Dnes je auto počítač na kolech. Žádný systém nebo počítač však člověka ještě dlouho nenahradí, říká Pavel Buráň

Podzim na Moravě je časem burčáků a folkloru. Jak se tato sezónní atmosféra odráží v automobilovém průmyslu? Má i prodej vozidel svou vlastní sezónnost, nebo jde byznys v tomto směru svou vlastní cestou?

Podzim na Moravě je opravdu kouzelný. Obzvlášť u nás v srdci moravského Slovácka se sklízí úroda, hrozny na burčák a víno, trnky do povidel nebo do kvasu, to proto, aby se po zbytek roku dobře žilo. Co se týká automobilové branže, tady se sezónnost také projevuje. V létě je logicky větší zájem o servisní služby u soukromých osob, hlavně před odjezdy na dovolené. Naopak firmy se snaží odservisovat svá auta právě v tu dobu, kdy jsou jejich zaměstananci na dovolené. Později přijde zimní sezona, a ta je spojená se servisem pneumatik a vůbec vším, co souvisí s provozem automobilů v zimě. Prodej aut, který je naší výkladní skříní, probíhá během celého roku. Já si však dovolím tvrdit, že důležitější je servis a ostatní služby, které klientům nabízíme. My se musíme snažit našim zákazníkům vyhovět vždy, aby se jim dobře a bezpečně jezdilo.

Vaše portfolio zahrnuje osmnáct automobilových značek. Můžete nám prozradit aktuální novinky ve vašich autosalonech, které by si milovníci aut rozhodně neměli nechat ujít?

Za poslední měsíce je toho opravdu hodně. Nová Dacia Duster, Toyota uvedla do prodeje svůj největší užitkový vůz Proace Max nebo nejnovější generaci modelu Land Cruiser. Lexus nabízí nový model LBX a v neposlední řadě je to třeba nová Škoda Kodiaq nebo nový Superb a jeho sourozenec Passat od VW, je tu také nová šestistovka od Fiatu, nový Renault Master. Novinek je, myslím, hodně, určitě si každý najde to své. Navíc jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechny novinky, jež se chystají nebo již dorazily na náš trh. To by byl dlouhý výčet. Nezmínil jsem třeba motorky a čtyřkolky atd. Důležitá věc, kterou ani nevím, zda naši zákazníci postřehli, je skutečnost, že nová osobní auta i motorky jsou obecně levnější. Řekl bych, že ceny se vrátily na téměř předcovidovou úroveň.

Loňský rok byl pro vaši skupinu rekordní. Když se podíváte na výsledky letošního roku, pokračuje váš úspěch? Jaké trendy a výzvy jste letos zaznamenali?

Rok 2024 je pro nás zatím velmi úspěšný, i když musíme čelit různým výzvám. Daří se nám držet krok s loňskými výsledky a věříme, že nakonec dosáhneme ještě lepších čísel. Zatím rosteme každý rok, a to ve všech ukazatelích. Veškerý zisk reinvestujeme zpátky do našich společností, hlavně do našich servisů, právě proto, abychom našim zákazníkům mohli vyhovět třeba v těch sezónních špičkách a mohli jim poskytovat ty nejlepší možné služby.

Automobilový trh často odráží širší ekonomické nálady. Vidíte letos v prodeji osobních a užitkových aut nějaké zajímavé trendy? Můžeme z prodeje aut stále odhadnout kondici ekonomiky?

Letos vidíme zajímavé posuny v preferencích zákazníků, zejména směrem k úspornějším, a tím pádem ekologičtějším modelům a větší poptávce po užitkových vozidlech, což svědčí o větším zájmu firemních zákazníků. Ekonomika se samozřejmě stále promítá do našich prodejů, ale je to složitější… Trh je mnohem komplikovanější a ovlivňován dalšími faktory, jako je dostupnost různých dílů apod. Dnes stačí například, aby se něco stalo třeba v továrně v Jihoafrické republice (JAR), a může to znamenat celosvětový výpadek oblíbených modelů Ford Ranger a VW Amarok. To jsou modely, které se vyrábějí na jednom místě, a to právě pouze v JAR. Ne, že bych to chtěl přivolávat, tak to raději zkusím z jiného soudku. Stačilo, aby se jedna loď vzpříčila v jednom průplavu, a byl to ekonomický problém pro půl světa napříč obory.

Vaše společnost má na Moravě na dvě desítky showroomů, ale internetový prodej zažívá velký boom. Jaký vliv má digitalizace na váš byznys a jak na ni reagujete?

Digitalizace změnila pravidla hry, to se ukázalo už za covidové pandemie. Ve službách, jako prodej, servis automobilů nebo asistenční služby na cestách, to není tak úplně o digitalizaci. Když si zákazníci vybírají auto, potřebují se poradit, potřebují ho vidět, potřebují si ho osahat a cítit třeba vůni kůže. Také chtějí vědět, že o ně bude do budoucna postaráno. A tohle vám dokáže zprostředkovat jen živý člověk.

