je chybou, že jsme podpořili vládu Andreje Babiše s ČSSD. Byť většina našich členů z Plzeňského kraje, když jsme jmenovitě hlasovali na zasedání ústředního výboru o tomto bodu, byla proti podpoře vlády. Ale jak to chodí při prohlasování kontroverzních bodů, tak jsme byli v menšině.

A v jakých krajích máte podporu a jsou jako vy takoví aktivnější rebelové?

Celkem si rozumíme s pražskou organizací, podporuje nás také europoslanec Jaromír Kohlíček.

Vaše strana má kolem 37 000 členů, což z ní dělá sice největší, ale vzhledem k průměrnému věku také nejstarší partaj. Těch aktivních je určitě podstatně méně….

Myslím, že tak čtvrtina…

…hovoříte rovněž, že máte informace o odchodech lidí, a to i kvůli názorovému nesouhlasu….

Já jsem také předseda okresního výboru v Klatovech, takže samozřejmě mně chodí dopisy, ve kterých mne členové oznamují ukončení členství bez udání důvodu. Někteří přímo ale napíší, že nejsou spokojeni s dosavadní politikou a směřováním naší strany. Chtějí, aby o nás bylo více slyšet. I mediálně. Abychom také dokázali být dostatečně radikální, uměli se vymezit vůči ostatním politickým stranách a byli jsme opravdu protestní stranou, která dokáže nabídnout alternativu.

Mladí vesměs mají zájem o politiku. Je otázka, zda-li by jich nemohlo být více, ale my je musíme v prvé řadě umět oslovit. Jestliže budeme dělat politiku, která je v podstatě minimálně totožná s ČSSD, ale někdy i s jinými stranami, jestliže se budeme handrkovat v Poslanecké sněmovně, jestli důchody zvedneme o deset nebo dvacet korun, tak je to špatně.

Klidně vám řeknu, že když jsme dávali dohromady program pro volby do Poslanecké sněmovny, tak jsme tady v Plzeňském kraji měli návrhy, aby například, co se týče minimální mzdy, aby se rovnala padesáti procent průměrné mzdy v republice. U důchodů jsme to chtěli zastropovat čtyřiceti procenty. Tedy seniorský důchod 40 procent průměrného platu. Vzhledem k mechanismu, co v naší straně je, schvalování volebního programu, tak tyto návrhy neprošly a v návrhu zůstalo, že se budeme snažit o pravidelné navyšování jak důchodu, tak minimální mzdy. Nu a v současné době ministerstvo práce a sociálních věcí chce předložit materiál, který by počítal s tím, že v roce 2021, kdy by, pokud se nic nestane, měla končit vláda, tak minimální mzda se bude rovnat padesáti procentům průměrné mzdy. Jinými slovy, chtějí udělat to, co jsme tady navrhovali.

Jak říkám, potřebujeme mít konkrétní politický program, nebát se toho, že bude někdo říkat, že je to populistické. Když chceme oslovit lidi, musíme jim něco nabídnout a neříkat – možná vám zvedneme peníze, možná ne…

autor: Václav Fiala