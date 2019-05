Detektor lži pro Babiše? A co pro zaměstnance zpravodajství a publicistiky veřejnoprávních médií, doporučuje bývalý šéf Slovenské televize

ROZHOVOR Za výborný nápad považuje mediální analytik Radim Hreha výzvu hudebníka Davida Kollera, aby premiér Andrej Babiš podstoupil test na detektoru lži a přitom odpověděl na deset otázek. Bývalý ředitel Slovenské televize je přesvědčen, že detektor lži by se navíc mohl uplatnit v rámci předvolební kampaně pro volby do Senátu, který by pak mohl být opravdovou pojistkou demokracie. A to nemluvě o všech interních a externích zaměstnancích zpravodajství a publicistiky veřejnoprávních médií. Pak by snad Česká televize i Český rozhlas, speciálně stanice ČRo Plus, začaly naplňovat své poslání.

V úterý proběhla další ze série demonstrací organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a proti premiéru Andreji Babišovi, tentokrát mimo hlavní město. Co si o těch protestech, které rozpoutala obava z ohrožení nezávislosti justice, myslíte?

Je dobře, když se lidé sejdou na jakékoli akci typu happeningu. Tedy nenásilné demonstraci, kde vyjádří svůj nesouhlas zejména s představiteli establishmentu a uvolní přetlak emocí nastřádaný v době, kdy si prý i sociálně slabí žijí v blahobytu jako nikdy předtím. To nemluvě o tom, že kultivovanost tuzemských účastníků většiny street party je na vysoké úrovni, kterou nám organizátoři podobných akcí v západních zemích mohou jen závidět.

V Brně, kde mělo být až dva a půl tisíce demonstrantů, vystoupil například hudebník David Koller a přednesl deset otázek, které má na premiéra Babiše. Týkají se zejména jeho podnikání v rámci koncernu Agrofert a využívání evropských dotací. „Vyzýváme Andreje Babiše, aby podstoupil test na detektoru lži a zodpověděl deset našich otázek. Týkají se jeho podnikání i angažmá v StB,” řekl Koller. Co si o tomto Kollerovu nápadu myslíte?

Happening Milionu chvilek pro demokracii proběhl i ve vašem bydlišti. Účastnil jste se v Mníšku pod Brdy tamní akce?

Ne. Odradil mne leták, na němž organizátoři vyzývali lidi, ať dovedou v podstatě kohokoli, protože každá osoba se počítá. Navíc mne překvapilo politické vedení města, které umožnilo organizátorům akce zneužít subjekt územního samosprávného společenství občanů. Setkání občanů s lobbisty z Milionu chvilek pro demokracii totiž proběhlo pod patronátem města, jehož politické vedení akci propagovalo na Facebooku. Výsledkem bude dezinformace ve stylu: I Mníšek podpořil akci Milion chvilek pro demokracii.

Jsem zvědav, jestli se městští radní postaví stejně k podobným akcím jakýchkoli jiných populistů, či sympatizantů vlády, která vzešla z demokratických voleb. Členové mníšecké radniční koalice se totiž v koaliční smlouvě zavázali k respektu k občanům, k jejich zájmům, názorům a aktivitám. Věřím tomu, že měli na mysli všechny občany. Jednu část občanů uspokojili. Uvidíme, jak to bude se sympatizanty ANO, SPD, KSČM, respektive občany, kteří k volbám nechodí vůbec a těch byla ve volbách do Evropského parlamentu v Mníšku většina.

Proč považujete iniciativu Milion chvilek pro demokracii za populistickou?

Protože uplatňuje populistické argumenty. O Babišově spolupráci s StB přece věděli všichni voliči, stejně jako o Čapím hnízdě, a přesto vyhrál volby. A není se co divit. Ve srovnání se svými několika předchůdci má výsledky, což pragmatičtí voliči ocenili.

Minulé úterý promluvil na Václavském náměstí před padesáti tisíci lidmi i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Podle něj nás trápí obava o demokracii, ale i to, že v čele vlády stojí trestně stíhaný člověk a především bývalý agent StB, člověk, který se za bývalého režimu upsal ďáblovi, aby z toho měl osobní prospěch. Při kritice hlavy státu dal zase do souvislosti slova prezidenta Miloše Zemana při oficiální návštěvě v Rusku o tom, že je třeba novináře likvidovat, a vraždu slovenského novináře Kuciaka pár měsíců poté. Dodalo vystoupení muže, na jehož adresu skandovali lidé na Staroměstském náměstí v roce 98 po Naganu „Hašek na Hrad“, protestům ještě větší váhu a další impuls?