Digitalizaci samozřejmě pečlivě sledujeme, třeba nově zavádíme pro zlepšení našich servisních služeb tzv. KEY BOX. To je soustava 12 bezpečnostních skříněk propojená s objednávkovým a platebním terminálem. Vůz, který potřebujete odservisovat, kdykoliv po telefonické objednávce odstavíte na našem parkovišti, klíče uložíte do KEY BOXU, zadáte patřičné údaje a pak už jen čekáte na potvrzení probíhající opravy. O jejím ukončení se dozvíte formou SMS a poté si opět přes KEY BOX své vozidlo vyzvednete. A to kdykoli! Sám jsem zvědavý, jak se tyto systémy osvědčí, a pečlivě to vyhodnotíme. Osobně jsem ale přesvědčen o tom, že auta se nakupují i servisují všemi smysly a že v tomhle žádný systém nebo počítač člověka dlouho nenahradí. Zkoušíme např. v našich servisech v Brně čistě analogovou službu, jež se jmenuje rychlo-servis. To znamená, že na vašem vozidle pracují najednou dva technici, aby se čas pro opravu zkrátil na minimum a vy jste odjel s autem, jež potřebuje garanční prohlídku, třeba za 90 minut, což je opravdu reálné. Přestože je tato služba mírně dražší, je o ni ze strany zákazníků zájem.

Digitální technologie se stále více prosazují, a to i v automobilovém průmyslu. Jdou tomu automobilky naproti? Nabízíte třeba virtuální prohlídky vozů nebo jiné inovativní způsoby, jak přilákat zákazníky?

Automobilky dnes musejí a jdou digitálním technologiím velmi naproti. Dnes si můžete například zaplatit do auta navigaci třeba jen na měsíc. A podobných vychytávek bude přibývat. Dnes je auto počítač na kolech. Zákazníci z mého pohledu jistě ocení službu, kdy si budou moci prohlédnout auto prakticky odkudkoli. Ale co vůně, hmat, prostě ten rituál spojený s koupí nebo servisem vozu? Různé značky se do budoucna budou snažit prodávat auta různým způsobem, některé digitálně, to znamená, že si auto vyberete a zaplatíte přes internet. Ale než to zákazník udělá, stejně navštíví showroom, aby si ten vůz osahal a navnímal. Potom si ho objedná a zaplatí třeba přes internet digitálně. Pak si vybere dealera, který mů vůz předá a bude se poté o něj dál starat. A když se zákazník bude u nás cítit dobře, tak si vůz u nás i zakoupí, a to je přesně náš cíl – spokojený zákazník, co se k nám do AUTO UH vrací. Je jedno, jaký způsob prodeje ta značka, kterou zastupujeme, zvolí. My máme to štěstí, že zastupujeme celosvětově nejprodávanější značky a ty konkrétní automobilky se budou snažit prodat své zboží a z tohoto konkurenčního boje vytěží náš spokojený zákazník.

Pokročilé asistenční systémy a další technologické novinky – jakou roli hrají v rozhodování zákazníků? Jsou tyto prvky stále důležitější při volbě nového vozu?

Samozřejmě, záleží na věku, ale obecně technologické vychytávky, jako jsou třeba pokročilé asistenční systémy, hrají, myslím, stále důležitější roli. Dnes se z nich stal ve své podstatě standard. Lidé se dnes rozhodují nejen podle designu nebo ceny, ale také podle toho, jaké technologie vůz nabízí. Je to velký posun oproti minulosti.

Autonomní vozidla – budoucnost nebo jen módní vlna? Jak vidíte vývoj v této oblasti a jak na to reagují vaši zákazníci?

Autonomní vozidla jsou bezesporu budoucností, ale cesta k jejich plnému přijetí bude ještě dlouhá. Zákazníci jsou stále spíše obezřetní, ale zájem o tyto technologie roste, což pro nás může být do budoucna příležitost. Ovšem tady to jde ruku v ruce také s infrastrukturou a tady si myslím je další kámen úrazu. Stav některých českých silnic je totiž pojem sám o sobě!

Vaše společnost neustále roste. Můžeme se do konce roku těšit na nějaké zásadní novinky nebo změny, které plánujete?

Rozhodně ano, máme v plánu dále zlepšovat naše služby, které by mohly překvapit nejen naše zákazníky, ale i konkurenci. Také se rýsuje jeden přírůstek, tak doufám, že se nám podaří naši novou akvizici úspěšně dotáhnout do konce. Jistě tušíte, že detaily prozradit nemůžu. Mohu ale říct, že se chystáme posílit naši přítomnost v určitých segmentech trhu a přinést nová řešení, která ještě více zpříjemní nejen nákupní zážitek našim zákazníkům.