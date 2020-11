Distanční výuka na vesnické malotřídce: Učitelka od plic popsala, jak to dnes vypadá

ROZHOVOR „Ještě nedávno bylo veřejné mínění na škole takové, že by se školy zavírat neměly. To se ovšem změnilo. Jsou tu nakažení včetně rodičů dětí. U dětí nevím, jestli jsou přímo pozitivní či v karanténě, ale každopádně covid dorazil i do obce v Jizerských horách,“ konstatuje Gabriela Dědková ze Základní a mateřské školy v Bílém Potoce. „U dnešních druháků jsme ten jarní výpadek krásně dohnali. Jsou velmi šikovní. Stejně jako letošní prvňáčci, u nich je ale problém, že si ještě pořádně nezvykli na školní provoz a došlo opět k uzavření škol. Pokud by první a druhé třídy mohly do školy už od prosince, jsme schopni dodržet metodický plán výuky. S podporu dětí a rodičů,“ domnívá se.

Nejdříve se zeptám na vaši základní a mateřskou školu v Bílém Potoce, která zažila určité turbulence v posledních letech. Byla zavřená, pak zase otevřená. Jak to s ní bylo?

Tento rozhovor by měl být o naději, a hned na úvod taková otázka! Uzavření školy bylo logickým důsledkem sledu událostí, které zpětně vypadají ještě zbytečněji než tehdy… v některých momentech jsou účelové. Obec na to doplatila… dodnes po prohraném soudním sporu nese následky. To je ale úplně jiný příběh…

Proč se vlastně předtím uzavřela?

Vliv mělo spousta aspektů. Hlavně špatná komunikace mezi školou a zakonnými zastupci, potažmo obcí… manažersky nezvládnuto. Smutné.

Před rokem v září ji tedy opět otevřeli...

Ano. Kromě nového vedení Bílého Potoka na tom má velkou zásluhu současný ředitel školy PhDr. Emil Hanke. Díky jeho práci, nasazení, entuziasmu. Máme první až pátou třídu a mateřskou školku. Je otevřena školní jídelna, kde si mohou nakupovat obědy i běžní občané. Ale letos do toho vpadla korona.

Přesně tak. Nyní čelíme všichni pandemii. Školy jsou zavřené, což je pro vás, učitele, samozřejmě nepříjemné. Bylo je nutné je zavírat? Jsou země, které přistupují k velmi přísným protiepidemickým opatřením jako Česká republika, ale školy tam zůstávají otevřené...

Ještě nedávno bylo veřejné mínění na škole takové, že by se školy zavírat neměly. To se ovšem změnilo. Jsou tu nakažení včetně rodičů dětí. U dětí nevím, jestli jsou přímo pozitivní či v karanténě, ale každopádně covid dorazil i do obce v Jizerských horách.

A je zasažený i učitelský sbor?

Není. Covid sem dorazil až po uzavření škol, takže my jsme v pořádku. Alespoň tedy o ničem nevíme. Na testech jsme nebyli ani nemáme žádné příznaky.

Zaslechl jsem i názor, že distanční výuka je nedostatečná a je zavedena jenom proto, aby se neřeklo?

No, protože je povinná. Na prvním stupni je těžké zavést distanční výuku, protože děti jsou prostě malé. Jsou dvě varianty. Buď to jsou rodiče, kteří s dětmi pracují, a je jedno, jestli jsou z Prahy 1 nebo z Horní Dolní. Nebo naopak. Ale musím říci, že je to pro rodiče těžké, nemají s tím zkušenosti a někteří to prostě neumějí.

Jak to vypadá u žáků ze sociálně slabších rodin, které často bývají i početnější. Mají vůbec technické vybavení?

Kupodivu mají. Nikdo nás nepožádal o připojení. Měli jsme mít jako škola 21. října z kraje technické proškolení výuky na dálku. Ale školitel dostal covid. Takže k proškolení nedošlo. To však nic nemění na tom, že paní učitelka, která je třídní všech ročníků prvního stupně, tak to na malotřídkách je, připravila plán výuky, který se neustále doplňuje. Je přizpůsoben individuálním schopnostem našich žáků. Leč výuku ve škole nenahradí nic. Za tím si stojím.

Nicméně když to spočítáme dohromady s jarem, už je to pomalu půl roku, co jsou školy zavřené. Dá se to dohnat?

U dnešních druháků jsme ten jarní výpadek krásně dohnali. Jsou velmi šikovní. Stejně jako letošní prvňáčci, u nich je ale problém, že si ještě pořádně nezvykli na školní provoz a došlo opět k uzavření škol.

Klíčové asi je, jak dlouho to potrvá?

Pokud by první a druhé třídy mohly do školy už od prosince, jsme schopni dodržet metodický plán výuky. S podporou dětí a rodičů.

Ovšem kdyby to trvalo ještě týdny, měsíce?

Tak je to průšvih.

Dokonce jsem zaslechl názor, že by se měl anulovat tento ročník. Co si o tom myslíte?

Pokud budou školy zavřené ještě více než měsíc, u některých dětí je to na zvážení. Záleží i na rodičích, jestli to budou chtít. V tuto chvíli to ale u nás není na pořadu dne. Záleží, v jakém stavu se nám děti vrátí. Ale nyní pečlivě vypracovávají to, co jim zadáváme. Uvidíme však, jak to bude vypadat v reálu.

Děti se ale snaží plnit úkoly?

Určitě. Každý má určité mantinely, ale nikdo se na to vyloženě nevyflákl. Před uzavřením jsme jeli nádherně, měli jsme už zpracovaný říjen, co se týče výuky. Byli jsme překvapení, jak do toho děti skočily. Pak však spadla klec.

No tak vám přeji, ať se vám škola brzy otevře...

Také si to samozřejmě velice přejeme. Ještě bych závěrem opět vyzdvihla práci pana ředitele. Pere se s tím v rámci možností, které tato vesnická škola dovoluje. A musím také upozornit, že je nám nápomocná i obec.

