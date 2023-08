Dobré politiky vyhnali, vládnou šedé myši. Ekonom Pikora o důvodech, proč nás předbíhá i Polsko

„Zajímavé je, že sousední Polsko dohání západní Evropu rychleji než my. Podle mě to je tím, že České republice už mnoho let chybí vize a plán." To napsal ve svém novém komentáři hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group Vladimír Pikora, jinak i autor populárních knih. A tak jsme se ho na některé problémy zeptali.

Česko nevzkvétá a podle aktuální studie tuzemské Hospodářské komory, na kterou jste nyní reagoval ve svém komentáři, ztrácí konkurenceschopnost. Není to ale setrvalý stav?

Je to stav posledních deseti až patnácti let. Podle mě byl začátek milénia celkem solidní. Ale v roce 2008 se to, když přišla krize, zlomilo, a od té doby vidíme hrozné problémy v ekonomice, co se týče konkurenceschopnosti. Naše ekonomika se změnila na montovny a sklady a politici to vůbec neřeší.

Přitom na předvolebních mítincích většiny stran byla slyšet varování, že se musíme z pozici evropské montovny a evropského skladiště vymanit a začít generovat vysokou přidanou hodnotu...

Jenže to byly jen předvolební sliby. Řekl bych, že většina politických stran napsala hezké programy, které vůbec nedodržují a některé strany dělají navíc pravý opak toho, co slibovaly. Je vidět, že předvolební sliby už u nás vůbec nic neznamenají.

Jak je možné, že platy zaměstnanců ve státním sektoru jsou u nás vyšší než těch v soukromém sektoru. Není to dost na pováženou?

Je to tak. Je to na pováženou a normální by to být nemělo. Na druhou stranu to odpovídá struktuře vzdělání a vzdělanější lidé míří do státní správy. Ti v soukromém sektoru končí ve skladech a montovnách. Nějakou logiku to má. Ale logiku nemá fakt, že je z veřejných rozpočtů placeno skoro milion lidí. To si prostě nemůžeme dovolit. Podle mě bychom to číslo měli dramaticky snížit o několik set tisíc.

Ostatně snížení počtu lidí placených ze státních rozpočtů je také vždy velké předvolební téma, ale skutek vždy poté někam uteče...

Zhruba půl milionu lidí je placeno ze státního rozpočtu a dalšího půl milionu z peněz obcí, měst a krajů. To je potřeba rozlišit. Normální to opravdu není a dluhy rostou. Fakt, že to žádná politická strana neřeší, je zřejmý. Pro lidi, kteří jsou u moci, je příjemnější úředníky nabírat než opačně. Místo toho se vymýšlejí nová pracovní místa. Jde o klasický podvod na voliče. Na snížení počtu takto placených lidí ale nemá nikdo odvahu. Politici posledních let jsou totiž populisté.

V komentáři píšete o velkém množství dotačních programů, které končí investicemi do nesmyslů. Není však do toho Česko do jisté míry tlačeno Evropskou unií?

Do jisté míry ano, ale dá se to zlepšit ve chvíli, kdy ty peníze směřují do jedné oblasti. V té přemíře dotačních programů se dnes už nikdo nevyzná. Třeba jsou podporována různá školení, která možná ani neproběhla. Známe firmu, která čerpala dotace na školení, vyčerpala půl miliardy korun a pak zkrachovala. Byly to vyhozené peníze. Dotace by měly být účelově vynakládány stejně jako v Polsku. Zatímco se u nás za posledních dvacet let dálniční síť skoro nerozšířila, tak v Polsku budovali, co se dálnic týče, velmi masivně.

Také píšete, že problém spotřeby je, že ceny zboží máme víceméně německé, někdy i vyšší než v Německu, ale pobíráme výrazně nižší mzdy, takže si drtivá většina domácností nemůže dovolit nakupovat tak, jak je to u našich západních sousedů zvykem...

Češi odjíždějí nakupovat do Polska a daň z přidané hodnoty končí tam. V Česku je nehorázně předraženo, čímž se projevuje velká role obchodních řetězců. Nepanuje zde dostatečná konkurence, aby mohly být ceny tak vysoké, jak by měly být. Je to problém obchodních řetězců. prodávají nám zde zboží horší kvality a přitom za vyšší ceny, než třeba v Německu nebo Polsku.

Vyčítáte politikům, že nemají žádné vize. Zopakuji konec prvního dotazu. Není to také setrvalý stav?

Je. U nás se podařilo dobré politiky z politiky vyhnat. Když se podíváme na bývalé předsedy důležitých politických stran, tak se s nimi všechny strany rozešly ve zlém. Vzpomeňme na Václava Klause, Miloše Zemana, Cyrila Svobodu. Všichni lepší politici z politiky odešli, protože se cítí zhrzení, zneuznaní a poplivaní. Nikomu se do politiky nechce.

Jinými slovy, v české politice zůstávají „šedé myši" bez vize?

Přesně tak.