Dominik Hašek jistě přesvědčí mnoho propagandou nepolíbených jedinců. Jde jen o to, jestli jeho názory jsou odrazem sebeobdivu v pomyslném stavu vyšší svobodomyslnosti tak příznačné pro část senátorů, nebo nesvobody spojené s jeho podnikáním.

Projev Dominika Haška okomentoval na sociálních sítích expremiér Mirek Topolánek, jemuž se evidentně stýská po politice, takto: „Hnilda (Milan Hnilička), Džegr (Jaromír Jágr) a Hašan (Dominik Hašek). Minimálně druzí dva – hokejové ikony. Kolaborant s estébákem, politický mimoň a obránce svobody a demokracie. Tři hokejové hvězdy a tři občanské postoje. Jsem na Tebe pyšný, Hašane!“ Co říkáte tomu rozkastování slavných hokejistů a měli bychom být stejně jako Mirek Topolánek z nich pyšní právě jen na Dominika Haška?

Myslím, že expremiérova slova vnímají jeho voliči jinak, než jeho nevoliči. A těch je podstatně více, jak ukázaly prezidentské volby.

Poté na Václavském náměstí spustila herečka Anna Geislerová: „Z úst jednoho člověka, o kterém se tady tak nenápadně bavíme celou dobu, jsem slyšela, že prý je vedena kampaň. A já bych to tady chtěla potvrdit. Ano, my vedeme kampaň. Vedeme kampaň za odstoupení trestně stíhaného estébáka, kampaň za nezávislou justici, kampaň za ochranu životního prostředí, ne za ochranu vlastního podnikání, a říkám jednu věc, Andy, ta kampaň bude úspěšná. Bude! A proto jsme tady“. Mohou to být od herečky Geislerové prorocká slova? Jinými slovy, čekáte, že Andrej Babiš tomuto tlaku podlehne?

Před parlamentními volbami v roce 2013 jsem na Britských listech uvedl, že na kandidátce ANO nevidím žádnou osobnost. V případě Andreje Babiše nemám důvod měnit názor. Fakt, že dře od rána do noci, ještě neznamená, že je osobností v pravém slova smyslu. Svými verbálními, emotivními reakcemi na kritiku permanentně dokazuje, že na politiky Zemanovy či Klausovy úrovně nemá. Navíc v případě nominace Petra Štěpánka do vysílací rady RRTV podlehl tlaku ulice, čímž probudil své odpůrce k činu.

Andrej Babiš pod tlakem ulice obětuje kohokoliv, krom sebe. V tom se milionáři chvilek pro demokracii spletli. Babiš skutečně nikdy neodstoupí, leda že ho ze Strakovky odvedou v poutech. Do té doby má navrch jeho hroší kůže, absence sebereflexe a osobitý přístup k uplatňování principu presumpce neviny ve stylu: Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.

Z pozice matky apelovala před padesáti tisíci přítomnými herečka Lenka Krobotová: „Nejsem tu jen jako občan, který se spolu s vámi stydí strašně za svýho premiéra a spolu s vámi požaduje demisi, ale jsem tu hlavně jako máma dvou dětí a nepřeju si, aby pak celá jejich generace musela celej život napravovat škody, který tahleta vláda spáchá a páchá“. Jaké největší škody Babišova vláda napáchala a jak si podle vás vede ve srovnání s předchozími vládami?

Lenka Krobotová mi připadá jako „Putinova“ agentka, která chce naprosto rozvrátit naši ekonomiku. Zdá se, že volá po návratu k moci různých globálních mesiášů typu Bakaly či Koženého.

Po několika týdnech protestů proti Andreji Babišovi vydala agentura Median výsledky průzkumu, podle něhož by volby do Sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů, druhá ODS se 14,5 a třetí Pirátská strana s 12 by ani spolu nedaly dohromady tolik co hnutí ANO. Jak tyhle výsledky zapadají do atmosféry demonstrací, že lidé už mají Babiše dost?

To přece není žádným překvapením. To je logický důsledek street show, jejichž organizátoři žijí ve svém mikrosvětě, jehož parametry nastavují značně nedůvěřivé osobnosti svými nepřesvědčivými, populistickými požadavky.

